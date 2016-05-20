Пресса Британии: крушение А320 и доступ к багажу в аэропортах

Есть ли среди работников аэропортов в Европе пособники джихадистов?

Сотрудницу ВАДА не пустили в "закрытый город" в России

Плюсы и минусы членства в ЕС для культуры Британии

О дамском белье, каблуках и "Калинке"

Меры безопасности в аэропортах Европы

На страницах Daily Mail эксперт по Ближнему Востоку Джон Брэдли анализирует, является ли крушение самолета A320 компании EgyptAir над Средиземным морем частью планов экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в ряде стран, включая Россию) запугать Европу?

Пока перечисляются возможные причины этой катастрофы, на первый план выходит, в частности, проблема вспомогательных служб в аэропортах, вернее, ее работников.

Аэропорты стран Ближнего Востока известны не столько взятыми на вооружение мерами безопасности, сколько их полным отсутствием, считает автор статьи в Daily Mail.

Многие международные авиалинии продолжают бойкотировать аэропорт Шарм эш-Шейха: к совершенно небрежному отношению к правилам и нормам, которое царит здесь и в других воздушных портах Египта, нужно добавить и культуру взяток, лености и непотизма, говорится в статье.

В последнее время в аэропортах Парижа были лишены права на работу 70 человек, заподозренных в причастности к радикальным исламистским группировкам Daily Mail

В международном аэропорту Каира, например, по словам одного из бывших глав службы безопасности, бродил ишак, и не день, не два, а несколько недель.

Другая версия крушения самолета – взрыв бомбы, которую удалось пронести на борт авиалайнера в Брюсселе или Париже. Именно в этих городах А320 совершал посадки до вылета в Каир.

Накануне президент Франции Франсуа Олланд объявил, что все сотрудники аэропорта, имевшие доступ к самолету EgyptAir, станут объектами предварительного следствия.

Поразительно, но в последнее время в аэропортах Парижа были лишены права на работу 70 человек, заподозренных в причастности к радикальным исламистским группировкам, говорится в материале Daily Mail.

Эту же тему продолжает один из материалов Times. Как известно, в пригороде Парижа Руасси, где в 1970-х годах и был выстроен аэропорт "Шарль де Голль", живут тысячи мусульман, выходцев из стран Северной Африки. Многие жители окраин к югу от Руасси работают в аэропорту грузчиками, водителями, подсобными рабочими. И именно эти места считаются рассадником радикального исламизма.

Если выяснится, что среди виновников крушения А320 были пособники потенциальных джихадистов из Руасси, последствия для безопасности за три недели до начала футбольного чемпионата Евро-2016 будут весьма серьезными, пишет Times.

У ВАДЫ новые претензии к России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потребовало от России обеспечить ее сотрудникам, собирающим пробы у спортсменов, доступ в так называемые "закрытые города", пишет Times в своем эксклюзивном материале.

Агентство также предупредило, что считает совершенно недопустимым оказание давления на ее сотрудников со стороны работников российских секретных служб.

За две недели до этого заявления сотрудница ВАДА из Германии попыталась посетить закрытый город Трехгорный, чтобы взять пробы у участника паралимпийских игр, однако трое вооруженных с головы до ног сотрудников ФСБ не дали ей это сделать, вели себя они при этом довольно угрожающе, пишет Times.

Они сказали, что депортируют ее, если она окажется в радиусе 80 км от города, а также пригрозили арестовать ее местного ассистента.

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди направил свое требование министру спорта России Виталию Мутко. По словам главы ВАДЫ, перемены в поведении Москвы осуществляются "крайне медленно", может пройти два года, пока антидопинговое агентство России будет соответствовать необходимым стандартам.

Возможность отстранения российских атлетов от Олимпиады в Рио многократно возрастет, если в их пробах, взятых во время проведения Пекинской и Лондонской Олимпиад, обнаружат допинг Times

Крейг Риди сказал также в интервью Times, что профессор права Ричард Макларен должен сформировать независимую комиссию в составе одного человека, чтобы задать вопросы Григорию Родченкову, бывшему директору московской антидопинговой лаборатории, а также Виталию Степанову, бывшему сотруднику Российского антидопингового агентства (РУСАДА), рассказавшему западным СМИ о массовом применении допинга на Олимпиаде в Сочи.

Жесткая риторика Риди является в какой-то мере ответом на критику в его адрес по поводу имейла, который он отправил Мутко 14 месяцев назад. В конце своего сообщения глава ВАДА написал тогда, что ценит отношения с Мутко, и что "у ВАДА нет намерения делать что-либо, что может повредить этим отношениям".

Риди говорит, что очень жалеет об этой формулировке, и что можно было бы обойтись простым "искренне ваш".

"Каждый может видеть, что с тех пор ВАДА руководствовалась одним - не дать России уйти от ответственности", - говорит глава Всемирного антидопингового агентства.

Возможность отстранения российских атлетов от Олимпиады в Рио многократно возрастет, если в их пробах, взятых во время проведения Пекинской и Лондонской Олимпиад, обнаружат допинг.

Победитель Олимпийских игр в прыжках в длину британец Грег Рутерфорд поддерживает запрет на участие в Играх для тех, кто был уличен в употреблении допинга. Однако он опасается, что в результате политического давления России позволят участвовать в Олимпиаде в Рио, пишет Times.

Деятели культуры Британии против Брекзита

Guardian пишет об опасениях британских деятелей искусства по поводу последствий выхода страны из ЕС для культурной сферы.

Отвечая на вопросы Guardian, многие из них объясняют это причинами как практического, так и эмоционального плана.

Брекзит, по их мнению, возведет барьеры на свободном рынке труда, а также лишит деятелей культуры источников финансирования в Евросоюзе.

Руководитель известного лондонского театра Sadler's Wells Алистер Сполдинг не может назвать ни одного преимущества Брекзита, зато предвидит множество проблем.

"Это будет просто кошмарная ситуация с визами и разрешениями на работу… Сейчас это не так сложно внутри ЕС, но все это будет выброшено на ветер, нам придется нанимать новых сотрудников, чтобы вести все эти бумажные дела", - говорит он.

По словам Джона Саммерса, руководителя оркестра Halle из Манчестера, выход из ЕС приведет к культурной изоляции Британии.

Представители фонда "Творческая Европа", основанного в 2014 году, говорят, что они оказали материальную поддержку 228 организациям и компаниям из Британии Guardian

Мунира Мирза, ведавшая вопросами культуры в мэрии Лондона при Борисе Джонсоне, поддерживает Брекзит. По ее мнению, с ней согласны многие деятели культуры, однако они боятся говорить об этом вслух.

Они боятся, что их обвинят в антииммиграционных настроениях, в изоляционизме, что могут пострадать их карьеры, говорит Мунира Мирза. Такие деятели искусства не против иммиграции, но они хотят, чтобы ЕС проводил политику в этой области разумно и осторожно.

Что касается финансирования, то здесь также существуют две точки зрения.

Представители фонда "Творческая Европа", основанного в 2014 году, говорят, что они оказали материальную поддержку 228 организациям и компаниям из Британии, а также помогли в организации проката 84 британских фильмов в других странах ЕС, потратив на все этой в общей сложности 40 млн евро.

По словам руководителя театра Sadler's Wells Алистера Сполдинга, его коллектив получил на различные проекты около полумиллиона евро. Хотя, признает он, получить эти средства были адски трудным занятием.

Мунира Мирза говорит, что иметь дело с Европой, как показал ее собственный опыт, нелегко: это сопровождается неопределенностью, бюрократией и чересчур жестким контролем.

Художественный руководитель театра Young Vic Дэвид Лэн, чей коллектив имеет тесные отношения со многими европейскими партнерами, говорит, что Британии есть чему поучиться у Европы. "Многие европейские театры ушли далеко вперед в плане воображения, утонченности, содержательности, навыков, исполнительского искусства… и, конечно, в том, как эффективно управлять компанией, они оставили нас далеко позади", - считает он.

Тяжелые времена для Agent Provocateur

Газета i констатирует, что санкции и низкие цены на нефть заставили российских нуворишей подтянуть пояса и заодно отказаться от роскошного белья.

Компания 3i, которой принадлежит бренд Agent Provocateur, понесла в России миллионные убытки – ее прибыль от продаж в этой стране уменьшилась с 53 млн до 42 млн фунтов.

Российский рынок становится все более трудным, признаются руководители компании, известной изящными бюстгалтерами и прочими предметами дамского туалета.

Мысли о дамском туалете невольно приходят в голову при взгляде на фотографию Марии Захаровой, пресс-секретаря российского МИДа, на страницах Daily Telegraph.

Открывшая всему миру свои поэтические возможности в комментариях результатов конкурса "Евровидение", Мария представила на всеобщее обозрение, судя по снимку, и свои танцевальные способности.

На приеме в честь руководителей делегаций саммита АСЕАН, прошедшего в Сочи, представитель дипломатического ведомства вышла на сцену в туфлях на фантастически высоких каблуках и в довольно коротком платьице. Как сообщают информационные агентства, госпожа Захарова не удержалась от исполнения "Калинки".

Daily Telegraph решила ограничиться лаконичной подписью к этой фотографии, не сопроводив ее никакими комментариями.

Обзор подготовила Роза Кудабаева, bbcrussian.com