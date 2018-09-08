"Сидеть на мясе" по-немецки: почему это качество полезно каждому

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Считается, что у Ангелы Меркель sitzfleisch в избытке - но как приобрести столь ценное, как считают немцы, качество?

Даже те, кто не говорит по-немецки, наверняка слышали, как в этом языке образуются длиннющие составные слова. Немцы могут одним словом выразить нечто, на что англичанам требуется несколько.

У них есть schadenfreude (получение удовольствия от того, что кому-то плохо, злорадство), wanderlust (страсть к путешествиям), doppelgänger (двойник) и еще много всякого сложносоставного, смысл которого доходит не сразу.

Вот, скажем, человеческое качество, которое наверняка понравится вашему боссу, если вы им обладаете. Лучше всего оно звучит по-немецки: sitzfleisch (произносится "зитцфляйш").

В дословном переводе sitzfleisch означает "мясо, на котором сидишь", "плоть, на которой сидишь" - то есть ягодицы. Но в деловом мире это немецкое слово означает гораздо больше, чем просто часть тела, на которой мы сидим.

Иметь sitzfleisch означает обладать способностью проводить долгое время за работой, не отрываясь от нее и благодаря этому выполнять ее эффективно. Оно означает упорство в достижении результатов, несмотря на сложную ситуацию.

Когда смотришь вдоль такого слова, оно сужается к концу, как рельсы железнодорожного пути Марк Твен, американский писатель

"Я видел, что его часто переводят как "выносливость", но я считаю, лучше сказать "выдержка" - то есть вы способны проводить за работой долгие часы в одном месте", - объясняет Пол Джойс, старший преподаватель немецкого в Портсмутском университете (Великобритания).

Немецкий язык славится своими иногда до смешного длинными составными словами: возьмем, к примеру, Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän, что переводится как "капитан парохода Дунайской судоходной компании", или ныне не употребляемое, но по-своему прекрасное Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgaben-übertragungsgesetz ("закон для делегации, отслеживающей маркировку говядины").

Для немецкого языка практика смешивания нескольких слов для получения нового настолько обычна, что даже Марк Твен, известный своим неоднозначным отношением к этому языку, однажды пожаловался: "Некоторые немецкие слова настолько длинны, что их можно наблюдать в перспективе. Когда смотришь вдоль такого слова, оно сужается к концу, как рельсы железнодорожного пути".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чтобы делать рояли, нужно обладать sitzfleisch. У работников знаменитой фортепианной фабрики Steinway & Sons в Гамбурге работа очень кропотливая и сложная

Sitzfleisch - отличный пример того, как сближение и объединение разных слов образует новое значение или добавляет его.

"В немецком то, что выражалось бы в английском семью-восемью словами, конденсируется в одном, - говорит Джойс. - Юмор возникает из плотности, набитости слова и того факта, что оно выражает что-либо в такой конденсированной форме, которой в другом языке просто невозможно достичь".

Когда кто-то говорит, что вы обладаете sitzfleisch, это обычно профессиональный комплимент. Это означает, что вы способны сосредоточиться на работе на долгое время - достаточное для того, чтобы выполнить сложное задание, сколько бы труда ни потребовалось для этого.

Ну а если вы не обладаете sitzfleisch, то это весьма откровенный намек на то, что вы поверхностны и не умеете концентрироваться на работе. (Например, довольно часто можно услышать от людей старшего поколения, как они жалуются на безответственную молодежь - что, мол, ее представителям не хватает sitzfleisch, они неспособны долго оставаться на одном месте, чтобы что-то завершить.)

Но это - не единственное значение sitzfleisch: в некоторых случаях оно может означать то, что кто-то просто пассивно сидит на месте и ничего не делает для выхода из сложной ситуации, ожидая, что она нормализуется сама.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Svetlov/Getty Images Image caption Немецкие СМИ часто употребляют слово sitzfleisch в отношении канцлера Ангелы Меркель

В данном случае это тоже выдержка, но такая выдержка, которая скорее помогает бесконечно выжидать, нежели над чем-то упорно трудиться.

"Когда кто-то говорит "А, у него sitzfleisch", это означает, что человек в сложной ситуации, - рассказывает Мартина Шафер, преподаватель берлинского Института Гете с большим стажем. - И то, что он не очень-то активен в решении своих проблем, а вместо этого просто ждет, когда они разрешатся сами собой".

Это слово настолько же распространено в повседневной речи, как и в языке СМИ и казенном языке, объясняет Шафер. В значении "поживем-увидим" оно часто употребляется в отношении канцлера Ангелы Меркель, известной своей политической сдержанностью.

"Если бы я писала статью о госпоже Меркель, я могла бы сказать "у нее в который раз sitzfleisch", - добавляет Шафер (и действительно, если погуглить новостные заметки о Меркель, это слово там встречается неоднократно).

Sitzfleisch также употребляют, когда говорят о терпении, необходимом для того, чтобы выдержать длинное мероприятие или представление. В одной из недавних статей о последнем эпизоде "Звездных войн", который длится 152 минуты, было сказано, что "фильм, безусловно, потребует от среднестатистического зрителя изрядного sitzfleisch".

Люди, которые сосредоточены на своей работе, внимательны и трудолюбивы, будут таковыми в любых условиях Роберт Хоган, Общество промышленной и организационной психологии (США)

Как же можно воспитать в себе это качество - sitzfleisch? По мнению Роберта Хогана, научного сотрудника американского Общества промышленной и организационной психологии, первым шагом может быть признание того, что вам необходимо над этим поработать, и ваше желание измениться.

"Прежде чем работник начнет работать над повышением производительности своего труда, ему нужно осознать, что он недорабатывает, - говорит Хоган. - Об этом он может узнать и из отзывов своих руководителей, и от коллег - или же это может стать результатом профессиональной оценки психолога. После этого можно начинать работать над собой".

Хотя sitzfleisch все еще в основном рассматривается как положительное качество, нужное профессионалу, это слово может иметь и другую окраску в современном мире, который все больше отходит от традиционной схемы работы "с девяти до пяти" и требует от рабочей силы большей гибкости.

В этих условиях, согласно Джойсу, значение слова расширяется. "Оно еще сохраняет позитивную окраску, - объясняет он. - Но в то же время все чаще задается вопрос: а так ли сейчас важно это качество?"

Впрочем, как подчеркивает Хоган, просиживаете ли вы часы в офисе или же работаете удаленно - все равно у вас может быть это качество, sitzfleisch.

"Люди, которые сосредоточены на своей работе, внимательны и трудолюбивы, будут таковыми в любых условиях", - считает он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.