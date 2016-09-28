Стоит ли менять имя, чтобы получить работу?
Вы удивитесь, когда узнаете, к каким мерам порой прибегают люди, чтобы противостоять предвзятости работодателей. Обозреватель BBC Capital рассказывает, почему для некоторых соискателей это единственный способ получить работу.
В мире, где стереотипы по поводу этнической принадлежности человека зачастую снижают шансы представителей национальных меньшинств на трудоустройство, у Терренса Кинга не было другого выхода, кроме как прибегнуть к хитрости.
При рождении ему досталось китайское имя, Ван Лай Мин, и, как говорит он сам, "южно-азиатская внешность".
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Однако, по его словам, в его родном Сингапуре ему часто отказывали в приеме на определенные должности, потому что он не был похож на китайца.
А в Новой Зеландии, где он живет и работает с 2000 года, работодатели игнорировали его из-за того, что у него китайское имя - по крайней мере, так считает он сам.
"Как-то раз в Сингапуре я пришел на собеседование и блестяще себя проявил", - говорит Кинг, сын китайца и сингалки. - Им нужен был человек со знанием китайского языка для работы на китайском рынке, но я им не подошел. Мне сказали, что я не похож на китайца".
Когда он переехал в Новую Зеландию, ничего не изменилось. "Я отправлял около пяти заявлений о приеме на работу в неделю, но меня даже ни разу не пригласили на собеседование", - говорит Кинг.
Между тем, у него есть степень магистра в области делового управления, полученная в британском университете.
Устав от постоянных отказов, он решил сменить свое имя на английское. "Сейчас все стало по-другому", - говорит Кинг, занимающий должность преподавателя бизнес-дисциплин в Окленде.
"Я могу быть уверен, что с моим английским именем и соответствующим образованием я никогда не останусь без работы".
Пол Спунли, исследователь из Университета Мэсси, Новая Зеландия, говорит, что новозеландские работодатели склонны к дискриминации соискателей по таким признакам, как имя и акцент, что может быть связано с национальными предрассудками.
"Мы провели опрос работодателей и выяснили, что многие из них считают, что иммигранты, особенно из Азии, не понимают культуру и обычаи Новой Зеландии, - говорит он. - Особое беспокойство у них вызывает степень владения английским языком".
Случай Кинга вряд ли можно считать единичным.
Даже знаменитости признаются, что смена имени на менее этнически окрашенное помогла им в жизни.
Индийско-американская актриса и комик Минди Калинг (урожденная Вера Чокалингам), актер Кэл Пенн (настоящее имя Кэлпен Моди), политик Бобби Джиндл (урожденный Пиюш Джиндл) и канадско-индийская актриса Болливуда Санни Леоне (настоящее имя Каренджит Каур Вохра) сменили имена, чтобы повысить свои шансы на успешную карьеру.
Конрад Брейтуэйт, спонсор компании UK Deed Poll, помогающей людям менять имена в соответствии с законом, говорит, что в Великобритании тысячи людей ежегодно переделывают свои имена на английский лад или вовсе меняют их.
По его словам, многие из них - представители национальных меньшинств, которые делают это в попытке избежать дискриминации на рынке труда.
"Процесс смены имени очень прост, поэтому нетрудно понять, почему многие решаются на это в надежде найти хорошую работу, - говорит он, добавляя, что многие люди просто стараются "добиться равных условий на рынке труда".
По всему миру результаты научных исследований и отдельные данные свидетельствуют о том, что дискриминация по этническому признаку при приеме на работу вызывает схожую реакцию у большинства соискателей из числа национальных меньшинств.
Исследования, проведенные в нескольких странах, показали, что престижное образование и годы профессионального опыта мало чем помогают людям с иностранными именами, чьи резюме потенциальные работодатели практически сразу отправляют в мусорную корзину, даже не читая.
В рамках исследования под названием "Почему некоторые работодатели предпочитают пригласить на собеседование Мэтью, а не Самира?" ученые из Университета Торонто разослали резюме работодателям из Торонто, Монреаля и Ванкувера.
Они выяснили, что у соискателей с китайскими, индийскими и пакистанскими именами на 40% меньше шансов получить приглашение на собеседование по сравнению с соискателями с европейскими именами.
И это несмотря на то, что Канада славится своей приверженностью ценностям многообразия и мультикультурализма, а ее политика в области иммиграции намного более мягкая, чем у большинства развитых стран.
Схожие исследования в США, Великобритании, Австралии и Франции тоже позволили выявить расовую дискриминацию в отношении этнических меньшинств со стороны специалистов по подбору персонала.
В рамках рандомизированного практического эксперимента, проведенного в Чикаго и Париже, ученые сравнили количество откликов на резюме соискателей с иностранными и англосаксонскими именами и обнаружили схожую тенденцию к предвзятости на рынке труда.
"В обоих городах мы выявили отчетливо выраженное предубеждение против этнически окрашенных имен, чьи обладатели с аналогичными резюме получили на 40% меньше откликов", - говорит соавтор исследования Николя Жакме из Парижской школы экономики.
Он объясняет это феноменом под названием гемофильность, то есть склонностью человека строить отношения с похожими на него людьми.
"Результаты эксперимента подтверждают, что дискриминация возникает из-за того, что люди ищут общества себе подобных", - говорит он.
"Нельзя сказать, что работодатели по-другому относятся к представителям этнических меньшинств из-за их происхождения. Это происходит скорее потому, что они не принадлежат к одной с ними группе".
"Отбеливание" резюме
Изменение имени - довольно радикальная мера, поэтому соискатели часто прибегают к другим способам "отбеливания" своих резюме и повышения своих шансов быть приглашенными на собеседование.
Исследование 2016 года, проведенное Университетом Торонто совместно с журналом Administrative Science Quarterly Корнелльского университета, показало, что 40% представителей национальных меньшинств "отбеливали" свои резюме, чтобы противостоять расовой дискриминации при приеме на работу.
Как правило, для этого они переделывают свои имена на английский манер, корректируют информацию в резюме, которая может выдать их этническую принадлежность, удаляя сведения об организациях и наградах, хоть как-то связанных с их расой.
Они также могут не указывать опыт волонтерской деятельности в определенных общественных группах или сильно обобщать подобную информацию.
В отчете Университета Торонто была приведена следующая цитата ведущего автора исследования под названием "Отбеленные резюме, раса и самопрезентация на рынке труда" Сони Канг: "Это по-настоящему тревожный сигнал для организаций, показывающий, что с этой проблемой нужно что-то делать".
Сознательная дискриминация или подсознательный отбор
Согласно результатам исследований доктора Мазарина Банаджи, профессора социальной этики Гарвардского университета, мы запрограммированы испытывать симпатию к людям, которые похожи на нас.
Банаджи, выступивший в качестве соавтора книги "Слепая зона: скрытые предрассудки хороших людей", утверждает: несмотря на то, что многие из нас считают себя непредвзятыми, в большинстве своем мы предпочитаем видеть рядом людей со схожим образованием, этническим происхождением и опытом.
Даже глобальный интернет-гигант Google не застрахован от этого. Старший вице-президент компании Ласло Бок признал, что в области многообразия Google есть над чем поработать.
"Все мы люди, и это значит, что нам нравятся те, кто похож на нас, - публично признался он в интервью ведущему программы PBS NewsHour. - Эта подсознательная предвзятость присутствует во всех сферах нашей деятельности".
Отчет Google о многообразии за 2015 год свидетельствует о том, что 60% сотрудников компании - белые, на долю азиатов приходится 31%, латиноамериканцев - 3%, темнокожих - 2%.
Наем персонала "вслепую"
Есть ли способ избежать дискриминации при рассмотрении резюме?
Для борьбы с предвзятостью некоторые правительства и учреждения принимают заявки о приеме на работу без указания имен, то есть анонимно.
Некоторые компании требуют от специалистов по найму персонала включать в список кандидатов на определенную должность представителей различных социальных и этнических групп.
Благодаря этому британский банк Lloyds Bank смог повысить уровень гендерного разнообразия среди руководства.
Набирают популярность и технологические решения наподобие тестов для отбора специалистов "вслепую", созданных компанией - разработчиком программного обеспечения GapJumpers.
Однако далеко не все готовы вносить кардинальные изменения в свои резюме и менять имя.
Ратна Омидвар - основатель и исполнительный директор, а также лектор-профессор научно-исследовательского центра Global Diversity Exchange, изучающего вопросы многообразия, миграции и интеграции, при Школе менеджмента имени Теда Роджерса Университета Райерса.
Она говорит, что едва не сменила имя, впервые приехав в Канаду в 1981 году, но "не смогла это сделать, потому что мое имя - это такая же часть меня, как и цвет моей кожи".
В то же время Кинг не жалеет о том, что отказался от имени, данного ему при рождении. "Я сделал это, чтобы зарабатывать на жизнь и быть принятым обществом", - объясняет он.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.