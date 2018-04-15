Смех на рабочем месте – признак… чего?

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Как объясняет вице-президент европейского подразделения компании Twitter, смех - это социальный сигнал, жизненно важный для людей, и с его помощью можно создать творческую атмосферу и сплотить трудовой коллектив.

Возможно, после экономического кризиса 2008 года многим из нас кажется, что если люди смеются в офисе, то им недостаточно рабочей нагрузки.

Обсуждения и разговоры, для которых раньше просто подходили к рабочему столу коллеги, теперь все чаще ведутся по электронной почте или в мессенджере - и живое общение между сотрудниками, кажется, перестало быть нужным.

Но что, если смех в офисе говорит вовсе не о том, что людям нечего делать? Что, если он создает необходимую атмосферу сотрудничества и поощряет творческий подход? Много лет смеху не уделялось должного внимания, но теперь специалисты один за другим начали приходить именно к такому выводу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Оказывается, от смеха на рабочем месте очень много пользы

Смешная наука

Что же такое смех? За последние 20 лет огромную работу по выяснению этого проделал американский нейробиолог Роберт Провини, ныне - профессор психологии Университета Мэриленда.

Он напоминает: смех - это своего рода наш позывной в животном мире. В своей книге "Смех: научное расследование", вышедшей в 2001 году, профессор пишет: "Смех - это жизненно важный для людей социальный сигнал. Смех всегда подразумевает отношения".

Провини изучал, когда именно мы смеемся, и пришел к выводу, что мы делаем это с вероятностью в 30 раз более высокой, когда находимся в обществе других людей, чем когда мы одни.

Мы смеемся с вероятностью в 30 раз более высокой, когда находимся в обществе других людей

Ключевой момент его книги таков: "Мы часто упускаем тот факт, что способность смеяться развилась из-за влияния, которое смех оказывает на других, а не из-за того, что он улучшает нам настроение или здоровье".

Согласно работе Провини, в офисе смех часто возникает во время весьма обыденных диалогов.

Например, когда кто-то говорит одну из банальных фраз типа: "мы разберемся", "кажется, я закончил", "ну вот, пожалуйста".

Наверное, вы можете привести в пример и другие вполне невинные и даже скучные фразы, которые заставляли ваш офис вздрогнуть от внезапного хохота.

Смысл таких моментов не в шутке, а в возникающем чувстве единения с коллегами, в сигнале о смягчении напряженной рабочей атмосферы.

Смех - это знак того, что мы чувствуем себя расслабленно и в безопасности, говорит профессор Софи Скотт из Университетского колледжа Лондона.

Например, реакции, напоминающие смех, возникают у многих млекопитающих, но в определенном эмоциональном состоянии пропадают.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Профессор Софи Скотт обнаружила, что крысы прекращают "смеяться", когда находятся в состоянии тревоги

"Крысы прекращают "смеяться", когда чувствуют беспокойство, - говорит она. - У людей - то же самое. Это верный знак: если люди смеются, их ничто не тревожит. Это как маркер: у группы все в порядке".

Другими словами, если мы смеемся вместе, то наши внутренние предохранительные барьеры убраны.

И это важно, потому что, как свидетельствует другое исследование, когда наш ум расслаблен, он гораздо более свободно рождает разные ассоциации и творческие идеи.

Всплески вдохновения

Марк Биман из Дрекселского университета и Джон Куниос из Северо-Западного университета (США) решили выяснить, помогает ли смех выполнять задачи на логику мышления.

Они показывали своим подопытным выступления знаменитого комического актера Робина Уильямса, а затем просили ответить на вопросы.

Их интересовало, рождает ли смех дополнительные всплески вдохновения в той части головного мозга человека, которая отвечает за сближение на первый взгляд далеких друг от друга идей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исследователи Марк Биман и Джон Куниос обнаружили, что те, кто смеялся над шутками Робина Уильямса, потом легче справлялись с задачками на логику

Выяснилось, что логический потенциал тех, кто только что посмеялся над коротким комедийным видеоклипом, возрастал на 20%.

С чего бы это? Биман и Куниос говорят, что расслабление, расфокусирование во время смеха позволяет нашему уму более легко жонглировать разнообразными идеями, сближать несближаемое - в то время как напряженная сосредоточенность этому не помогает.

Возможно, смех просто помогает нам снять офисный стресс. Тереза Амабил, профессор из Гарвардской школы бизнеса, 40 лет изучала, в какие именно моменты мы наиболее креативны.

И вот ее выводы (которые очень часто цитируются специалистами в области психологии труда): позитивный внутренний климат в коллективе гораздо более благоприятен для творчества, чем напряженная атмосфера. Стресс - враг изобретательности.

В одной из наиболее известных работ Терезы Амабил прямо говорится: "Когда креативность пытаются создать под прицелом, то в конце концов ее обычно убивают".

"Готовность посмеяться"

У смеха много функций. Он делает наш коллектив более сплоченным, ломает разделяющие нас психологические границы, которые мы возводим, когда в атмосфере офиса царит напряженность. Совместный смех приводит к более интенсивному генерированию идей.

Как бы нам получше использовать все его преимущества?

Провини предлагает взять на вооружение "готовность посмеяться" - большую открытость смеху на рабочем месте.

"Вы можете разрешить себе смеяться на работе более часто, понизив "порог развлечения". Просто всегда будьте готовы посмеяться и никогда не упускайте такую возможность", - пишет он.

Расслабление, расфокусирование во время смеха позволяет нашему уму более легко жонглировать разнообразными идеями

Провини также советует чаще организовывать совместные мероприятия, на которых люди ближе знакомятся друг с другом в неформальной обстановке, а не пялясь на экран, на котором мелькают слайды PowerPoint.

Похоже, что это предложение поддерживает и другой пионер исследований в этой области профессор Массачусетского технологического института Алекс Пентленд.

Пентленд уверен: современным офисам для продуктивной работы не хватает старых добрых форм взаимодействия между сотрудниками.

Во время одного из выступлений в 2014 году он сказал: "Электронная почта имеет очень мало отношения к продуктивности или творческому подходу".

А вот такие насыщенные каналы коммуникации как обсуждение проблемы лицом к лицу с коллегой, очень влияют на продуктивность: "личный разговор ответственен за 30, а то и за все 40% продуктивности в рабочем коллективе".

В непростые времена для экономики призывы к более частому смеху в офисе и разговорам лицом к лицу как к чему-то крайне важному для результатов работы могут показаться кому-то из ваших коллег перебором или просто банальностью.

Однако помните: наука на вашей стороне. Возможно, когда следующий раз реплика одного из ваших коллег заставит рассмеяться весь офис, вас посетит настоящее вдохновение.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.