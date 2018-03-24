Решение проблемы дефицита жилья – жизнь в трубе?

Правообладатель иллюстрации OPod/James Law Cybertecture

Чтобы помочь тем, чьи финансовые возможности не позволяют купить хоть что-то подходящее для проживания, архитектор из Гонконга предлагает переделывать в микроквартиры гигантские бетонные трубы.

В крошечном и крайне урбанизированном Гонконге с населением в 7,4 миллиона человек многие не в состоянии купить нормальное жилье. Все эти семь с половиной миллионов помещаются на площади в 106 кв. км. Плотность населения необычайно высока, и так же высоки цены на жилье, растущие с устрашающей скоростью.

Чтобы помочь тем, кому не хватает денег на собственную квартиру, местный архитектор планирует использовать бетонные трубы диаметром в 2,5 м, изначально предназначенные для отвода воды.

Эти трубы с микроквартирами внутри можно будет ставить друг на друга, таким образом экономя место, весьма дефицитное для этого особого административного района КНР.

На первый взгляд выглядит странно, но, возможно, это - гениальное решение проблемы острой нехватки жилья в Гонконге.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Последние 10 лет многие жители Гонконга оказались вытеснены с рынка недвижимости и вынуждены жить в клетках

Отчаянные поиски доступного по цене варианта жилья в последнее время привели к тому, что на свет стали рождаться все более причудливые варианты.

Некоторые архитекторы экспериментируют с так называемыми нанодомами - безумно маленькими по площади квартирами. Одна из таких квартир площадью чуть больше 11 кв. м была недавно продана за 1,93 млн гонконгских долларов (242805 долларов США).

И за аренду этих клеток еще надо платить

Джеймс Лоу, местный архитектор, рассказывает о том, как Гонконг приобрел печальную известность своими малюсенькими жилыми помещениями, поделенными на еще более мелкие.

"Ни солнечного света, ни нормальной вентиляции - ужасно маленькие отсеки по 4,5 кв. метра каждый, - говорит он. - Хозяева недвижимости делят жилплощадь на такие комнатушки, потому что у людей просто нет денег на что-то большее".

Но это еще не самый плохой вариант. Самые отчаявшиеся начали жить в том, что иначе как клеткой не назовешь.

Для тысяч жителей Гонконга просто не остается другого варианта - и за эти клетки площадью в полтора квадратных метра еще надо платить аренду.

"Типичный дом-клетка состоит из трехъярусной кровати. Чтобы создать иллюзию защищенности и приватности, здесь действительно используется сетка. Напоминает тюрьму, - говорит Лоу. - Так жить - просто ужасно".

Правообладатель иллюстрации OPod/James Law Cybertecture Image caption Архитектор Джеймс Лоу надеется, что сможет создавать из огромных бетонных труб целые дома

Да, людям приходиться платить даже за такие условия проживания. Например, за площадь от 4,5 до 10 кв. метров - от 418 до 837 американских долларов в месяц.

Жизнь в клетке, по словам архитектора, немногим дешевле - около 400 долларов США ежемесячно.

И Лоу предлагает новое решение проблемы.

В Гонконге осталось не очень много свободного пространства, и такие архитекторы, как Лоу, придумывают варианты его наиболее рационального использования.

Одна из идей, над которой сейчас работает Лоу, - "Оподы" (англ. OPod - "круглая капсула"), микроквартиры, оборудованные внутри гигантских бетонных водопроводных труб (диаметром 2,5 м).

Ставя одну на другую, можно быстро построить на сравнительно небольшой площади многоквартирный дом.

"Обычно такие трубы прокладывают под землей для отвода воды в экстремальных погодных условиях, - говорит он. - Мы можем закупать их довольно дешево, поскольку у компаний-подрядчиков их в избытке и каждый год остаются излишки".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гонконг действительно очень перенаселен

"Вместо того чтобы просто выбрасывать ненужные трубы, они будут отдавать их нам по бросовой цене. Затем нам надо будет добавить немного денег на оборудование микроквартир мебелью, душевой, кухонькой, спальным местом - и вот у вас уже настоящий дом".

Интерьер "Опода" весьма современный, индустриальный по стилю. Он предусматривает дальнейшее усовершенствование будущими жильцами.

Как признает Джеймс Лоу, это, конечно, не решит проблему жилья в Гонконге в долгосрочной перспективе. Но на это он и не рассчитывал.

"Я никогда не считал, что такие "Оподы" радикально, раз и навсегда, решат проблему, потому что в ней слишком много других составляющих, - объясняет он. - Одной работой архитекторов тут не обойдешься".

Есть и еще одна причина, по которой Лоу решил разработать концепцию OPod: неверное, по его мнению, представление о свободном пространстве в Гонконге.

Хотя в растущих со страшной скоростью ценах на жилье обычно винят нехватку земли, архитектор настаивает, что это лишь часть проблемы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Да, места мало, но есть неиспользованные участки, которые пустуют годами, утверждает архитектор из Гонконга. Вот там-то и можно разместить "трубные квартиры"

"Гонконг очень плотно населен. Однако утверждать, что причина этого - отсутствие свободных площадей, - неверно. Да, у нас нет больших участков для строительства огромных жилых комплексов. Нам придется отвоевывать их у моря. Но если внимательно взглянуть на наш нынешний город, можно найти довольно много неиспользуемой земли. Под эстакадами, на крышах домов, между зданиями - это все пустует годами".

Джеймс Лоу предлагает местным градостроителям задуматься над тем, как на этих небольших неиспользуемых участках и заброшенных территориях разместить дома, состоящие из "Оподов".

Зарплаты жителей Гонконга не успевают за ростом цен на недвижимость. Эту проблему вряд ли можно решить быстро, если вообще возможно.

Промежуточные, временные решения - такие как дома из "Оподов" - необходимы. Иначе единственной альтернативой нормальному жилью будет жизнь в клетке.

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Эта статья написана по материалам рубрики Living in a Box радиопрограммы Всемирной службы Би-би-си Business Daily.

Прочитать оригинал на английском языке можно на сайте BBC Travel.