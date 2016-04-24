Опубликован список 1000 самых богатых жителей Британии

Правообладатель иллюстрации Getty EPA AP Image caption Адель, сэр Джеймс Дайсон (в правом верхнем углу), Льюис Хэмилтон (в левом нижнем углу) и Лакшми Миттал

Газета Sunday Times опубликовала ежегодный список самых богатых жителей Великобритании и Ирландии.

По данным составителей рейтинга, семья крупнейшего производителя стали в Европе ArcelorMittal потеряла в прошлом году более 2 млрд фунтов стерлингов (2,9 млрд долларов).

Лакшми Миттал, который в 2008 году возглавлял список с состоянием в 27,7 млрд фунтов, теперь имеет 7,1 млрд и занимает 11 позицию.

Также впервые со времен финансового кризиса уменьшилось количество лондонских миллиардеров: в прошлом году их было 80, в этом - 77.

В то же время в списке 1000 самых богатых людей в этот раз зафиксировано рекордное количество женщин - 125.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Уэйн Руни, счастливый обладатель 82 млн фунтов

Самыми богатыми в этом году издание назвало братьев Дэвида и Саймона Рубен. Среди прочего, им принадлежит лондонский небоскреб Millbank Tower и аэропорт Лондон Оксфорд.

По данным Sunday Times, за прошлый год братья увеличили свое состояние на 3,4 млрд фунтов до 13,1 млрд.

Также в списке:

Сэр Джеймс Дайсон, изобретатель вакуумного пылесоса. Он увеличил состояние на более чем 40%.

Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмильтон, самый богатый спортсмен Великобритании (106 млн фунтов).

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни - возглавил перечень самых богатых спортсменов в возрасте до 30 лет (82 млн фунтов).

Адель, названная самой богатой певицей Британии, увеличила свое состояние до 85 млн фунтов.

Один из основателей "Битлз" Пол Маккартни - на вершине списка самых богатых музыкантов (760 млн).

На втором месте среди самых богатых оказались братья Шри и Гопи Гиндуджа, владельцы Hinduja Group. Их позиция в рейтинге не изменились, как и состояние в 13 млрд фунтов.

Третье место занял владелец Warner Music Лен Блаватник с 11,6 млрд фунтов. Он возглавлял список в прошлом году.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Роман Абрамович - один из двух россиян в списке - на 13 месте

Кроме того, в топ-20 - два российских бизнесмена: Алишер Усманов на 10 месте и Роман Абрамович на 13.

Оба они ухудшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Для того чтобы попасть в этот список, нужно обладать состоянием как минимум 103 млн фунтов.