Офисное веселье: помогают ли в работе навязанные корпоративные развлечения
"А ну всем быстро веселиться, а то я вам!" Обозреватель BBC Capital исследует вопрос о том, как обязательное участие в корпоративных мероприятиях отражается на рабочем настрое сотрудников.
В прошлом году, когда Мэдисон Дрейгер поступила на работу в американскую гидротехническую фирму на должность ассистента отдела маркетинга, она и не подозревала о том, что в ее обязанности входят подвижные игры на заднем дворе офиса, вращение обруча и даже посещение мастер-классов по изготовлению повязок для волос.
Тем не менее присутствие на этих занятиях, как и на большинстве совещаний, является обязательным.
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Участие в "навязанных развлечениях", как называют эти мероприятия у них в офисе, "весьма желательно" для всех сотрудников компании, даже если они никак не связаны с выполняемой работой и не доставляют им никакого удовольствия.
Спустя полтора года 23-летняя Дрейгер по-прежнему не очень удобно себя чувствует, отвлекаясь от срочной работы для посещения очередного мероприятия.
Однако, по ее словам, эти короткие перерывы помогают ей установить неформальные отношения с коллегами и наладить более успешную работу.
"Когда мы вместе занимаемся чем-нибудь помимо работы, создается впечатление, будто мы все на одном уровне", - говорит Дрейгер о совместных занятиях, которые проходят в компании Osborn Consulting по четвергам в рабочее время.
Обязательное участие в общих культурных мероприятиях или занятиях, направленных на укрепление командного духа, - одна из составляющих набирающей популярность тенденции к тому, чтобы перезнакомить и сдружить всех сотрудников организации.
Сторонники этого движения утверждают, что снятие стресса, связанного с работой, может стать хорошим способом поближе узнать своих коллег и научиться более эффективно общаться в рабочей обстановке.
Однако их оппоненты полагают, что подобные мероприятия и занятия не всегда доставляют сотрудникам удовольствие, и насыщенная такими "увеселениями" рабочая неделя, и без того долгая, может показаться еще длиннее.
И все-таки, хотя подобные развлечения могут показаться навязанными, умение вести себя в условиях обязательного участия в таких мероприятиях способно помочь вам сделать более успешную карьеру и завести полезные связи.
"Личные отношения - основа командной работы, а для таких отношений требуется поближе узнать друг друга", - убежден Марк Каплан, ведущий сотрудник отдела преобразования организаций и кадровых ресурсов консалтинговой фирмы Deloitte Consulting в Нью-Йорке.
Учимся у молодых
Конечно, в молодых инновационных компаниях уже давно никого не удивишь стихийным всекорпоративным турниром по настольному теннису, но, по словам Каплана, более крупные и давно существующие организации тоже начали инвестировать средства в формирование стратегического подхода к налаживанию неформальных связей между сотрудниками.
В сложившихся компаниях "значительно больше процессов и инфраструктуры", что способствует увеличению потребности в заранее спланированных развлечениях.
Каплан поясняет, что "в более крупной организации [начальник] может находиться в Париже, а остальные сотрудники - быть разбросаны по разным часовым поясам", поэтому там еще важнее сплотить коллектив, формируя более тесные связи между сотрудниками.
Но когда участие в таких навязанных развлечениях становится требованием работодателя, у сотрудников может появиться недовольство тем, что приходится бросать срочную работу ради какого-то другого занятия, которое представляется менее важным.
А некоторым просто не хочется проводить лишнее, по их мнению, время с коллегами, которых они и так видят в офисе больше сорока часов в неделю.
И, откровенно говоря, некоторым людям принудительное участие в чем бы то ни было не доставляет никакого удовольствия, с какой стороны ни посмотри.
Не всех обрадует перспектива любительского баскетбольного соревнования или еще одного похода в бар.
Чтобы повысить интерес к подобным мероприятиям, Вероника Джеймс, руководитель рекламного агентства James Agency в городе Скоттсдейле в американском штате Аризона, организует их раз в два месяца, а не раз в две недели, как раньше.
Сотрудники знают о запланированных мероприятиях за несколько месяцев, но обязаны их посещать.
На проведение подобных мероприятий она закладывает в бюджет 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей) в год, и для налоговых целей эти средства учитываются как премии сотрудникам.
Коллектив ее компании, состоящий из 30 человек, вместе занимался симуляцией затяжного прыжка с парашютом (скайдайвинга) в помещении, посещал уроки бальных танцев и учился трюкам на трапеции.
"У всех нас ежедневно бывают столкновения с коллегами, но когда мы вместе развлекаемся, барьеры между нами рушатся", - полагает Джеймс.
Она уже заметила преимущества этого нового метода: инвестиции в "навязанные развлечения" способствуют удержанию персонала.
Кроме того, она наблюдает повышение эффективности совместной работы благодаря способности налаживать взаимодействие в рамках уникальных мероприятий и видит нежелание сотрудников менять работу, на которой они успели завести друзей.
По словам Джеймс, она заботится о времени своих сотрудников и не проводит никаких мероприятий в нерабочие часы.
Обратная сторона навязанных развлечений
Однако, судя по результатам некоторых исследований, чрезмерное сближение с коллегами тоже нежелательно.
Три года назад в рамках одного исследования рассматривалась переписка по электронной почте более чем в 180 подразделениях в рамках одной и той же канадской компании с целью проанализировать эффективность совместной работы.
Лучше всех работали те подразделения, в которых существовал сплоченный коллектив, и сотрудники поддерживали между собой тесные связи, - такого уровня взаимодействия можно достичь с помощью участия в нерабочих мероприятиях.
Однако слишком сплоченные коллективы были менее успешными, как утверждает Шон Уайз, преподаватель предпринимательской деятельности в Университете Райерсона (Канада) и автор этого исследования.
Оказывается, иногда совместные мероприятия могут отвлекать внимание от необходимости перемен и создания атмосферы, которая способствовала бы улучшению рабочей культуры в повседневной жизни.
"Неформальное общение не устраняет глубинных причин культурных проблем", - говорит Каплан, консультант из Deloitte.
Вместо общих ужинов или походов в бар он рекомендует компаниям создавать обстановку, в которой сотрудники будут чувствовать, что их ценят как профессионалов.
К примеру, если создать в компании культуру нормированного графика, чтобы людям не приходилось проверять по ночам электронную почту, то, по его мнению, удастся сократить недовольство сотрудников необходимостью участия в мероприятиях, не связанных с работой.
Вместо того чтобы обязывать всех посещать все корпоративные мероприятия, Каплан предлагает предоставить сотрудникам выбор из нескольких мероприятий, чтобы уменьшить давление на коллег.
Наличие выбора может помочь сотрудникам смириться с необходимостью участия и все-таки найти себе что-нибудь по душе.
Кстати, непосещаемость - это тоже показатель. По словам Каплана, отсутствие сотрудников на необязательных совместных мероприятиях позволяет оценить уровни удовлетворенности и стресса в коллективе и выявить глубинные организационные проблемы.
И хотя неформальное общение может происходить и в нерабочее время, более продолжительные мероприятия лучше проводить в течение рабочего дня.
В каждом мероприятии в James Agency можно участвовать на разных уровнях. К примеру, Джеймс рассказывает, что во время последнего полета на воздушном шаре трое сотрудников, которые боятся высоты, поехали за своими коллегами на машине, чтобы отпраздновать с ними полет после приземления.
Она старается планировать мероприятия для всех, чтобы люди могли участвовать в них независимо от уровня физической подготовки и других ограничений.
"Мы не следуем принципу "либо все, либо никто", - говорит она.
С самого своего прихода в компанию Дрейгер решила посещать как можно больше корпоративных мероприятий, и эта стратегия помогла ей вписаться в небольшой коллектив.
Во время совместных занятий можно неформально посплетничать о работе. По ее словам, если не прийти на мероприятие, "потом будешь жалеть, что его пропустила".
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.