Что думают другие о вашей манере подписывать имейлы?

В каком стиле вы любите подписывать свои имейлы - душевным и раскованным "чмоки-чмоки" или ледяным "НП" (наилучшие пожелания)?

Когда-то единственной формой письменного общения были… ну да, письма, и стиль подписи был абсолютно предопределен, по крайней мере - в английском языке.

Если письмо адресовалось некоему господину или госпоже, все было однозначно: вы должны были завершить его "искренне ваш".

Когда вы писали конкретному человеку, например, мистеру Джонсу, тоже все было просто: "с уважением".

Только послания родным и близким друзьям могли заканчиваться "с любовью от…".

Однако весь этот устоявшийся этикет рухнул, как только на сцену вышла электронная почта. Правила стали расплывчатыми - точнее, правил совсем не стало.

Появилась целая субкультура персонального стиля подписи своих имейлов - от TTFN ("ta-ta for now"- "пока-пока") до peace out ("счаcтливо").

Ну и конечно, речь не столько о том, что мы именно говорим (пишем), сколько о том, почему.

"Электронная переписка стала средством делового, неформального, семейного, интимного и какого еще угодно общения", - говорит автор книг для детей Майкл Розен. Когда мы подписываем имейл, мы стараемся послать "правильные вибрации", добавляет он.

По его словам, все сводится к тому, как именно мы хотим восприниматься своим адресатом: "Вдумчивый? Благодарный? Или очень-очень занятой?"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Приветствую" ("сheers") - вполне допустимое завершение в британской электронной переписке, но оно может озадачить тех, кто считает, что это слово употребляется только когда чокаешься пинтой пива в пабе

Многие из наиболее успешных бизнесменов печально известны своей грубостью в том, как они подписывают свои имейлы - если они вообще утруждают себя их подписью!

"Со статусом человека связана эта странная манера резко завершать свои имейлы - причем чем более высокую должность ты занимаешь, тем невежливей ты это делаешь", - говорит журналист и писатель Эмма Гэннон, вспоминая редактора известной газеты, который писал на предложениях от авторов только "ага" и "неа".

Хотя такая лаконичность может отражать некие власть и статус, она несет в себе и изрядную долю представления о большой собственной важности и высокомерия.

Чем более высокую должность ты занимаешь, тем невежливей ты заканчиваешь свои имейлы

Всем нам встречались боссы, рассылавшие безапелляционные "это сделано?" или "есть что-то новое по этому вопросу?".

И даже если эти начальники не так прямолинейны, многим нравится показывать, насколько они заняты.

Это делается с помощью всевозможных сокращений: "всего наилучшего", например, превращается в ВН, и даже слово "yours" ("ваш") может утратить свои надоедливые гласные и превратиться в нечто невнятное ("yrs").

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Порой лучше десять раз подумать, прежде чем закончить электронное письмо крестиком, обозначающим поцелуй

"Когда люди заканчивают письмо буквами "BR" ("best regards", "наилучшие пожелания"), мне это кажется просто бездушным, б-р-р-р…" - говорит Гэннон.

Есть те, кто сводит всё к абсолютному минимуму, ставя в конце свое имя, а то и просто одну его первую букву.

Другие вообще не подписывают. Хотя кому-то это может показаться властным, а то и грубым, по крайней мере это трудно неправильно истолковать.

Электронная переписка - она почти официальная, но не до конца. И в то же время не настолько неформальная, чтобы писать "CU in a MNT on bus OMW"

А если люди, которые перегибают палку в другом направлении, избрав для окончания своих писем псевдодружеский тон.

Хотя большинство из нас посчитает поцелуи неуместными в деловой переписке, они все-таки время от времени пробираются в нее - даже в письмах от людей, с которыми получатели имейла никогда не встречались.

Для некоторых "x" в конце письма - просто дружеское окончание. Но для других это может видеться неприемлемым.

Что очевидно - некоторые из британских способов оканчивать имейл довольно трудно переводятся на другие языки и могут восприниматься людьми с другим менталитетом совсем иначе.

Взять хотя бы обычное "cheers", которое часто используют в британской переписке, чтобы попрощаться.

Носителя другого языка это может серьезно озадачить - ведь он знает, что это слово произносят в пабе, когда чокаются пинтами пива, или говорят кассиру, расплачиваясь в супермаркете.

С точки зрения Майкла Розена, имейлы сейчас занимают территорию между текстами и письмами.

"Главное - это то, что электронные письма совсем не то же самое, что обычные. Я помещаю их куда-то на полпути от текстов до бумажных писем: почти официальные, но не полностью. И в то же время не настолько неформальные, чтобы писать "CU in a MNT on bus OMW" ("see you in a minute on bus on my way", "увидимся через минуту, еду в автобусе, скоро буду", сокращение, типичное для смсок. - Прим. переводчика)", - говорит Розен.

И, добавляет он, учитывая место имейлов в этом двусмысленном мире человеческого общения, мы и дальше будем свидетелями новых и новых способов и форм сказать простое "до свидания".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.