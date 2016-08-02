Вы работаете лучше, сделав перерыв на "злых птичек"

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Обозреватель BBC Capital пришел к выводу, что секретом успешной карьеры может оказаться привычка играть во время работы в видеоигры - например, на своем смартфоне.

Когда сотрудники американской компании Royce Leather замечают, что Уильям Бауэр опять поглощен видеоиграми вместо работы, кому-то из них наверняка кажется, что он тратит время впустую.

Тем не менее этот 24-летний юноша, принимающий участие в управлении семейным предприятием по продаже аксессуаров, в такие моменты вовсе не бьет баклуши.

Пяти минут игры в Angry Birds Уильяму хватает, чтобы расслабиться и провести время в пассивных размышлениях, которые ему требуются, чтобы эффективно решать поставленные задачи.

"Это помогает мне взбодриться", - говорит Бауэр, который обычно развлекается игрой на телефоне во второй половине дня, когда энергия идет на спад.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Правда ли, что пять минут игры в Angry Birds способны благотворно отразиться на ваших мыслительных способностях?

Уильям проводит на работе много времени - иногда продолжительность его рабочей недели составляет более 100 часов - и во второй половине дня обрабатывать информацию становится значительно труднее.

Он утверждает, что перерыв на видеоигру помогает ему расслабиться и повышает уровень мотивации, придавая сил для работы по вечерам.

Бауэр вовсе не единственный сотрудник компании, который позволяет себе развлекаться в рабочее время метанием птичек в цель.

В видеоигры на рабочем месте играют многие: это как раз то хобби, которому проще всего посвятить несколько минут в течение рабочего дня, особенно если приходится засиживаться допоздна, работая над тем или иным проектом.

Некоторые видеоигры позволяют игроку погрузиться в мир, где он ни от кого не зависит и со всем справляется

Ученые утверждают, что этим людям известно кое-что важное. Как психологи, так и сами геймеры говорят, что эта привычка представляет собой нечто большее, чем просто развлечение или забаву, и более полезна, чем принято считать.

Многие используют видеоигры для того, чтобы снять напряжение в течение рабочего дня, ненадолго отвлечься от скучной и рутинной работы или повысить уверенность в себе.

В отличие от привычки листать ленту "Фейсбука" или просматривать сайты в интернете, игры поглощают наше внимание полностью и даже придают нам немного уверенности в себе, пусть даже внутри виртуальной реальности - иногда людям очень не хватает этого чувства в повседневной работе.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Видеоигры на рабочем месте: разгильдяйство или способ повысить производительность?

"Некоторые видеоигры построены таким образом, что игроку удается ненадолго погрузиться в мир, где он ни от кого не зависит и со всем справляется", - говорит профессор психологии Крис Фергюсон, который занимается исследованием феномена видеоигр в Стетсонском универитете в г. Деленд, Флорида, США.

Несмотря на то, что эта проблема в последнее время привлекает все больше внимания, число исследований, посвященных видеоиграм как фактору успешной трудовой деятельности, пока невелико.

Впрочем, многие из тех, кто увлекается такими играми, утверждают, что их невинное хобби дает мгновенный результат.

Решение проблем

К выбору времени для игровой паузы следует подходить стратегически. Лучше, когда такой перерыв приходится на периоды спада вашей производительности, обычно во второй половине дня - или когда вам становится скучно.

Игры могут также стимулировать творческое мышление и помогать в решении проблем.

Это позволяет людям отвлечься от текущей работы и улучшает настроение

Эксперты утверждают, что, человек, который позволяет себе на несколько минут переключиться со сложной задачи на игру, способен затем по-новому взглянуть на ту или иную рабочую проблему или обрести второе дыхание во время особенно тяжелого трудового дня.

"Это позволяет людям отвлечься от текущей работы и улучшает настроение", - говорит Фергюсон, добавляя, что большинство людей с легкостью возвращаются к полноценной работе после перерыва на игру.

Иногда потребность в видеоиграх имеет и более сложное объяснение. Фергюсон отмечает, что игры представляют своего рода социальную или эмоциональную отдушину для тех, кто вынужден заниматься чрезвычайно нервной или, напротив, очень скучной работой.

Работникам, которые находят свои текущие задачи скучными, видеоигры могут показаться интереснее реальной работы.

При этом игры позволяют людям раскрывать свой потенциал, который в иное время остается невостребованным - например, лидерские навыки.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Лучшее время для игры: период спада вашей производительности. Но выбирайте новые, мобильные игры, а не традиционные

"Вы удовлетворяете часть своих нереализованных потребностей, покоряя мир и сражаясь с плохими парнями - это очень бодрит", - говорит Фергюсон.

Эрик Брентнер, создавший сайт Scribblrs, посвященный блогерскому мастерству и продвижению блогов (Хьюстон, США), утверждает, что собственно прием пищи во время обеденного перерыва занимает у него буквально несколько минут, тогда как оставшиеся полчаса или около того он посвящает игре в компьютерные игры.

Это дает ему возможность отвлечься от тягот рабочего дня. "Это просто способ расслабиться и какое-то время не думать о работе", - говорит он.

По имеющимся данным, люди, которые проводят пару минут за игрой, чувствуют себя более довольными жизнью, чем их коллеги

Некоторые работодатели предпринимают попытки воспользоваться преимуществами, которые дают видеоигры, и сделать их частью своей корпоративной культуры.

Стартапы и технологические компании вроде Facebook и Google давно начали включать игровые приставки в число прочих офисных развлечений для мотивации сотрудников и укрепления духа товарищества.

Тенденцию к "геймификации" офисного пространства в последнее время подхватили и другие компании, полагающие, что игровые инструменты способствуют более душевной и в то же время конкурентной атмосфере в офисе, мотивируя сотрудников добиваться более высоких результатов в работе, говорит Фергюсон.

Так, например, специалисты по продажам могут отслеживать размер заработанной ими комиссии и соревноваться с коллегами за выполнение плана продаж при помощи приложения для смартфонов, имитирующего видеоигру.

Как выбрать время для небольшого перерыва

Распространению этой тенденции способствует и то, что современным играм можно посвящать совсем небольшие временные отрезки.

Если раньше для прохождения этапа той или иной игры требовались игровая приставка или компьютер и довольно много времени, то современные игровые приложения позволяют тратить на эту забаву всего несколько минут и не пропадать в виртуальном мире на долгие часы, как это раньше происходило с играми вроде "Цивилизации", рассказывает Фергюсон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Современные игры для смартфонов и планшетов не отнимают у вас много времени

"Создатели упростили общую механику игры, и теперь Францию можно завоевать за какие-то десять минут - а не за четыре часа, как раньше", - говорит он.

Ученые считают, что так называемые мини-перерывы очень полезны.

Исследование Канзасского государственного университета, проводившееся в 2014 году с участием 72 штатных сотрудников из самых разных сфер и отраслей, показало, что люди, которые в течение дня устраивают себе перерывы для того, чтобы пару минут поиграть во что-нибудь вроде Candy Crush на телефоне, чувствуют себя более довольными жизнью, чем их коллеги.

По подсчетам сотрудников, на видеоигры у них уходило приблизительно 22 минуты из 8-часового рабочего дня.

Впрочем, в отличие от стартапов, большинство компаний с традиционным подходом к организации труда по-прежнему считает игры пустой тратой времени.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Согласятся ли традиционные компании предоставлять своим сотрудникам перерывы для игр?

В попытке убедить своих коллег в пользе игровых пауз 27-летний Сэм Уильямсон из эдинбургской транспортно-логистической компании Guardian Removals начал проигрывать в офисе музыку из старых игр для приставок вроде "Супер Марио" и наблюдать за реакцией окружающих.

В итоге коллеги признали, что эти привязчивые мелодии отвлекают их куда меньше, чем традиционные песни со словами, и стали относиться к идее перерывов на игру с меньшей настороженностью.

Уильямсон приобрел для нужд офиса старомодную приставку Nintendo 64, и теперь его сотрудники рубятся в игры по пятницам, а иногда и по утрам в другие дни.

"Это позволяет настроиться на нужный лад в самом начале рабочего дня", - утверждает он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.