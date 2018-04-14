Небесный гламур и проблемы дресс-кода стюардесс

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В облегающих жакетах и юбках, с тщательным макияжем, с безупречными прическами, на высоких каблуках, бортпроводницы, безусловно, выглядят эффектно и даже гламурно. Но каково это - ежедневно работать в таком наряде на высоте 9-12 км над землей?

Когда Джейд работала стюардессой на дальних рейсах, она порой представляла себе возможную ситуацию с больным пассажиром, и ее серьезно беспокоило вовсе не то, сможет ли она оказать достаточно эффективную помощь в салоне самолета.

"Меня всегда смущало, что - в зависимости от состояния пассажира, конечно - я могу оказаться рядом с ним на четвереньках, допустим, если надо будет сделать ему искусственное дыхание. И в этот момент на мне будет тесная юбка, которую я обязана носить согласно строгому дресс-коду", - рассказывает Джейд, которая не захотела, чтобы ее фамилия была упомянута в этой статье, поскольку один из членов ее семьи по-прежнему работает в авиакомпании Virgin Atlantic.

Джейд обучали приемам сердечно-легочной реанимации на земле, когда на ней были удобные брюки.

Однако если бы такое понадобилось во время рейса, на Джейд была бы форма бортпроводницы (включая узкую ярко-красную юбку), на лице был бы макияж (губы в красной помаде), а ногти покрыты красным лаком.

"Меня беспокоило и то, насколько мне удобно в таком костюме будет помогать пассажиру в случае чрезвычайной ситуации, и то, как я буду при этом выглядеть со стороны", - добавляет она.

Для Джейд это лишь еще один пример того, как практические аспекты выполнения работы сталкиваются с требованиями соблюдения строгого дресс-кода, и все потому, что авиакомпания хочет, чтобы ее работницы выглядели именно так, а не иначе в глазах пассажиров.

Меня всегда смущало, что - в зависимости от состояния пассажира, конечно - я могу оказаться рядом с ним на четвереньках. И в этот момент на мне будет тесная юбка

После скандалов 2017 года проблемы сексизма на рабочем месте обсуждаются довольно широко и бурно. Однако, кажется, происходящее в небе пока выпадает из поля зрения борцов за права женщин.

Настойчивое следование определенному дресс-коду - в некоторых авиакомпаниях достаточно архаичному - подпитывает сложившиеся гендерные стереотипы. И тем не менее на нем настаивают.

В ответе на запрос BBC Capital представитель Virgin Atlantic написал, что "знаковая униформа" этой авиалинии подвергается всесторонним испытаниям на предмет комфорта и безопасности, а бортпроводницы вправе носить брюки, если того пожелают.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чтобы дресс-код был признан дискриминационным, нужны доказанные случаи менее благоприятного обращения с представителями того или иного пола

11 км на каблуках

За яркой картинкой небесного гламура скрываются серьезные проблемы со здоровьем, от варикозного расширения вен до проблем со сном, причины которых - условия труда.

Некоторые бортпроводницы настаивают на том, что всё это лишь усугубляется излишними требованиями к одежде персонала.

Бывшая стюардесса British Airways Мел Коллинз вспоминает, как страдала от бурсита и острых болей в спине, когда работала в воздухе.

Типичный рейс дальнего следования длится 10 часов, и во время него Мел проходила более 11 км на каблуках (одно из требований дресс-кода). В результате - отекающие, распухшие ноги, болезненные волдыри.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принято считать, что стюардессы в любое время должны выглядеть как с картинки модного журнала - даже когда полет проходит ночью

И только когда Коллинз получила повышение и возглавила коллектив из 11 бортпроводниц, она сочла, что имеет право попросить, чтобы ей разрешили носить обувь на плоской подошве.

"Мне разрешили, и это была огромная разница! - вспоминает она. - Физический комфорт, который я испытывала, был просто несравним с прошлыми мучениями". (BBC Capital не удалось получить комментария по этому поводу от British Airways.)

Несколько женщин, работавших в разных авиакомпаниях, рассказали BBC Capital, что строгий дресс-код провоцировал проявления сексизма на рабочем месте со стороны пассажиров - от язвительных комментариев по поводу ума бортпроводниц до ощущения физической угрозы.

Шутки ниже пояса, оскорбления, ехидные замечания - все это воспринимается как неотъемлемая часть работы

"Один мужчина сказал мне, что я выгляжу потрясающе, но у меня "что-то не так с головой" - и это только потому, что ему показалось, что я не достаточно быстро принесла ему вторую порцию выпивки", - рассказывает Джейд.

"Да и как можно ожидать серьезного к себе отношения, отношения как к человеку, который в случае опасности, возможно, спасет вам жизнь, если мы выглядим как надувные куклы?"

В упомянутом уже ответе по электронной почте представитель Virgin Atlantic написал, что авиакомпания не приемлет оскорбительного поведения в отношении членов экипажа, и работникам рекомендуется сообщать непосредственному начальству о любых подобных инцидентах на борту.

Правообладатель иллюстрации Marisa Mackle Image caption Бывшая бортпроводница Aer Lingus Мариса Мэкл говорит, что ее постоянно беспокоил собственный вес и то, как она выглядит в униформе авиакомпании

Мел Коллинз вспоминает, как однажды, когда она принесла вино, пассажир спросил ее: "а где же молодые и гламурные?"

По ее словам, такие случаи - в порядке вещей, и слова эти исходили от солидно выглядевшего мужчины, похожего на бизнесмена, а не от какого-нибудь налившегося пивом любителя холостяцких вечеринок.

Неотъемлемая часть работы?

Консультант фирмы The Air Law Firm Пэм Чэмберс не ожидает исправления сложившейся ситуации в ближайшем будущем.

Она указывает на растущие требования к авиалиниям по части точной отправки рейсов и безукоризненного обслуживания пассажиров - и на этом фоне у экипажей крайне мало шансов быть услышанными собственным начальством, когда речь заходит о недопустимом поведении пассажиров.

"Шутки ниже пояса, оскорбления, ехидные замечания - все это воспринимается как неотъемлемая часть работы, с таким сталкиваются почти все, кто имеет дело непосредственно с клиентами, и начальство этим не удивить".

"Именно от стюардесс ожидают, что они как-то уладят конфликтную ситуацию - чем быстрее, тем лучше", - говорит Чэмберс.

Правообладатель иллюстрации Emma O’Leary Image caption Консультант по вопросам трудоустройства Эмма О'Лири из ELAS Group говорит, что авиакомпаниям надо пересмотреть свою политику в отношении дресс-кода, иначе они рискуют быть погребенными под жалобами и исками

Мариса Мэкл более пяти лет работала стюардессой на самолетах ирландского авиаперевозчика Aer Lingus и теперь пишет об этом книгу. Она согласна с тем, что положение авиакомпаний, борющихся за пассажиров, уязвимо.

И тем не менее однажды она потребовала снятия с рейса пассажира, который в салоне самолета похлопал ее по ягодицам. В то время (середина 2000-х) подобная реакция со стороны стюардессы была неслыханна, говорит она, и, судя по всему, стоила ей продвижения по службе.

Я не собиралась позволять кому-то лапать меня, и настояла на том, чтобы вызвали полицию аэропорта

"Помню, как мне дали понять (капитан воздушного судна), что я реагирую слишком эмоционально и перегибаю палку, но я стояла на своем, и меня было не переубедить", - рассказывает жительница Дублина, которой тогда было 22 года.

"Я не собиралась позволять кому-то лапать меня и настояла на том, чтобы вызвали полицию аэропорта, несмотря на все убытки от задержки рейса", - говорит Мэкл.

Чэмберс добавляет, что в случаях серьезного противозаконного поведения пассажира самолет может быть посажен, и всем пассажирам придется покинуть воздушное судно.

Потери от задержки рейса и сложная внутренняя процедура разбора официальной жалобы обычно удерживают пострадавших членов экипажа от того, чтобы сделать историю достоянием гласности.

Однако по поводу дресс-кода бортпроводницы уже не стесняются говорить открыто.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Авиакомпания Virgin Atlantic известна своим подходом к одежде своих бортпроводниц - например, для разработки фасона их костюмов привлекалась известный британский дизайнер моды Вивьен Вествуд

Исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона по заказу правительственной организации Acas, консультирующей по проблемам соблюдения трудового законодательства, выявило: работники (в том числе и авиакомпаний) хотели бы большей гибкости работодателей в вопросах дресс-кода.

И это вступает в прямое противоречие с политикой некоторых авиакомпаний и их, как сказано в отчете, "чрезмерной озабоченностью внешним видом сотрудников".

В еще одном отчете XpertHR (2015 г.) говорится, что в половине из опрошенных организаций разбирали жалобы сотрудников на требования дресс-кода, и, учитывая нарастающее количество прецедентов, эксперты по кадровым вопросам ожидают, что авиаиндустрию в этом смысле ждут непростые дни.

Дресс-код обычно требует, чтобы женщины одевались более женственно

"Дресс-код обычно требует, чтобы женщины одевались более женственно, и это посылает вполне отчетливый сигнал о том, как работодатель видит роли женщин и мужчин. Чаще всего это не имеет никакого отношения к требованиям работы", - подчеркивает профессор Бинна Кандола из бизнес-школы Университета Лидса.

Кандола считает, что слишком женственная униформа открывает дорогу пренебрежительному поведению со стороны некоторых клиентов (или пассажиров), и "мы не должны больше принимать в качестве предлога объяснения руководства компаний, что, мол, такой образ работницы соответствует представлениям и ожиданиям клиентов. Это больше не актуально".

Консультант по вопросам трудоустройства Эмма О'Лири из ELAS Group согласна с Кандолой. Недавно она консультировала одну бортпроводницу относительно ее права надевать (или не надевать) туфли на высоком каблуке. Авиакомпаниям придется пересмотреть свою политику дресс-кода, уверена она, особенно в части обуви и макияжа.

"Авиакомпании по-прежнему придерживаются давно устаревших взглядов на то, как именно на работе должны выглядеть женщины, и как - мужчины. Мы - не секретарши из 1950-х, - говорит О'Лири. - Да, вам нужно хорошо выглядеть в глазах пассажиров и широкой публики, но этого можно достичь вне рамок навязываемого сверху стиля одежды (в чьем-то представлении "чисто женского").

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Количество жалоб на требования давно устаревшего дресс-кода растет

Кое-что меняется

Есть, тем не менее, и признаки перемен. Например, в результате трудового спора женщинам, работающим бортпроводницами на части рейсов British Airways, разрешено носить брюки.

Мариса Мэкл недавно летела в качестве пассажира своей бывшей авиалинии Aer Lingus и заметила перемены еще в одной сфере: некоторые из стюардесс были явно крупнее 44-го размера. Всего десять лет назад такие девушки просто не были бы приняты на работу.

Мэкл вспоминает, что любое изменение в размере одежды грозило тогда унизительными разборками у начальства, поэтому бортпроводницы делали все, чтобы не допустить прибавления в весе.

"Если я могла протиснуться между тележкой с напитками и сиденьем пассажира и при этом не сдвинуть тележку с места, значит, все было нормально, можно не беспокоиться по поводу своего веса", - рассказывает она.

"А я беспокоилась по этому поводу постоянно. Те девушки, которым довелось пройти через эти разборки, бывали ужасно расстроены, для всего экипажа они становились притчей во языцех. И вот теперь я вижу чуть более крупных бортпроводниц - кое-что меняется…"

Меняется, но впереди еще долгий путь. И в интересах самих авиакомпаний поскорее пройти его.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.