Небесный гламур и проблемы дресс-кода стюардесс
В облегающих жакетах и юбках, с тщательным макияжем, с безупречными прическами, на высоких каблуках, бортпроводницы, безусловно, выглядят эффектно и даже гламурно. Но каково это - ежедневно работать в таком наряде на высоте 9-12 км над землей?
Когда Джейд работала стюардессой на дальних рейсах, она порой представляла себе возможную ситуацию с больным пассажиром, и ее серьезно беспокоило вовсе не то, сможет ли она оказать достаточно эффективную помощь в салоне самолета.
"Меня всегда смущало, что - в зависимости от состояния пассажира, конечно - я могу оказаться рядом с ним на четвереньках, допустим, если надо будет сделать ему искусственное дыхание. И в этот момент на мне будет тесная юбка, которую я обязана носить согласно строгому дресс-коду", - рассказывает Джейд, которая не захотела, чтобы ее фамилия была упомянута в этой статье, поскольку один из членов ее семьи по-прежнему работает в авиакомпании Virgin Atlantic.
Джейд обучали приемам сердечно-легочной реанимации на земле, когда на ней были удобные брюки.
Однако если бы такое понадобилось во время рейса, на Джейд была бы форма бортпроводницы (включая узкую ярко-красную юбку), на лице был бы макияж (губы в красной помаде), а ногти покрыты красным лаком.
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"Меня беспокоило и то, насколько мне удобно в таком костюме будет помогать пассажиру в случае чрезвычайной ситуации, и то, как я буду при этом выглядеть со стороны", - добавляет она.
Для Джейд это лишь еще один пример того, как практические аспекты выполнения работы сталкиваются с требованиями соблюдения строгого дресс-кода, и все потому, что авиакомпания хочет, чтобы ее работницы выглядели именно так, а не иначе в глазах пассажиров.
После скандалов 2017 года проблемы сексизма на рабочем месте обсуждаются довольно широко и бурно. Однако, кажется, происходящее в небе пока выпадает из поля зрения борцов за права женщин.
Настойчивое следование определенному дресс-коду - в некоторых авиакомпаниях достаточно архаичному - подпитывает сложившиеся гендерные стереотипы. И тем не менее на нем настаивают.
В ответе на запрос BBC Capital представитель Virgin Atlantic написал, что "знаковая униформа" этой авиалинии подвергается всесторонним испытаниям на предмет комфорта и безопасности, а бортпроводницы вправе носить брюки, если того пожелают.
11 км на каблуках
За яркой картинкой небесного гламура скрываются серьезные проблемы со здоровьем, от варикозного расширения вен до проблем со сном, причины которых - условия труда.
Некоторые бортпроводницы настаивают на том, что всё это лишь усугубляется излишними требованиями к одежде персонала.
Бывшая стюардесса British Airways Мел Коллинз вспоминает, как страдала от бурсита и острых болей в спине, когда работала в воздухе.
Типичный рейс дальнего следования длится 10 часов, и во время него Мел проходила более 11 км на каблуках (одно из требований дресс-кода). В результате - отекающие, распухшие ноги, болезненные волдыри.
И только когда Коллинз получила повышение и возглавила коллектив из 11 бортпроводниц, она сочла, что имеет право попросить, чтобы ей разрешили носить обувь на плоской подошве.
"Мне разрешили, и это была огромная разница! - вспоминает она. - Физический комфорт, который я испытывала, был просто несравним с прошлыми мучениями". (BBC Capital не удалось получить комментария по этому поводу от British Airways.)
Несколько женщин, работавших в разных авиакомпаниях, рассказали BBC Capital, что строгий дресс-код провоцировал проявления сексизма на рабочем месте со стороны пассажиров - от язвительных комментариев по поводу ума бортпроводниц до ощущения физической угрозы.
"Один мужчина сказал мне, что я выгляжу потрясающе, но у меня "что-то не так с головой" - и это только потому, что ему показалось, что я не достаточно быстро принесла ему вторую порцию выпивки", - рассказывает Джейд.
"Да и как можно ожидать серьезного к себе отношения, отношения как к человеку, который в случае опасности, возможно, спасет вам жизнь, если мы выглядим как надувные куклы?"
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В упомянутом уже ответе по электронной почте представитель Virgin Atlantic написал, что авиакомпания не приемлет оскорбительного поведения в отношении членов экипажа, и работникам рекомендуется сообщать непосредственному начальству о любых подобных инцидентах на борту.
Мел Коллинз вспоминает, как однажды, когда она принесла вино, пассажир спросил ее: "а где же молодые и гламурные?"
По ее словам, такие случаи - в порядке вещей, и слова эти исходили от солидно выглядевшего мужчины, похожего на бизнесмена, а не от какого-нибудь налившегося пивом любителя холостяцких вечеринок.
Неотъемлемая часть работы?
Консультант фирмы The Air Law Firm Пэм Чэмберс не ожидает исправления сложившейся ситуации в ближайшем будущем.
Она указывает на растущие требования к авиалиниям по части точной отправки рейсов и безукоризненного обслуживания пассажиров - и на этом фоне у экипажей крайне мало шансов быть услышанными собственным начальством, когда речь заходит о недопустимом поведении пассажиров.
"Шутки ниже пояса, оскорбления, ехидные замечания - все это воспринимается как неотъемлемая часть работы, с таким сталкиваются почти все, кто имеет дело непосредственно с клиентами, и начальство этим не удивить".
"Именно от стюардесс ожидают, что они как-то уладят конфликтную ситуацию - чем быстрее, тем лучше", - говорит Чэмберс.
Мариса Мэкл более пяти лет работала стюардессой на самолетах ирландского авиаперевозчика Aer Lingus и теперь пишет об этом книгу. Она согласна с тем, что положение авиакомпаний, борющихся за пассажиров, уязвимо.
И тем не менее однажды она потребовала снятия с рейса пассажира, который в салоне самолета похлопал ее по ягодицам. В то время (середина 2000-х) подобная реакция со стороны стюардессы была неслыханна, говорит она, и, судя по всему, стоила ей продвижения по службе.
"Помню, как мне дали понять (капитан воздушного судна), что я реагирую слишком эмоционально и перегибаю палку, но я стояла на своем, и меня было не переубедить", - рассказывает жительница Дублина, которой тогда было 22 года.
"Я не собиралась позволять кому-то лапать меня и настояла на том, чтобы вызвали полицию аэропорта, несмотря на все убытки от задержки рейса", - говорит Мэкл.
Чэмберс добавляет, что в случаях серьезного противозаконного поведения пассажира самолет может быть посажен, и всем пассажирам придется покинуть воздушное судно.
Потери от задержки рейса и сложная внутренняя процедура разбора официальной жалобы обычно удерживают пострадавших членов экипажа от того, чтобы сделать историю достоянием гласности.
Однако по поводу дресс-кода бортпроводницы уже не стесняются говорить открыто.
Исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона по заказу правительственной организации Acas, консультирующей по проблемам соблюдения трудового законодательства, выявило: работники (в том числе и авиакомпаний) хотели бы большей гибкости работодателей в вопросах дресс-кода.
И это вступает в прямое противоречие с политикой некоторых авиакомпаний и их, как сказано в отчете, "чрезмерной озабоченностью внешним видом сотрудников".
В еще одном отчете XpertHR (2015 г.) говорится, что в половине из опрошенных организаций разбирали жалобы сотрудников на требования дресс-кода, и, учитывая нарастающее количество прецедентов, эксперты по кадровым вопросам ожидают, что авиаиндустрию в этом смысле ждут непростые дни.
"Дресс-код обычно требует, чтобы женщины одевались более женственно, и это посылает вполне отчетливый сигнал о том, как работодатель видит роли женщин и мужчин. Чаще всего это не имеет никакого отношения к требованиям работы", - подчеркивает профессор Бинна Кандола из бизнес-школы Университета Лидса.
Кандола считает, что слишком женственная униформа открывает дорогу пренебрежительному поведению со стороны некоторых клиентов (или пассажиров), и "мы не должны больше принимать в качестве предлога объяснения руководства компаний, что, мол, такой образ работницы соответствует представлениям и ожиданиям клиентов. Это больше не актуально".
Консультант по вопросам трудоустройства Эмма О'Лири из ELAS Group согласна с Кандолой. Недавно она консультировала одну бортпроводницу относительно ее права надевать (или не надевать) туфли на высоком каблуке. Авиакомпаниям придется пересмотреть свою политику дресс-кода, уверена она, особенно в части обуви и макияжа.
"Авиакомпании по-прежнему придерживаются давно устаревших взглядов на то, как именно на работе должны выглядеть женщины, и как - мужчины. Мы - не секретарши из 1950-х, - говорит О'Лири. - Да, вам нужно хорошо выглядеть в глазах пассажиров и широкой публики, но этого можно достичь вне рамок навязываемого сверху стиля одежды (в чьем-то представлении "чисто женского").
Кое-что меняется
Есть, тем не менее, и признаки перемен. Например, в результате трудового спора женщинам, работающим бортпроводницами на части рейсов British Airways, разрешено носить брюки.
Мариса Мэкл недавно летела в качестве пассажира своей бывшей авиалинии Aer Lingus и заметила перемены еще в одной сфере: некоторые из стюардесс были явно крупнее 44-го размера. Всего десять лет назад такие девушки просто не были бы приняты на работу.
Мэкл вспоминает, что любое изменение в размере одежды грозило тогда унизительными разборками у начальства, поэтому бортпроводницы делали все, чтобы не допустить прибавления в весе.
"Если я могла протиснуться между тележкой с напитками и сиденьем пассажира и при этом не сдвинуть тележку с места, значит, все было нормально, можно не беспокоиться по поводу своего веса", - рассказывает она.
"А я беспокоилась по этому поводу постоянно. Те девушки, которым довелось пройти через эти разборки, бывали ужасно расстроены, для всего экипажа они становились притчей во языцех. И вот теперь я вижу чуть более крупных бортпроводниц - кое-что меняется…"
Меняется, но впереди еще долгий путь. И в интересах самих авиакомпаний поскорее пройти его.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.