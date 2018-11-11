Важное умение поставить точку - нет, не в отношениях
Этот навык делает вашу деловую переписку убедительной и придает ей авторитетность. Им необходимо овладеть каждому, считает Джо Моран, профессор английского языка ливерпульского Университета имени Джона Мурса.
Точка на клавиатуре старых пишущих машинок занимала целую клавишу - как и любая буква, она гордо размещалась по центру.
Когда в нашу жизнь пробрались компьютеры, клавиатуры стали меняться. Точка съежилась и теперь делит клавишу с другими знаками. Ее почти не видно.
Я как бывший пользователь пишущей машинки чувствую, что результатом стало снижение значения этого знака препинания. Он не только стал менее заметен на клавише. Он почти исчез из нашей переписки.
- Почему не приживаются новые знаки препинания?
- Что о вас говорит злоупотребление восклицательными знаками
- Тайна вопросительного знака. Откуда взялась пунктуация
- Почему именно QWERTY? И за что нам такой ЙЦУКЕН?
Наиболее важная часть любого предложения превратилась в необязательное пятнышко, которое можно вставить, особо не задумываясь, а можно и пропустить...
Но после компьютеров пришла новая напасть - смски и онлайн-чаты. В визуальном языке онлайн-диалогов, с их пузырями слева и справа, использование точки вообще не предусмотрено.
Текст, состоящий из одной строчки, не нуждается в пунктуации. Строчка просто обрывается - зачем еще трудиться ставить точку?
Вместо точки мы нажимаем "послать". В конце текста сейчас обычно ставится либо знак поцелуя, либо смайлик.
Исследования даже показывают, что текст, заканчивающийся точкой, воспринимается людьми как резкий, скрыто-агрессивный.
Мы живем в цифровую эпоху, которая заставляет нас притворяться, что письменный текст - это речь.
Мы пишем наши имейлы, смски, делаем апдейт своего профиля в соцсетях, находясь в самых разных местах, куда раньше мы никак не могли бы взять с собой пишущую машинку - в электричках, кафе, на улице.
И мы еще при этом можем разговаривать с кем-то. Мы и пишем теперь так, словно разговариваем.
Такая цифровая переписка часто осуществляется очень быстро и с расчетом на такой же быстрый ответ. Этакий прерывистый диалог.
Но письменный текст - это не диалог. Одна из его целей - сохранить и распространить информацию в такой форме, которая не требует присутствия собеседника - физического или виртуального - в то время, когда этот текст пишется.
Написанный текст - это самодостаточный островок смысла, с которого его автора в итоге забирают и на котором никому не надо жить.
Поэтому в любом виде формального или полуформального текста, который мы пишем на работе - даже в имейле - точка и то, где мы ее ставим, играют важнейшую роль.
Предложение подразумевает наличие его читателя, но, в отличие от онлайн-чата, не может требовать от него немедленной реакции.
С точкой в конце ваше предложение становится самодостаточным.
Точка освобождает читателя, позволяя ему выйти из круга поисков смысла и спокойно вдохнуть.
Кроме того, точки создают ритм текста. Они появляются в разных местах, прерывая короткие и длинные группы слов, создавая ритмические каденции - в конце предложения интонация падает, подавая сигнал, что предложение (и то, о чем в нем говорится) завершено.
Хорошо построенное предложение продвигается к своему концу гладко и ясно. Самый лучший способ этого достичь - располагать самое важное в конце.
Предложение с таким порядком выглядит более осознанным, целенаправленным и лучше запоминается (примерно то же самое происходит, когда человек, слушающий вас, лучше всего запоминает то, что прозвучало в конце вашего монолога).
Основное смысловое ударение в предложении падает на его конец - как раз перед точкой. Предложение тогда звучит особенно энергично: "Эту глупую книжонку я выкинул в урну".
Предложение с сильным упором на конец показывает, что человека, его написавшего, заботит то, как его поймет читатель.
- Почему мы ненавидим электронную почту, но любим мессенджеры
- Что думают другие о вашей манере подписывать имейлы?
И если вам хочется писать хорошие тексты, научитесь любить точку. Рассматривайте ее как цель, к которой неуклонно стремятся слова в вашем предложении.
Точка - это важный промежуточный пункт в вашем тексте. В этом пункте одно предложение передает эстафету другому, и весь текст таким образом плавно двигается вперед.
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Джо Моран - профессор английского языка ливерпульского Университета имени Джона Мурса и автор книги "Сначала вы пишете предложение. Составные части чтения, письма… и жизни" (First You Write a Sentence: The Elements of Reading, Writing … and Life).
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.