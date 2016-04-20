Пресса Британии: Путин и милитаризация Арктики

"Царь Владимир замышляет арктическую холодную войну"

Эксперты: Россия угрожает самолетам США в Сирии

Стоит ли ожидать потепления отношений НАТО и России?

"Стратегическая угроза"

Times публикует статью обозревателя Роджера Бойеса под заголовком "Царь Владимир замышляет арктическую холодную войну".

"Российские авантюры на Украине и в Сирии являются всего лишь репетициями значительно более крупной демонстрации силы", - считает Бойес.

По мнению обозревателя Times, Владимир Путин практически наверняка окажется победителем президентских выборов 2018 года, и его следующий срок на посту главы государства, вероятней всего, будет ознаменован идеей российского доминирования в Арктике.

Таяние арктических льдов, продолжает Бойес, судя по всему, окажется Кремлю весьма на руку: по некоторым оценкам, именно в Арктике находится около 30% неисследованных месторождений природного газа и 13% неисследованных месторождений нефти.

К 2030 году Северный морской путь, полагает автор статьи, может стать весьма прибыльной альтернативой Суэцкому каналу для транспортировки товаров из Азии в Европу, поскольку время их доставки сократится на 40%.

Вот он, тот самый проект, масштаб которого, если верить Роджеру Бойесу, занимает воображение Путина и кремлевской верхушки "значительно больше, нежели кровавые российские интервенции на Украину и в Сирию".

Российские авантюры на Украине и в Сирии являются всего лишь репетициями значительно более крупной демонстрации силы" Роджер Бойес, Times

"Под руководством Путина Россия восстанавливает советскую инфраструктуру от Мурманска на северо-западе до Магадана на востоке. Россия учредила в Североморске на Баренцевом море Объединенное стратегическое командование и создала Арктическую бригаду", - пишет обозреватель Times.

"Идет строительство новой ледокольной флотилии. Северный флот, развитию которого способствовали доходы от продажи нефти, когда цена была еще высока, сейчас включает в себя 35 субмарин и 50 боевых кораблей", - констатирует Роджер Бойес.

Как отмечает автор, темпы "арктической миссии" Путина в последнее время несколько замедлились из-за падения цен на нефть и введения западных санкций, однако, несмотря на это, Кремль и не думает отказываться от милитаризации Арктики.

Очень скоро российские силы в Арктике, высказывает мнение Бойес, по численности и мощи будут превосходить силы всех остальных государств региона вместе взятых.

Российские военные в регионе не просто поддерживают экономические интересы Москвы в Арктике и подкрепляют собственным присутствием ее притязания на прибрежный шельф - они представляют собой серьезную стратегическую угрозу НАТО, полагает обозреватель Times.

"Возможность попрактиковаться"

"Россия нарушила военную сделку с Америкой и угрожает военным самолетам США в небе над Сирией", - утверждает Daily Telegraph, ссылаясь на данные экспертов британского аналитического центра Chatham House.

Как напоминает издание, в октябре прошлого года военные России и США подписали меморандум о взаимной координации своих действий в Сирии.

В документе, в частности, говорилось о том, что российские и американские военные пилоты должны держаться друг от друга в воздухе на безопасной дистанции и вести переговоры по-английски на определенных радиочастотах.

"Однако в новом аналитическом исследовании Chatham House говорится о том, что Россия регулярно нарушала это соглашение", - отмечает Daily Telegraph.

В марте нынешнего года президент Владимир Путин объявил о частичном выводе российских войск из Сирии. Однако около 20 самолетов Кремля по-прежнему размещены в этой стране" Daily Telegraph

"Осуществляя удары по позициям противников режима Башара Асада на земле, российская военная авиация также выполняла "агрессивные и провокационные маневры, направленные против западных самолетов в Сирии", - заявил газете старший научный сотрудник Chatham House, известный специалист по России Кейр Джайлс.

Подписанное в октябре соглашение фактически продержалось несколько недель, констатирует Daily Telegraph.

В ноябре прошлого года США разместили на авиабазе на юге Турции 12 истребителей F-15, половина из них (F-15C Eagle) были специально разработаны для ведения воздушного боя, рассказывает издание.

Появление этих самолетов, судя по всему, было воспринято Россией как потенциальная угроза собственной авиации.

"Именно F-15 стали целью для российских пилотов, "воспользовавшихся возможностью попрактиковаться в агрессивном маневрировании по отношению к американским самолетам, в том числе в выборе местоположения для осуществления ложных атак", - пояснил Кейр Джайлс.

"В марте нынешнего года президент Владимир Путин объявил о частичном выводе российских войск из Сирии. Однако около 20 самолетов Кремля по-прежнему размещены в этой стране и продолжают осуществлять регулярные рейды против врагов Асада", - информирует Daily Telegraph.

"Начать сначала"

"Вновь обретенные НАТО теплые чувства по отношению к Кремлю создают предпосылки для диалога", - такую точку зрения высказывает обозреватель Independent Мэри Дежевски в своей статье, озаглавленной "К России, с любовью".

Материал Дежевски приурочен к запланированному на этой неделе заседанию Совета Россия-НАТО, которое состоится в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

В июне 2014 года, напоминает обозреватель Independent, в ответ на аннексию Россией Крыма Североатлантический альянс объявил о приостановке работы Совета Россия-НАТО.

В ходе нынешней встречи, продолжает Дежевски, будет обсуждаться целый ряд проблемных вопросов, в том числе ситуация на Украине, в Сирии, на Ближнем Востоке в целом, в Афганистане, а также, что не исключено, взаимоотношения с Ираном.

Вновь обретенные НАТО теплые чувства по отношению к Кремлю создают предпосылки для диалога" Мэри Дежевски, Independent

Как отмечает автор статьи, очередное заседание Совета состоится "только лишь потому, что западная сторона, то есть НАТО, решила, что лучше вести хоть какие-то переговоры, нежели вообще никаких. И это само по себе уже в некотором роде оздоровление и улучшение".

"В последние годы отношения между Востоком и Западом определяли идеологи и идеалисты (это не всегда одно и то же), - рассуждает Мери Дежевски.

Однако встреча Совета Россия-НАТО на этой неделе, по мнению Дежевски, свидетельствует о том, что на Западе возобладал прагматический, реалистический подход: несмотря на то, что стороны кардинально расходятся в оценках происходящего на Украине, окончательно обрывать с трудом налаженные в свое время контакты, тем не менее, не стоит.

Безусловно, вызывает сожаление то, что работа Совета была прервана на такой долгий срок, считает обозреватель Independent.

Однако теперь, по словам Дежевски "самое время для обеих сторон сделать глубокий вздох и начать все сначала".

Обзор подготовил Дмитрий Полтавский, bbcrussian.com