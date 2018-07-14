Почему и когда лучше быть первым парнем на деревне

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Работать в окружении талантливых людей - что в этом плохого? Однако, как показывают последние исследования профессиональной карьеры спортсменов мирового класса, порой лучше начинать первым парнем на деревне, чем последним в городе. И вот почему.

Когда вы смотрите матчи чемпионата мира по футболу или поединки на кортах Уимблдона, и вас захватывает их драматизм и непредсказуемость, вряд ли вы думаете о том, что общего все это имеет с вашей карьерой.

Чему может научиться молодой юрист, преподаватель или программист у таких звезд мирового спорта, как, например, Лука Модрич или Симона Халеп?

Тем не менее некоторые ученые, исследующие проблемы взаимодействия людей внутри организации, считают, что изучение успешных карьер атлетов - в особенности футболистов - может быть необычайно полезно каждому из нас.

Оно позволяет выработать успешную жизненную стратегию на основе понимания феномена, известного как "первый парень на деревне" (англ. Big-Fish-Little-Pond effect, "большая рыба в маленьком пруду". - Прим. переводчика).

Теория этих ученых сводится к следующему: то, как мы раскрываем свой потенциал, зависит от того, какие люди в нашем профессиональном окружении.

И тут возникает ключевой вопрос: всегда ли лучше для вас поступить на работу в престижную компанию, где вас будут окружать коллеги, некоторые из которых настолько талантливы, что вы чувствуете себя неловко в их присутствии?

Может, лучше устроиться в более скромную организацию, где, среди мелкой рыбешки, вы будете ощущать себя настоящей акулой?

Или лучше устроиться в более скромную организацию, где, среди мелкой рыбешки, вы будете ощущать себя настоящей акулой?

Выяснилось, что наша любимая игра футбол идеальна для того, чтобы исследовать эту идею.

"Мы считаем, что футбол - самая лучшая лаборатория для исследования многих карьерных вопросов, ведь здесь мы в состоянии проследить карьерную историю каждого из игроков от начала до конца", - говорит Цзи Гонг из Гонконгского национального университета, недавно проведшая исследование эффекта "первого парня на деревне" на примере английской Премьер-лиги.

Внимание, недавние выпускники вузов: для вас это может оказаться полезным!

Что делает с детьми атмосфера конкуренции

Эффект "первый парень на деревне" изначально был обнаружен во время наблюдений за системой селективного школьного образования, в которой детей часто помещали в разные потоки - в зависимости от способностей.

Например, в некоторых районах Великобритании школьники до сих пор сдают по окончании начальной школы (в 11-12 лет) экзамен "11+", результаты которого определяют, попадет ли ребенок в более престижное учебное заведение.

Казалось бы, можно предположить, что успех на таком экзамене вдохновит самых одаренных детей еще больше внимания уделять своему образованию.

К сожалению, люди - ревнивые создания, и у них есть скверная привычка сравнивать свои способности со способностями коллеги, одноклассника, однокашника.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Такие вещи, как британский экзамен "11+", могут негативно сказываться на самооценке школьников, подчеркивают эксперты

В итоге часто получается, что ребенок, попавший в школу для одаренных (ситуация "маленькая рыбка в большом пруду", "последний парень на деревне"), чувствует себя куда менее уверенно в отношении своего академического потенциала по сравнению с теми, у кого способности такие же, но их не окружают особо одаренные ученики (ситуация "большая рыба в маленьком пруду", "первый парень на деревне").

И вместо того, чтобы повысить самооценку, учеба в престижной школе на самом деле может больно ударять по эго, снижая мотивацию и шансы на дальнейший успех в жизни.

Писатель Малколм Глэдуэлл в бестселлере "Давид и Голиаф" прекрасно отразил эту проблему, но только недавно ученые нашли твердые доказательства долгосрочных последствий подобного самовосприятия.

"Все предыдущие исследования не рассматривали реальные карьерные решения людей", - подчеркивает Бенджамин Элснер из Дублинского университетского колледжа (Ирландия).

Вдохновленный книгой Глэдуэлла, Элснер сейчас работает над тем, чтобы расширить наши представления о феномене.

Ему уже удалось показать, что по школьному рейтингу ученика можно прогнозировать, решит ли тот продолжать образование в университете и чего ожидает от своей будущей карьеры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Звезда "Торонто Мейпл Лифс" Остон Мэттьюз (на снимке справа) провел юные годы в Скотсдейле (Аризона), городе с населением менее 250 тыс. человек, а перед тем как попасть в "Торонто", отыграл сезон в скромном швейцарском "Цюрих Лайонс"

Представьте себе двух детей, одинаково одаренных. Один из них выглядит относительно заурядно на фоне своих одноклассников, поскольку учится в престижной школе. Другой же попал в более скромную школу и выделяется на фоне менее способных одноклассников.

Исследование Элснера показывает: второй ребенок с большей долей вероятности продолжит образование - в соответствии с прогнозом, который вытекает из действия эффекта "первый парень на деревне".

С помощью развернутых, очень подробных опросов Элснер с коллегами выяснили, что такие решения принимались на основе тех ожиданий, которые формировал школьный рейтинг ученика.

"Если у кого-то был низкий рейтинг в школе, они думали, что академическая карьера все равно никуда их не приведет, и просто не хотели продолжать учебу в колледже".

Это распространялось и на жизнь вне школы: Элснер обнаружил, что ученики с низким рейтингом с большей вероятностью начинали курить, выпивать и заниматься незащищенным сексом. Они проводили время в компании таких же смутьянов.

В то же время если ребенок, обладая теми же способностями, оказывался в классе с более низким уровнем конкуренции, он с куда меньшей долей вероятности попадал в опасные ситуации и плохую компанию.

"Когда вы воспринимаете себя как умного и успешного, вы понимаете, что плохое поведение может стоить вам дальнейшей карьеры, - объясняет Элснер. - А вот когда вам кажется, что вы выглядите неважно на фоне одноклассников, тогда вам просто наплевать".

Звезда провинциального уровня

Хотя работа Гонг на материале английской Премьер-лиги - первая в своем роде, исследующая именно эффект первого парня на деревне в спорте, задолго до нее ученые обращали внимание на то, как этот эффект влияет на шансы стать звездой.

Возьмем, к примеру, американо-канадское исследование, в котором анализировалось то, где родились и выросли профессиональные спортсмены, выступающие за клубы Национальной хоккейной лиги, Национальной баскетбольной ассоциации, Ассоциации профессиональных игроков гольфа Америки и Главной лиги бейсбола.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прежде чем начать бить рекорды результативности в НХЛ, великий Уэйн Гретцки достаточно поиграл за малоизвестные провинциальные клубы

Исследователи обнаружили, что профессиональные атлеты с большей долей вероятности были родом из относительно небольших городов, где получали больше шансов выделиться, чем в мегаполисах.

Примерно половина всех американцев - родом из городов с населением менее 500 тыс., и тем не менее такие города - родина аж 87% играющих в НХЛ. Похожая цифра - и в МЛБ, и в гольфе. НБА немного более сбалансированна, но не слишком: там из некрупных городов - 71% баскетболистов.

Есть свидетельства и того, что теннисисты из элиты тоже с большей долей вероятности родом из менее населенных мест (характерный пример - Рафаэль Надаль, он родом из испанского Манакора с населением 40 тыс. человек).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Звезда мирового тенниса Рафаэль Надаль родом из городка Манакора с населением 40 тыс. человек

Почему менее крупные города более эффективны для воспитания таланта? Видимо, играют роль многие факторы. Например, там больше безопасных мест для детских игр по сравнению с мегаполисами с их высоким уровнем преступности.

И все-таки одно из важных преимуществ - то, как работает эффект "первый парень на деревне" и дополнительные возможности выглядеть звездой, которые дает соревнование на провинциальном уровне.

Преимущества вылета в низшую лигу

Но, конечно, наиболее убедительные доказательства того, как работает уже неоднократно нами упоминавшийся эффект, предоставляет исследование Цзи Гонг, которое она провела на материале английского футбола.

В исследовании сравниваются команды, которым с большим трудом удалось сохранить место в Премьер-лиге, и клубы, которые вылетели из высшего дивизиона (из большого пруда в маленький).

Интуиция нам подсказывает, что вылет из высшей лиги должен оказать негативное влияние на веру игроков в собственные силы и на их репутацию, примерно так же, как неудача на экзамене "11+" - на дальнейшие академические успехи школьника.

Но, оказывается, всё далеко не так. Исследование Цзи Гонг показало: хотя вылет во второй дивизион означает для клуба уход самых звездных (и дорогих) футболистов, оставшиеся в команде игроки получают в итоге на 12% больше игрового времени, что предоставляет им возможность набраться игровой практики и проявить себя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В футболе легко и в деталях отслеживается влияние эффекта первого парня на деревне на карьеру игроков

"До этого они в основном "грели лавку", а теперь выдвинулись на ведущие позиции", - объясняет Гонг. Этот новый опыт имеет долгосрочные позитивные последствия для их карьеры. "Спустя 5-7 лет после вылета они уже играли в более сильных клубах и зарабатывали больше".

Гонг, однако, подчеркивает, что этими преимуществами в основном воспользовались молодые игроки (в возрасте от 18 до 24 лет).

"Если в момент вылета из Премьер-лиги футболист был более зрелый, более опытный, с именем, перед ним не открывалось новых возможностей. Впрочем, и каких-то особенных проблем у такого футболиста тоже не было".

Она предлагает в качестве хорошего примера Энди Кэрролла, начинавшего карьеру в 2006 году в "Ньюкасл Юнайтед".

"Тогда он в основном выходил на замену, а остальное время сидел на скамье запасных. Когда клуб вылетел из Премьер-лиги, лучших нападающих пришлось продать. И Кэрролл в свои 20 лет вышел на первые роли".

В 2011 году его купил "Ливерпуль" за огромную сумму в 35 млн фунтов - рекордный контракт для британского футбола того времени.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За пять лет до подписания рекордного контракта с "Ливерпулем" Энди Кэрролл грел лавку в "Ньюкасле"

Добраться до ценных клиентов

К сожалению, то, что легко и в деталях отслеживается в спорте, невероятно трудно узнать, если речь заходит о карьере людей в других областях человеческой деятельности.

"В других профессиях не документируются те сведения, которые помогли бы нам подтвердить схожую тенденцию", - говорит Гонг.

Но ее коллеги по исследованию твердо убеждены в том, что эффект первого парня на деревне работает и в построении карьеры в других, не только спортивных областях, особенно в тех, которым свойственна жесткая конкуренция - например, в юридической сфере или в консультировании по вопросам управления, где приходится постоянно соперничать с коллегами за лучшую возможность продемонстрировать свои таланты.

"Мы думаем, что это применимо к тем отраслям, в которых ценится прежде всего опыт успешного ведения важных дел или результативной работы с важными клиентами и где у новичка возможности приобрести такой опыт почти нет", - говорит исследователь из Гонконга.

"Скажем, в сфере консультирования самые ценные задания обычно поручаются лучшим. И если вы попали в престижную фирму, но при этом считаетесь там посредственным сотрудником, у вас мало шансов поработать с важными для компании клиентами".

Как показывает нам исследование карьер игроков Премьер-лиги, осуществленное Цзи Гонг, эффект первого парня на деревне особенно важен, когда вы находитесь в самом начале своей карьеры.

Хотя стажировка в престижной фирме может выглядеть как важный первый шаг, в долгосрочной перспективе вы приобретете куда больше, оттачивая свое мастерство в более мелких водах.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.