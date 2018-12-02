Мы слишком бедны, чтобы жить в соответствии со своими принципами

Правообладатель иллюстрации Lane Turner/The Boston Globe via Getty Images Image caption Сотрудница Google выступает на акции в защиту прав женщин, работающих в компании, 1 ноября 2018 г.

Смогли бы вы уволиться из-за того, что происходящее в офисе противоречит вашим этическим принципам? В начале этого года дюжина сотрудников компании Google сделала именно это. Но так как насчет вас?

В мае несколько сотрудников этого технологического гиганта оставили престижное место работы в знак протеста против сотрудничества компании с Пентагоном в рамках проекта Project Maven, в рамках которого Google должен был разработать для оборонного ведомства алгоритмы компьютерного зрения для анализа отснятого дронами видео и распознавания людей и объектов.

(Помимо этого, в ноябре работники Google провели масштабную акцию протеста, требуя более эффективной защиты прав женщин в компании и более прозрачной процедуры рассмотрения обвинений в сексуальных домогательствах.- Ред.)

Но такое происходит не только в Кремниевой долине - многие из нас сталкивались с непростым выбором: отказаться ли от хорошей зарплаты только потому, что вас не устраивает позиция работодателя, ну скажем по вопросам окружающей среды, или опытов на животных, или, уж совсем просто, то, как в компании обходятся с клиентами?

Если вы ответили "да" на мой вопрос, то скорее всего вы миллениал. Исследование за исследованием показывает: те, кто принадлежит к поколению, родившемуся в последние два десятилетия XX века, высоко ценят социальную составляющую своей работы, то, насколько она важна для общества, меняет ли она мир к лучшему.

И многие из тех, кто увольняется, якобы делают это потому, что ищут более подходящую работу с точки зрения этики и культуры, пусть даже это и связано с понижением в зарплате.

Однако... насколько это правда? Кто в реальной жизни может себе позволить роскошь такого выбора?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самые высокооплачиваемые места работы в Британии - в финансовом секторе. В других сферах таких зарплат очень и очень немного

Цена увольнения

О миллениалах часто говорят как о поколении летунов: несколько исследований показали их нежелание долго оставаться на одном месте работы или шаг за шагом подниматься по традиционной карьерной лестнице.

Из-за этого во многих отраслях промышленности испытывают серьезные проблемы с набором молодых сотрудников: исследование 2017 года, проведенное Institute of Student Employers, показало, что 46% выпускников в Великобритании покидают свое первое место работы уже спустя пять лет.

Какие бы красивые слова мы ни говорили по поводу важности наших идеалов, (...) главный фактор, влияющий на выбор работы - цифра в графе "зарплата"

Очень распространено мнение, что многие из них увольняются, чтобы найти "работу мечты" или просто путешествовать по миру с рюкзаком за плечами.

Однако решение отвергнуть корпоративную карьеру и отправиться странствовать по миру (или же попытаться начать собственный бизнес) - довольно радикальное и дорогостоящее. Очень немногие могут себе такое позволить.

Исследования показывают, что периоды без работы влияют на среднюю зарплату человека в сторону ее уменьшения (для некоторых разница составляет тысячи долларов ежегодно) и в будущем могут понизить удовлетворение от работы и повлиять на качество рабочего места.

Кристиан Байфилд, бывший колумбийский инвестиционный банкир и финансовый консультант, рассказал во время TedX Talk в Боготе, как он оставил хорошо оплачиваемую работу в банковской и страховой отрасли из-за того, что она не приносила ему удовлетворения, и отправился путешествовать.

Как он сказал, "многое стало получаться, как только я начал следовать своему сердцу". Прожив пару лет в условиях финансовой нестабильности и непредсказуемости, он в итоге стал консультантом в сфере путешествий, и в интернете у него громадная аудитория.

Но Байфилд - это исключительный случай. Большинству из нас прежде всего приходиться заботиться о том, что останется у нас в кошельке, если мы примем решение покинуть нынешнее место работы.

Какие бы красивые слова мы ни говорили по поводу важности идеалов, нашего служения обществу, исследования подтверждают: как и раньше, главный фактор, влияющий на выбор работы - это цифра в графе "зарплата".

Самое последнее исследование международной аудиторской компании Deloitte показало, что 63% миллениалов считают финансовое вознаграждение очень важным фактором при выборе работы - фактически самым важным из всех.

Результаты другого исследования, стартапа Triplebyte, занимающегося рекрутингом талантов в технологической сфере, свидетельствуют: 70% тех, у кого есть выбор между двумя предложениями работы, выбирают ту, где платят больше. Точно так же поступали и их родители.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во многих странах у молодых работников - большие долги по кредитам, взятым на учебу в университете, куда большие, чем у предыдущего поколения

Как и раньше, большинство из нас считает не стоящими свеч те финансовые потери, которые будут сопровождать отказ от выгодной, но чем-то не устраивающей по этическим соображениям работы.

"Это неправда, что миллениалы не ценят стабильность", - говорит Ли Кэрахер, автор книги "Миллениалы и менеджмент". На самом деле нам нужна финансовая стабильность даже в большей степени, чем нашим родителям.

Во многих странах у молодых работников - большие долги по кредитам, взятым для оплаты учебы в университете. На наши финансовые решения напрямую влияют последствия мирового экономического кризиса.

В общем, в ряде недавних исследований подвергается серьезному сомнению утверждение, что миллениалы гораздо чаще, чем предыдущие поколения, готовы отказаться от стабильной и гарантированной работы.

Например, в США свежие статистические данные Pew Research показывают: мы точно так же, как и предыдущее поколение (Поколение X), хотим найти постоянную работу, и высокая текучесть кадров - это вовсе не отличительная черта миллениалов, такое было и раньше.

Это неправда, что миллениалы не ценят стабильность Ли Кэрахер, автор книги "Миллениалы и менеджмент"

Мария Рейес, которая попросила не называть ее настоящего имени, - 26-летний менеджер в одной из колумбийских торговых сетей. Когда она только начинала стажером, ей казалось, что корпоративная культура компании не соответствует ее взглядам.

"В этой компании вообще не заботятся о людях", - рассказывает она. Но Мария продолжила работать там.

Она даже подписала двухлетний контракт, предусматривающий обучение за рубежом в обмен на лояльность работодателю - в случае увольнения по собственному желанию она должна была вернуть стоимость обучения.

В итоге она получила повышение, и в новой должности ее внутренний конфликт разгорелся еще сильнее.

Ее нынешняя работа - поддерживать контакты с поставщиками и "стараться заработать деньги любой ценой, абсолютно без учета интересов другой стороны".

Ей очень не нравится биться за каждую копейку и зарабатывать за счет более мелких компаний, зависящих от ее решений. "Я считаю, что в бизнесе обе стороны должны быть выигравшими, а не одна из них", - говорит она.

Однако проблема в том, что Мария занимает довольно высокую должность для своего возраста. И если она попробует получить похожую по статусу работу в другом месте, вряд ли у нее получится, считает она.

Она даже сомневается, что ее допустят до собеседования, поэтому менять сейчас работу просто неразумно.

Ситуация ухудшается, когда миллениалы взрослеют: у них появляются дети, ипотека.

Марсела Кардона, которая тоже не захотела назвать свое настоящее имя, начала карьеру в фармацевтической отрасли, надеясь своей работой помогать людям. Однако очень быстро она столкнулась с огромным количеством этических дилемм, рожденных ситуациями, в которые она попадала чуть ли не ежедневно.

Решение, связанное с неизбежной потерей в финансах, проще принять тем, кто к нему подготовился

"Это бизнес, и его цель - зарабатывать деньги, а не помогать людям", - говорит она.

Вскоре она решила, что попробует пойти в жизни другим путем,и поступила в магистратуру по биоэтике, что было ей ближе.

Однако надеждам на новую карьеру не суждено было сбыться: все изменилось, когда Марсела родила дочь.

Чтобы обеспечить ребенка всем необходимым, ей пришлось вернуться на работу, но где бы Кардона ни работала, она везде сталкивалась с прежними проблемами.

И ей все так же не нравится ее работа, но, по ее словам, "приходится быть практичной".

У некоторых это получится

Не все сферы одинаковы - некоторые секторы экономики предлагают большую свободу действий, больше возможностей.

Некоторые квалификации пользуются большим спросом - а это означает, что у их обладателей шире выбор.

Инженеры в Кремниевой долине, например, весьма в цене и могут позволить себе предъявлять требования относительно условий труда, говорит Аммон Бартрам, сооснователь Triplebyte.

По его словам, у тех, кто работает в нетехнологической сфере - например, в пиаре или секторе юридических услуг, вариантов работы не так много, как у программистов.

И уж если вам захотелось взять творческий отпуск (то есть всё бросить и отправиться путешествовать) и вы при этом талантливый программист, вам такой жизненный выбор обойдется не так дорого.

"Если они [инженеры] высокой квалификации, то, скорее всего, вернутся на тот же уровень [когда напутешествуются вдоволь]", - говорит Бартрам.

А вот в других местах (общественных науках или сфере коммуникаций), где и зарплаты пониже, и рабочих мест не так много, принять решение об увольнении гораздо тяжелее.

В целом, решение, связанное с неизбежной потерей в финансах, проще принять тем, кто к нему подготовился - у них есть достаточные сбережения, акции, недвижимость или высокая профессиональная квалификация.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все больше компаний записывают в свой корпоративный устав положения о социальной ответственности или ответственности за окружающую среду, пытаясь этим привлечь молодых специалистов

Изменить мир к лучшему?

Для многих миллениалов наиболее реалистичное решение - с самого начала выбирать будущую работу, которая не противоречит их идеалам и представлениям о жизни.

Различные исследования показывают: этому поколению хочется, чтобы их работодатель придерживался этических принципов, уважал многообразие культур и взглядов и вообще - старался сделать этот мир более приятным местом.

Как отмечает Кэрахер, представители старших поколений никогда не задавали лишних вопросов и делали то, что им говорят.

Молодые работники, однако, хотят знать, каких взглядов придерживается их работодатель, какие ценности он разделяет, и какова будет их роль в этой организации.

"Они хотят, чтобы их должность имела значение для компании, они хотят понимать, что от них зависит работа всей команды".

Психологи в своих исследованиях постоянно получают подтверждение: то, насколько ценности сотрудника совпадают с ценностями работодателя, играет решающую роль и в общем удовлетворении от работы, и в прибыльности фирмы.

"Действовать по велению сердца" и "изменить мир к лучшему" - это финансовые решения

Некоторые компании, особенно крупные, стараются донести до работников те ценности и принципы, которых придерживаются.

Обладателям известных и популярных брендов легче привлечь новых сотрудников, отмечает Бартрам. А вот мелким компаниям надо как-то проявлять себя, чтобы на них обратили внимание миллениалы, и "одна из наиболее эффективных стратегий - делать упор на благотворные социальные последствия своей работы".

Плюс этой ситуации состоит в том, что давление со стороны работников может привести к реальным переменам. Многие крупные работодатели стараются отвечать на эти требования благотворительностью и корпоративной социальной ответственностью, более отчетливо обозначая свою позицию по вопросам этики.

Для того, чтобы привлечь в компанию молодые таланты, все более важно быть "нравственным ориентиром", говорит Карахер.

Так или иначе, то, что произошло в Google, дает некоторую надежду. Компания не продлила работу над проектом Maven из-за сопротивления сотрудников и отказалась от выгодного контракта с Пентагоном - из-за того, что он, как заявили в руководстве Google, не соответствует ее принципам разработки искусственного интеллекта.

Да, это была жертва, но технологический гигант может себе позволить такое. И некоторые из его сотрудников тоже могут себе позволить действовать согласно своим принципам, потому что их благополучие не столь уязвимо, и в случае увольнения они легко смогут найти подобную работу где-то еще.

Однако для большинства тех, кто считает, что их работа вступает в противоречие с их жизненными принципами, у меня плохая новость: "действовать по велению сердца" и "изменить мир к лучшему" - это финансовые решения.

И принимать их надо с холодной головой и доскональными расчетами перед глазами.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.