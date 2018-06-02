Почему мы крадем ручки и скрепки и как отучить себя от этого

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Ежегодно компании тратят уйму денег, чтобы возместить убытки от вынесенных из офиса всевозможных канцелярских принадлежностей - и тем не менее работники продолжают их воровать. Почему мы делаем это?

Вы когда-нибудь уносили домой что-то из офисных принадлежностей? Как насчет тех разноцветных ручек, украденных у работодателя, чтобы ваш ребенок писал ими в школе? Как часто вы распечатываете на офисном принтере ваши личные документы - например, билеты на концерт?

Недавно компания Papermate, перед тем как выпустить в продажу новую ручку, провела анонимный опрос, и 100% офисных работников признали, что украли в своей жизни хотя бы одну ручку на работе.

Во время другого - научного - исследования до 75% работников признались, что в течение прошедшего года воровали канцелярские принадлежности из офиса.

С точки зрения экономики ежегодный ущерб, наносимый таким поведением (подпадающим под определение "мелкая кража"), выражается в сотнях миллиардов долларов. Это примерно 35% ежегодных потерь по статье "канцелярские принадлежности" той или иной организации - в среднем 1,4% от ее совокупных доходов.

Но если это так вредит экономике, почему мы продолжаем это делать?

Когда вы начинаете работу на новом месте, работодатель обычно бывает щедр на обещания - причем эти обещания не обязательно зафиксированы в вашем контракте.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда на работе постоянный стресс из-за того, что начальство не выполняет обещания, людям хочется хоть как-то отомстить - ну хотя бы украсть коробку скрепок

Например, ваш новый босс обещал вам гибкие рабочие часы. Сделав это, он породил у вас определенные ожидания, которые образуют основание для так называемого психологического контракта.

Пока ваш начальник держит слово, вы - довольный работой, преданный делу, лояльный сотрудник. Вот только бывает такое редко.

Нам прекрасно известно, что с течением времени боссы склонны забывать о своих обещаниях, да и вообще - представления работодателя и работника о том, что именно было обещано, весьма разнятся.

Нарушенные обещания

В действительности очень многие считают, что их работодатель отступает от обещанного им когда-то. Около 55% работников говорят, что их начальник начинает нарушать обещания в первые два года их контракта, а 65% столкнулись с этим прямо в первый же год.

Во время недавних исследований выяснилось, что с нарушенными обещаниями новые сотрудники порой сталкиваются чуть ли не еженедельно, а то и ежедневно.

Начальство редко замечает, что делает что-то не то

И в таких случаях вы начинаете размышлять примерно так: "Если они так часто не держат слова, они хотя бы извинились, правда?"

Те же исследования показывают, что начальство редко замечает, что делает что-то не то. В результате только в 6-37% случаев босс готов как-то объяснить или исправить свое поведение.

Судя по всему, работодатели нарушают свои обещания довольно часто, но не спешат это признать или вмешаться в ситуацию и предложить ее решение.

Раз вы с нами так, то и мы имеем право… отомстить?

Поскольку сотруднику кажется, что работодатель не сдержал данного ему слова, он решает, что имеет полное право на определенные вещи.

Лучшие работники наиболее склонны к мести в случае нарушенных обещаний

Такие работники часто испытывают целый спектр негативных эмоций - гнев, досаду и возмущение, что ведет к желанию быть в центре внимания и каким-то образом посчитаться с начальником.

Более того, исследователи обнаружили, что эти чувства наиболее глубоки у самых квалифицированных сотрудников, ожидающих, что их вклад должны ценить по достоинству.

Таким образом, лучшие работники наиболее склонны к мести в случае нарушенных обещаний.

Некоторые другие исследования продемонстрировали, кроме того, что некоторым даже нравится вести себя как мстителю, особенно если они занимают относительно высокие должности и всегда на виду.

И мы замечаем, что сочетание желания отомстить и наслаждения местью дает дополнительную мотивацию таким людям вести себя именно так.

Месть сладка - но это не надолго

Означает ли все вышесказанное, что я защищаю ваше право на такое поведение, когда ваш начальник нарушает данные вам обещания?

Конечно, нет. Позвольте мне объяснить, что именно я предлагаю, с помощью аббревиатуры BRAIN (эта английская аббревиатура составлена из первых букв слов Benefits, Risks, Alternatives, Information, Nothing, то есть "выгода", "риск", "альтернативы", "информация" и "ничего" - и одновременно означает по-английски "мозги". - Прим. переводчика).

Первым делом, когда вы сталкиваетесь с нарушенными обещаниями, которые были вам когда-то даны, отступите на шаг и поразмыслите о потенциальных выгодах вашего мстительного поведения - но с учетом всех рисков, связанных с кражей канцелярских принадлежностей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда вокруг столько канцелярских принадлежностей, очень трудно удержаться и не положить хоть что-то себе в сумку…

Хотя это может казаться приятным - свести таким образом счеты со своим менеджером, - всем нам известно, что сладость мести недолговечна. По сути, очень скоро она превращается в угрызения совести.

К тому же вы рискуете быть схваченным за руку - а это уже грозит потерей работы. Так что задайте себе вопрос: "А стоит ли оно того?" И лучше подумайте об альтернативах!

Как я уже упоминал, ваш начальник, вполне возможно, даже не в курсе того, что он (или она) нарушил какие-то обещания. Кроме того, исследования показывают, что вы можете повлиять на развитие ситуации, если выскажитесь о ней в уважительной манере.

Скажите боссу, какие именно обещания он нарушил, как это влияет на вашу работу - а в итоге и на работу всей организации.

На такого рода рациональные доводы работодатели часто реагируют весьма положительно - это подтверждают от 52% до 66% случаев. Возможно, перед вами извинятся или предложат какую-то компенсацию.

Однако перед тем, как вы начнете действовать, убедитесь в том, что располагаете всей нужной информацией для такого разговора. Задайте себе несколько важных вопросов:

Может быть, обещание было не сдержано по независящим от вашего начальника причинам?

Находятся ли ваши коллеги в такой же ситуации?

Случилось ли такое с вами впервые?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Может, откровенно поговорить с боссом вместо того, чтобы запускать руки в шкаф с канцелярскими принадлежностями?

Чем больше у вас информации, тем легче вам решить, что делать в этой ситуации - спустить ее на тормозах, открыто высказаться, потребовать компенсации и так далее.

Недавние исследования дают основания предположить, что вы, скорее всего, вызовете ответную, вполне конкретную реакцию, если продемонстрируете начальнику, как и какие именно обещания были им нарушены.

Ведь этим вы покажете ему, что именно он держит в руках управление ситуацией и, значит, способен все исправить.

Иногда лучше не делать вообще ничего

Вероятность положительного исхода увеличивается, если вам удастся привлечь на свою сторону других сотрудников, также страдающих от неисполнения данных им обещаний. Чем больше вы найдете таковых, тем лучше.

И последнее: перед тем, как что-то сделать, спросите себя: "Стоит ли оно того?".

Возможно, иногда лучше не делать вообще ничего. Нет, я не говорю, что вы должны безмолвно и покорно терпеть несправедливость на рабочем месте. Я лишь предлагаю вам тщательно выбирать, в какой именно бой вступать.

Оградите себя от ситуации, когда вы бьетесь буквально за каждое невыполненное обещание. Решите для себя, какие аспекты вашего контракта ни в коем случае не подлежат новому обсуждению, а какие было бы неплохо иметь, но - не любой ценой.

Мой вам совет: используйте схему BRAIN, чтобы понять, когда именно и как вам поговорить с начальством. Это гораздо более целесообразно, чем запускать руки в офисный шкаф с канцелярскими принадлежностями.

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Доцент кафедры промышленной и организационной психологии канадского Университета Калгари Янник Грип изначально написал эту статью для сайта The Conversation. Здесь она перепечатывается в рамках лицензии Creative Commons.

Прочитать статью на английском языке можно на сайте BBC Capital.