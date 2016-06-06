Букмекеры ставят на то, что Британия останется в ЕС

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Букмекеры предчувствуют, что лагерь сторонников ЕС во главе с премьер-министром Дэвидом Кэмероном (справа) одержит победу над лагерем евроскептиков во главе с Борисом Джонсоном

Ведущие букмекерские фирмы Британии довольно низко оценивают шансы на выход страны из Евросоюза в результате референдума, который пройдет 23 июня. Букмекеры ставят на то, что большинство британцев проголосуют против "Брексита".

По расчетам одной из крупнейших британских букмекерских контор Ladbrokes, шансы на выход Британии из ЕС сейчас составляют 22%, а вероятность того, что Британия останется в ЕС - соответственно, 78%.

"Если посмотреть на референдумы в исторической рестроспективе, то люди колеблющиеся, не принявшие решения до последней минуты, часто в эту последнюю минуту принимают решение в пользу статус-кво", - объяснил в интервью BBC представитель Ladbrokes Алекс Донохью.

Букмекеры оценивают шансы на победу сторонников Евросоюза не намного ниже, чем шансы на победу Германии над Украиной на чемпионате Европы по футболу.

Опросы, однако, всё последнее время показывают, что силы двух лагерей перед референдумом примерно равны.

Деньги голосуют против "Брексита"

Правда, букмекеры оценивают совсем не только исторические параллели и простую вероятность. Он выставляют свои коэффициенты ещё и исходя из количества ставок на тот или иной исход.

А игроки, как выяснилось из беседы с Алексом Донохью, в большинстве верят в то, что Британия останется в ЕС: почти 90% ставят на этот вариант.

"На данный момент деньги указывают нам на вариант "остаёмся", - сказал Донохью.

В Ladbrokes сейчас коэффициент на "остаться" составляет 4/11, а коэффициент на "уйти" - 2/1. Это означает, что поставив 10 фунтов на выход, можно получить 30 фунтов, а если ставить на статус кво, то выплата составит всего 13,63 фунта. То есть, выиграть удастся 3,63 фунта.

В William Hill коэффициент на "остаться" ровно такой же, 4/11, а коэффициент на "уйти" отличается совсем немного: поставив 10 фунтов, получить можно будет 31.

Betfair принимает ставки на "остаться" с коэффициентом 1,46, то есть 10 фунтов могут принести 4,60 сверху. Ставки на "Брексит" здесь принимаются примерно с тем же коэффициентом, что и у других букмекеров, то есть 10 фунтов в случае удачи принесут 21 с половиной фунт сверху.