Почему выгодно принимать на работу людей с судимостью
Работодателям в США и Великобритании, скорее всего, придется смягчить свои требования к новым сотрудникам и начать принимать на работу людей, недавно вышедших из тюрьмы. И вот почему.
Считаете ли вы, что человеку всегда надо предоставить еще один шанс в жизни? Многие работодатели в США полагают, что да: в ходе недавнего всеамериканского опроса примерно половина руководителей и сотрудников отделов кадров выразили желание принимать на работу людей с судимостью.
Но, возможно, самое удивительное - это то, что две трети из участвовавших в опросе HR-специалистов и более 80% руководителей заявили, что, по их наблюдениям, судимые работают так же хорошо, а то и лучше, чем люди, никогда не имевшие проблем с законом.
И это очень важно, поскольку во многих странах судимые составляют сейчас довольно большую долю населения, и предоставление им работы считается одним из лучших способов предотвратить их возвращение за решетку.
Исторически так сложилось, что людям, отсидевшим в тюрьме, всегда было трудно найти работу. Статистика правительства Великобритании, опубликованная в начале этого года, говорит о том, что только 17% таких людей нашли себе постоянную работу в первый же год после того, как отсидели свой срок.
Вот, например, Джон из Эдинбурга. После того, как он несколько раз попадал в тюрьму, найти работу ему было очень непросто.
Но когда он оказался за решеткой в последний раз (тот срок закончился у него в феврале 2016-го), судьбой Джона заинтересовалась благотворительная организация LifeLine (сейчас она называется Change, Grow, Live), и его жизнь стала меняться.
Например, чтобы победить пристрастие к алкоголю, он занимался со специалистом по когнитивно-поведенческой терапии, и это так ему помогло, что теперь Джон сам хочет помогать другим. "Мне хотелось стать социальным работником, и я работал волонтером в течение двух лет", - рассказывает он.
Однако, по словам Джона, ему никак не удается убежать от своего прошлого: когда бы он ни пытался устроиться на работу, потенциальным работодателям присылают документы, касающиеся его прошлых проблем.
Джон говорит, что не пьет уже 900 дней. "Я многого достиг за последнее время - и, наверное, было бы справедливо, если бы мне дали хоть малюсенький шанс изменить свою жизнь. Но мне его не дают".
Многие работодатели опасаются принимать на работу людей с судимостью. Опрос 2006 года, проведенный в компаниях северо-запада Англии, показал, что около 90% из них пугает то, что отсидевший в тюрьме может представлять риск как для сотрудников, так и для клиентов, а 60% считают, что люди с судимостью в штате - это плохая реклама для их фирмы.
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Джонатан Спенсер, директор исследовательского подразделения по изучению проблем уголовного правосудия Манчестерского университета, руководил этим опросом.
По его словам, особую тревогу у участников вызывают те, кто совершил преступления на сексуальной почве: "Считают, что если такой человек вновь совершит подобное преступление, это будет ударом по репутации компании".
С другой стороны, Спенсер с коллегами обнаружили, что те работодатели, которые принимают-таки на работу людей с судимостью, в основном сообщали о позитивном опыте.
Однако, говорит он, в этом трудно убедить тех руководителей, которые никогда не нанимали бывших нарушителей закона.
В общем, в этом вопросе нет никакой выработанной единой политики. Например, в 2013 году британская компания Virgin Trains начала принимать на работу людей с судимостью - после того, как к этому призвал ее основатель Ричард Брэнсон.
"Не думаю, что у нас есть какой-то специальный бизнес-план в отношении этого или мы ожидаем чего-то необычного от этой инициативы, - говорит Дэмьен Хендерсон, представитель Virgin Trains в Шотландии. - Мы просто решили попробовать".
Эксперимент оказался удачным. Сейчас в Virgin Trains работают 30 человек с судимостью, и компания регулярно проводит набор новых сотрудников на ярмарках вакансий в тюрьмах, где те, кто хочет устроиться на работу, могут рассказать о себе и продемонстрировать свое желание влиться в коллектив.
"Я не хочу пытаться создать впечатление, что все идет отлично", - говорит Хендерсон. С некоторыми такими работникам Virgin Trains пришлось расстаться - в основном из-за проблем с рабочей дисциплиной и пунктуальностью.
"Но у нас не было ни одного случая, чтобы такой человек вновь нарушил закон", - подчеркивает Хендерсон. Более того, многие из работников с судимостью даже продвинулись по служебной лестнице. "Среди них есть просто чудесные люди", - говорит он.
Опыт Virgin Trains вполне совпадает с тем, что показало исследование, проведенное в США. Некоторые работодатели там считают, что при равной подготовке человек с судимостью может работать лучше, чем его коллега без таковой. Тому есть реальные примеры.
Как правило, в американскую армию не набирают людей, у которых были проблемы с законом. Но в некоторых случаях в прошлом, когда не удавалось набрать необходимое количество военнослужащих, делалось исключение.
В исследовании, материалы которого были опубликованы в начале года, Дженнифер Ландквист, профессор социологии Массачусетского университета в Амхерсте, и ее коллеги использовали данные, полученные по запросу на основе Закона о свободе информации, чтобы изучить, как военнослужащие с судимостью выглядят на фоне своих коллег.
Оказалось, что новобранцы, когда-то осужденные за тяжкое уголовное преступление, с куда большей долей вероятности продвигались от звания к званию, чем их никогда не имевшие проблем с законом сослуживцы.
Например, бывшие уголовники с вероятностью, большей на 32%, достигали звания сержанта - а присвоение этого звания осуществляется, исходя почти исключительно из профессиональных качеств и заслуг человека.
Ландквист говорит, что, начиная исследование, ученые ожидали, что и никогда не судимые военнослужащие, и те, что с судимостью, покажут примерно равные результаты. "Однако как же мы были удивлены, когда обнаружили, что люди, когда-то бывшие не в ладах с законом, на самом деле достигали по службе большего", - говорит она.
Одно из общепринятых объяснений этого феномена таково: у таких людей просто нет других возможностей, поэтому они так стараются. "Если в вас заинтересован лишь один работодатель, вы испытываете чувство благодарности и хотите отплатить ему лояльностью", - поясняет Ландквист.
И действительно, несколько исследований подтверждают, что во многих случаях люди с судимостью, принятые на работу, остаются на ней дольше, чем их коллеги без судимости.
Ландквист также обращает внимание на то, что в той же американской армии к отбору кандидатов подходят очень тщательно, и в случае с судимыми их качества и бэкграунд проверяются от и до. В результате в армию попадают лучшие из лучших - и по личным, и по профессиональным качествам.
Как подчеркивают Ландквист и ее коллеги, многие работодатели отсекают кандидатов с судимостью на самом раннем этапе, только увидев упоминание о прошлых проблемах с законом. Тем самым они упускают шанс найти отличных работников, которые встречаются и среди отсидевших в тюрьме.
Хендерсон из Virgin Trains с этим согласен. Компания поддержала инициативу Release Scotland, запущенную в этом году и направленную на то, чтобы побудить больше компаний принимать на работу людей с судимостью.
"Цель такова: на реальных успешных примерах показывать, каких отличных работников можно найти среди когда-то осужденных", - говорит Хендерсон.
Есть и другие инициативы, с помощью которых пытаются помочь людям с судимостью преодолеть отторжение работодателей.
Наиболее известная - "Запретить галочку". Она родилась в США и призывает работодателей отказаться от вопроса кандидатам на работу об их судимостях.
Сейчас, поставив галочку в анкете при ответе на вопрос "Были ли у вас судимости?", человек практически ставит крест на дальнейшем рассмотрении своей кандидатуры.
Идея состоит в том, чтобы дать таким людям шанс пройти через весь процесс отбора, чтобы работодатель смог увидеть реального человека с его достоинствами и умениями. А уж после этого, узнав о прошлом кандидата, решать, нужен он компании или нет.
Этим инициативам явно не хватает всеобъемлющего подхода американской армии к рассмотрению кандидатур, который помог бы выявить все сильные стороны кандидатов и степень их стремления работать. Такой формат мог бы завоевать доверие работодателей.
"Нам надо привлечь лучших специалистов и разработать несколько шаблонов", - говорит Ландквист.
"Все привыкли говорить о риске, связанном с приемом на работу людей с судимостью, - размышляет Хендерсон. - Но кроме риска, есть и преимущества".
Меняют ли отношение работодателей к этой проблеме научные исследования с примерами пользы от приема на работу людей, имевших проблемы с законом?
"Мне хотелось бы видеть больше таких исследований, прежде чем я соглашусь с этим", - осторожно говорит Ландквист.
Но дело в том, что есть и экономические причины того, что американские и британские работодатели скорректируют свою позицию по отношению к судимым гражданам, подчеркивает Викрант Редди, старший научный сотрудник исследовательского Института Чарльза Коха (США).
Уровень безработицы в обеих этих странах очень низок, и работодателям приходится прикладывать серьезные усилия для того, чтобы найти подходящих кандидатов. Так что с их стороны было бы весьма прагматично - начать предлагать работу недавним заключенным.
"Наверняка сказать невозможно, но, как мне кажется, это достаточно веский повод, - говорит Редди. - Работодателям нужны кадры прямо сейчас, а люди с судимостью - это замечательный резерв тех, кто стремится найти работу".
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.