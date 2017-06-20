Ничего не ладится? Срочно начинайте разговаривать с собой
Зубной врач из Лондона решил, что хватит заглядывать в чужие рты, и занялся бизнесом в недвижимости. Да вот беда - дела шли из рук вон плохо. И тогда ему настоятельно порекомендовали начать разговаривать с собой, причем громко. Результаты удивили его самого.
Юджин Гэмбл большую часть своей жизни проработал стоматологом, тихо и аккуратно чиня людям зубы. Но три года назад он решил резко всё поменять и уйти в бизнес.
Однако довольно быстро обнаружилось, что в бизнесе он не силен. Его идеи не срабатывали, и Юджин утратил уверенность в себе и своих способностях.
Конечно, он мог вернуться к зубоврачебному креслу и продолжать, как когда-то, стоматологическую практику. Но ему отчаянно хотелось покорить мир бизнеса. И тогда он нанял бизнес-тренера.
Наставник сразу дал ему совет, который показался Юджину странным. "Он предложил мне разговаривать вслух с самим собой", - рассказывает Гэмбл, бизнес которого - помогать богачам инвестировать в жилую недвижимость.
"Я не верил, что это поможет, - признается он. - Но как только я попробовал - дела пошли в гору".
Да, такой совет может показаться странным - ведь мы привыкли считать, что разговаривают с собой, да еще вслух, люди с психическими отклонениями.
Однако все больше и больше исследований подтверждают: разговоры с самим собой улучшают память, повышают уверенность в себе, помогают сфокусироваться на проблеме и т.д.
"В этом нет ничего иррационального, - уверяет Гэри Люпян, доцент кафедры психологии Университета Висконсина (США), исследовавший, как разговоры вслух с самим собой влияют на нашу память. - Вы даже не представляете, что можете наговорить себе - вы удивитесь".
Исследование Люпяна - одна из самых цитируемых работ в этой сфере. Во время него добровольцам показывали на экране компьютера предметы. Участникам первой группы предлагалось произнести название предмета вслух и громко. Участников второй просили сделать это про себя.
Каков же был результат? Те, кто произносил слово вслух, потом гораздо быстрее находили эти предметы на экране.
В похожем эксперименте участникам предлагалось громко произнести название продуктов, которые продаются в магазине. Вслед за этим их просили найти эти продукты на фотографиях. И тут тоже оказалось, что те, кто произносил названия вслух, делали это гораздо быстрее, чем те, кто молчал.
Все мы знаем, как выглядит банан. Однако произнося это слово вслух, мы запускаем дополнительные механизмы памяти. Конечно, мы все равно найдем бананы в магазине, но вот ведь какая штука: если перед этим мы громко произнесли слово "бананы", мы найдем их быстрее.
"Это мощный поисковый механизм, - утверждает Гэри Люпян. - Рассматривайте его, как своего рода стрелку, указывающую на кусочек информации в вашем мозгу. Когда вы слышите название предмета, эта стрелка становится более заметной. Произнося что-то вслух, мы ускоряем процесс опознания".
Ваш самый лучший собеседник - вы сами
Энн Уилсон Шеф, бывший психолог, а ныне писатель и оратор, подталкивает своих клиентов к разговорам с самими собой. Это не только улучшает память, но и изменяет в лучшую сторону их самоощущение.
Например, если человек разгневан, она рекомендует вслух рассказать самому себе о том, что его так расстроило. После этого гнев, как правило, проходит.
Как она считает, все зависит о того, кто вас слушает. "Всем нам бывает необходимо поговорить с кем-то, кто интересен нам, кто умен, кто хорошо нас знает и кто всегда на нашей стороне. И такой человек - это вы сами", - заключает Энн Уилсон Шеф.
"Для самого себя вы - самый интересный человек из всех, кого вы знаете. Знание себя, знание того, что мы сами чувствуем, помогает нам совершенствоваться".
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Шеф, похоже, права. В 2014 году Итан Кросс из Университета Мичигана (США) опубликовал результаты исследования, которые подтверждают: от разговоров с самим собой нам становится лучше, легче, они помогают нам преодолевать проблемы.
Однако чтобы это работало, нужно произносить правильные слова.
Кросс и его коллеги провели несколько серий экспериментов, в ходе которых людям предлагалось описать свое эмоциональное состояние.
Выяснилось, что те, кто говорил о себе в третьем лице ("он", "она"), контролировали свои чувства и мысли гораздо лучше, чем те, кто говорил о себе в первом лице.
Во время другого исследования Кросс просил участников мысленно обращаться к себе во втором или третьем лице во время подготовки к выступлению. Результат: эти люди были спокойнее, уверенней и лучше выполняли задание, чем те, кто использовал только первое лицо ("я").
Результаты были столь очевидны, пишет Кросс, что он теперь заставляет свою дочь говорить о самой себе в третьем лице, когда она чем-то сильно обеспокоена.
У разговоров с собой есть масса других преимуществ. Например, выяснилось, что они не только помогают лучше действовать в условиях стресса и контролировать эмоции, но и более разумно рассуждать.
Мышечная память
Гэмбл пока еще не говорит о себе в третьем лице, ему это представляется странным. Его бизнес-тренер настаивает, чтобы Юджин громко повторял такие повышающие уверенность в себе ремарки, как, например, "не старайся делать всё возможное, делай только то, что требуется".
Гэмбл следует совету тренера и говорит, что это работает.
Разговоры с собой помогают ему готовить качественные презентации. Перед тем как встретиться с богатым инвестором, он громко проговаривает вслух то, что скажет.
Сначала он пишет это на бумаге, а потом зачитывает вслух и исправляет текст до тех пор, пока не перестанет запинаться, произнося его.
Как утверждает Юджин, слыша самого себя, он лучше формулирует мысли. Ну и само собой, лучше запоминает презентацию.
"Это своего рода мышечная память, - говорит он. - Примерно так же я учился играть на фортепиано. Я проигрывал один и тот же отрывок до тех пор, пока не преодолевал все его трудные места".
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Начать регулярно разговаривать с собой непросто еще и потому, что на людях это выглядит странновато. Дети, однако, все время это делают, и многие исследования показывают: разговоры с самим собой - важная часть развития ребенка.
Например, в одном из исследований 2008 года утверждается, что пятилетние дети, когда вслух разговаривают сами с собой, лучше выполняют задания, связанные с двигательной активностью, чем тогда, когда они при этом молчат.
Гэмбл считает, что теперь чувствует себя очень уверенно - уверенней, чем когда-либо. Конечно, не только разговоры с самим собой помогают ему преуспеть в новом для него деле. Но то, что они играют важную роль - бесспорно.
"Иногда я сам удивляюсь и спрашиваю себя: неужели это на самом деле так эффективно? - признается Юджин. - Так вот, говорю вам: я сейчас в гораздо лучшем положении, чем был три года назад. Разговоры вслух с самим собой принесли результат".
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.