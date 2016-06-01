Cтранные законы Англии, которые можно ненароком нарушить

Image caption Что общего между этими вещами? Все они фигурируют в разного рода странных законах

Дресс-код 800-летней давности, запрещающий женщинам снимать шляпы, наконец-то может быть отменен в английском графстве Норфолк.

На протяжении столетий женщины, находившиеся на официальном приеме в мэрии города Тэтфорд, должны были просить разрешения у мэра, если им вздумается снять шляпу.

И только когда в прошлом году мэром города стала Франческа Робинсон, посчитавшая такой закон унизительным, у местных дам появился шанс на отмену устаревшей рекомендации.

Давайте забудем про расхожие городские мифы - про то, например, что якобы на вполне законных основаниях можно убить жителя Уэльса, если ты делаешь это из длинного лука. Давайте посмотрим на до сих пор действующие законы, которые вы, вполне возможно, нарушаете, даже не подозревая об этом.

Нельзя нести доску, идя по тротуару

Согласно пункту 54 старинного указа лондонской полиции, нельзя нести доску, идя по тротуару в Лондоне, за исключением тех случаев, когда вы разгружаете доски из машины.

Image caption Этого мужчину могли бы оштрафовать за ношение доски в неположенном месте

Запрет также распространяется на перенос бочек, лоханей, обручей, колес, лестниц, шестов и транспарантов.

Если вы думаете, что можно обойти закон, катя лохань за собой, вы ошибаетесь: это тоже запрещено.

Закон этот был принят, чтобы не доставлять неудобств прохожим и улучшить проходимость в общественных местах.

Также запрещается запускать воздушного змея, если это причинит неудобства прохожим, скользить по льду или по снегу, если это может нанести увечье другим людям, а также "ездить на машине, как сумасшедший, подвергая опасности жизни или конечности других людей".

Нельзя вывешивать белье на улице

Жители новых домов в местечке Беверли должны были подписать договор, согласно которому им запрещается вывешивать выстиранное белье на улице.

Договоры, запрещающие сушить белье в своем дворе, - достаточно распространенное явление. Но вот жителям Вествуд-парка также запрещается сушить белье на балконах, на террасах на крыше, в парке, доступ к которому имеют жильцы всего дома, и даже - потенциально - в своем собственном саду.

Правообладатель иллюстрации SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption И это тоже нельзя

Авторы подобных договоров исходили из того, что в престижном районе развевающаяся на ветру одежда может отвлечь от красоты архитектуры.

Среди других довольно распространенных запретов фигурируют:

Запрет на возведение забора в своем палисаднике;

Содержание дома животных, не подпадающих под описание "домашнего животного";

Мытье машин на общей территории;

Скашивание травы.

Нельзя задерживаться на похоронах

Фрэнк Блэйдс не торопился покидать кладбище после похорон своей жены Виолетты в городе Уорксоп в графстве Ноттингемшир летом прошлого года.

Image caption Фрэнк Блэйдс заплатил 100 фунтов штрафа за то, что задержался на кладбище

Он задержался на кладбище на 20 минут и был оштрафован за это на 160 фунтов (234 доллара).

Представитель бюро похоронных услуг объяснил этот штраф следующим образом: "Мы наложили штраф от имени районного совета города Бассетло в связи с тем, что сотрудники кладбища работали сверхурочно, потому что клиент после похорон решил посетить могилы других родственников".

Лиз Прайм из районного совета Бассетло удивилась тому, что эта сумма не была включена в расходы похоронного бюро.

"Районный совет никоим образом не хотел наказывать господина Блэйдса за то, что он провел больше времени у могилы своей жены", - сказала она.

"Я заплатил штраф. И я попытался забыть про это. Я рассказываю об этом только потому, что подобное может случиться и с другими людьми", - сказал Фрэнк Блэйдс.

Нельзя продавать форель при подозрительных обстоятельствах

Это правило звучит как какой-то древний закон, однако так написано в пункте 32 Закона о пресноводном рыболовстве и лососевых от 1986 года.

Image caption В руках у него явно форель. Как-то подозрительно...

Закон нацелен не на людей, которые, скрываясь по закоулкам, пытаются продать лосося, а скорее на продажу рыбы, добытой незаконным путем.

В феврале 1986 года палата лордов потратила пять часов на обсуждение формулировки этого закона и постановила, что данная формулировка, несмотря на возможность широкого трактования, защитит неосведомленных людей от действовавшего в то время расширенного закона об "обладании форелью, которая была незаконно выловлена, убита или выгружена".

Нельзя ввозить польский картофель

Если вы хотите есть картошку-фри с вашей рыбой, выловленной при подозрительных обстоятельствах, убедитесь в том, что все в рамках закона.

Указ о польском картофеле от 2004 года гласит, что "импортировать в Англию картофель, если вы знаете или имеете подозрения, что это польский картофель", незаконно.

Исключение может быть сделано в случае, если вы не менее чем за два дня до предполагаемого ввоза товара в письменном виде сообщите инспектору следующие подробности:

Предполагаемые дату, время и способ ввоза

Предполагаемое место пересечения границы

Ваши намерения по использованию картофеля

Предполагаемый конечный пункт доставки картофеля

Сорт картофеля

Количество картофеля

Идентификационный номер производителя картофеля

Закон был введен в ответ на вспышку кольцевого бактериоза картофеля в Польше.

Нельзя болтать о погоде, младенцах, отпуске

В начале 2011 года городской совет Карлайла, административного центра графства Камбрия, запретил своим сотрудникам вести разговоры на работе на любые не относящиеся к работе темы.

Если сотрудники хотели поговорить о погоде, младенцах или отпуске (три категории, указанные в запрете), они должны были отметить на часах время ухода с работы, чтобы работодатель не платил им за праздные разговоры.

В электронном сообщении, разосланном начальством 31 сотруднику городского совета, говорилось, что они "должны осознавать, для чего они находятся здесь, а именно, для того, чтобы работать, а не использовать офис в качестве места отдыха".

После бурного возмущения работников горсовета и вовлечения в дело представителей профсоюза запрет был отменен.

Лишний пакет для собачьих экскрементов

Правообладатель иллюстрации GETTY IMAGES and BBC Image caption Не забудьте лишний пакет!

Городской совет Давентри в графстве Нортгемптоншир ввел правила для владельцев собак, согласно которым человек может быть оштрафован на 100 фунтов, если он выгуливает собаку, не имея при себе пластикового пакета для ее экскрементов.

Это означает, что если вас остановят после того, как вы уже выбросили пакет в ящик для мусора, вас могут оштрафовать.

Исходя из этой логики, люди, выгуливающие собак, должны всегда иметь в запасе дополнительный пластиковый пакет для экскрементов или ходить с целой пачкой пакетов.