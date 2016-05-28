Легко ли сделать карьеру в модельном бизнесе?

Правообладатель иллюстрации Image caption Профессия модели - это не только гламур

Недавно мы чуть больше узнали об индустрии, имеющей репутацию жестокосердной по отношению к молодым, неопытным женщинам.

Речь идет о модельном бизнесе. На этой неделе стало известно о том, что в отношении пяти ведущих британских агентств проводится расследование о ценовом сговоре, при этом одно из них - FM London - ликвидируется, что грозит потерей работы десяткам моделей.

На топ-моделях вроде Кары Делевинь или Кейт Мосс это, скорее всего, никак не скажется.

Но в этой сфере также работают тысячи менее известных молодых женщин и мужчин за небольшие деньги. И в последнее время появляется все больше вопросов о том, насколько хорошо с ними обращаются нанимающие их модельные агентства, которые по сути должны защищать их интересы.

Мы спросили трех работающих в Лондоне моделей, каково это - попытаться прожить на одну зарплату в модной индустрии.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Далеко не всем моделям за свою карьеру удается поучаствовать в показах крупных брендов

"Лорен" 24 года, она работает уже 5 лет. Свое настоящее имя она раскрывать не хочет, поскольку опасается, что ее агентство не будет предлагать ей работу, если она начнет публично высказываться. По ее словам, платить в последнее время стали меньше.

"Поначалу я работала только бесплатно. Когда снимаешься для какого-то коммерческого заказа, например, для одной из ведущих торговых фирм или крупной рекламы, то деньги платят, но все, что печатается в модных журналах, - за это вообще ничего не платят. Это такой неписаный закон в этой сфере: ты должен в них сниматься, чтобы наработать портфолио.

Полно девушек, которым не на что жить, и они идут в агентство, просят выплатить аванс и залезают в долги. Менеджеры над ними смеются за то, что они просят денег.

Они ведут себя так, чтобы отбить у вас всякую охоту приходить за деньгами и просить их.

Когда получаешь свой чек, он всегда приходит вместе с финансовой выпиской и там каждый раз оказываются какие-нибудь непредвиденные отчисления. И никогда толком не объясняется, за что с тебя удерживают эти издержки, и чем больше зарабатываешь, тем больше странных денежных сборов с тебя берут.

Агентства нанимают кого хотят. Если на этой неделе ты им вдруг не нравишься, то работу тебе не предложат. Агентство, в котором я работала, отказывало конкретным девушкам в конкретных заказах, из-за того что эти девушки вызвали чье-то раздражение или просили денег.

Есть и хорошие агентства: они платят своим моделям каждую пятницу, но в том, где я работаю, мы должны сами каждый месяц писать нашему бухгалтеру и спрашивать, не начислено ли нам чего-нибудь. Они часто врут и говорят, что деньги не пришли, хотя клиент говорит нам, что оплатил заказ.

Это все довольно грустно, потому что когда поступаешь на работу в агентство, хочется думать, что приходишь в большую семью, но их волнует только прибыль. Вот об этом надо все время помнить и не обольщаться мыслью о том, что они о тебе заботятся. Потому что по сути дела это не так".

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"Пиппа" вошла в модельный бизнес в 14 лет, когда жила за границей. Она вновь стала этим заниматься в 18 лет, когда вернулась в Британию и ей надо было платить за учебу. Она рассказывает, что первое агентство, куда она попала, обращалось с ней ужасно.

"Модельный бизнес - ужасное место для работы, если другой работы у вас нет.

На тебя постоянно оказывают давление по поводу веса: это у них своего рода форма контроля.

У меня был рост 180 см, размер 8-10 [42-44-ый российский или 36-38 европейский] и мне велели похудеть в бедрах на 3 см.

Они мне звонили каждый день и спрашивали, что я сегодня ела. Я заходила в офис, они снимали с меня мерки и говорили, сколько еще надо сбросить.

Еще мне сказали, чтобы я перекрасила волосы и наняла личного тренера, которому надо было платить 100 фунтов [около 146 долларов] за четыре занятия. Меня послали к парикмахеру, которого они выбрали сами, там с меня взяли 400 фунтов. Спустя три месяца они сказали: ты должна похудеть в бедрах еще на 2 см и тогда тебя могут взять в основной состав в Париже.

Меня посылали на пробные съемки к фотографам на квартиру совершенно одну, это было совсем не безопасно. Один фотограф вел себя очень странно и все время пытался заставить меня снять одежду.

Потом был кастинг для бренда нижнего белья. Мой агент сказал: ты должна для них сняться. Но я сказала, что не хочу, потому что если я буду на рекламном плакате нижнего белья кого-то шлепать, то никакая другая серьезная работа за пределами модельного бизнеса мне уже не светит. Но они стали давить на меня, и я ушла.

Я там проработала восемь месяцев и ничего не заработала".

"Пиппа" также рассказала, что работала еще в двух агентствах, где ей тоже не понравилось, и в итоге заработала 10 000 фунтов за год. Но сейчас она попала в агентство, где ей очень нравится. Она зарабатывает 800 фунтов в день и регулярно получает заказы.

Правообладатель иллюстрации Image caption Ребекка Пирсон говорит, что ей повезло: когда она начинала, не было столько агентств и такой конкуренции, как сейчас

Ребекка Пирсон больше десяти лет работает в модельном бизнесе, и она с удовольствием сообщила свое настоящее имя, поскольку у нее от работы в основном положительные впечатления, хотя в самом начале карьеры она тоже не всегда сразу получала гонорар.

"Эта индустрия может быть очень жестокой, всегда нужно быть готовым к отказу. Но я рада, что стала моделью. Мне эта работа принесла уверенность в себе, я смогла купить квартиру и окончить университет.

Я рада, что начала работать именно тогда, когда начала.

В то время было гораздо больше клиентов и гораздо больше денег в рекламной сфере, так что за рекламу можно было получить очень приличные деньги.

Не думаю, что сейчас у девушек, постоянно работающих моделями, есть те же возможности, которые были у меня поначалу. Я снималась в рекламных кампаниях для всех ведущих британских торговых фирм, а теперь в них снимают знаменитостей, как и на обложках глянцевых журналов.

Я когда-то делала крупный заказ для компании New Look, и мои фотографии были во всех их магазинах. За семь лет мне было перечислено где-то порядка 35 000 фунтов. А теперь большинство постоянно работающих моделей получают все меньше и меньше за все больше и больше работы.

Сегодня от тебя ждут большего объема работы и активного присутствия в соцсетях. Если у тебя меньше 10 тысяч подписчиков в "Инстаграмме", то работу дадут той, у кого "фолловеров" больше, поскольку рекламный охват у бренда будет шире.

Да и агентств стало гораздо больше, как и самих моделей. Многим более крупным агентствам перебегают дорогу более мелкие, тем более что всегда можно найти кого-то, кто ту же работу сделает за меньшие деньги.

И все больше и больше людей в этом бизнесе начинают открыто говорить о проблемах. Раньше это делали неохотно, потому что люди не хотели прослыть нытиками, из-за этого можно было потерять работу.

Те, кто не работает в этой сфере, думают: ой, она ведет себя как принцесса. Они считают, что мы все тут как Линда Евангелиста - не встаем с кровати меньше чем за 10 тысяч долларов, но это совершенно не так.

Средний заработок у нас примерно 20 000 - 30 000 фунтов в год. Мы не ноем, мы просто призываем к тому, чтобы были прописаны определенные правила, особенно поскольку многие девушки совсем юные".

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Никто из представителей торгового совета модельной индустрии - Ассоциации модельных агентств - не смог это прокомментировать.

Однако в своде правил на их вебсайте говорится, что агенты должны руководить карьерой каждой модели таким образом, чтобы она смогла полностью раскрыть свой потенциал, а также заботиться об их здоровье и благополучии.