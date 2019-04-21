"Точка счастья": как сделать так, чтобы не заскучать в середине отпуска

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С каждым из нас, наверное, было такое: в отпуске вдруг все надоедает, и нестерпимо хочется домой. Это значит, что пройден пик удовольствия - так называемая точка счастья. Как отдалить ее?

Отпуск - отличная штука. Его планирование доставляет нам радость. Пребывание в отпуске снижает риск всяких плохих вещей типа депрессии или инфаркта. Когда мы возвращаемся из отпуска, творческая энергия бьет в нас ключом, и начальство снова довольно нашей работой.

Но вот вопрос - а сколько дней отдыха брать оптимально?

Приложима ли к нашему отпуску известная экономическая концепция "точки счастья"?

Можем ли мы рассчитать эту точку для отпуска, чтобы понять, после какого количества выходных пора свертывать отдых (так как дальше он уже перестает приносить нам удовольствие, где бы мы ни находились - на горном курорте или в казино Лас-Вегаса)?

Слишком хорошо - уже не хорошо

Концепция точки счастья имеет два значения, которые, впрочем, связаны друг с другом.

В пищевой индустрии она означает идеальную комбинацию соли, сахара и жира для того, чтобы потребители полюбили продукт и не могли устоять, когда видят его на прилавке.

В экономике эта концепция относится к такому пику потребления, при котором мы чувствуем себя наиболее удовлетворенными сочетанием благ - а вот уменьшение или увеличение количества этих благ будет либо уменьшать удовлетворение, либо никак не влиять на него.

Что касается пищи, то определенные ароматы могут провоцировать наш мозг на сигналы, которые он посылает, когда хочет, чтобы мы ели и пили еще и еще. Кроме того, такие вкусовые добавки могут создавать ощущение быстрого насыщения.

Вот еще хороший пример - песня, которая нам нравится. Мы можем слушать ее вновь и вновь, но таким образом она нам скоро надоест - своими действиями мы изменяем реакцию мозга на вещи, которые вроде бы нам понравились.

Как это все работает в случае с отпуском?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ожидание приятного - например, заслуженного отдыха - повышает уровень дофамина

Многим из нас знаком этот момент - когда в отпуске вроде бы все хорошо, но вдруг хочется домой.

Блаженное ничегонеделание на пляже или открытие для себя новых прекрасных мест в один момент приедается. Пик удовольствия пройден.

Почему дофамин так важен

Пока это не до конца доказано, но психологи полагают, что дофамин, вырабатываемый в мозге гормон мотивации и удовольствия, играет здесь важную роль.

Известно, что дофамин вызывает состояние удовлетворенности жизнью. По словам Питера Вуста, профессора неврологии Орхусского университета (Дания), знакомство с новыми местами, новой культурой, обычаями и окружением поднимает уровень дофамина.

Чем более сложна картина нового опыта, тем более вероятно, что мы испытаем глубокое удовлетворение, отмечает он.

"Если этот опыт одномерный, одноаспектный, вы довольно быстро устаете. А вот если он разнообразный и непростой, то это поддерживает ваш интерес гораздо дольше. И пик удовольствия будет пройден не скоро".

Питер Вуст объясняет, что предвкушение приятного повышает уровень дофамина.

То же происходит и в том случае, если вы возвращаетесь в места, где вам уже было хорошо. Однако слишком подробная изученность не идет на пользу - вы быстро заскучаете.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если ваш отпуск разнообразен по впечатлениям, точка счастья будет пройдена нескоро

Радость новизны

Эту тему пока изучали немногие. Йерун Навен, старший преподаватель из Университета прикладных наук (Бреда, Нидерланды), говорит, что в большинстве исследований степени удовлетворенности отпуском, включая и его собственное, изучались короткие поездки, не дольше чем на две недели.

Сам Навен в Нидерландах исследовал настроение около 500 туристов, большинство из которых уезжали максимум на 17 дней, и ему не удалось обнаружить в их отпусках конкретный пик удовольствия.

"Не думаю, что во время таких коротких отпусков люди достигают точки счастья", - говорит он. Но, по его мнению, во время более длинных периодов отдыха это наверняка случается.

Есть несколько теорий относительно того, почему это может происходить. Согласно первой, нам просто надоедает - примерно так же, как и после прослушивания одной и той же песни много раз подряд.

Одно из исследований показало, что от трети до примерно половины нашего отпускного счастья вызывается новизной, новыми впечатлениями, отличными от нашей повседневной жизни.

Если поездка более длинная, то мы успеваем привыкнуть к новому, особенно если проводим отпуск в одном месте и делаем одно и то же - как, например, на курорте.

Конечно, люди могут разнообразить свои отпускные дни, чтобы избежать скуки. Отпуском, длящимся несколько недель, вполне можно наслаждаться, если у нас есть свобода выбора того, что делать", - подчеркивает Навен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Согласно Journal of Happiness Studies, то, насколько мы чувствуем себя счастливыми во время отпуска, зависит от степени свободы выбирать, чем заниматься

Имеет значение то, что вы делаете

Это правда: то, насколько мы чувствуем себя счастливыми во время отпуска, зависит от нашей свободы выбирать, чем заниматься - это подтверждают результаты исследования, опубликованные в Journal of Happiness Studies ("Журнал изучения счастья").

Обнаружено, что есть несколько способов достичь полного блаженства в отпуске - в том числе стараться чего-то достичь или открыть для себя что-то новое.

Помогает также участие в осмысленной, общественно полезной деятельности - например, работа волонтером.

Разные виды активности по-разному влияют на разных людей, кого-то делая счастливым, кого-то нет. А вот точка счастья, видимо, у каждого своя, говорит Лиф Ван Бовен, профессор психологии и неврологии Колорадского университета в Боулдере.

Он считает, что эта точка определяется тем, что мы делаем в отпуске. Есть одно важное соображение, отмечает он: психическая и физическая энергия требуют выхода.

Есть виды отдыха - например, пешие прогулки в горах, - которые подойдут не всем, поскольку физическая нагрузка высока. Другие (скажем, вечеринки в казино Лас-Вегаса) утомительны как ментально, так и физически.

Ван Бовен говорит, что в отпуске, который высасывает из нас все силы, "точки счастья достигаются гораздо быстрее, чем ожидается (и, соответственно, быстрее проходят)".

Но индивидуальные различия огромны, подчеркивает профессор клинической психологии Тилбургского университета (Нидерланды) Ад Финерхутс. По его словам, кому-то физическая активность придает энергии, а отдых на пляже, наоборот, ее лишает.

"Чтобы отодвинуть приближение точки счастья, в отпуске надо выбирать занятия, наиболее вам подходящие, отвечающие вашим вкусам и склонностям, при этом сводя к минимуму те, которые вас утомляют", - утверждает он. Впрочем, ни одно из исследований пока не подтвердило это.

Осторожней выбирайте, куда поедете

Еще один важный фактор - обстановка, в которой пройдет ваш отпуск. Время, проведенное в большом городе, представляется привлекательным, но толпы народа, шум никогда не спящего мегаполиса могут лишить вас сна, стать причиной стресса и беспокойства.

"Постоянные раздражители больших городов могут нагрузить до предела наши чувства и ввергнуть в стресс", - отмечает Джессика де Блум, исследователь университетов в Тампере (Финляндия) и Гронингене (Нидерланды).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В шумном мегаполисе - даже на пляже - вы можете достичь точки счастья слишком быстро

Особенно это правда, если мы вынуждены привыкать к новой для себя культуре.

Но, опять-таки, у каждого по-разному. Колин Эллард, профессор когнитивной неврологии Университета Ватерлоо в Канаде, отмечает, что кто-то тяжело переносит мегаполисы, а кому-то они - в радость.

Те, кто привык к городской жизни, и в заграничных мегаполисах будет себя чувствовать комфортно. Нам обычно нравятся знакомые раздражители.

Познай себя

Хорошая новость состоит в том, что потенциально существует множество способов отдалить приход точки счастья - даже если мы и не знаем точно, когда ее ждать.

Один из таких способов - планируя отпуск, продумывать, чем именно будете заниматься и с кем.

Ондржей Митас, исследователь эмоций из Университета Бреды, считает, что все мы подсознательно учитываем наши точки счастья, планируя отпуск, его длительность и занятия во время него.

Отпуск в кругу семьи или групповой отдых, сочетающие привычки и желания нескольких людей, могут иметь точки счастья, наступающие быстро и так же быстро уходящие - поскольку в таких отпусках мы не можем сделать приоритетом наши личные предпочтения, подчеркивает Митас.

Но, по его словам, потеряв независимость, мы выигрываем в другом: укрепляем отношения в семье, строим новые связи внутри группы - а это важные условия для ощущения себя счастливым. И пик удовольствия в таких случаях достигается не так быстро.

Проблема, по словам Ондржея Митаса, состоит в том, что мы - плохие прогнозисты. Предсказания отпускных удовольствия нам чаще всего не удаются, потому что мы не очень хорошо понимаем, как наши решения влияют на приближение точки счастья.

"Метод проб и ошибок поможет определить, что именно делает нас счастливыми в отпуске. Если мы хотим понять, как отдалить прохождение пика удовольствия, придется заняться глубоким анализом".

Но вот вопрос: не лишат ли нас удовольствия от будущего отдыха эти утомительные расчеты?

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.