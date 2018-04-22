Что думают другие о вашей манере подписывать имейлы?
В каком стиле вы любите подписывать свои имейлы - душевным и раскованным "чмоки-чмоки" или ледяным "НП" (наилучшие пожелания)?
Когда-то единственной формой письменного общения были… ну да, письма, и стиль подписи был абсолютно предопределен, по крайней мере - в английском языке.
Если письмо адресовалось некоему господину или госпоже, все было однозначно: вы должны были завершить его "искренне ваш".
Когда вы писали конкретному человеку, например, мистеру Джонсу, тоже все было просто: "с уважением".
Только послания родным и близким друзьям могли заканчиваться "с любовью от…".
- Долго не отвечаете на электронные письма? Вы делаете больно другим
- Как написать идеальное деловое письмо
- Нажать "Ответить всем" и не пожалеть об этом
- В общем, типа советы: как избавиться от мусора в собственной речи
Однако весь этот устоявшийся этикет рухнул, как только на сцену вышла электронная почта. Правила стали расплывчатыми - точнее, правил совсем не стало.
Появилась целая субкультура персонального стиля подписи своих имейлов - от TTFN ("ta-ta for now"- "пока-пока") до peace out ("счаcтливо").
Ну и конечно, речь не столько о том, что мы именно говорим (пишем), сколько о том, почему.
"Электронная переписка стала средством делового, неформального, семейного, интимного и какого еще угодно общения", - говорит автор книг для детей Майкл Розен. Когда мы подписываем имейл, мы стараемся послать "правильные вибрации", добавляет он.
По его словам, все сводится к тому, как именно мы хотим восприниматься своим адресатом: "Вдумчивый? Благодарный? Или очень-очень занятой?"
Многие из наиболее успешных бизнесменов печально известны своей грубостью в том, как они подписывают свои имейлы - если они вообще утруждают себя их подписью!
"Со статусом человека связана эта странная манера резко завершать свои имейлы - причем чем более высокую должность ты занимаешь, тем невежливей ты это делаешь", - говорит журналист и писатель Эмма Гэннон, вспоминая редактора известной газеты, который писал на предложениях от авторов только "ага" и "неа".
Хотя такая лаконичность может отражать некие власть и статус, она несет в себе и изрядную долю представления о большой собственной важности и высокомерия.
Всем нам встречались боссы, рассылавшие безапелляционные "это сделано?" или "есть что-то новое по этому вопросу?".
И даже если эти начальники не так прямолинейны, многим нравится показывать, насколько они заняты.
Это делается с помощью всевозможных сокращений: "всего наилучшего", например, превращается в ВН, и даже слово "yours" ("ваш") может утратить свои надоедливые гласные и превратиться в нечто невнятное ("yrs").
"Когда люди заканчивают письмо буквами "BR" ("best regards", "наилучшие пожелания"), мне это кажется просто бездушным, б-р-р-р…" - говорит Гэннон.
Есть те, кто сводит всё к абсолютному минимуму, ставя в конце свое имя, а то и просто одну его первую букву.
Другие вообще не подписывают. Хотя кому-то это может показаться властным, а то и грубым, по крайней мере это трудно неправильно истолковать.
А если люди, которые перегибают палку в другом направлении, избрав для окончания своих писем псевдодружеский тон.
Хотя большинство из нас посчитает поцелуи неуместными в деловой переписке, они все-таки время от времени пробираются в нее - даже в письмах от людей, с которыми получатели имейла никогда не встречались.
Для некоторых "x" в конце письма - просто дружеское окончание. Но для других это может видеться неприемлемым.
Что очевидно - некоторые из британских способов оканчивать имейл довольно трудно переводятся на другие языки и могут восприниматься людьми с другим менталитетом совсем иначе.
Взять хотя бы обычное "cheers", которое часто используют в британской переписке, чтобы попрощаться.
Носителя другого языка это может серьезно озадачить - ведь он знает, что это слово произносят в пабе, когда чокаются пинтами пива, или говорят кассиру, расплачиваясь в супермаркете.
С точки зрения Майкла Розена, имейлы сейчас занимают территорию между текстами и письмами.
"Главное - это то, что электронные письма совсем не то же самое, что обычные. Я помещаю их куда-то на полпути от текстов до бумажных писем: почти официальные, но не полностью. И в то же время не настолько неформальные, чтобы писать "CU in a MNT on bus OMW" ("see you in a minute on bus on my way", "увидимся через минуту, еду в автобусе, скоро буду", сокращение, типичное для смсок. - Прим. переводчика)", - говорит Розен.
И, добавляет он, учитывая место имейлов в этом двусмысленном мире человеческого общения, мы и дальше будем свидетелями новых и новых способов и форм сказать простое "до свидания".
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.