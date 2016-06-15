Что будет после "брексита": стороны поделились планами

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В среду по Темзе перед парламентом Британии проплыла "Флотилия брексита" - и лодочка еврооптимистов за ней

За неделю до референдума о членстве Британии в Евросоюзе стороны, наконец, начали рассказывать, что конкретно они намерены сделать в случае выхода из ЕС. Правительство заявило, что ему придется повысить налоги, а евроскептики, в частности, пообещали отменить свободную иммиграцию в Британию для граждан ЕС.

В течение всей кампании перед референдумом 23 июня стороны приводили разные конкретные цифры и доводы, но это были прогнозы, а не планы, и в целом дискуссия сводилась к обмену общими рассуждениями, о том, как хорошо (или плохо) будет Британии, если она выйдет из Евросоюза. В среду же стороны одновременно рассказали, что именно они собираются сделать "после брексита".

Главный организатор кампании за выход, Vote Leave ("Голосуй за выход"), опубликовала в среду план из шести законов, которые, по их мнению, должен будет принять нынешний состав парламента, если большинство проголосует 23 июня за выход из ЕС.

В число этих шести документов входит "закон о контроле над иммиграцией и предоставлением убежища", которым парламент должен будет отменить автоматическое право граждан всех стран ЕС свободно приезжать, чтобы жить и работать в Британии.

"Этот закон положит конец дискриминации не-граждан ЕС и создаст настоящую балльную систему оценки иммигрантов, ключевым элементом которой будет наличие подходящей квалификации", - говорится в программе Vote Leave.

Упрощенная депортация

Другим законом евроскептики предлагают немедленно, уже на этой сессии парламента, отменить верховенство законодательства ЕС над национальным британским законодательством и, соответственно, право Суда Европейского союза отменять британские законы. Это, по мысли Vote Leave, позволит, в частности, быстро депортировать "нежелательных" граждан ЕС, причастных к терроризму или серьезным уголовным преступлениям, чью высылку до сих пор пресекали решения европейского суда.

Этот закон по плану будет временным, на период переговоров о новых отношениях с ЕС, а позже евроскептики предлагают принять уже полноценный закон об отмене Акта Европейских сообществ от 1972 года, который является юридической основой верховенства общеевропейских законов над национальными (точнее, обязательством стран-членов ЕС обеспечивать соответствие своих законов общеевропейским).

Кроме того, евроскептики предлагают после выхода из ЕС принять закон о выходе из общей европейской торговой политики, отменить пятипроцентный НДС на электричество и топливо для домохозяйств и дополнительно выделять Национальной системе здравоохранения (NHS) по 100 млн фунтов еженедельно из денег, сэкономленных на взносах в бюджет ЕС.

Все эти законы, кроме закона о срочной отмене верховенства европейского права, предлагается принять в период до следующих выборов, которые должны пройти в мае 2020 года.

До этих выборов Vote Leave предполагает вести с ЕС переговоры о новых отношениях, и примерные схема и временной график этих переговоров тоже обрисованы в опубликованном в среду манифесте.

Так, до начала официальных переговоров евроскептики предлагают оставить в отношениях почти все как есть и провести предварительные переговоры специальной командой, в которую должны войти не только представители правительства Дэвида Кэмерона, но и ведущие фигуры из лагеря противников ЕС.

Повышение налогов

Правительство же, то есть его большая, проевропейская часть в лице министра финансов Джорджа Осборна в среду тоже опубликовала конкретные планы на случай выхода из ЕС. Суть этой публикации - рассказать избирателям, насколько дорого, по мнению правительства, обойдется им уход из Евросоюза.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Нынешний и бывший министры финансов Джордж Осборн (слева) и Алистер Дарлинг пригрозили, что в случае "брексита" британцам придется затянуть пояса

Осборн и его предшественник, министр финансов в лейбористском правительстве Алистер Дарлинг, напомнили, что по оценке независимого Института фискальных исследований, "брексит" может пробить в британском бюджете дыру в 30 млрд фунтов. Чтобы закрыть ее, предупреждают Осборн и Дарлинг сограждан, правительству придется повысить налоги и урезать расходы на здравоохранение, образование и оборону.

Так, подоходный налог предполагается увеличить на 2-3 процентных пункта, акцизы на топливо и алкоголь - на пять. Расходы же на здравоохранение, образование, оборону, полицию и развитие транспорта, предупреждают Осборн и Дарлинг, придется урезать на 2-5 процентов. Кроме того, они грозят избирателям сокращением пенсионных расходов на 2 млрд фунтов в год.

"Все это будет в бюллетенях для голосования на следующей неделе. Всего этого можно избежать. Голосование за то, чтобы остаться в ЕС - это голосование за сильную экономику", - пишут Осборн и Дарлинг в среду в статье в "Таймс".

Евроскептики в ответ на это уже назвали предложенный Осборном проект бюджета карательным, а его прогнозы - истерическими пророчествами Судного дня. А 65 депутатов парламента из его же собственной партии предостерегли министра финансов, что его позиция может оказаться уязвимой в случае если он попытается урезать расходы на медицину, образование и полицию.