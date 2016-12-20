Почему в самолетах так плохо кормят

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Рыба? Курица? Мясо под соусом? Или это что-то еще?

Обозреватель BBC Autos нашел ответ на волнующий многих вопрос, и этот ответ оказался прост.

Итак, вы только что сняли крышку с контейнера, принесенного вам бортпроводником, и увидели нечто совершенно неаппетитное.

Однако не спешите винить во всем повара - скорее всего, все дело в конструкции самолета.

Все блюда разогревают

Сам характер путешествий по воздуху, а также устройство самолета и необходимость адаптировать его к большим высотам делают процесс приготовления еды намного более сложным.

Нахождение на высоте предполагает определенные технические ограничения, из-за которых намного проще разогреть готовую еду, а не пытаться приготовить что-то с нуля, особенно учитывая то, что в салоне самолета сжатый воздух.

Несмотря на то, что самолеты, как правило, летают на высоте около 12 км, давление может считаться комфортным только тогда, когда воздушное судно находится на высоте от двух до трех километров над уровнем моря.

Однако даже на таких сравнительно небольших высотах время приготовления пищи существенно увеличивается.

"На таких высотах действительно очень трудно готовить, - объясняет Джон Хансман, руководящий Международным центром воздушных перевозок при Массачусетском технологическом институте. - Обычно еду просто разогревают".

Мясо готовят так долго, что его можно резать вилкой

Но дело не только в трудностях приготовления. Такое питание на борту удобнее во многих отношениях.

Из различных горячих блюд в самолетах отдают предпочтение предварительно нарезанному разогретому мясу, как правило, обильно политому соусом - например, говядине по-бургундски.

Отчасти соус нужен для того, чтобы увлажнять сухой сжатый воздух в салоне. Кроме того, и соус, и долгое время разогрева делают еду более мягкой, что очень важно, учитывая, что в наше время в самолете столовые ножи либо не заострены, либо вовсе не отсутствуют.

"Авиакомпании поняли, что если мясо предварительно нарезать, нож практически не нужен", - говорит Гийом де Сион, профессор Колледжа Олбрайт, штат Пенсильвания, США, изучающий историю технологий, в особенности авиационных.

Правообладатель иллюстрации Qantas via Guillaume de Syon Image caption Когда-то еду к самолетам доставляли вот так

"Мясо готовят так долго, что его можно резать вилкой", - добавляет он.

Однако главное - недостаток пространства в самолете.

Больше пассажиров, больше самолеты, меньше внимания к индивидуальным заказам

Сегодня пассажирские самолеты проектируют так, чтобы в них могло разместиться более 300 пассажиров. Предполагается, что все они принимают пищу примерно в одно и то же время.

Однако де Сион отмечает, что до 1960-х годов, когда путешествия по воздуху еще не приобрели такую огромную популярность, среднее число пассажиров не превышало 50 человек, и у бортпроводников было достаточно времени для того, чтобы учесть предпочтения каждого из них.

Меню горячих блюд тех времен наверняка показалось бы современным путешественникам слишком щедрым. Так, например, раньше предлагали приготовленный на заказ омлет или кусок мяса, который отрезали прямо у вас на глазах.

Однако сейчас бортпроводникам приходится обслуживать не десятки, а сотни человек, и у них просто не хватает времени на то, чтобы собирать отдельный набор продуктов для каждого. Чтобы успеть обслужить всех, приходится раздавать заранее подготовленные контейнеры.

Как оказалось, лучшее средство конкуренции - это низкая цена

Огромного выбора блюд, предлагавшегося пассажирам самолетов в 60-е и 70-е годы, в настоящее время уже практически нигде не найти.

Но это не означает, что меню исчезли полностью. Их просто заменили на меню другого рода.

За последнее десятилетие количество развлечений, предлагаемых пассажирам обычного авиалайнера, увеличилось во много раз, что повлекло за собой изменения в конструкции сидений и салона.

Развлечения вместо еды

Пассажирам предлагают музыку, часто Wi-Fi и, что важнее всего, огромный выбор фильмов и ТВ-программ, которые можно смотреть на индивидуальных экранах, вмонтированных в сидения, а не на большом экране в передней части салона.

Благодаря установке индивидуальных экранов пассажиры стали уделять меньше внимания тому, как их кормят на борту, что позволило авиакомпаниям сократить расходы на питание и тратить больше денег на развлечения для путешественников.

Правообладатель иллюстрации Lufthansa Image caption Когда-то еда была единственным развлечением в полете

"Так почему же нас кормят полуфабрикатами? - спрашивает де Сион. - Авиакомпании определенно уделяют большее внимание тому, чтобы не дать пассажирам заскучать".

"До 90-х годов можно было посмотреть лишь один фильм - и всё. Однако затем пришло понимание, что если пассажирам будет из чего выбирать, они будут более довольными и терпеливыми" - говорит он.

Очевидно, что со времен начала коммерческих воздушных перевозок технологии шагнули очень далеко вперед. Однако перемены, что ранее привели к появлению горячих блюд на борту, могут в конечном итоге привести к их исчезновению.

Как изменения в конструкции самолетов повлияют на бортовое меню

В первые дни воздушных перевозок у самолетов не было мощных двигателей, способных производить достаточно энергии для того, чтобы разогревать еду.

Это означало, что пассажирам в большинстве случаев приходилось есть то, что можно было упаковать в коробки на земле. Обычно это были бутерброды или холодные закуски.

Затем размер самолетов стал увеличиваться, и в их конструкции начали предусматривать наличие функциональных кухонь, тем самым подготовив почву для приготовления горячих блюд, которые нам подают сегодня.

Правообладатель иллюстрации Guillaume de Syon Image caption То было время, когда курица на тарелке пассажира выглядела как курица, а рыба - как рыба...

Вначале многие компании, чтобы выделиться на фоне конкурентов, предлагали большие порции и еду лучшего качества.

Но сегодня главным фактором конкуренции является стоимость билетов, и поэтому, отказываясь от предоставления питания на нескольких рейсах, компания может увеличить свою прибыль или установить чуть более выгодную, по сравнению с конкурентами, цену.

"Сегодня авиакомпании перераспределяют свои расходы и оставляют за потребителями право выбирать", - говорит Боб ван дер Линден, куратор выставок Национального музея авиации и космонавтики США, посвященных воздушным перевозкам.

Еще лучшим способом увеличить прибыль может стать полный отказ от кухни на борту

"Так работает рынок. Это экономика, и ничего больше. После отмены регулирования в 1978 году авиакомпании могут конкурировать как им вздумается. Как оказалось, лучшее средство конкуренции - это низкая цена", - поясняет он.

В своем стремлении сократить расходы авиакомпании больше не предлагают пассажирам блюда, которые те обычно даже не съедают полностью.

Тем не менее еще лучшим способом увеличить прибыль может стать полный отказ от кухни на борту. Вместо нее можно поставить еще пару сидений.

"Желая снизить стоимость билетов, многие авиакомпании предпринимали попытки увеличить количество сидений в самолетах. Отчасти поэтому многие из них не предлагают горячие блюда - это позволяет им сделать кухню меньше и добавить несколько кресел", - отмечает Хансман.

Правообладатель иллюстрации Qantas via Guillaume de Syon

По его словам, авиакомпании пытаются использовать каждый сантиметр свободного пространства на борту и поэтому даже уменьшают размер откидных столиков.

Впрочем, сокращение пространства, отведенного для приготовления и принятия пищи, вовсе не означает, что скоро питание на борту исчезнет вовсе.

В поисках новых способов сократить бюджеты и сэкономить пространство авиакомпании вновь прибегают к все тем же приготовленным на земле холодным закускам и бутербродам, с которых несколько десятилетий назад началось питание в самолетах.

"Мы возвращаемся к еде в коробках, с которой начали в США в конце 30-х и начале 40-х годов. Это еда, которую легко транспортировать и которая не содержит скоропортящихся продуктов - фактически обед в коробке или сухой паек, - говорит ван дер Линден. - Можно сказать, что мы прошли полный цикл".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Autos.