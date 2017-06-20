Ничего не ладится? Срочно начинайте разговаривать с собой

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Зубной врач из Лондона решил, что хватит заглядывать в чужие рты, и занялся бизнесом в недвижимости. Да вот беда - дела шли из рук вон плохо. И тогда ему настоятельно порекомендовали начать разговаривать с собой, причем громко. Результаты удивили его самого.

Юджин Гэмбл большую часть своей жизни проработал стоматологом, тихо и аккуратно чиня людям зубы. Но три года назад он решил резко всё поменять и уйти в бизнес.

Однако довольно быстро обнаружилось, что в бизнесе он не силен. Его идеи не срабатывали, и Юджин утратил уверенность в себе и своих способностях.

Конечно, он мог вернуться к зубоврачебному креслу и продолжать, как когда-то, стоматологическую практику. Но ему отчаянно хотелось покорить мир бизнеса. И тогда он нанял бизнес-тренера.

Наставник сразу дал ему совет, который показался Юджину странным. "Он предложил мне разговаривать вслух с самим собой", - рассказывает Гэмбл, бизнес которого - помогать богачам инвестировать в жилую недвижимость.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поговорить с собой: оказывается, кроме всего прочего, это верный способ стать отличным собеседником

"Я не верил, что это поможет, - признается он. - Но как только я попробовал - дела пошли в гору".

Да, такой совет может показаться странным - ведь мы привыкли считать, что разговаривают с собой, да еще вслух, люди с психическими отклонениями.

Однако все больше и больше исследований подтверждают: разговоры с самим собой улучшают память, повышают уверенность в себе, помогают сфокусироваться на проблеме и т.д.

Вы даже не представляете, что можете наговорить себе - вы удивитесь Гэри Люпян, Университет Висконсина

"В этом нет ничего иррационального, - уверяет Гэри Люпян, доцент кафедры психологии Университета Висконсина (США), исследовавший, как разговоры вслух с самим собой влияют на нашу память. - Вы даже не представляете, что можете наговорить себе - вы удивитесь".

Исследование Люпяна - одна из самых цитируемых работ в этой сфере. Во время него добровольцам показывали на экране компьютера предметы. Участникам первой группы предлагалось произнести название предмета вслух и громко. Участников второй просили сделать это про себя.

Каков же был результат? Те, кто произносил слово вслух, потом гораздо быстрее находили эти предметы на экране.

В похожем эксперименте участникам предлагалось громко произнести название продуктов, которые продаются в магазине. Вслед за этим их просили найти эти продукты на фотографиях. И тут тоже оказалось, что те, кто произносил названия вслух, делали это гораздо быстрее, чем те, кто молчал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дети все время разговаривают сами с собой - видимо, они знают, что делают

Все мы знаем, как выглядит банан. Однако произнося это слово вслух, мы запускаем дополнительные механизмы памяти. Конечно, мы все равно найдем бананы в магазине, но вот ведь какая штука: если перед этим мы громко произнесли слово "бананы", мы найдем их быстрее.

"Это мощный поисковый механизм, - утверждает Гэри Люпян. - Рассматривайте его, как своего рода стрелку, указывающую на кусочек информации в вашем мозгу. Когда вы слышите название предмета, эта стрелка становится более заметной. Произнося что-то вслух, мы ускоряем процесс опознания".

Ваш самый лучший собеседник - вы сами

Энн Уилсон Шеф, бывший психолог, а ныне писатель и оратор, подталкивает своих клиентов к разговорам с самими собой. Это не только улучшает память, но и изменяет в лучшую сторону их самоощущение.

Например, если человек разгневан, она рекомендует вслух рассказать самому себе о том, что его так расстроило. После этого гнев, как правило, проходит.

Как она считает, все зависит о того, кто вас слушает. "Всем нам бывает необходимо поговорить с кем-то, кто интересен нам, кто умен, кто хорошо нас знает и кто всегда на нашей стороне. И такой человек - это вы сами", - заключает Энн Уилсон Шеф.

"Для самого себя вы - самый интересный человек из всех, кого вы знаете. Знание себя, знание того, что мы сами чувствуем, помогает нам совершенствоваться".

Шеф, похоже, права. В 2014 году Итан Кросс из Университета Мичигана (США) опубликовал результаты исследования, которые подтверждают: от разговоров с самим собой нам становится лучше, легче, они помогают нам преодолевать проблемы.

Однако чтобы это работало, нужно произносить правильные слова.

Кросс и его коллеги провели несколько серий экспериментов, в ходе которых людям предлагалось описать свое эмоциональное состояние.

Выяснилось, что те, кто говорил о себе в третьем лице ("он", "она"), контролировали свои чувства и мысли гораздо лучше, чем те, кто говорил о себе в первом лице.

Во время другого исследования Кросс просил участников мысленно обращаться к себе во втором или третьем лице во время подготовки к выступлению. Результат: эти люди были спокойнее, уверенней и лучше выполняли задание, чем те, кто использовал только первое лицо ("я").

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Говорить о себе в третьем лице - возможно, со стороны это покажется высокомерным. Но, по словам Кросса, это очень помогает в работе

Результаты были столь очевидны, пишет Кросс, что он теперь заставляет свою дочь говорить о самой себе в третьем лице, когда она чем-то сильно обеспокоена.

У разговоров с собой есть масса других преимуществ. Например, выяснилось, что они не только помогают лучше действовать в условиях стресса и контролировать эмоции, но и более разумно рассуждать.

Мышечная память

Гэмбл пока еще не говорит о себе в третьем лице, ему это представляется странным. Его бизнес-тренер настаивает, чтобы Юджин громко повторял такие повышающие уверенность в себе ремарки, как, например, "не старайся делать всё возможное, делай только то, что требуется".

Гэмбл следует совету тренера и говорит, что это работает.

Разговоры с собой помогают ему готовить качественные презентации. Перед тем как встретиться с богатым инвестором, он громко проговаривает вслух то, что скажет.

Сначала он пишет это на бумаге, а потом зачитывает вслух и исправляет текст до тех пор, пока не перестанет запинаться, произнося его.

Как утверждает Юджин, слыша самого себя, он лучше формулирует мысли. Ну и само собой, лучше запоминает презентацию.

"Это своего рода мышечная память, - говорит он. - Примерно так же я учился играть на фортепиано. Я проигрывал один и тот же отрывок до тех пор, пока не преодолевал все его трудные места".

Начать регулярно разговаривать с собой непросто еще и потому, что на людях это выглядит странновато. Дети, однако, все время это делают, и многие исследования показывают: разговоры с самим собой - важная часть развития ребенка.

Например, в одном из исследований 2008 года утверждается, что пятилетние дети, когда вслух разговаривают сами с собой, лучше выполняют задания, связанные с двигательной активностью, чем тогда, когда они при этом молчат.

Гэмбл считает, что теперь чувствует себя очень уверенно - уверенней, чем когда-либо. Конечно, не только разговоры с самим собой помогают ему преуспеть в новом для него деле. Но то, что они играют важную роль - бесспорно.

"Иногда я сам удивляюсь и спрашиваю себя: неужели это на самом деле так эффективно? - признается Юджин. - Так вот, говорю вам: я сейчас в гораздо лучшем положении, чем был три года назад. Разговоры вслух с самим собой принесли результат".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.