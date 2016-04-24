Опубликован список 1000 самых богатых жителей Британии
Газета Sunday Times опубликовала ежегодный список самых богатых жителей Великобритании и Ирландии.
По данным составителей рейтинга, семья крупнейшего производителя стали в Европе ArcelorMittal потеряла в прошлом году более 2 млрд фунтов стерлингов (2,9 млрд долларов).
Лакшми Миттал, который в 2008 году возглавлял список с состоянием в 27,7 млрд фунтов, теперь имеет 7,1 млрд и занимает 11 позицию.
Также впервые со времен финансового кризиса уменьшилось количество лондонских миллиардеров: в прошлом году их было 80, в этом - 77.
В то же время в списке 1000 самых богатых людей в этот раз зафиксировано рекордное количество женщин - 125.
Самыми богатыми в этом году издание назвало братьев Дэвида и Саймона Рубен. Среди прочего, им принадлежит лондонский небоскреб Millbank Tower и аэропорт Лондон Оксфорд.
По данным Sunday Times, за прошлый год братья увеличили свое состояние на 3,4 млрд фунтов до 13,1 млрд.
Также в списке:
- Сэр Джеймс Дайсон, изобретатель вакуумного пылесоса. Он увеличил состояние на более чем 40%.
- Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмильтон, самый богатый спортсмен Великобритании (106 млн фунтов).
- Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни - возглавил перечень самых богатых спортсменов в возрасте до 30 лет (82 млн фунтов).
- Адель, названная самой богатой певицей Британии, увеличила свое состояние до 85 млн фунтов.
- Один из основателей "Битлз" Пол Маккартни - на вершине списка самых богатых музыкантов (760 млн).
На втором месте среди самых богатых оказались братья Шри и Гопи Гиндуджа, владельцы Hinduja Group. Их позиция в рейтинге не изменились, как и состояние в 13 млрд фунтов.
Третье место занял владелец Warner Music Лен Блаватник с 11,6 млрд фунтов. Он возглавлял список в прошлом году.
Кроме того, в топ-20 - два российских бизнесмена: Алишер Усманов на 10 месте и Роман Абрамович на 13.
Оба они ухудшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.
Для того чтобы попасть в этот список, нужно обладать состоянием как минимум 103 млн фунтов.