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Хотя многие из молодых граждан Германии довольны своим нынешним финансовым положением, прошедшим летом нация словно заразилась тяжелой болезнью - пессимизмом по поводу будущего.

Экономика Германии на подъеме. Уровень безработицы достиг почти рекордно низкого уровня. Другие страны Европы, да и мира, смотрят на немецкое государство как на символ богатства и эффективности.

Так почему же эти живущие в процветании молодые немцы столь пессимистичны по поводу своего будущего и упорствуют в этом пессимизме?

Хорошие перспективы найти работу, низкий уровень преступности, чистая окружающая среда, масса возможностей прекрасно провести свободное время, отлично организованный общественный транспорт, высокий общий уровень культуры… Чего же им еще надо?

Однако на поверхности не видны проблемы, тревожащие молодое поколение страны и грозящие изменить будущее Германии.

Петер Матушек, главный политический аналитик немецкого института социологических исследований Forsa, говорит, что хотя немцы как правило вполне удовлетворены тем, как обстоят их личные дела, их не устраивает то направление, в котором идет государство.

В ходе опроса, который сотрудники Forsa провели по заказу немецкого вещателя RTL, 81% оказался доволен или очень доволен своей личной финансовой ситуацией, однако как только людей спрашивали о стране в целом, доля удовлетворенных сразу падала на 10%.

И хотя 71% опрошенных заявил, что они довольны тем, как в принципе устроена политическая система Германии, лишь 14% устраивает то, как она в настоящее время работает.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многих в Германии напугали антииммигрантские акции правых экстремистов

Например, в том, что касается экономики, рассказал Матушек в интервью BBC Capital, мнения в обществе сильно изменились за прошедший год.

Опрашиваемым задавали вопрос: улучшится или ухудшится положение в экономике? В январе мнения немцев разделились примерно поровну. А вот начиная с лета пессимистов стало на 20% больше, чем оптимистов.

Думаете, это мнение ворчливого старшего поколения? Вовсе нет, этим настроением заражена и молодежь.

Ситуация чем-то напоминает то, что произошло в Британии при голосовании за выход из Евросоюза.

Представители молодого поколения ощущают, что обременены проблемами, доставшимися им по наследству от родителей, а также бабушек и дедушек, и их политическое будущее определяет старшее поколение.

Сказать по правде, у немцев прошедшее лето действительно выдалось бурным. Дискуссии и противостояние на уровне руководства страны по поводу миграции и мигрантов едва не привели к падению правительства.

Потом скандальная история Месута Озила, игрока сборной Германии по футболу турецкого происхождения, который обвинил в расизме болельщиков и товарищей по команде…

Не все приняли сторону Озила, не все ему поверили, но разгорелась более широкая дискуссия: существует ли в немецком обществе расизм и как он себя проявляет в обыденной жизни?

А в конце августа всю страну потрясло видео, выложенное в интернете: в саксонском городе Хемниц, что на территории бывшей Восточной Германии (недалеко от Берлина), крайне правые вышли на улицы, громят витрины и преследуют мигрантов. (Антимигрантские беспорядки начались после того, как посреди ночи в результате поножовщины с участием мигрантов в центре города погиб 35-летний Даниэль Хиллиг. - Прим. переводчика.)

Ситуация не только шокировала, но и вновь поставила неудобные вопросы о том, какие уроки Германия извлекла из своего прошлого.

Всеобщему ощущению кризиса не преминули подыграть СМИ страны. В конце июня, вскоре после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, немецкий журнал Spiegel вышел с заголовком на обложке: "Когда-то давным-давно это была сильная страна" (Es war einmal ein starkes Land).

"Кризисы в политике, экономике и спорте - это результат самоуспокоенности, - писали журналисты Spiegel. - Как мы докатились до такого?"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Согласно недавнему отчету Deutsche Bank, цены на недвижимость в крупнейших городах страны выросли с 2009 года на 80%

Похожие мрачные заявления последовали после очередной аномальной жары этим летом. Вопросы задавались тоже о будущем: что глобальные перемены климата несут Германии?

Что же происходит? Может быть, это просто буря в стакане воды, искусственно раздуваемая средствами массовой информации?

Легче всего было бы так думать, но разговоры с молодыми немцами подтверждают: в стране не все в порядке.

Пессимизм молодежи в первую очередь питает растущая популярность крайне правой, антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Многие считают, что она разрушает те принципы, согласно которым страна всегда обсуждала политику и стратегию своего развития.

28-летний Тилл Баакен, сотрудник одной из неправительственных организаций из Берлина, говорит, что растущее влияние крайне правого популизма означает: во внутринациональном диалоге о политике доминируют новые темы, все более отягощенные ненавистью.

С началом подъема крайне правых, "мне кажется, что все политические дискуссии сводятся к обсуждению миграции, ненависти и преступности", говорит Баакен. "Мы не обсуждаем настоящие проблемы, которые либо встанут перед нами, либо те, что мы имеем сейчас".

Вместо того, чтобы зацикливаться на миграции, подчеркивает он, правительству следует тратить больше времени на улучшение системы здравоохранения, больше инвестировать в систему образования и серьезно подумать о том, как обеспечить нынешнему молодому поколению безбедную старость.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для остальных стран Европы и мира Германия по-прежнему остается землей изобилия и притягивает к себе молодежь со всего света

По мнению Юле Лёв, 24-летней студентки из Берлина, события в Хемнице стали печальным напоминанием о том, что Германия недостаточно усвоила уроки собственной истории.

"Почти всю свою жизнь я считала, что, узнав так много обо всех этих вещах - немецком нацизме и нашей истории XX века, - мы должны навсегда оставить это в прошлом - и национализм, и расизм, - говорит она. - Но реальность демонстрирует нам иное".

То, что произошло в Хемнице, возможно, выглядит изолированным инцидентом, продолжает Лёв, но эти события показывают: такое может произойти где угодно и когда угодно, если тональность политического диалога внутри страны не изменится.

"В нашем районе пока такого не случалось, - говорит она. - Но, в конце концов, от нас до Хемница не так уж далеко".

Несмотря на то, что сейчас дела у страны идут хорошо, такое ощущение, что Германия подходит к той грани, за которой начинаются серьезные финансовые и социальные проблемы.

Другими словами, хотя многие молодые немцы довольны тем, как у них обстоят дела в настоящем, будущее своей страны им рисуется совсем не в розовом свете.

"Да, сейчас у нас все нормально, и у меня лично все нормально. Но если подумать о том, что будет лет через 5-10, становится ясно: мы приблизились к перекрестку, и надо решать, куда пойдет страна", - говорит Баакен.

"Я думаю, все немного обеспокоены тем, какой курс выберет Германия с нынешним подъемом правого популизма - при том, что правительство недостаточно инвестирует в систему образования, в инфраструктуру и вообще в наше будущее".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Месут Озил решил покинуть сборную Германии после провала на чемпионате мира, обвинив болельщиков и товарищей по сборной в расизме

Еще раз подчеркну: если сравнивать положение молодых немцев с тем, как обстоят дела у их сверстников из других стран Европы, то на поверхности все выглядит весьма благополучно.

В 2017 году уровень безработицы среди молодежи здесь составлял 6.4%, что гораздо ниже, чем, например, в Италии или Греции.

И тем не менее среди молодых немцев преобладает мнение, что старшее поколение недостаточно думает о тех вещах, которые напрямую влияют на молодежь и ее будущее.

С 2009 года цены на жилье в крупнейших городах страны выросли на 80%, говорится в недавнем отчете Deutsche Bank. Снимать квартиру тоже становится все дороже. В стране не хватает примерно миллиона единиц жилья.

В недавнем докладе Организации экономического сотрудничества и развития отмечалось, что быстрое старение населения Германии "может повлиять на финансовую устойчивость государственной пенсионной системы".

"Политика, проводимая нынешними властями Германии, в большей степени отвечает интересам людей среднего возраста, а не молодого поколения", - говорит 24-летний берлинец Аарон Хинце, работник системы здравоохранения.

"А когда ты пытаешься заглянуть в будущее и спрашиваешь, кто заплатит за мою пенсию, когда я состарюсь, ответа нет. Никто".

Таков взгляд изнутри Германии. Однако для тех, кто смотрит на нее со стороны, дела вовсе не выглядят так мрачно.

Для остальных стран Европы и мира Германия по-прежнему остается землей изобилия и притягивает к себе молодежь со всего света.

Возьмем хотя бы Дино Цвико, 24-летнего боснийца, студента факультета журналистики в Сараеве. Дино заявил BBC Capital, что надеется перебраться в Германию сразу после окончания учебы - даже если это будет означать, что с журналистикой ему придется распрощаться.

"Если честно, большинство из нас хочет уехать из Боснии, - говорит он. - Особенно в Германию. Это для нас - земля обетованная".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.