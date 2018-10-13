Зачем ехать в Южную Корею, чтобы сдать на права

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Только в этом году 2172 гражданина Китая получили водительские права на южнокорейском острове Чеджудо. В среднем это 62 человека в неделю. Но почему они едут для этого в Южную Корею, причем даже те, кто давно живет за рубежом - в Британии или Италии?

Застрять в длинной очереди всегда неприятно, а когда за дверью у тебя субтропический рай - еще обиднее.

Остров Чеджудо, что в 160 км к юго-западу от материковой Южной Кореи, - любимое место отдыха для многих, но среди китайцев он особенно популярен.

Более 300 тысяч китайских туристов приезжают сюда каждый год. И у меня такое впечатление, что все они сейчас выстроились в очередь впереди меня.

Зачем? Чтобы сдать на права!

Китайским туристам нравятся пляжи Чеджудо, местный шопинг и азартные игры - а теперь к этому прибавилось получение водительских прав в местном экзаменационном центре.

2172 китайских граждан получили здесь права только в этом году. В среднем это 62 человека в неделю

Многие строят вокруг этого весь свой отпуск, проводя его в заполнении документов, очередях и сдаче экзаменов на знание правил дорожного движения и по вождению.

Если повезет, то можно сдать с первого раза, а в оставшиеся дни наслаждаться отдыхом на пляже.

Конечно, отпуск, совмещенный с чисто практическими задачами, - не новость. Сейчас многие отправляются в другую страну, чтобы, скажем, сделать косметическую операцию, вылечить бесплодие, научиться новым профессиональным навыкам или просто сходить на футбол.

У некоторых городов мира уже есть специализированная репутация: например, американцы летают лечить зубы в мексиканский Лос-Альгодонес, а Хойан ("вьетнамская Венеция") славится своими швейными и обувными мастерскими.

Турпоездка на Чеджудо с целью получения водительских прав - это недавний феномен, но его популярность растет с каждым днем.

Согласно данным местного центра экзаменов на права, 2 172 китайских граждан получили здесь права только в этом году. В среднем это 62 человека в неделю. В 2010-м их было всего 68 за весь год.

У таких туристических поездок отличными мотиваторами выступают качество местных услуг и экономическая эффективность.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Интенсивный курс вождения стоит от 8800 юаней (1280 долларов) плюс включает в себя несколько экскурсий

Для китайцев корейские права привлекательны в первую очередь вот чем: поездка на остров сравнима по стоимости с обучением в школах вождениях крупных китайских городов, но происходит здесь все гораздо быстрее и удобнее.

Китайские туроператоры предлагают пятидневную поездку на "южнокорейские Гавайи" для получения прав.

Цены стартуют с 8800 юаней (1280 долларов). В путевке все предусмотрено, в том числе и несколько экскурсий. В стоимость включены проживание в отеле, услуги инструктора по вождению, поездки на местном транспорте и экзамены на права.

Выглядит на первый взгляд недешево, однако в Пекине VIP-курс обучения на права может стоить более 15 000 юаней (2188 долларов), и на то, чтобы его пройти, потребуется несколько месяцев.

В Китае, как и во многих других странах, разрешается обменять иностранные права на местные, лишь сдав для этого письменный экзамен.

Есть и еще одна причина, по которой китайские туристы предпочитают сдавать на права в Корее.

"Китайский экзамен на права очень строгий. Корейский - легче", - лаконично отмечает китайский студент Минцуи Лю, приехавший на остров за компанию с другом.

Процесс получения водительских прав в Китае и Южной Корее довольно схож - он включает в себя медицинский осмотр, письменный экзамен, вождение на специальной площадке и дорожный тест.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конечно, сдавать на права в такой обстановке гораздо приятней, чем в загазованном мегаполисе

Причем корейский экзамен теперь не такой уж и легкий - в декабре 2016-го его модернизировали в сторону устрожения (сразу после этого процент тех, кто успешно сдал вождение на закрытой площадке, упал до 60%).

Однако китайский вариант все равно строже: письменный тест, например, состоит из 100 вопросов (в Южной Корее - из 40), и чтобы сдать его, надо правильно ответить как минимум на 90% этих вопросов (в Южной Корее - на 60%, в Великобритании - на 70%).

Огромная разница и в том, как много времени занимает каждый этап получения прав.

В Китае в связи с высоким спросом на права процесс может занимать недели и месяцы. Причем тот, кто провалил ту или иную часть экзаменов более одного раза, вынужден начинать все с самого начала.

Зато на Чеджудо часто можно завершить несколько этапов экзаменов в течение одного дня.

Чтобы сдать письменный тест в Китае, надо правильно ответить как минимум на 90% вопросов (в Южной Корее - на 60%)

Инцинь Цуй, хозяйка местной компании Jeju Island HD Driving School, предоставляющей туристам услуги по сдаче экзаменов на права, сотрудничает со здешней водительской школой, гарантируя своим клиентам 13 часов обязательного инструктажа, положенного в Южной Корее.

Они включают четыре часа практики на закрытой площадке и шесть часов вождения по дорогам.

По ее словам, после такой интенсивной подготовки редко кто проваливает экзамен: "Из ста человек, ну, может быть, всего один".

Один из сотрудников Jeju Island HD Driving School говорит, что китайцы сдают на права очень успешно, и все происходит стремительно.

По его словам, среднее время от подачи заявления до получения прав - всего неделя, а бывает, что люди все успевают сделать за пару дней.

Южнокорейские права удобны не только этим. С тех пор как в 1940-1960 гг. ряд конвенций ООН сделал возможным получение международного водительского удостоверения (IDP), люди могут за рубежом водить автомобиль и брать его напрокат.

Поскольку Китай не участвует в этих конвенциях, китайское водительское удостоверение не дает права на IDP. А южнокорейское - дает, что делает его еще более ценным.

"Многие мои клиенты - китайские граждане, живущие за рубежом, например, в Британии или в Италии, - рассказывает Цуй. - Владея международным водительским удостоверением, они могут водить автомобиль не только в стране пребывания, но и еще в более чем 150 государствах".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А после того, как экзамен сдан, можно расслабиться на пляже

Язык - тоже важный фактор, подчеркивает Цуй. В Британии, скажем, экзамен на права можно сдать только на английском или валлийском. На острове Чеджудо заявление и письменный тест можно написать по-китайски.

К тому же многие работники экзаменационного центра обладают достаточным словарным запасом, чтобы понимать китайский в ситуациях сдачи экзамена.

Кроме того (и это часто бывает в Южной Корее), письменный экзамен можно сдать и по-английски, а уж бланки заявлений имеются на огромном количестве языков.

Есть и еще одна очень важная причина, по которой сюда устремляются за правами китайские туристы: в отличие от материковой Южной Кореи поездка на Чеджудо не требует получения визы.

Так что очереди в экзаменационный центр этого острова вулканического происхождения не становятся короче.

Что и говорить, трудно конкурировать с местом, где мало того, что быстро получаешь права, так еще и в тот же день можешь расслабиться на пляже и устроить барбекю по-корейски в ожидании друга, проходящего обучение вождению на дорогах этого райского уголка.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.