Почему не стоит интересоваться у людей местом их работы

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Возможно, работа для ваших новых знакомых совсем не так важна, как вы думаете

Зачем, едва познакомившись, мы спрашиваем людей, где и кем они работают? По мнению обозревателя BBC Capital, это может указывать на то, что мы привыкли накрепко связывать человека с его работой. Но правильно ли это?

В первые же несколько минут разговора новые знакомые неизменно интересуются у Ясаман Хаджибаши: "А кем вы работаете?"

Этот же вопрос наверняка часто задают и вам. Ясаман отвечает на него намеренно расплывчато.

Она могла бы рассказать о своем дипломе магистра делового администрирования, полученном в престижной Гарвардской школе бизнеса, или о том, что занимает высокую руководящую должность директора по управлению данными в финансово-банковском холдинге Barclays Africa Group в Йоханнесбурге (ЮАР).

Однако при ответе она не вдается в такие подробности - в надежде, что это поможет отделить восприятие ее самой от восприятия ее работы.

"Мне хотелось бы, чтобы люди сначала познакомились со мной, а уже потом с моими регалиями", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Чем меньше в жизни интересов, тем больше зависимость от работы

"Это для меня своего рода проверка: будут ли меня уважать независимо от моей должности".

Хаджибаши не единственная, кто разрывается между своим социальным и профессиональным "я": специалисты по карьерным вопросам утверждают, что в социальной среде даже самым успешным руководителям полезно отделить восприятие своей личности от работы.

Даже самым успешным руководителям полезно отделить восприятие своей личности от работы

Понимание ценности собственной индивидуальности позволяет меньше переживать в случае потери работы, выстраивать более искренние отношения вне офиса и чувствовать уважение к себе, даже не занимая высокого поста.

Однако поскольку работодатели требуют присутствия в офисе в течение всего дня, многим работникам не удается отделить себя от своей профессии.

По мнению Ала Джини, преподавателя деловой этики Чикагского университета им. Лойолы и автора книги "Моя работа и мое "я", в итоге это может отрицательно повлиять на их общее благополучие и даже здоровье.

Не попадайте в эту ловушку, не думайте, будто эти ярлыки определяют вас как личность Хо Ши Вай, психолог

"Чем меньше в жизни интересов, тем больше зависимость от работы. И в случае увольнения человек просто места себе не находит", - утверждает Джини.

Разумеется, спрашивая вас о вашей работе, люди просто пытаются определить социальный статус нового знакомого, подобно тому, как в некоторых азиатских культурах интересуются прежде всего родословной и финансовым положением родителей, а не родом занятий, как рассказывает Хо Ши Вай, психолог и директор консультационного центра в Сингапуре.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Интересуясь вашей профессией, люди часто пытаются выяснить ваше положение в обществе, но Хо Ши Вай советует не позволять другим судить о вас по ярлыкам

Но даже если вас спрашивают о работе ради того, чтобы определить ваше положение, не стоит торопиться упоминать название своей компании или перечислять свои профессиональные достижения, чтобы не создать ложного впечатления о себе самом или прочной ассоциации с работой, которую вы, возможно, хотите сменить.

"Не попадайте в эту ловушку, не думайте, будто эти ярлыки определяют вас как личность", - предостерегает Хо Ши Вай.

Оставляем работу за кадром

В социальной ситуации особенно важно создать многостороннее впечатление о своей личности.

Те, кто отождествляет себя только с работой, могут в итоге впасть в депрессию, лишившись ее, тогда как остальные способны справиться с последствиями увольнения быстрее, отмечает Сьюзен Краусс Уитборн, преподаватель психологии в Массачусетском университете в Амхерсте (США).

Те, кто доволен своей работой, должны проводить еще больше времени вне офиса

Она добавляет, что беседы с друзьями и родными на темы, не связанные с работой, могут помочь выстроить необходимый барьер между рабочей и частной жизнью.

Впрочем, те, кто доволен своей работой, должны проводить еще больше времени вне офиса.

По данным исследования, проведенного Краусс Уитборн, те, кто действительно получает удовольствие от работы, испытывая к ней подлинный интерес и наслаждаясь приятной атмосферой в офисе, глубже привязаны к профессиональной составляющей своей личности, чем те, кто работает просто ради денег и социального положения.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Увольнение может причинить больше боли тем, кто отождествляет себя с работой

Хотя любовь к своей работе помогает почувствовать себя счастливым, она же может еще больше усложнить задачу отделения себя от профессии, считает Краусс Уитборн.

Ваша личность как уникальный бренд

По мнению Франсуа Домара, руководящего работника в области информационных технологий из Сан-Франциско (США), в этом может помочь построение собственного образа в глазах других людей как своего рода уникального бренда с акцентом на ваши знания и умения, а не на вашего работодателя или вашу должность.

Когда Домар перешел работать из чопорного Microsoft в более демократичный Apple, а теперь и в менее известную компанию, он решил, что вместо перечисления компаний и официальных должностей он будет рассказывать новым знакомым о том месте, которое занимает в мире информационных технологий,

Этот переход помог ему сформировать более стабильное представление о себе, особенно в глазах тех знакомых, которые не всегда знали, что он сменил работу.

Сам он называет себя "торговым посредником", подчеркивая тем самым свой опыт в сфере развития продаж.

"Название работодателя стало для меня второстепенным вопросом", - говорит он.

Однако для большинства людей ключ в том, чтобы найти себе действительно интересное хобби вне работы, как советует Краусс Уитборн, которая несколько часов в неделю что-нибудь мастерит или шьет лоскутные одеяла.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Важно иметь в жизни интересное занятие помимо работы

"К таким увлечениям надо относиться серьезно и не считать их глупостями", - советует она.

Многие начинают чем-нибудь заниматься помимо работы, но быстро бросают, как только у них накапливаются невыполненные задачи.

Очень важно выделить для этих занятий свое место в жизни и рассказывать о них, знакомясь с людьми.

Несмотря на удавшуюся карьеру, Хаджибаши утверждает, что разнообразие ее социальных контактов - от мамочек-домохозяек до учителей и предпринимателей - позволяет ей добиваться признания не только на работе.

Она обычно не обсуждает работу с друзьями, поскольку неспециалистам эта тема может быть непонятна.

С другой стороны, она убеждена, что осознание себя помимо работы дает ей возможность чаще быть самой собой: "Простое общение с моими знакомыми помогает отвлечься от всего того, чем я зарабатываю на жизнь".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.