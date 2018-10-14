Заявление на отпуск в связи с утратой близкого… котика?
В большинстве компаний без разговоров пойдут вам навстречу и предоставят несколько дней оплачиваемого отпуска в случае смерти кого-то из ваших близких. А если этот близкий - ваш четвероногий хвостатый любимец?
У Кэти Адкинс был пятилетний корги по имени Голиаф. Не очень подходящее имя для такой собачки, правда?
"Мы назвали его так в шутку, - рассказывает Адкинс. - Но ему самому точно казалось, что он размером с Голиафа. В нем было столько энергии! И он был очень умным".
Когда Голиаф неожиданно умер, это было, "как будто я потеряла лучшего друга", признается Кэти.
"Голиаф был моей первой собакой. Он прошел со мной через многое. Мы были вместе, когда я купила свой первый дом".
И когда работодатель Кэти предоставил ей два дня, чтобы оплакать Голиафа, она была очень благодарна. Моя начальница отнеслась к этому "с большим сочувствием", рассказывает Адкинс. "Она тут же сказала мне: не беспокойся о работе, возьми столько дней, сколько тебе нужно".
Однако многие другие начальники не столь щедры, и на просьбу предоставить краткосрочный отпуск в такой ситуации реагируют с нескрываемым удивлением.
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Но популярность домашних питомцев растет, люди тратят на них все больше денег, и в некоторых офисах уже разрешается приходить на работу со своей собакой, котом или кроликом.
Поэтому вопрос вполне логичный: если наш любимый зверек умрет, дадут ли нам несколько дней, чтобы побыть в скорби?
Домашние животные в офисе
Согласно данным GfK, крупнейшей немецкой фирмы по исследованию рынка, в 2016 году более половины людей в мире держали дома как минимум одно животное - собаку, кошку или птичку.
"В последние пять-десять лет мы наблюдаем буквально взрывной рост владения домашними животными. Они реально влияют на нашу жизнь", - рассказывает Дэн Райан, специалист по подбору кадров американского Общества управления человеческими ресурсами.
Он приводит как пример того, что к животным стали относиться как к членам семьи, растущее распространение химиотерапии заболевших домашних любимцев, антидепрессантов для кошек и собак, хирургических операций по замене суставов.
Забота о домашних животных - это теперь большой бизнес. В прошлом году, согласно Euromonitor International, эта индустрия достигла всемирного оборота в 110 млрд долларов.
Популярность домашних любимцев отражается и в том факте, что многие компании предлагают своим сотрудникам в качестве одного из бонусов возможность время от времени приводить на работу своих четвероногих друзей.
А в некоторых фирмах это разрешается делать постоянно: офисы таких монстров Кремниевой долины, как Google и Amazon, полны домашних собак, компания по производству мороженого Ben & Jerry's также приветствует желание своих сотрудников не расставаться и на работе со своими любимцами, а токийская айтишная фирма Ferray стала вторым домом для кошек своих работников.
Одна из маркетинговых фирм в американском штате Миннесота даже выделяет несколько дней отпуска, когда ее сотрудник заводит новое домашнее животное - так сказать, посидеть с новым членом семьи, познакомить с новым домом...
Однако одно дело убирать какашки за своим котом, сидя в офисе компании, другое - трагедия, смерть любимца. Отнесется ли руководство к этому с таким же пониманием?
Адкинс живет в штате Теннесси и работает в Mars PetCare, крупнейшем в Америке производителе кормов для домашних животных.
Вроде бы логично, что в такой компании, деятельность которой напрямую связана с заботой о животных, должны адекватно реагировать на смерть любимцев своих сотрудников. Но даже в Mars PetCare нет специальных правил, каждый случай рассматривается индивидуально.
Изменится ли это когда-нибудь?
Должны ли вам выделять "скорбные дни" в случае смерти вашего кота?
Я задал этот вопрос Сьюзан Стелик, директору программы деловых коммуникаций в Нью-Йоркском университете.
"С точки зрения работника сферы эйчара, моя первая реакция на ваш вопрос - сказать "нет", - признается она. По ее словам, у многих ее коллег при подобном вопросе округлялись глаза.
Однако чем больше она об этом размышляла, тем больше смысла в этом видела.
Стелик говорит, что с точки зрения человеческой перспективы руководители должны проявлять больше сострадания.
"Вы должны уважать то, что люди любят и ценят в своей жизни, - рассуждает она. - Как только управленец не проявляет должного сострадания, работник говорит: на этой работе неблагоприятная атмосфера".
Отказ в подобной просьбе плохо скажется на производительности труда, добавляет Кэри Купер, профессор организационной психологии Манчестерского университета.
Не получившийся нескольких дней на то, чтобы оплакать своего любимца, сотрудник хоть и будет присутствовать в офисе, но мысли его будут далеко - какой прок от такой работы?
Записка от ветеринара?
Впрочем, отпуск в связи с утратой домашнего животного открывает возможности для злоупотреблений, отмечает Райан. "Как узнать, действительно ли у человека была собака?"
"Надо ли вам принести записку от ветеринара, подтверждающего, что ваш пес умер? Я вижу тут очевидные сложности".
Впрочем, Райан не склонен считать именно владельцев животных людьми, склонными вводить в заблуждение начальство. Просто "некоторые всегда ищут возможность попользоваться внутренними правилами в своих интересах".
Купер считает, что таких людей будет меньшинство. Работой сейчас дорожат, прошли те дни, когда вы могли проработать в одной компании всю жизнь, и любое сомнительное поведение будет учитываться отделом кадров - особенно если настанет день сокращений. Это должны понимать все.
"Когда в компании существуют подобные бонусы, у начальства и подчиненных возникает своего рода психологический контракт, - говорит он. - В благодарность за подобные поблажки сотрудники должны со своей стороны проявлять сознательность в работе",
Скорбим ли мы по животным точно так же, как по близким людям?
По мнению Джона Брэдшоу, директора Института антрозоологии Бристольского университета, давно изучающего отношения человека и домашних животных, попытка выработать четкое определение "домашнего любимца" может только запутать дело.
"Не думаю, что это целесообразно с точки зрения работодателей - предлагать сотрудникам отпуск, когда те теряют своего кота или пса", - говорит он.
"И не потому, что я сомневаюсь в истинности скорби хозяина животного, а просто потому, что трудно выработать точное определение, кого можно считать домашним животным".
Например, хотя владельцы рыбок и рептилий считают своих любимцев таковыми, Американская ветеринарная медицинская ассоциация признает "животными-компаньонами" только собак, кошек, птиц в клетке и лошадей.
"Я предвижу, что возникнут трудности, когда мы захотим установить, кто будет иметь право на "отпуск по скорби", а кто - нет", - говорит Брэдшоу.
Эксперт по подбору персонала Райан согласен с этим. Если компания хочет ввести у себя такое правило, добавляет он, ей нужно сделать его предельно понятным и не допускающим разночтений.
Кроме того, Брэдшоу указывает на кое-какую важную разницу между скорбью по умершему животному, пусть и самому любимому, и скорбью по близкому родственнику.
Например, многие люди уже через несколько месяцев после смерти любимца заводят новое животное.
В случае со смертью любимого человека скорбь может длиться годами, не говоря уже о том, что никто не сможет его заменить.
"Владельцы домашних животных часто говорят о них как о членах семьи, однако это все-таки не совсем то же самое, что члены семьи-люди", - подчеркивает Брэдшоу.
Как бы там ни было, компании пытаются приспособиться к меняющимся нуждам своих сотрудников, и, поскольку владение домашними животными становится все более распространенным (например, в США у 68% семей есть любимый домашний зверек), вопрос, обсуждаемый в этой статье, никуда не денется.
"Вам не удастся игнорировать их число, - подчеркивает Стелик. - Если это важно для большинства населения, то компаниям придется принимать это во внимание и создавать специальные правила [на случай смерти животного]".
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.