Второй паспорт: почему гражданство стало ходовым товаром
Все чаще люди стремятся переехать в другую страну - кто-то в поисках стабильности, кто-то за новыми возможностями. Но жесткая иммиграционная политика многих государств, а то и совсем закрытые границы приводят к росту популярности "гражданства на продажу".
Во время недавнего авиаперелета, перелистывая один из тех журналов, что обычно лежат в кармане спинки кресла самолета, я наткнулась на довольно необычную рекламу.
Ее авторы предлагали "уникальную стратегию защиты будущего процветания и безопасности". Речь шла о получении "гражданства за инвестиции".
О покупке гражданства я уже слышала раньше и, увидев объявление, задумалась: нужен ли мне, кроме американского, паспорт другой страны?
Могут ли это себе позволить не только мультимиллионеры, но и обычные люди? И какие преимущества имеет дополнительное гражданство, кроме оптимизации налогов?
Поскольку сегодня многие страны ограничивают иммиграцию, быстро растет и развивается новая сфера услуг, где вам предлагают приобрести гражданство. Но, понятно, это удовольствие не из дешевых.
Жизнь без границ
Идея инвестиционного гражданства не нова. Многие страны уже давно используют его в своих интересах - прежде всего как способ пополнить государственный бюджет.
Канада и карибское островное государство Сент-Китс и Невис ввели такие программы в 1980-х годах, США и Великобритания - в 1990-х.
Условия инвестиционного гражданства варьируются от страны к стране. Как правило, иностранцам позволено покупать недвижимость или вкладывать деньги в бизнес, а также делать прямые пожертвования в бюджет государства - в обмен на визу или паспорт.
Федерация Сент-Китс и Невис приняла эту инициативу в 1984 году, через год после того как страна получила независимость от Великобритании.
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Цель состояла в том, чтобы привлечь предпринимателей, заинтересовавшихся тропическими пляжами и низкими налогами.
Сначала на это клюнули немногие. Но после того, как владельцы паспортов островной нации получили безвизовый доступ в 26 стран Шенгена, спрос резко вырос.
В лондонской консалтинговой фирме CS Global Partners отмечают, что интерес к подобным услугам за прошлый год увеличился в четыре раза.
"Мы получаем заявки от жителей стран, которые никогда раньше не интересовались гражданством через инвестиции. Например, в марте запросы из Турции увеличились на 400%" (что, очевидно, связано с изменением политической обстановки в самой Турции - Ред.).
Брексит и результат президентских выборов в США также усилили интерес к возможности получить второй паспорт.
По данным МВФ, инвестиционным гражданством прежде всего интересуются состоятельные частные предприниматели из развивающихся стран.
Так, 80% запросов на американскую визу EB-5, которая позволяет иностранцам инвестировать в недвижимость и получить "зеленую карту" по ускоренному плану, поступает от китайцев.
Кроме того, в последние годы заметно увеличилось число заявок из Вьетнама, Индии и Бразилии.
Гражданство - ходовой товар
Самые популярные инвестиционные программы - стран Карибского бассейна.
Инвесторов привлекают роскошные белые пляжи, низкий инвестиционный минимум, необременительные требования к резидентам и быстрое оформление документов.
Например, чтобы стать гражданином государства Доминика, что расположено на одноименном острове в Карибском море, между Гваделупой и Мартиникой, надо инвестировать 100 тыс. долларов США. Проживать потом на острове необязательно.
Такие программы стали важными экономическими факторами. В МВФ отмечают, например, что в 2014 году доходы от инвестиционного гражданства составили 14% от ВВП Сент-Китс и Невис.
Однако в последние годы и некоторые богатые страны тоже стали предлагать опцию "гражданство за деньги".
Участие в подобной программе Новой Зеландии стоит около миллиона долларов и с недавних пор пользуется популярностью у хайтек-элиты Кремниевой долины.
Стоимость инвестиционного гражданства в Великобритании - 2,6 млн долларов, в США - 500 тыс. Очень популярная виза EB-5 приносит экономике США более 1 млрд долларов ежеквартально.
Еще 23 страны - от Кипра до Сингапура - предлагают различные схемы получения своего гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции.
Аналогичные программы возникают по всей Европе - теперь их предлагает почти половина стран-членов ЕС.
Главное - свобода передвижения
Итак, теперь иностранцы могут получить вид на жительство, работу и открыть банковские счета в целом ряде стран.
Выбор есть: от 50 тыс. долларов, которые просит за это Латвия, до 10 млн за привилегию быть резидентом Франции.
Важный бонус: вместе с гражданством или видом на жительство вы получаете возможность путешествовать по миру без виз.
По количеству безвизовых стран определяют рейтинг популярности паспортов.
"Сейчас этот список возглавляет немецкий паспорт, с которым можно путешествовать без виз в наибольшее количество стран мира", - отмечает Мика Эммет, руководитель компании CS Global Partners.
В глобализованном мире (где парадоксальным образом стала расти популярность изоляционизма) свобода передвижения - важное преимущество.
Эндрю Хендерсон, американский предприниматель и основатель консалтинговой фирмы Nomad Capitalist, а также автор одноименного блога и подкаста, имеет четыре паспорта и вскоре получит пятый.
Несколько гражданств открывают множество предпринимательских возможностей, говорит он.
"Жизнь во всем мире приобретает все более кочевой характер. Люди не хотят сидеть на месте. Они хотят иметь несколько мест проживания, что соответствует их образу жизни, а также платить разумные налоги. И такая возможность становится доступной", - добавляет он.
Спрос на инвестиционные гражданства можно считать барометром мировых кризисов.
"Многие наши клиенты не переезжают сразу в страну, в которую инвестируют капитал, для них это скорее запасной вариант", - отмечает Пол Уильямс из компании La Vida Golden Visas, которая специализируется на втором гражданстве в европейских странах.
А ваша страна уже продается?
Впрочем, у программ инвестиционного гражданства есть не только преимущества. В конце концов, можно ли вообще ставить вопрос о "продаже гражданства"? Критики говорят, что нет.
В начале этого года два американских сенатора - Дайэнн Файнстайн и Чак Грассли - предложили законопроект об отмене программы EB-5, утверждая, что в ней много недостатков.
"Несправедливо, что процесс получения гражданства для богачей упрощен, тогда как миллионы людей должны ждать своей очереди", - заявила Файнстайн.
Критики этой программы выражают опасения по поводу возможного отмывания денег, связанной с этим преступной деятельностью и получения доступа в страну в обход законных иммиграционных процедур.
Действительно, когда речь идет о крупных суммах денег и международных сделках с недвижимостью, открывается много лазеек для мошенничества.
Например, в мае ФБР разоблачило 50-миллионное мошенничество, к которому были причастны китайские инвесторы по программе EB-5.
У программы инвестиционного гражданства Сент-Китс и Невис возникли проблемы с Департаментом казначейства США, когда нескольких иранцев (как подозревают, сотрудников разведслужб) поймали на отмывании денег с помощью паспортов Сент-Китс в пользу банков Тегерана (чтобы таким образом обойти американские санкции).
Плохая репутация программы EB-5 бросила тень даже на Белый дом. Агентство недвижимости семьи Кушнер обвинили в конфликте интересов, поскольку они использовали имя Джареда Кушнера (зятя президента и его старшего советника), чтобы привлечь китайские инвестиции для строительства в Нью-Джерси.
Но несмотря на все издержки, в мире, где границы в последнее время укрепляются все больше, спрос на подобные услуги, скорее всего, будет расти.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.