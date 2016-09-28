Стоит ли менять имя, чтобы получить работу?

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Вы удивитесь, когда узнаете, к каким мерам порой прибегают люди, чтобы противостоять предвзятости работодателей. Обозреватель BBC Capital рассказывает, почему для некоторых соискателей это единственный способ получить работу.

В мире, где стереотипы по поводу этнической принадлежности человека зачастую снижают шансы представителей национальных меньшинств на трудоустройство, у Терренса Кинга не было другого выхода, кроме как прибегнуть к хитрости.

При рождении ему досталось китайское имя, Ван Лай Мин, и, как говорит он сам, "южно-азиатская внешность".

Однако, по его словам, в его родном Сингапуре ему часто отказывали в приеме на определенные должности, потому что он не был похож на китайца.

А в Новой Зеландии, где он живет и работает с 2000 года, работодатели игнорировали его из-за того, что у него китайское имя - по крайней мере, так считает он сам.

"Как-то раз в Сингапуре я пришел на собеседование и блестяще себя проявил", - говорит Кинг, сын китайца и сингалки. - Им нужен был человек со знанием китайского языка для работы на китайском рынке, но я им не подошел. Мне сказали, что я не похож на китайца".

Правообладатель иллюстрации Terence King Image caption Терренсу Кингу отказывали, потому что он не похож на китайца, хотя у него было прекрасное образование

Когда он переехал в Новую Зеландию, ничего не изменилось. "Я отправлял около пяти заявлений о приеме на работу в неделю, но меня даже ни разу не пригласили на собеседование", - говорит Кинг.

Между тем, у него есть степень магистра в области делового управления, полученная в британском университете.

Устав от постоянных отказов, он решил сменить свое имя на английское. "Сейчас все стало по-другому", - говорит Кинг, занимающий должность преподавателя бизнес-дисциплин в Окленде.

"Я могу быть уверен, что с моим английским именем и соответствующим образованием я никогда не останусь без работы".

Пол Спунли, исследователь из Университета Мэсси, Новая Зеландия, говорит, что новозеландские работодатели склонны к дискриминации соискателей по таким признакам, как имя и акцент, что может быть связано с национальными предрассудками.

Новозеландские работодатели склонны к дискриминации соискателей по таким признакам, как имя и акцент

"Мы провели опрос работодателей и выяснили, что многие из них считают, что иммигранты, особенно из Азии, не понимают культуру и обычаи Новой Зеландии, - говорит он. - Особое беспокойство у них вызывает степень владения английским языком".

Случай Кинга вряд ли можно считать единичным.

Даже знаменитости признаются, что смена имени на менее этнически окрашенное помогла им в жизни.

Индийско-американская актриса и комик Минди Калинг (урожденная Вера Чокалингам), актер Кэл Пенн (настоящее имя Кэлпен Моди), политик Бобби Джиндл (урожденный Пиюш Джиндл) и канадско-индийская актриса Болливуда Санни Леоне (настоящее имя Каренджит Каур Вохра) сменили имена, чтобы повысить свои шансы на успешную карьеру.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Раньше актера Кэла Пенна звали Кэлпен Моди

Конрад Брейтуэйт, спонсор компании UK Deed Poll, помогающей людям менять имена в соответствии с законом, говорит, что в Великобритании тысячи людей ежегодно переделывают свои имена на английский лад или вовсе меняют их.

По его словам, многие из них - представители национальных меньшинств, которые делают это в попытке избежать дискриминации на рынке труда.

"Процесс смены имени очень прост, поэтому нетрудно понять, почему многие решаются на это в надежде найти хорошую работу, - говорит он, добавляя, что многие люди просто стараются "добиться равных условий на рынке труда".

Мы выявили отчетливо выраженное предубеждение против этнически окрашенных имен

По всему миру результаты научных исследований и отдельные данные свидетельствуют о том, что дискриминация по этническому признаку при приеме на работу вызывает схожую реакцию у большинства соискателей из числа национальных меньшинств.

Исследования, проведенные в нескольких странах, показали, что престижное образование и годы профессионального опыта мало чем помогают людям с иностранными именами, чьи резюме потенциальные работодатели практически сразу отправляют в мусорную корзину, даже не читая.

В рамках исследования под названием "Почему некоторые работодатели предпочитают пригласить на собеседование Мэтью, а не Самира?" ученые из Университета Торонто разослали резюме работодателям из Торонто, Монреаля и Ванкувера.

Они выяснили, что у соискателей с китайскими, индийскими и пакистанскими именами на 40% меньше шансов получить приглашение на собеседование по сравнению с соискателями с европейскими именами.

И это несмотря на то, что Канада славится своей приверженностью ценностям многообразия и мультикультурализма, а ее политика в области иммиграции намного более мягкая, чем у большинства развитых стран.

Схожие исследования в США, Великобритании, Австралии и Франции тоже позволили выявить расовую дискриминацию в отношении этнических меньшинств со стороны специалистов по подбору персонала.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Похоже, что во многих странах вы значительно облегчите жизнь своему ребенку, если выберете для него английское имя

В рамках рандомизированного практического эксперимента, проведенного в Чикаго и Париже, ученые сравнили количество откликов на резюме соискателей с иностранными и англосаксонскими именами и обнаружили схожую тенденцию к предвзятости на рынке труда.

"В обоих городах мы выявили отчетливо выраженное предубеждение против этнически окрашенных имен, чьи обладатели с аналогичными резюме получили на 40% меньше откликов", - говорит соавтор исследования Николя Жакме из Парижской школы экономики.

В большинстве своем мы предпочитаем видеть рядом людей со схожим образованием, этническим происхождением и опытом

Он объясняет это феноменом под названием гемофильность, то есть склонностью человека строить отношения с похожими на него людьми.

"Результаты эксперимента подтверждают, что дискриминация возникает из-за того, что люди ищут общества себе подобных", - говорит он.

"Нельзя сказать, что работодатели по-другому относятся к представителям этнических меньшинств из-за их происхождения. Это происходит скорее потому, что они не принадлежат к одной с ними группе".

"Отбеливание" резюме

Изменение имени - довольно радикальная мера, поэтому соискатели часто прибегают к другим способам "отбеливания" своих резюме и повышения своих шансов быть приглашенными на собеседование.

Исследование 2016 года, проведенное Университетом Торонто совместно с журналом Administrative Science Quarterly Корнелльского университета, показало, что 40% представителей национальных меньшинств "отбеливали" свои резюме, чтобы противостоять расовой дискриминации при приеме на работу.

Как правило, для этого они переделывают свои имена на английский манер, корректируют информацию в резюме, которая может выдать их этническую принадлежность, удаляя сведения об организациях и наградах, хоть как-то связанных с их расой.

Они также могут не указывать опыт волонтерской деятельности в определенных общественных группах или сильно обобщать подобную информацию.

В отчете Университета Торонто была приведена следующая цитата ведущего автора исследования под названием "Отбеленные резюме, раса и самопрезентация на рынке труда" Сони Канг: "Это по-настоящему тревожный сигнал для организаций, показывающий, что с этой проблемой нужно что-то делать".

Сознательная дискриминация или подсознательный отбор

Согласно результатам исследований доктора Мазарина Банаджи, профессора социальной этики Гарвардского университета, мы запрограммированы испытывать симпатию к людям, которые похожи на нас.

Банаджи, выступивший в качестве соавтора книги "Слепая зона: скрытые предрассудки хороших людей", утверждает: несмотря на то, что многие из нас считают себя непредвзятыми, в большинстве своем мы предпочитаем видеть рядом людей со схожим образованием, этническим происхождением и опытом.

Правообладатель иллюстрации Ryan Walker Image caption Ратна Омидвар из научно-исследовательского центра Global Diversity Exchange говорит, что с дискриминацией по имени сталкиваются и иммигранты, и граждане по рождению

Даже глобальный интернет-гигант Google не застрахован от этого. Старший вице-президент компании Ласло Бок признал, что в области многообразия Google есть над чем поработать.

"Все мы люди, и это значит, что нам нравятся те, кто похож на нас, - публично признался он в интервью ведущему программы PBS NewsHour. - Эта подсознательная предвзятость присутствует во всех сферах нашей деятельности".

Отчет Google о многообразии за 2015 год свидетельствует о том, что 60% сотрудников компании - белые, на долю азиатов приходится 31%, латиноамериканцев - 3%, темнокожих - 2%.

Наем персонала "вслепую"

Есть ли способ избежать дискриминации при рассмотрении резюме?

Для борьбы с предвзятостью некоторые правительства и учреждения принимают заявки о приеме на работу без указания имен, то есть анонимно.

Некоторые компании требуют от специалистов по найму персонала включать в список кандидатов на определенную должность представителей различных социальных и этнических групп.

С дискриминацией по имени сталкиваются и иммигранты, и граждане по рождению

Благодаря этому британский банк Lloyds Bank смог повысить уровень гендерного разнообразия среди руководства.

Набирают популярность и технологические решения наподобие тестов для отбора специалистов "вслепую", созданных компанией - разработчиком программного обеспечения GapJumpers.

Однако далеко не все готовы вносить кардинальные изменения в свои резюме и менять имя.

Ратна Омидвар - основатель и исполнительный директор, а также лектор-профессор научно-исследовательского центра Global Diversity Exchange, изучающего вопросы многообразия, миграции и интеграции, при Школе менеджмента имени Теда Роджерса Университета Райерса.

Она говорит, что едва не сменила имя, впервые приехав в Канаду в 1981 году, но "не смогла это сделать, потому что мое имя - это такая же часть меня, как и цвет моей кожи".

В то же время Кинг не жалеет о том, что отказался от имени, данного ему при рождении. "Я сделал это, чтобы зарабатывать на жизнь и быть принятым обществом", - объясняет он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.