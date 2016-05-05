Классовая система Британии: "из грязи в князи"? Не выйдет!

Правообладатель иллюстрации REUTERS Image caption Выборы в Британии традиционно проводятся в рабочий день, и чаще всего в четверг

5 мая 2016 года в Британии проходят многочисленные выборы: выбирают членов местных советов, а крупные города, в том числе и Лондон - выбирают мэров.

У каждой крупной партии существуют свои собственные, так сказать, "безопасные" избирательные округа, по которым проходят самые главные партийные люди.

Кроме того, во многом партийные пристрастия определяются и классовой принадлежностью человека. Во всяком случае, есть такое мнение.

А классовая система в Британии как была жесткой, так и осталась. Но так ли это?

Ведущая "Пятого этажа" Яна Литвинова беседует с преподавателем Университета Стерлинг в Шотландии, социологом Мариной Шапира и профессором Оксфордского университета Питером Оппенгеймером.

Яна Литвинова: Насколько замкнута и непроникаема британская классовая система?

Питер Оппенгеймер: Не очень. Она не мешает крупным изменениям в структуре и общества, и экономики.

Марина Шапира: Достаточно замкнутая, но не абсолютно. Есть возможность социальной мобильности.

Я.Л.: По поводу Британии в мире существует масса стереотипов. Один из них – классовая система. Вы согласны?

П.О.: В этом есть элемент правды. Есть стихотворение, где автор издевается над снобистским запасом слов. Некоторые слова используются только высшими слоями общества. Французское слово вместо англосаксонского говорит о том, насколько человек знаком с модой и элегантностью. Но это карикатура.

М.Ш.: У него достаточно много оснований. Классовая система – достаточно важный фактор социальной жизни общества. Принадлежность к определенному классу продолжает определять, каковы шансы у человека, на протяжении всей жизни.

Я.Л.: Когда я сюда приехала, я обратила внимание, что люди терялись при общении со мной, потому что не знали, на какую "полку" меня поместить.

М.Ш.: Такая неловкость есть, я тоже ее чувствую. Но чем дольше ты тут живешь, тем проще.

Я.Л.: Может быть, жесткость классовой системы сохраняется, но приобрела другие формы?

П.О.: Мои родители были эмигрантами из Германии, мы все здесь немного эмигранты. Но я стал преподавателем Оксфордского университета – вот доказательство, что я принадлежу к среднему классу, хотя два поколения назад моя семья не жила в Англии. Основная характеристика британского общества – стабильность, гражданских войн не было с XVII века. А в России, например, сын или внук крепостников становился партийным руководителем. В Англии таких резких перемен уже давно не было, здесь система давно стабильна, но это не значит, что общество не меняется. Просто нам повезло, что это происходит ненасильственно.

Я.Л.: Да, фамилии не меняются. Фамилии аристократов, которые прибыли с Вильгельмом Завоевателем, упоминаемые в "Книге Судного дня", чаще всего встречались среди студентов Оксфордского университета.

П.О.: В университете сейчас в 3-4 раза больше студентов, чем даже 100 лет назад. И нельзя сказать, что дети этих аристократических семей попадают в университет. Они иногда наследуют земли и имения, которые, кстати, трудно содержать, требуется помощь государства. Но они занимаются разными вещами, и необязательно занимают политически важные места.

Я.Л.: Может быть, и нет, но определенный социальный статус они имеют. Раньше была аристократия, теперь есть элита от шоу-бизнеса, предпринимательства и т.д. Они сливаются друг с другом, или система не дает в себя проникать?

М.Ш.: Происходит много интересных процессов. В период после Второй мировой войны социальная структура общества изменилась. Выходцы из рабочего класса превратились в средний. Социальная мобильность в 50-60-е годы XX века во многом определила современную структуру британского общества. И деление на три класса – рабочий, средний и высший – уже не отвечает реальности. Внутри каждой группы имеются многочисленные расслоения.

Я.Л.: А есть ли шкала критериев, по которым можно отнести человека к какой-то группе? Доходы не являются важным критерием.

М.Ш.: Критерии тоже меняются. Социологи использовали профессию, доход, уровень образования, чтобы определить социальную принадлежность. Но в последнее время используется больше факторов. В 2013 году была принята шкала, включающая 7 классов. И там учитывается, с кем он проводит свободное время, принадлежат ли его знакомые к его профессии, ходим мы в паб или театр, ходим на концерты классической или поп-музыки, сколько стоит наша собственность. То есть различия имеют не только экономический характер, используется понятие культурного капитала и социального капитала. Одна группа, "технический средний класс", - это люди с неплохим экономическим капиталом, но которым неинтересно приумножение культурного капитала.

Я.Л.: Насколько социальный статус человека, группа, к которой он принадлежит, определяет его политические пристрастия?

П.О.: Есть известный элемент корреляции. Но есть и леволейбористский снобизм, когда человек из академической среды или бизнеса с гордостью говорит, что он сторонник процветания рабочего класса. Лейбористская партия основана на профсоюзном движении. В последние годы в Англии основы для профсоюзного движения более-менее исчезли. У нас теперь очень мало перерабатывающей промышленности, 10-12% ВВП всего.

Я.Л.: А профсоюзы врачей, учителей, которые периодически устраивают забастовки?

П.О.: Это новые профсоюзы, раньше "профсоюз учителей" был бы шуткой. Это профсоюзы среднего класса, буржуазные, которые могут голосовать и за лейбористов, и за консерваторов. Это не классы в марксистском смысле. Рабочий класс в марксистском смысле – рабочие промышленности, в шахтах, в портах. Транспортные еще существуют, а угольные шахты совсем исчезли, очень мало заводов. Есть профсоюз работников государственного сектора. Эти люди – чиновники, государственные служащие.

Я.Л.: Исчезновение марксистского деления на классы характерно, наверное, для всех развитых стран?

П.О.: Конечно. И в США, и в Европе происходит то же самое.

Я.Л.: Но социальная мобильность в Америке в несколько раз выше. Есть ли в Британии что-то, отличающее ее от других стран этого ряда?

М.Ш.: Социальная мобильность в Британии одна из самых низких. И здесь гораздо выше вероятность, что профессия и доход детей будут аналогичны родительским. Очень важен географический фактор, привязка места проживания к социальному классу, потому что от места зависят возможности образования и так далее для детей. Это отличает Британию от других европейских стран, где такая привязка ниже. В Германии, например, уровень образования сильно стандартизирован и меньше зависит от места проживания.

Я.Л.: Средний класс традиционно поддерживает лейбористов, а те, кто ниже и выше – наоборот. Почему?

П.О.: Большую роль играют семейные традиции. Для нашей парламентской демократии очень важно, чтобы существовало несколько партий, чтобы между ними была настоящая конфронтация в парламентском контексте. В России, например, нет понятия оппозиции. А для нас это очень важно.

Я.Л.: Довольно трудно понять, чем "новые лейбористы" Тони Блэра принципиально отличаются от консерваторов. Они все были в центре.

П.О.: Тони Блэр хотел модернизировать лейбористскую партию, избавиться от традиционных классовых связей с пролетариатом, поскольку последний постепенно исчезает.

Я.Л.: А с новым лидером все возвращается во времена до Блэра. Но сегодня о политике нельзя. В Британии перемены происходят медленно. Вы видите какой-то тренд в социальной структуре общества?

М.Ш.: Это очень сложный вопрос. Общество как-то остановилось на распутье, после всех кризисов, в том числе экономических. Общаясь с большим количеством студентов, многие из которых - первое поколение в своей семье, которые пришли в университет, их наблюдать очень интересно. Насколько им удастся перевести свое образование в социальную мобильность?

Я.Л.: Правда ли, что наблюдается обратный тренд – движение вниз?

М.Ш.: Трудно сказать однозначно. Даже очень давно идущие исследования, которые говорили о замедлении социальной мобильности с 70-х годов, на которые все ссылались, недавно были раскритикованы за свою методологию, и теперь утверждается, что темпы не изменились.

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