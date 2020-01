По Лондону на 9 мая со Сталиным в руках

Студент Лондонского университета Михаил Мосесов 9 мая присоединился к акции "Бессмертный полк" – но прошел он по центру Лондона с портретом Сталина в руках, что тут же вызвало оживленную, порой весьма яростную, полемику в соцсетях. Русская служба Би-би-си побеседовала с Мосесовым о том, почему он решил принять участие в этом марше, и что определило выбор портрета.

Би-би-си: Вы давно живете в Лондоне?

Михаил Мосесов: В Лондоне я учился два года на A-level [аттестат, выдаваемый по окончании двух последних классов общеобразовательной британской школы, позволяющий поступать в высшее учебное заведение], и вот - первый год в университете.

Би-би-си: То есть заканчивали здесь школу.

М.М.: Если можно так сказать, то да: девять классов российского образования и A-level здесь.

Би-би-си: И теперь в Лондонском университете, Холлоуэй-колледже. Что вы там изучаете?

М.М: Я изучаю менеджмент и немецкий язык.

Би-би-си: То есть вы еще очень молодой человек?

М.М: Да, я 1996 года рождения, мне 19 лет.

