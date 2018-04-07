Повышение, после которого хочется уволиться

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Мы часто воспринимаем чье-то продвижение по службе как повод поздравить и отпраздновать, однако для этого человека ситуация может оказаться не столь радужной уже очень скоро.

Одной из главных неудач в карьере Маркоса Клоуза было… нет, не увольнение. Совсем наоборот - согласие пойти на повышение.

В чем причина этого? Клоуза повысили, несмотря на то, что у него не было нужного опыта для новой должности, где были крайне необходимы навыки управленца.

И в конце концов он понял, что просто не обладает квалификацией нетехнического характера (например, качествами и знаниями лидера), необходимой для успешного выполнения этой работы и дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

Постоянное ощущение того, что я не готов к новой роли, разрушало мою уверенность в себе, рассказывает Клоуз, ныне работающий консультантом по вопросам логистики, перевозок и снабжения в британском Стаффорде.

В итоге это начало сказываться на результатах его труда, а кончилось все тем, что он ушел из компании, в которой проработал 10 лет. Клоуз нашел себе другое место - должность, в которой он чувствовал себя более комфортно и востребованно.

Особенно опасно, когда человек считает, что обязан принять предложение начальства о повышении

Да, в большинстве случаев продвижение по службе воспринимается нами как повод отпраздновать, поздравить человека, порадоваться за него. Но повышение, полученное в неудачное время, может нанести серьезный ущерб карьере.

Такое может случиться, если у человека нет элементарных навыков работы с людьми, умения влиять на коллектив, необходимого для руководящих должностей, объясняет Диана Домейер, исполнительный директор американской рекрутинговой компании Robert Half.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одно из исследований 2018 года показало: переработки сотрудников среднего звена менеджмента составляют до 44 дней, что ведет к стрессам и болезням

А бывает и так, что работники просто не хотят переходить на более высокую должность из-за того, что она предъявляет более серьезные требования.

"Либо у вас нет необходимых для успеха навыков, либо отсутствует мотивация занять новую должность", - объясняет Домейер.

Особенно опасно, когда из-за внутренней политики компании человек считает, что обязан принять предложение начальства о повышении.

Такие выдвиженцы обычно обречены на плохую работу, подчеркивает Тейси Байхэм, исполнительный директор американской консалтинговой фирмы DDI.

Если на ту должность, которую вы получили, никто кроме вас не соглашался, или это не было вашим личным выбором, то все может закончиться плохо Диана Домейер, компания Robert Half

Работники, которые поддаются давлению и вынужденно дают согласие на повышение, в три раза чаще неудовлетворены новой работой и в два раза чаще склонны думать о том, чтобы уволиться, гласят данные исследований DDI.

"Если на ту должность, которую вы получили, никто кроме вас не соглашался, или это просто не было вашим личным выбором - стать лидером коллектива, то все может закончиться плохо", - отмечает Тейси Байхэм.

Согласно данным DDI, около 41% работников по всему миру принимают предложение о повышении, рассчитывая на большее уважение со стороны коллег, 29% в такой ситуации привлекают льготы и привилегии, а также возможность деловых поездок в другие страны.

"Люди хотят продвижения, потому что оно в их глазах символизирует повышение статуса - и это неверный подход", - считает Байхэм.

Когда вы размышляете, принять ли вам предложение о повышении в должности, советует Эдвин Тревор-Робертс, глава австралийской компании, предлагающей консультации в сфере развития карьеры, попробуйте представить себе, каким будет ваш рабочий день (а то и неделя) в новой должности. Как вы будете себя чувствовать в новой роли? Понравится ли вам возглавлять целый коллектив?

"Самый главный вопрос, который должен себе задать этот человек, таков: "ощущаю ли я себя руководителем?"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Данные DDI свидетельствуют: те, кто дал вынужденное согласие на повышение, в три раза чаще чувствуют неудовлетворение от новой работы и хотят уволиться

Тщеславие под контролем

Есть и еще кое-что, о чем следует помнить: далеко не всегда сразу понятно, что повышение было ошибкой, подчеркивает Джо Миллер из штата Айова, где она консультирует женщин по вопросам карьерного роста.

Часто руководство компаний не предоставляет регулярной оценки, фидбека сотруднику в новой для него должности. Поэтому не всегда очевидно, что ваше согласие на продвижение было опрометчивым шагом, вредящим вашей карьере.

"Людей редко увольняют за то, что им по ошибке достался новый ответственный пост - они просто вынуждены уйти сами", - комментирует Миллер.

Специалисту по продажам и маркетингу Найджелу Грину из Нэшвилла (США) понадобился целый год на то, чтобы понять: его перевод из отдела продаж на должность одного из руководителей был ошибкой.

Я был вынужден уволить себя Найджел Грин, Нэшвилл, США

Шел месяц за месяцем, а он по-прежнему чувствовал, что не готов возглавлять маркетинговую фирму, а его жизнь превратилась в сплошную работу.

Кроме того, Грин понял, что он не сам себе начальник - над ним есть акционеры, которые постоянно чего-то требуют от него, что выматывало.

Спустя год он решил уволиться: "Я был вынужден уволить себя, поскольку был не в состоянии исполнять работу, которая требует моего рабочего присутствия 80 часов в неделю", - рассказывает он.

Он снова стал работать в торговле - на этот раз в компании, продающей медицинское оборудование, и говорит, что теперь сто раз подумает, прежде чем принять предложение о повышении, которое другие восприняли бы как шаг вперед в карьере.

Грину в его работе нравится общение с покупателями, и он вовсе не хотел бы отказываться от этого элемента, если ему предложат новую должность.

"Вы всегда должны держать под контролем собственное тщеславие, - подчеркивает он. - Задайте себе вопрос: для кого вы соглашаетесь на новую должность - для себя и своей семьи? Или для того, чтобы вам поаплодировали коллеги? Или для того, чтобы о вас с уважением стали думать окружающие?"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Работа на руководящей должности часто требует больше навыков управления коллективом, чем чисто технических знаний и умений, какими бы глубокими они у вас ни были

Не бойтесь сделать шаг назад

Хайди Макбейн, консультант из Техаса, рассказывает, что переход на должность в менеджменте особенно болезненно переносится теми, кто любил свою прежнюю работу.

У нее самой было именно так: получив повышение, она вынуждена была расстаться со своими старыми клиентами.

И хотя новая должность лучше оплачивалась и красиво называлась, Макбейн скучала по непосредственной работе с людьми. Оказалось, что руководить работой других мне не так интересно, рассказывает она.

В итоге Макбейн уволилась и открыла собственную компанию по онлайн-консультированию.

По словам Дианы Домейер, кое-что все-таки меняется. В организациях становится меньше руководителей среднего звена, и специалисты по карьерному росту отмечают, что молодое поколение работников избегает традиционного пути карьерного роста.

"Многие представители творческих профессий или специалисты информационных технологий пользуются большим влиянием, не занимая высоких руководящих должностей, - рассказывает Домейер. - Ваша ценность для компании не должна зависеть от того, куда вписана ваша фамилия в таблице организационной структуры".

Консультируя молодых работников, Джо Миллер дает совет с осторожностью относиться к предложениям занять более высокую должность.

Более престижное название новой роли, возможно, на какое-то время повысит вашу самооценку, но не стоит забывать о важных преимуществах должности, которая выглядит скромнее, но зато соответствует вашим представлениям о любимой работе.

Миллер часто приходится развенчивать миф о том, что все продвижения по службе ведут к построению успешной карьеры.

"Не стоит бояться отказаться от высокой должности и сделать шаг назад", - добавляет она.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.