Би-би-си анонсировала новый сезон Top Gear гигантским Стигом у входа

Image caption Мимо гигантского Стига у здания Би-би-си почти никто не проходит, не сделав фото

В воскресенье 29 мая Би-би-си запускает новый сезон популярной программы Top Gear, не выходившей в эфир почти год.

По этому случаю у входа в Broadcasting House - штаб-квартиру Би-би-си в центре Лондона - выставлена гигантская фигура Стига, таинственного персонажа Top Gear, выполняющего головокружительные трюки и никогда не снимающего шлем.

Аудитория Top Gear составляет 350 млн телезрителей по всему миру. Шоу приносит Би-би-си доход в 50 млн фунтов (73 млн долларов) в год только от продаж прав на показ передачи за рубежом.

Временная пауза в создании программы, связанная с отстранением от эфира главного ведущего Джереми Кларксона, стала большим разочарованием для поклонников Top Gear. Полиции Лондона даже пришлось расследовать дело об угрозах, поступивших в адрес главы Би-би-си Тони Холла, от которого требовали не увольнять Кларксона.

Новый состав

В феврале стали известны имена новых ведущих Top Gear. Лицом программы стал известный британский теле- и радиоведущий Крис Эванс, а помогать ему будут британский комментатор "Формулы-1", основатель и бывший владелец гоночной команды "Джордан" Эдди Джордан, немецкая гонщица Сабина Шмиц, журналист Крис Харрис и телеведущий Рори Рид.

Приглашен также и особый гость – американский актер, звезда сериала "Друзья" Мэтт Леблан.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Новый состав Top Gear довольно необычен: среди прочих в него вошли голливудская звезда и женщина-гонщица

Прежний ведущий Top Gear Джереми Кларксон Кларксон был отстранен от работы в марте прошлого года из-за его потасовки с продюсером программы. Кларксон позже извинился и заплатил Ойшину Таймону компенсацию в 100 тысяч фунтов, чтобы не доводить дело до суда.

Его постоянные соведущие Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй приняли решение уйти из шоу вслед за Кларксоном. Все трое подписали контракт с видеосервисом Amazon Prime, для которого будут создавать похожую программу.

Свое новое шоу они назвали Grand Tour ("Большой тур"). По словам Кларксона, его выпуски будут сниматься в разных странах.

Последний сезон Top Gear с Джереми Кларксоном был номинирован на одну из главных британских телепремий National Television Award.