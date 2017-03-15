Досмотр в аэропорту: скоро его отменят?

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Десятилетиями в технологиях безопасности авиаперевозок почти ничего не менялось для пассажиров, но скоро в этой отрасли грядет революция: мы получим возможность проходить на посадку, что называется, прямо с улицы, рассказывает корреспондент BBC Autos.

Представьте себе недалекое будущее: вы приезжаете в аэропорт, чтобы сесть на свой рейс. Вы сразу проходите на стойку сдачи багажа, а потом - напрямик к выходу на посадку. И всё - никаких очередей на прохождение предполетного досмотра.

Высокотехнологичные системы безопасности на расстоянии распознают ваше лицо, считывают другую ключевую информацию и сканируют ваш багаж прямо на ходу - при этом авиационная безопасность поддерживается на должном уровне.

В случае обнаружения подозрительных пассажиров, которых необходимо проверить дополнительно, служба безопасности автоматически получает соответствующий сигнал.

Для тех же из нас, кто угрозы не представляет, единственным испытанием в аэропорту останется попытка устоять перед соблазном купить еще одну булочку с изюмом.

Это будущее, но оно уже не за горами.

Технологии обеспечения безопасности в аэропортах не претерпели существенных изменений с 1980-х годов прошлого столетия, но сейчас министерство внутренней безопасности США уже проводит испытания устройств по распознаванию черт лица и биометрических сканеров, способных выявлять подозрительных личностей среди пассажиров, прибывающих в американские аэропорты.

Не исключено, что беспрепятственно пройти с улицы на посадку в самолет, как в сцене из фильма "Вспомнить все", можно будет уже через пять-десять лет, говорит Стив Кэроли, исполняющий обязанности заместителя главы Администрации транспортной безопасности (АТБ) США и отвечающий за внедрение инноваций.

Предполетный досмотр в аэропортах сейчас представляет собой компромисс между безопасностью и скоростью обработки пассажиров.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Зачастую сканирование вещей пассажиров значительно замедляет процесс посадки на самолет

С одной стороны, люди должны успеть на свой рейс, но с другой - необходимо обеспечить им определенный уровень авиационной безопасности.

Кроме того, используемое в аэропортах оборудование не должно допускать ложных срабатываний. Оно должно отличать действительно опасные предметы от схожих с ними безопасных, не вторгаясь при этом в личное пространство пассажиров.

Например, на молекулярном уровне мёд может выглядеть так же, как и жидкое взрывчатое вещество, говорит Марк Лаустра, вице-президент по развитию международного бизнеса в компании Analogic Corporation, производящей машины для сканирования багажа в аэропортах.

Текущие разработки Analogic и других производителей способны совершить революцию в сфере авиационной безопасности.

Ноутбук вынимать не нужно

Одна из таких революционных перемен - замена устаревших рентгеновских аппаратов для просвечивания багажа на более совершенные сканеры-томографы. При этом, как ожидается, для большинства пассажиров этот досмотр больше не будет связан с задержками.

Компьютерная томография уже используется при сканировании вещей, сданных в багаж, а сейчас ряд производителей работает над уменьшением размеров подобных устройств и снижением их стоимости, чтобы технологию можно было применять и для досмотра ручной клади, говорит Кэроли.

Производители сотрудничают с АТБ: агентство оценивает эффективность сканеров в условиях реальной эксплуатации в аэропортах, добавляет он.

У Analogic есть подобная разработка под названием ConneCT - АТБ недавно приступило к ее полевым испытаниям.

Чтобы ускорить процесс внедрения новых технологий, американское агентство сотрудничает со структурами авиационной безопасности других стран.

Компьютерные томографы уже используются для досмотра ручной клади в ряде европейских аэропортов, равно как и устройства для обнаружения опасных жидкостей, гелей и аэрозолей.

Для Лаустры тот факт, что пассажирам в будущем больше не придется вынимать ноутбуки или жидкости из сумок в аэропортах для отдельного досмотра, представляется своего рода "квантовым скачком".

Но Кэроли уверен, что этим дело не ограничится - по его словам, изменения самой концепции аэропортовой безопасности приведут к полному отказу от пунктов досмотра.

Досмотр отменяется?

АТБ все чаще рассматривает авиационную безопасность в качестве своего рода экосистемы, начинающей действовать еще до того, как пассажир добрался до аэропорта, и заканчивающейся по его прибытии в пункт назначения.

Агентство и его партнеры сейчас размышляют над тем, как этот новый подход повлияет на частную жизнь авиапассажиров, отмечает Кэроли.

"Порой люди забывают, что мы обеспечиваем их безопасность, - говорит Кэроли. - Пункты досмотра существуют не просто так. Мы продолжим работать ради обеспечения безопасности пассажиров как в аэропортах, так и в воздухе".

Европейские и израильские службы авиационной безопасности в целом внедряют новые технологические решения более оперативно, чем АТБ.

"АТБ осознает, что процессы доводки и внедрения новых технологий в США порой занимают довольно долгое время", - говорит Кэроли.

По этой причине агентство создало рабочую группу по инновациям. С момента ее создания в феврале 2016 года уже удалось добиться определенных результатов. Но в США, как и в любой другой стране, оптимизация инфраструктуры аэропортовой безопасности представляет собой нелегкую задачу.

Изменения, но очень медленные

Сотрудники АТБ используют более 13 тысяч единиц оборудования по обеспечению безопасности, действующих приблизительно в 440 американских аэропортах.

Это оборудование предназначено для выявления опасных предметов, спрятанных в багаже или на теле пассажира, говорит Кэроли.

Когда то или иное устройство выходит из строя (а это происходит каждые 10-15 лет), местному персоналу АТБ необходимо подобрать замену из списка новых технологических решений, одобренных агентством.

Новые образцы оборудования поступают от производителей, потративших годы на их разработку и приведение в соответствие с технологическими требованиями и стандартами обнаружения опасных предметов АТБ. (Кэроли не вдается в детали из соображений безопасности, отмечая лишь, что оборудование должно уметь обнаруживать взрывчатые вещества.)

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Скоро мы такого не увидим в аэропорту?

Раньше единственно возможный способ получить одобрение АТБ заключался в прохождении стандартизированной формальной сертификационной процедуры. Весь этот процесс - от испытаний до выдачи одобрения - занимает, как правило, около трех лет, а в некоторых случаях может растягиваться почти на десятилетие, говорит Лаустра. По оценкам Кэроли, в среднем сертификация длится пять лет.

И только после этого одобренные АТБ устройства (такие как детектор следов взрывчатых веществ, который анализирует мазки, взятые с багажа и ладоней пассажира, или уже выведенные из эксплуатации газоанализаторы, или рентгеновские аппараты серии CTX 5500 размером с микроавтобус, через которые пассажиров иногда заставляют пропускать багаж перед досмотром) включаются в список разрешенного к эксплуатации оборудования.

Такой временной разрыв между разработкой и внедрением объясняет, почему с момента создания инновационного устройства до его появления в аэропортах могут пройти годы.

Кроме того, стандартизированные технологические требования АТБ не мотивировали производителей творчески подходить к вопросам повышения безопасности. "Технологии не очень сильно изменились с 1980-х годов, когда основной задачей отрасли было обезопасить авиалайнеры от угона", - отмечает Лаустра.

Так, во многих аэропортах до сих пор для сканирования ручной клади применяются двухмерные рентгеновские аппараты, способность которых к обнаружению взрывчатых веществ ограничена, а для досмотра пассажиров - примитивные рамочные металлодетекторы вместо более технологически совершенных микроволновых сканеров.

"Изменения происходят, но это скорее маленькие шажки, чем квантовые скачки", - добавляет Лаустра.

Однако рано или поздно прохождение аэропортовых формальностей значительно упростится для пассажиров. Впрочем, булочки в аэропорту, скорее всего, по-прежнему будут неоправданно дороги. Увы.

Прочитать эту статью в оригинале на английском языке вы можете на сайте BBC Autos.