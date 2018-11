Важное умение поставить точку - нет, не в отношениях

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Этот навык делает вашу деловую переписку убедительной и придает ей авторитетность. Им необходимо овладеть каждому, считает Джо Моран, профессор английского языка ливерпульского Университета имени Джона Мурса.

Точка на клавиатуре старых пишущих машинок занимала целую клавишу - как и любая буква, она гордо размещалась по центру.

Когда в нашу жизнь пробрались компьютеры, клавиатуры стали меняться. Точка съежилась и теперь делит клавишу с другими знаками. Ее почти не видно.

Я как бывший пользователь пишущей машинки чувствую, что результатом стало снижение значения этого знака препинания. Он не только стал менее заметен на клавише. Он почти исчез из нашей переписки.

Наиболее важная часть любого предложения превратилась в необязательное пятнышко, которое можно вставить, особо не задумываясь, а можно и пропустить...

Но после компьютеров пришла новая напасть - смски и онлайн-чаты. В визуальном языке онлайн-диалогов, с их пузырями слева и справа, использование точки вообще не предусмотрено.

Текст, состоящий из одной строчки, не нуждается в пунктуации. Строчка просто обрывается - зачем еще трудиться ставить точку?

Вместо точки мы нажимаем "послать". В конце текста сейчас обычно ставится либо знак поцелуя, либо смайлик.

Исследования даже показывают, что текст, заканчивающийся точкой, воспринимается людьми как резкий, скрыто-агрессивный.

В современных коммуникациях точка теряет свое влияние. И очень напрасно...

Мы живем в цифровую эпоху, которая заставляет нас притворяться, что письменный текст - это речь.

Мы пишем наши имейлы, смски, делаем апдейт своего профиля в соцсетях, находясь в самых разных местах, куда раньше мы никак не могли бы взять с собой пишущую машинку - в электричках, кафе, на улице.

И мы еще при этом можем разговаривать с кем-то. Мы и пишем теперь так, словно разговариваем.

Такая цифровая переписка часто осуществляется очень быстро и с расчетом на такой же быстрый ответ. Этакий прерывистый диалог.

Но письменный текст - это не диалог. Одна из его целей - сохранить и распространить информацию в такой форме, которая не требует присутствия собеседника - физического или виртуального - в то время, когда этот текст пишется.

Написанный текст - это самодостаточный островок смысла, с которого его автора в итоге забирают и на котором никому не надо жить.

Попробуйте представить себе текст великой драмы Шекспира без точек...

Поэтому в любом виде формального или полуформального текста, который мы пишем на работе - даже в имейле - точка и то, где мы ее ставим, играют важнейшую роль.

Предложение подразумевает наличие его читателя, но, в отличие от онлайн-чата, не может требовать от него немедленной реакции.

С точкой в конце ваше предложение становится самодостаточным.

Точка освобождает читателя, позволяя ему выйти из круга поисков смысла и спокойно вдохнуть.

Кроме того, точки создают ритм текста. Они появляются в разных местах, прерывая короткие и длинные группы слов, создавая ритмические каденции - в конце предложения интонация падает, подавая сигнал, что предложение (и то, о чем в нем говорится) завершено.

Исследование на материале смсок показало, что знаки препинания в коротких текстах воспринимаются многими как грубость

Хорошо построенное предложение продвигается к своему концу гладко и ясно. Самый лучший способ этого достичь - располагать самое важное в конце.

Предложение с таким порядком выглядит более осознанным, целенаправленным и лучше запоминается (примерно то же самое происходит, когда человек, слушающий вас, лучше всего запоминает то, что прозвучало в конце вашего монолога).

Основное смысловое ударение в предложении падает на его конец - как раз перед точкой. Предложение тогда звучит особенно энергично: "Эту глупую книжонку я выкинул в урну".

Предложение с сильным упором на конец показывает, что человека, его написавшего, заботит то, как его поймет читатель.

И если вам хочется писать хорошие тексты, научитесь любить точку. Рассматривайте ее как цель, к которой неуклонно стремятся слова в вашем предложении.

Точка - это важный промежуточный пункт в вашем тексте. В этом пункте одно предложение передает эстафету другому, и весь текст таким образом плавно двигается вперед.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Джо Моран - профессор английского языка ливерпульского Университета имени Джона Мурса и автор книги "Сначала вы пишете предложение. Составные части чтения, письма… и жизни" (First You Write a Sentence: The Elements of Reading, Writing … and Life).

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.