По Лондону на 9 мая со Сталиным в руках

Image caption Михаил Мосесов принял участие в акции "Бессмертный полк", которая 9 мая этого года впервые прошла в Лондоне

Студент Лондонского университета Михаил Мосесов 9 мая присоединился к акции "Бессмертный полк" – но прошел он по центру Лондона с портретом Сталина в руках, что тут же вызвало оживленную, порой весьма яростную, полемику в соцсетях. Русская служба Би-би-си побеседовала с Мосесовым о том, почему он решил принять участие в этом марше, и что определило выбор портрета.

Би-би-си: Вы давно живете в Лондоне?

Михаил Мосесов: В Лондоне я учился два года на A-level [аттестат, выдаваемый по окончании двух последних классов общеобразовательной британской школы, позволяющий поступать в высшее учебное заведение], и вот - первый год в университете.

Би-би-си: То есть заканчивали здесь школу.

М.М.: Если можно так сказать, то да: девять классов российского образования и A-level здесь.

Би-би-си: И теперь в Лондонском университете, Холлоуэй-колледже. Что вы там изучаете?

М.М: Я изучаю менеджмент и немецкий язык.

Би-би-си: То есть вы еще очень молодой человек?

М.М: Да, я 1996 года рождения, мне 19 лет.

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Би-би-си: Поскольку вы не так давно в Лондоне, то вопрос о том, что вы считаете домом, не слишком уместен?

М.М: Я на самом деле долгое время жил за границей, большую часть жизни занимался горными лыжами, и в общей сложности нахожусь за границей девять лет, но домом своим, как физическим, так и идеологическим, я считаю Россию.

Би-би-си: Сейчас все российское общество крайне поляризовано, и даже лондонская российская диаспора – что частично проявилось и 9 мая. Взяв в руки плакат со Сталиным, вы не могли не осознавать, что это будет воспринято очень многими вашими соотечественниками, да и не только ими, далеко не однозначно и весьма болезненно?

М.М: Я мог и даже ожидал и, безусловно, получил целый булыжник критики в свой огород, потому что мне начали писать в социальных сетях люди, совершенно отличающиеся от моей позиции, хотя я сторонник того, что как таковую позицию я еще по жизни не принял. Когда я брал в руки плакат Сталина, я шел…я руководствовался одной простой мыслью и выразить я могу ее так: именно Сталин как верховный главнокомандующий сделал возможной победу в 1945 году над гитлеровским фашизмом. Но это не стоит интерпретировать иначе, потому что победили все, это наша общая победа. Победил народ. Победила армия. Победила партия, во главе которой стоял товарищ Сталин. Победил наш социальный строй, и войну выиграл в общем СССР также с помощью двух своих помощников – Англии и США. И так же как для победы Соединенных Штатов Америки Рузвельт играет большую роль, так же как для англичан Уинстон Черчилль является великим главнокомандующим, так же, я считаю, и для нас великим полководцем является Иосиф Виссарионович Джугашвили.

Би-би-си: Но никаких родственных связей с ним у вас нет?

М.М: Нет, никаких родственных связей со Сталиным я не имею.

Би-би-си: Это было целиком и полностью ваше решение – выйти на марш с плакатом Сталина?

М.М: Да, это было мое решение, потому что я считаю, что в последние годы на нашу победу выливают очень много клеветы – вокруг нашей победы, вокруг личности Сталина собралось очень много мусора, и, как сказал сам товарищ Сталин, ветер истории должен его развеять. И вот, ветер истории его развеивает, потому что в моем понимании клевета на Сталина – это, прежде всего, клевета на нашу победу, и, отрицая участие Сталина, говоря, что страна выиграла войну вопреки лидеру, я считаю неправильным. У меня есть на это доказательства тех же профессоров, начиная с Владимира Ростиславовича Мединского, министра культуры нашего, в своем прекрасном произведении "Мифы о войне" или же Арсена Бениковича Мартисоряна с его произведением "200 мифов о Сталине", с его серией книг. И также такие специалисты, как Валентин Юрьевич Катасонов, Николай Викторович Стариков, Андрей Ильич Фурсов и Сергей Ервандович Кургинян. Я не говорю, что я возношу Сталина над всем – безусловно, были репрессии, безусловно, было тяжелое время. Как сказал Александр Андреевич Проханов в одном из своих эфиров на "Эхе Москвы", "товарищ Сталин создал две технологии: технологию страха, которая репрессировала миллионы людей, и другая технология – создание технологии, которая создала поколение героев, рыцарей и творцов, которые выиграли эту священную войну. Я считаю, что Сталин – одно из знамен победы, точно так же, как все те люди, которые окружали меня и поднимали вверх над Лондоном фотографии своих родственников.

Би-би-си: Те многочисленные родственники миллионов репрессированных, наверное, испытывали или испытали бы какие-то другие чувства, если бы увидели вас с этим плакатом?

М.М: Безусловно, родственники погибших и репрессированных испытали бы и испытывают – я сам видел реакцию на это в некоторых социальных сетях, обсуждения на форумах – но, увы, это часть нашей истории. Мы не должны от нее отказываться. Мы должны посмотреть объективно и понять, что такие методы мы применять не должны. И это уже большой вопрос: был ли другой выход у Сталина в те годы или нет, и я его даже не хочу поднимать. Я считаю репрессии, безусловно, негативный аспект нашей истории, но и поливать ее грязью, историю нашу, я тоже как бы не желаю. Я считаю, что вчерашний полк – это… вот вчера мы очень много пели песню "Вставай, страна огромная!", и куплет из этой песни – "Идет война народная, священная война"… это была священная война, ради этой войны встала вся страна, стояла так же, как Брестская крепость, она была так же несгибаема, как Зоя Космодемьянская, которую несли на казнь, а она говорила о своей уверенности в победе. И, понимаете, мы вчера встали и прошли в их честь. Я считаю, нельзя отделить Сталина – да, он был плохим, некоторые считают его плохим, некоторые хорошим.

Би-би-си: Какие чувства вы испытывали, идя по городу?

М.М: Во-первых, я испытал чувство гордости за своих сограждан, которые, также как я, нашли время в понедельник в Лондоне, наверное, могли пропустить учебу или работу, вышли в два часа дня на Трафальгарскую площадь и прошагали, вознеся это знамя Победы и напомнили даже англичанам, насколько глобален и грандиозен этот праздник. А когда я поднимал Сталина, я…понимаете, я чувствовал, что я несу фотографию человека, который вложил многое в эту войну: вложил свою жизнь, вложил одного из своих сыновей, и при нем наша страна стала такой могущественной, какой никогда не была до этого. Я чувствовал гордость за то, что мы делаем общее дело.

Би-би-си: То есть чувства неудобства не было? Вы не ловили на себе косые взгляды, например?

М.М: Я ловил на себе взгляды, я слышал выкрики в свой адрес, но, понимаете, история субъективна; у всех свой взгляд на это. И как говорит мой украинский друг на это: в этом и есть прелесть демократии, что мы можем обсудить историю с разных сторон.

Би-би-си: Вы сами вступали в полемику, которая развернулась в соцсетях?

М.М: Я лично не вступал в полемику, мне скидывали ссылки мои знакомые, я это все просматривал и понимал, что – да, это вызвало в людях резонанс, и я, скорее, думаю о том, что, возможно, они посмотрят теперь на этот вопрос по-другому.