Проверенные британские способы поставить выскочку на место

По мнению обозревателя ВВС Capital, сказать человеку, что вы о нем на самом деле думаете, гораздо легче, чем кажется.

Ваш коллега-зазнайка вечно лезет всюду со своим мнением, несмотря на то, что едва ли кто-либо, затаив дыхание, ждет его откровений.

Как же справиться с этим офисным выскочкой и поставить его на место?

Секрет в том, чтобы грамотно сформулировать ответ и искусно умолчать о некоторых вещах

Мы обратились к сайту вопросов и ответов Quora, чтобы выяснить, как сказать своему коллеге правду в глаза и при этом его не обидеть.

Воспользуйтесь и вы британской народной мудростью: секрет в том, чтобы грамотно сформулировать ответ и искусно умолчать о некоторых вещах.

Тактика умалчивания

"К сожалению, очень многие путают чувство собственного достоинства с эгоцентризмом, - пишет Дебора Хэнкок. - Но это принципиально разные вещи".

По ее мнению, секрет остроумного ответа состоит не в том, что сказать, а в том, о чем умолчать.

"Не случайно же шутят, что англичане вечно что-нибудь недоговаривают", - добавляет она.

Image caption Роуэн Аткинсон в роли капитана Эдмунда Блэкэддера из четвертого сезона британского исторического комедийного телесериала "Черная гадюка" - "Черная Гадюка идет вперед" - учит рядового Болдрика в исполнении Тони Робинсона притворяться больным

Она обожает фразу, которой можно быстро оборвать надоевшую беседу и "которую часто с большим успехом использовали при мне многие англичане: "Ну, не буду вас задерживать!" (даже если неугомонный собеседник со всей очевидностью рвется продолжить разговор)".

Хэнкок также добавляет, что если человек все время пытается встрять в вашу работу, можно отбрить его с помощью притворной похвалы.

"Всегда можно жизнерадостно заявить: "Спасибо вам за ваше желание помочь. Я обязательно с вами свяжусь, когда это потребуется".

Ставим выскочку на место

Дэмиан Максорли раньше использовал короткую фразу, которая обычно ставила собеседника в тупик: "Вижу, ваше эго пребывает в целости и сохранности".

Моя мама говорила: "Хорошо, что я тебя знаю, а то еще, чего доброго, ты произвел бы на меня впечатление!"

А его любимая язвительная реплика с прозрачным намеком такова: "Спасибо, что поделились своим мнением".

"Моя мама говорила: "Хорошо, что я тебя знаю, а то еще, чего доброго, ты произвел бы на меня впечатление!".

Джошуа Боуман предупреждает, что если ответить человеку в британской манере, это не помешает тому обидеться, заподозри он хоть на секунду, что вы намерены его оскорбить.

"Даже если он не поймет шутку, он все равно уловит вашу интонацию".

Боуман пишет, что лучший ответ - тот, который заставит оппонента самого посмеяться над шуткой, бьющей не в бровь, а в глаз.

"Люди, которые очень высокого мнения о себе, часто могут просто отшучиваться по поводу собственных слабостей".

Он отмечает, что, конечно, при этом "надо быть высокого мнения и о себе, если вы собираетесь кого-нибудь осадить - сначала убедитесь, что ваша же шутка не может быть направлена против вас, чтобы вы сами не стали объектом насмешек".

Лучший план

"Прибегайте к сарказму, - советует Дэниел де ла Крус. - Как этому научиться? Пересмотрите все серии "Черной гадюки" и выучите наизусть все ответы капитана Блэкэддера по поводу "хитроумных планов" Болдрика".

Впрочем, де ла Крус убежден, что если вы по-настоящему заботитесь о навязчивом коллеге, вы, скорее всего, хотите не обидеть его, а помочь ему.

"Вы исправляете его ошибку, потому что переживаете за него", - написал он.

В таком случае сначала следует выслушать мнение человека по поводу его работы (этим вы покажете, что уважаете его как личность), а затем честно высказать свою точку зрения о его действиях и о том, что он делает не так и почему.

"А дальше это уже дело вашего собеседника - принять ли, отклонить ли ваше мнение и начать ли действовать, чтобы исправиться".