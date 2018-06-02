Сису: финский способ проходить сквозь гранит

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Концепция "сису" труднопереводима. Это финское слово означает много всего сразу: необыкновенную стойкость перед лицом, казалось бы, непреодолимых препятствий, сдержанность, расчет и достоинство в их преодолении и холодную голову в самых стрессовых ситуациях. Можно ли этому научиться?

"С сису ты пройдешь сквозь гранит", - говаривала моя финская свекровь.

Когда смотришь на огромные гранитные валуны, разбросанные там и сям по всей Финляндии, ты отлично понимаешь: пройти через гранит не то что трудно - это невозможно. Но, может быть, обладая сису?...

По-фински это слово означает несгибаемое упорство в достижении такой цели, которая многим вокруг кажется настолько недостижимой, что преследовать ее кажется безумием.

Моя свекровь пережила бомбежки Зимней войны (советско-финская война 1939-1940 гг.), когда Финляндию атаковали значительно превосходящие силы советской армии.

Тогда страна сумела выстоять и сохранила независимость. Газета New York Times опубликовала в 1940-м статью под заголовком "Сису: слово, которое объясняет Финляндию".

Слово происходит от "сисус", что по-фински означает "внутренности" или "кишки"

Так в чем же суть этого почти мифического качества, которое, как кажется, присуще именно финнам?

"Это такая особенная штука, которую мы припасаем для наиболее сложных моментов в жизни, когда мы чувствуем, что подошли к самому пределу своих возможностей. Можно сказать, что сису - это сила, решимость, проявляемые в час наиболее суровых испытаний и невзгод", - говорит Эмилия Лахти из Университета Аалто в Хельсинки, исследующая суть и проявления сису.

Увлеченность Лахти концепцией сису стала результатом многих ее собственных переживаний и даже унижений, в том числе физических, через которые она прошла во время сложных отношений с бывшим партнером. Теперь она - общественный активист и пропагандист сису.

"У всех нас случаются моменты, когда необходимо прыгнуть выше головы. Когда ресурсы нашей выдержки иссякают. И тогда к нам вдруг приходит это - сила и способность продолжать, хотя совсем недавно нам казалось, что это конец, мы больше не можем терпеть", - рассказывает Лахти.

Это открывшееся второе дыхание финны и называют сису.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время Зимней войны советские войска по численности значительно превосходили финские

Откуда взялось это слово?

История сису помогает нам понять, почему концепция сохраняется в финской культуре и поныне.

Слово происходит от "сисус", что по-фински означает "внутренности" или "кишки". В 1745 году финский епископ Даниэл Юслениус в своем словаре дал определение слову "сисукунда": место в человеческом теле, где рождаются сильные эмоции.

Сису можно считать тем "общественным клеем", который помог самоопределению нации после того, как Финляндия получила независимость от России

"В контексте лютеранской философии это слово описывало скорее отрицательное качество. Его обладатель был человеком, не выполняющим приказания, изгоем", - объясняет Лахти.

Но в тот период, когда финны формировались как нация, идея сису была с энтузиазмом принята финскими интеллектуалами.

Финляндия получила независимость от России в 1917 году, и сису можно считать тем "общественным клеем", который помог самоопределению нации.

"В 1920-е надо было найти нечто, что выделяло бы финнов как отдельную, независимую нацию. А сису как раз и было такой очень положительной чертой. Это позволило нам почувствовать, что в нас есть нечто позитивное, объясняло нам, почему мы выжили как нация, пройдя через тяжелые времена. Молодая нация искала в себе положительные черты. Сису укрепляло идею о том, что в финнах есть кое-что особенное", - подчеркивает историк культуры Рауно Лахтинен из Университета Турку.

Правообладатель иллюстрации Veikka Gustafsson Image caption Считающийся воплощением сису Вейкка Густафссон на одной из вершин (8080 м) горного массива Гашербрум в Пакистане

Вся финская история за последние сто лет лишь усиливает представление о том, что сису - исконно финская черта.

После Зимней войны Финляндия сумела полностью выплатить репарации Советскому Союзу - несмотря на нужду и скудные ресурсы. Независимость страны была защищена. И сису включает в себя чувство выживания и спасения - и не простого, а с достоинством.

Это слово часто употребляют, когда хотят объяснить причины спортивных успехов финнов, а также те достижения, для которых требуется особая физическая выносливость.

Густафссон назвал в честь сису не только гору. Имя его пятилетнего сына - тоже Сису

Когда в 1993-м альпинист Вейкка Густафссон стал первым финном, покорившим Эверест, его назвали олицетворением духа сису.

К 2009 году он без использования кислорода покорил все 14 восьмитысячников мира, став всего лишь девятым человеком на планете, достигшим такого. Кроме того, он совершил восхождение на несколько пиков в Антарктиде, дав одному из них название Сису.

Но Густафссон назвал в честь сису не только гору, имя его пятилетнего сына - тоже Сису. Кроме того, он некоторое время рекламировал популярное финское лакомство - пастилу сису.

Кто же, по его мнению, обладает этим качеством? "У проводников-шерпов в Непале - огромный запас сису. Думаю, как и у людей народности балти, которые помогали нам во время восхождений в Пакистане", - отвечает он.

Правообладатель иллюстрации Damien Gildea Image caption Теперь в Антарктиде есть гора Сису

Сладкая пастила сису, конечно, очень вкусна, но у качества сису есть и отрицательные стороны.

Тот же Густафссон признает, что в финском сису присутствует значительный элемент упрямства - "я делаю всё по-своему".

"Когда у тебя есть сису, ты не только преодолеваешь трудности, ты еще и обладаешь безмолвной безжалостностью", - говорит Эмилия Лахти.

Кроме того, для обладателя сису это очень трудно - признаться в слабости.

"Ты боишься потерять лицо. В культуре, которая высоко ценит сису, это очень непросто - попросить кого-то о помощи", - рассказала мне Лахти.

Молодежь даже не гордится тем, что они финны и у них есть сису Айно Ниеми, 23 года

И если ты долго добиваешься чего-то и зацикливаешься на этом, результаты могут быть разрушительными.

"Все может кончиться выгоранием, нервным срывом, если ты слишком сильно напрягаешься. И можно нанести вред другим", - предупреждает она.

"Такое безжалостное отношение к себе очень легко может перенестись и на других людей. Когда это происходит, с таким человеком очень тяжело".

Лахти подчеркивает важность сочетания сису с состраданием - как к себе, так и к окружающим.

Правообладатель иллюстрации Tomi Kosonen/Ilkka ja Pohjalainen Image caption Сису позволяет людям достигнуть целей, которые им самим казались недостижимыми - но это может привести к срыву и выгоранию, отмечает Эмилия Лахти (на снимке во время пробежки)

Между тем роль сису как клея общества в современной Финляндии, судя по всему, ослабевает. Привлекательность его для молодого поколения все меньше.

23-летняя Айно Ниеми подтверждает, что сису стало чем-то банальным. "Например, когда сборная Финляндии выигрывает чемпионат мира по хоккею, мы гордимся тем, что у нас есть сису, - говорит она. - Но большую часть времени сису не столь важно. Молодежь даже не гордится тем, что они финны и у них есть сису, им часто кажется, что за границей всё лучше".

Скандинавский экспорт

Лахти уточняет, что во многих других культурах мира есть нечто похожее: у японцев - "ганбару", то есть с упорством преодолевать трудности, у англичан - "stiff upper lip", невозмутимость в любых ситуациях, которой британцы гордились на протяжении веков.

Но почему именно финское сису привлекло сейчас внимание жителей других стран? Возможно, отчасти потому, что считается: жители Скандинавии знают секрет самореализации личности.

До сису мир восхищался другим скандинавским экспортом - датским (и норвежским) "хюгге", искусством получать удовлетворение от уюта и комфортного общения, и шведским "лагом" (достаточность, простота, умеренность).

Когда я пишу эти строки, другое финское слово угрожает вытеснить со сцены сису - "калсарикяннит", означающее "выпивать в одиночку дома в нижнем белье". Для него уже придуман свой смайлик.

Многим хочется верить, что эти финские подходы к жизни помогут стать счастливей и независимей - так же, как это удалось некоторым финнам. В действительности же для самореализации личности важнее инвестиции в образование и систему соцобеспечения.

Сису - явно не единственное объяснение финских успехов, но Густафссон настаивает, что его страна не была бы Финляндией без этой идеи.

"Если бы не было сису, то сейчас я бы разговаривал с вами по-русски", - сказал он мне, намекая на события 1939 года.

Где бы вы ни жили, о духе сису, стойкости в тяжелых обстоятельствах, важно помнить и в наше время, говорит Густафссон: "Самые большие препятствия - у нас в голове. Они вырастают из того, что мы говорим сами себе".

Руководство по сису

Когда в 1990-х Вейкка Густафссон стал первым финном, покорившим Эверест, его называли олицетворением духа сису. Вот его советы.

Возьми в привычку заставлять себя каждый раз делать чуть-чуть больше, чем можешь. Я всегда говорю: если вода не замерзла, в ней всегда можно плыть. Поначалу это не очень приятно. Но постепенно ты привыкаешь. Ты можешь заставить себя войти в ледяную воду - потом ты будешь чувствовать себя прекрасно.

Когда принял решение, придерживайся его во что бы то ни стало.

Когда сталкиваешься с трудностями, думай о том, как с ними справлялись твои предки.

Если попал в неприятную ситуацию, воспринимай это как новый опыт.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.