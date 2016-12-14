Как экспаты справляются с потерей национальной самобытности

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Вернувшись домой после нескольких лет работы за границей, вы можете почувствовать себя подавленным и одиноким. Обозреватель BBC Capital рассказывает о том, как людям удается вновь встроиться в общество.

На прошлой неделе мы подняли важную, но часто упускаемую из вида проблему долгосрочной эмиграции: как жизнь за границей может повлиять на чувства самобытности и принадлежности, а также восприятие того, где находится ваш дом.

Многие из вас отреагировали на нее и поделились собственным опытом переездов из одного уголка мира в другой. Ваши отклики были очень информативными и зачастую просто удивительными.

Ты нигде не чувствуешь себя как дома, и очень остро ощущаешь это

Как оказалось, проблема, с которой столкнулся наш автор, оказалась близка столь многим из вас, что мы решили опубликовать ваши истории и лучшие советы, как вновь почувствовать себя как дома, вернувшись на родину после долгого пребывания за границей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые люди не пытаются восстановить связь с родиной, а считают себя гражданами мира

В гостях хорошо, а дома лучше

В своем комментарии в "Фейсбуке" Венди Скроч назвала это явление "обратным культурным шоком".

"Из-за всего этого ты становишься в какой-то мере бездомным, - пишет она. - Ты нигде не чувствуешь себя как дома, и очень остро ощущаешь это".

Многие читатели признали, что попытка вновь пустить корни, вернувшись на родину, превратилась для них в изнурительную борьбу.

Пит Джонс, уехавший из Великобритании в 2000 году в Данию, а затем в Голландию и Швейцарию, написал: "Мне нравится приезжать в старую добрую Англию на несколько дней, но вскоре мне хочется снова уехать. Это больше не мой дом!"

Если честно, я уже не знаю, где мой дом

"Не думаю, что когда-нибудь почувствую себя настоящим швейцарцем, но мне нравится здесь жить, - добавляет он. - Если честно, я уже не знаю, где мой дом".

Изменения неизбежны

Некоторым возвращение домой принесло трудности и одиночество именно из-за реакции людей, которых они считали самыми близкими.

"Для меня возвращение в США после 26 лет в Австралии стало настоящим шоком, - пишет Брюс Феликс. - Иногда я чувствовал себя приезжим в стране, которую считал своим домом, и мне было нелегко".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторых приезд на родину заставляет чувствовать себя отставшими от времени

По его словам, он стал испытывать трудности в общении на родине из-за того, что использовал в речи типичные австралийские словечки и выражения, но при этом не имел характерного акцента. "Когда у тебя нет акцента, люди просто считают тебя странным", - говорит он.

Вернувшись в Ирландию после 20 лет, проведенных в США, Мэри Сью Коннолли почувствовала себя здесь чужой. "Я изменилась и из-за этого ощущаю себя изгоем", - пишет она.

Когда у тебя нет акцента, люди просто считают тебя странным

"Реинтегрироваться будет легче, если вы не будете говорить о прошлом, [потому что] люди могут подумать, что вы хвастаетесь", - комментирует Денис Грейвел.

Эллисон Ли с ним согласна. Проведя шесть лет в Латинской Америке и Лондоне, она вернулась домой в Австралию и живет здесь уже три года. "Сейчас мне требуется намного больше времени для того, чтобы с кем-нибудь подружиться... и никто не хочет слушать мои истории".

Юнис Цз Ва Ма родом из Гонконга. Он до сих пор испытывает культурный шок, несмотря на то, что возвращается в этот город каждое лето. "Приезжая домой, я всегда чувствую себя отставшей от времени [и] единственным человеком, до сих пор живущим в прошлом".

Привет, ребята! Помните меня?

Так как же вновь влиться в жизнь своей страны после долгого отсутствия? Некоторые проверенные решения оказались невероятно простыми и практичными.

Постарайтесь не возвращаться на прошлую работу к бывшим коллегам

"Постарайтесь не возвращаться на прошлую работу к бывшим коллегам, - советует житель Великобритании Джон Симпсон. - Вы будете друг друга недолюбливать, а их насущные проблемы покажутся вам незначительными".

Весне Томас, вернувшейся в Сидней после 16 лет, проведенных в США и Сингапуре, в ее неполные пятьдесят лет было трудно завести друзей.

"Забавно, что все мои друзья из клуба книголюбов - эмигранты. Нас тянет друг к другу, потому что они знают, какие чувства я испытываю", - говорит она.

Многие из тех, кто пытается вновь наладить свою жизнь на родине, стараются сблизиться с представителями иностранных диаспор

И действительно, многие из тех, кто пытается вновь наладить жизнь на родине, стараются сблизиться с представителями иностранных диаспор.

"Мне это помогло, ведь, живя в другой стране, я не особо общалась с другими американцами, и мне нужно было увидеть американскую культуру их глазами - так мне было легче приспособиться", - пишет Алексис Гордон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Попытка вновь обосноваться в родной стране может превратиться в изнурительную борьбу

Для других возвращение домой мало чем отличалось от очередной смены места проживания.

"Я решила, что буду относиться к репатриации как к переезду в другую страну, просто более знакомую, язык которой я знаю, - написала Катрина Гоннерман. - Это помогло мне приспособиться".

"Я прожил за границей 30 лет, [и] каждый раз, возвращаясь в США, представлял, что нахожусь в чужой стране, [и] радовался тому, как просто и легко мне даются повседневные задачи", - написал Марк Себастьян Орр.

Так как же реинтегрироваться? Никак!

Но больше всего нас заинтриговало то, что многие наши читатели, откликнувшиеся на просьбу поделиться советами относительно реинтеграции, поставили под сомнение значимость этой проблемы.

Они считают, что привыкнуть к жизни на так называемой родине может быть трудно, но это вовсе не обязательно.

У Николь Джонс три паспорта, и ей довелось жить в пяти странах. "В каком бы месте я ни жила, я не ношу розовые очки и четко вижу все преимущества и недостатки. Я чувствую себя гражданином мира и горжусь этим".

Пытаться вновь стать тем, кем ты был до отъезда - это ошибка

"Невозможно [реинтегрироваться], - комментирует Паула Альварес-Косейру. - Понимаешь, что из-за жизни в столь многих странах твоя личность и образ мышления изменились, и пытаться вновь стать тем, кем ты был до отъезда - это ошибка, ведь тем самым ты игнорируешь свой личностный рост".

Эти ответы говорят нам, что многим эмигрантам очень нелегко определить, что для них значат родина и национальная самобытность.

Возможно, те, кто стремится вновь обрести свое место на "родине по паспорту", смогут почувствовать себя лучше, причислив себя к гражданам мира, для которых реинтеграция является скорее альтернативой, чем обязанностью.

Прочитатьоригинал этой статьина английском языке можно на сайтеBBC Capital.