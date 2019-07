Слова, которые ставят в тупик даже знающих английский

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Те, для кого английский - родной, иногда позволяют себе говорить так, что у остальных просто нет шансов их понять.

Из тех, кто сегодня в мире говорит по-английски, с детства им владеет меньшинство. Результат? "Настоящие" носители языка вынуждены прикладывать усилия, чтобы говорить понятнее, выбрасывая из своей речи идиоматические выражения и сленг.

Проблема стоит чрезвычайно остро - некоторые утверждают, что никто так плохо не выражает свои мысли, как носители английского языка.

В результате все больше людей вынуждены возвращаться к школьным урокам, чтобы выучить английский заново - научиться говорить на нем так, чтобы их понимали англоговорящие иностранцы.

Мы спросили наших читателей, какие слова и выражения больше всего сбивают их с толку в других вариантах английского и что можно сделать, чтобы упростить общение. Ответов хватило на целую статью!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Думаете, все будут вас понимать? Как бы не так

Что это за язык?

"Если тот или иной язык является родным как для говорящего, так и для его аудитории, то человек уверен, что его поймут все, что бы он ни сказал, как бы быстро ни говорил и какие бы выражения ни использовал", - пишет Майк Конрой в комментарии к нашему посту на "Фейсбуке".

Что же доставляет нашим читателям неудобства? Например, то, что англичане и американцы называют ручной фонарик двумя разными словами: одни говорят "torch", другие - "flashlight".

Как британец, живущий в США, могу подтвердить, что "две культуры, разделенные общим языком" - это про нас

Та же проблема и с гаечным ключом: в Великобритании он - "spanner", в Америке - "wrench".

Некоторые жалуются на то, что для них оказались незнакомыми такие выражения, как "the umpteenth time" ("н-цатый раз"), "like watching paint dry" ("словно наблюдать, как сохнет краска" - иными словами, очень скучно) и "taking the mickey" (дразнить, смеяться над кем-нибудь).

В иных ситуациях сложности могут возникнуть даже из-за различий в написании - "centre" или "center".

"Ездил в Америку в отпуск, так люди меня там понимали хуже, чем коллеги и клиенты в континентальной Европе, - пишет британец Рэй Глостер. - Кстати, в Европе, когда говоришь по-английски, можно подбирать слова с латинскими или германскими корнями, они понятны большему числу людей".

"В британском и американском вариантах такие различия встречаются повсеместно, - комментирует Мартин Хокинс. - Как британец, живущий в США, могу подтвердить, что "две культуры, разделенные общим языком" - это про нас".

Где говорить на собственном языке сложнее всего

Мартин Серл, носитель английского языка, живущий в Азии, дает три совета, как адаптировать свою речь для местных.

"Во-первых, никогда не задавайте вопросов с отрицанием вроде "вы сегодня не были в офисе?". По ответу собеседника вы, скорее всего, не сможете понять, что он имеет в виду - "да" или "нет".

"Во-вторых, во многих азиатских языках нет прямого эквивалента словам "да" и "нет", поэтому говорите что-нибудь типа "верно".

Они даже не думают вам грубить, поэтому обижаться бессмысленно

"В-третьих, даже те, кто выучил английский превосходно, часто выражаются более прямолинейно, чем хотелось бы, - все нюансы вежливости и такта, свойственные этому языку, иностранцам даются очень нелегко. Но они даже не думают вам грубить - поэтому обижаться на них бессмысленно".

Австралиец Эрран Эрс работал в английском пабе, где среди 22 сотрудников были представители 14 разных национальностей, и все они говорили по-английски. И не-носители английского языка отлично понимали друг друга… а Эррана, для которого английский родной, - нет.

"Они не могли разобрать мой выговор и разные австралийские обороты. Постоянно просили, чтобы я говорил почетче и не спешил. Это даже стало местной шуткой. Но со временем я научился говорить медленнее - теперь меня, пожалуй, поймут даже в Штатах!".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Некоторые акценты трудно понять

В чужой монастырь

Некоторых читателей ужаснула мысль о том, что кто-то, живя в родной стране, может стараться изменять свою речь ради удобства других.

"Для меня английский не родной, и я не хотела бы, чтобы носители языка разговаривали со мной как-то по-особенному - это унизительно. Как будто они сразу решили, что моего знания языка не хватит, чтобы их понять", - пишет Изабелла Чань.

Джон Смит высказывает схожую позицию: "Изучая иностранный язык, ты хочешь подняться до его носителей, а не использовать какую-то выхолощенную версию "попроще", которую они изобрели специально для тебя.

Другие читатели также отметили, что задавать вопросы и исследовать лингвистические нюансы при изучении иностранного языка очень полезно.

Помоги мне помочь тебе

При этом многие из читателей, говорящие по-английски с детства, сказали, что с радостью адаптируют свою речь для иностранцев.

Это "обязательное условие эффективной коммуникации в многонациональной среде", считает живущая в Бельгии британка Денис Уиллмотт-Грин.

Она также добавила, что, общаясь с представителями других культур в непринужденной обстановке, использует свой родной язык во всей его полноте - со сленгом, идиомами и культурными аллюзиями.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Некоторые английские выражения застают иностранцев врасплох

"Но когда налаживаешь профессиональные контакты, выступаешь с презентацией или говоришь с кем-то на работе, нужно уметь выражаться так, чтобы большинство людей тебя поняли".

"Если же ты не хочешь или не умеешь это делать, то какие-то возможности будут для тебя закрыты, - добавила она. - Тот английский, на котором говорят в Брюсселе, не так богат и разнообразен, как тот, на котором я говорила каждый день, пока не уехала из Великобритании".

Некоторые отметили, что необходимость в адаптации часто продиктована спецификой конкретной задачи.

Например, составителю технических руководств Таре Бэлланс недавно пришлось заменить идиоматическое выражение "rule of thumb" (ориентировочное правило) на более простое слово "guideline".

"В конце концов, цель моего текста - просто передать мысль", - рассудила она.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.