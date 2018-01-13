Почему нам так нравится классический костюм

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Одежда, покрой которой не претерпел почти никаких изменений аж с XVII века: что это - классика на все времена, или дни мужского костюма сочтены?

Лондонская улица Сэвил Роу в богатом районе Мейфэр - синоним классического мужского костюма. Здесь расположены самые известные ателье, здесь одевались и одеваются многие знаменитости, не говоря уже о королевской семье.

В знаменитом ателье Henry Poole & Co строгие мужские костюмы начали шить с 1806 года, и очень быстро эта британская мода стала глобальным феноменом, превратившись в международную норму. Но почему так случилось?

Если взглянуть на цену, которую придется уплатить за сшитый на заказ мастерами Henry Poole & Co костюм (примерно 5300 долларов), легко предположить, что эта роскошь востребована только элитой общества.

Но управляющий компании Саймон Канди не согласен с такой постановкой вопроса.

"Это чисто функциональная одежда. Джентльмены в нем чувствуют себя уверенней, спокойней, им нравится надевать то, что им идет", - говорит Канди, объясняя непреходящую притягательность классического мужского костюма.

"Многие люди нынче очень заняты, и им просто некогда бегать по магазинам и искать подходящую для работы одежду. Да, у нас дорого, но если вы разбросаете эту цену на 10 лет (а именно на такой период рассчитан сшитый у нас костюм), то эти деньги уже не выглядят такими большими".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1920-х мужчины обычно носили короткие пиджаки - за исключением тех формальных случаев, когда стандартом считался фрак

В своем базовом виде костюм существует с XVII века, а его современный покрой сложился в начале 20-го столетия.

До сих пор он остается более или менее неизменным и носится мужчинами по всему миру - как элитой общества, так и обычными людьми. Его варианты в качестве бизнес-одежды в конце концов освоили и женщины.

Директор музея Технологического института моды в Нью-Йорке Валери Стил считает, что костюм сохраняет власть над нами потому, что он символизирует современность.

Костюм одновременно символизирует современность, функциональность и статус Валери Стил, директор музея Технологического института моды

"Думаю, что он выглядит современно, олицетворяет собой эффективность, - говорит она. - Кто-то скажет, что он функционален, но я скажу больше - он одновременно символизирует современность, функциональность и статус".

Сэр Пол Смит кое-что понимает в костюмах. Он модельер, и кого только ни одевал - и членов группы Pink Floyd, и битлов, и Дэвида Боуи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дэвид Боуи был одним из клиентов сэра Пола Смита

"Я ношу костюм каждый день, даже в выходные", - признается Смит.

Его студия в Ковент-Гардене открылась в 1979-м. В то время, вспоминает он, костюмы носили только бизнесмены. Обычные люди надевали их либо на свадьбу, либо на похороны, либо на собеседование при приеме на работу.

Но благодаря Смиту и другим ведущим мужским модельерам, таким как Джорджо Армани, традиционный костюм начал изменяться.

"Мы смягчили его линии, - говорит Смит о классическом покрое. - Сделали более удобным для носки - особенно для тех, кто привык к свободной повседневной одежде, джинсовым курткам на молнии и так далее".

Вы видите, что новый знакомый одет в классический костюм, и сразу переходите к делу Мартин Пел, куратор экспозиции моды, Королевский павильон

Он рассказывает, как молодые люди приходят в его магазин в поисках ткани с тоненькой белой полоской, но в итоге выбирают полоску лимонного цвета. И хотя Смит помогает мужчинам таким образом выделиться из толпы, классический костюм по-прежнему удерживает свои позиции.

Мартин Пел, куратор экспозиции моды в Королевском павильоне в Брайтоне (Британия), называет такой костюм "великим уравнивателем". "Вместо того чтобы размышлять над тем, можно ли иметь дело с новым знакомым, вы видите, что он одет в классический костюм - и сразу переходите к делу".

Валери Стил согласна с этим: "Когда вы в таком костюме, он словно исчезает, вы ничем не выделяетесь, вы просто одеты соответствующим образом - думаю, что это очень важно".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Когда вы в костюме, к вам больше доверия

Стил ссылается на работу историка моды Энн Холландер, которая пишет, что "одна из причин долгожительства костюма - он неожиданно улучшает фигуру. Накладные плечи, коррекция пропорций - все это создает в итоге отлично выглядящую фигуру, скрывая ее недостатки".

В военное время строгий деловой силуэт служил другим целям. В 1940-х женщинам часто приходилось выполнять мужскую работу, поэтому они начали осваивать мужской костюм.

Как объясняет Мартин Пел, "он был практичен и как бы говорил: давайте займемся делом".

Женщины заменили костюмные брюки на юбку, как бы подчеркивая, что новая для них одежда - все-таки не просто нечто утилитарное.

Единообразие

Ну и, конечно, если взглянуть на историю, костюм порой использовался для того, чтобы подавить волю людей.

"Культурная революция" в Китае (1966 г.) была жестокой попыткой Мао Цзедуна быстро и полностью переделать страну. Как и все авторитарные правители, он старался контролировать частную жизнь людей - что они читают, о чем говорят, что носят.

Носили тогда то, что теперь мы знаем как "костюм Мао Цзедуна", хотя на самом деле это скорее костюм Сунь Ятсена (основатель партии Гоминьдан, почитаемый в Китае лидер революционного движения, "отец нации". - Прим. переводчика).

Те далекие от классики костюмы были трех цветов: синие носили крестьяне, серые - коммунистические чиновники, а зеленые - члены Народно-освободительной армии Китая.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дизайнеру одежды сэру Полу Смиту нравится шить яркие и свободные костюмы

Но какая роль отведена костюму в современном демократическом обществе?

Как считает Саймон Канди, в мире бизнеса, надевая костюм, джентльмены более уверены в том, что во время важной сделки или переговоров они будут восприняты всерьез и с уважением.

"Не думаю, что классический костюм когда-нибудь умрет, - говорит Мартин Пел. - Это прекрасный образец покроя. Его можно носить каждый день или надевать по торжественным случаям. Он всегда будет к месту, мода на него не пройдет".

И, как подчеркивает Пол Смит, "вам может быть хоть 13 лет, хоть 100, вы можете быть школьником или рок-звездой - место костюму всегда найдется в вашем гардеробе".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.