Предложение руки и сердца: услуга для солидных господ

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Для тех, кто готов потратить на церемонию предложения руки и сердца серьезные деньги, новая стремительно растущая отрасль свадебной индустрии готова сделать очень много - от поездки через весь Париж в карете Золушки до целых представлений с участием десятков статистов и самолетов в небе.

В дышащем историей здании старого лондонского театра - в окружении средневековых витражей и резных узоров на каменных стенах, в сказочном мерцании светильников - актеры репетируют любовную сцену из "Ромео и Джульетты".

Единственный зритель в зале - жительница нью-йоркского Лонг-Айленда Аманда Линч, которая обожает Шекспира и приехала в Лондон провести отпуск.

Ее бойфренд Эндрю Смит на несколько минут вышел из зала. Аманда уверена, что они пришли в театр, просто чтобы скоротать время перед ужином с друзьями. Девушка и не подозревает, что главная роль в этом спектакле отведена ей.

Когда на сцене появляется струнный квартет, а хор затягивает песню, Эндрю возвращается.

Взяв Аманду за руки, он говорит: "Я никогда не думал, что встречу такую девушку, как ты ... Я не представляю себе жизнь без твоей любви".

И, опустившись на одно колено, спрашивает: "Ты выйдешь за меня?"

Правообладатель иллюстрации Andrew Smith Image caption Эндрю Смит и Аманда Линч из Лонг-Айленда обручились в ноябре 2015 года в лондонском театре: в церемонии приняли участие актеры, специально для них сыгравшие сцену из "Ромео и Джульетты"

Через несколько минут кольцо с бриллиантом уже сверкает на безымянном пальце Аманды. Эмоции переполняют ее.

"Это самое классное предложение, какое только можно себе представить", - признается она.

Новая ниша

Эту церемонию планировали два месяца с привлечением 25 человек, в том числе хореографа и музыкального руководителя.

Сценарий и постановку мероприятия стоимостью около 4 тысяч долларов разработала лондонская компания The One Romance, специализирующаяся на организации помолвок.

"Я ни секунды не жалел об этом, церемония полностью себя оправдала", - рассказывает 32-летний Смит, вице-президент по вопросам производства в одной из американских компаний.

Эндрю - самый младший из пяти братьев в семье, и он признается, что постоянно соревнуется со старшими.

Один из его братьев предлагал руку и сердце своей будущей жене на Эйфелевой башне в Париже, другой - в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке.

"Я делал предложение последним из братьев, - рассказывает мужчина. - Да, я бываю амбициозен и нетерпелив, но в то же время люблю все хорошо спланировать, спонтанность в важных вопросах - не мое".

Правообладатель иллюстрации ApoteoSurprise.com Image caption Сделать это в карете Золушки - один из самых популярных сценариев предложения руки и сердца, которые предлагает парижское свадебное агентство ApoteoSurprise

Сейчас все больше и больше мужчин обращаются к профессионалам, когда решают сделать предложение руки и сердца.

Планирование помолвки - относительно новая ниша на рынке свадебных услуг, оборот которого достиг 72 млрд долларов только в США.

Причем на сектор планирования свадеб, по данным компании маркетинговых исследований IBISWorld, приходится 1,2 млрд долларов.

Растущий рынок

Организация предложений руки и сердца сначала была одной из множества услуг, которые предлагали свадебные агентства, рассказывает Мишель Веласкес.

Но в 2010 году вместе со своим мужем Марвином она основала в Лос-Анджелесе фирму The Heart Bandits, которая специализируется исключительно на помолвках.

Услугами "Сердечных разбойников" уже воспользовалось более двух тысяч пар - этот рынок растет очень быстрыми темпами, подчеркивает Веласкес.

"Мы получаем со всего мира электронные письма от людей, которые просят совета, как основать компанию по организации помолвок".

Большинство клиентов - мужчины. Женщины редко берут на себя инициативу в этом вопросе - даже в високосный год, в который в некоторых культурах женщинам официально разрешено делать предложение.

Помолвки однополых пар составляют около 10% бизнеса, отмечает Веласкес.

Самая роскошная церемония помолвки, организованная компанией The Heart Bandits, прошла на крыше здания в Нью-Йорке. Сюрпризы для будущей невесты включали личную монограмму на дне бассейна, почти трехметровую композицию из орхидей и пару туфель от Manolo Blahnik.

В стоимость церемонии (52 тыс. долларов) вошел струнный квартет и праздничный ужин для гостей.

Правообладатель иллюстрации Brian Leahy Photography Image caption В 2010 году Мишель и Марвин Веласкес основали компанию по организации помолвок The Heart Bandits

С тех пор как в Лондоне в конце 2014 года начало работать агентство The One Romance, его сооснователи Тиффани Райт и ее сестра Аманда Браун предоставили услуги почти двум тысячам влюбленных.

"Большинство наших клиентов занимают высокие и ответственные должности, у них очень мало времени", - говорит Райт. Конечно, у них хватает идей, как сделать предложение руки и сердца, но на реализацию нет времени, объясняет она.

Бюджет такого мероприятия начинается, как правило, с тысячи фунтов стерлингов (около 1250 долл. США).

Но был и клиент, заплативший 500 тыс. фунтов. В церемонии приняли участие 700 певцов и одна знаменитость.

Соцсети требуют своё

Кроме любви, клиентами руководит не менее сильное желание поделиться этим моментом с друзьями в соцсетях.

"Соцсети, бесспорно, способствуют духу соперничества и погоне за самой роскошной помолвкой", - отмечает Райт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Даже без дорогостоящей церемонии предложение руки и сердца в Париже (как это происходит у туристов на снимке) запомнится на всю жизнь

Но разве прагматика организационного момента не убивает романтику?

"Женихам приходится сделать немало, - признает Тиффани Райт. - Они заполняют длинную анкету, которая содержит вопросы типа "где вы провели свое первое свидание" и "когда впервые сказали "я тебя люблю". Это требует открытости и честности".

"В процессе подготовки многие увлекаются и начинают сами что-то предлагать", - рассказывает она.

Например, в марте прошлого года веб-дизайнер и маркетолог из Кента Энтони Уильямс решил удивить свою будущую жену признанием с флэшмобом.

Но Райт предложила 48-летнему Уильямсу вместо публичного мероприятия церемонию на частном кинопоказе.

После обеда в ресторане одного из модных отелей лондонского Ковент-Гардена работники отеля пригласили Энтони и его девушку Демби будто бы на закрытый предпремьерный показ нового фильма.

Правообладатель иллюстрации Sandra Reddin photography Image caption Энтони Уильямс сделал предложение своей будущей жене Демби на частном кинопоказе, устроенном агентством The One Romance

В шикарном кинозале отеля свет начал гаснуть, и начался фильм, главную роль в котором играл… сам Энтони.

"Я всю жизнь молился, чтобы этот момент настал, - сказал с экрана мужчина. - Чтобы я встретил женщину, с которой захочу провести всю свою жизнь - такую необыкновенную женщину, как ты".

Далее по сюжету он демонстрировал таблички, на которых были написаны различные причины полюбить Демби.

Когда зал кинотеатра заполнили музыканты, поющие влюбленным серенады, Энтони поднялся со своего места и сделал предложение. На видеозаписи лицо 33-летней Демби сияет от счастья, а у Энтони на щеке блестит слеза.

"Это очень эмоциональный момент, ведь я ждал его так долго", - делится ощущениями Уильямс. За организацию церемонии он заплатил около 5 тыс. фунтов стерлингов (примерно 6300 долларов США).

Слезы счастья

Вы создаете нечто вроде романтического пузыря, рассказывает основатель парижского свадебного агентства Николя Гарро. Вы ведете своих клиентов от напряженного ожидания к рождению подозрений, что что-то происходит, и наконец - к чрезвычайно эмоциональной кульминации, взрыву чувств.

С момента открытия его фирмы ApoteoSurprise в 2006 году Гарро организовал 1600 предложений руки и сердца. Идеи клиентов принимаются, и вдобавок он предлагает три десятка собственных сценариев по цене от 290 евро.

Один из них (стоимостью 19 900 евро) предусматривает поездку через весь Париж на кабриолете Rolls Royce Corniche с собственным шофером и изысканный обед на террасе усадьбы с видом на долину Сены.

Завершает церемонию авиашоу, во время которого четыре самолета рисуют в небе огромное сердце.

Правообладатель иллюстрации Petronella Photography Image caption Место для признания в любви "Париж в Нью-Йорке", созданное лос-анджелесским свадебным агентством The Heart Bandits

Впрочем, чаще всего для романтического события заказывают карету Золушки, запряженную лошадью. Шоколадная туфелька соответствующего размера прилагается, говорит Гарро.

Поездка в карете по Парижу завершается ужином на кораблике, курсирующем по Сене. Все вместе это обходится в 1909 евро.

"Мой бизнес - заставить женщин заплакать от счастья, - улыбается Гарро. - Если этого не происходит, я считаю, что что-то пошло не так".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.