Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Сё га най" - японская фраза, которая может показаться полной депрессивного фатализма. Но неспроста в других языках есть ее аналоги. Наверное, от такого подхода к жизни есть какая-то польза?

Порой в жизни происходит неприятные вещи. Вы застряли в пробке и опоздали на работу. Вы потеряли кошелек. Кто-то поцарапал дверцу вашего автомобиля.

Многие реагируют на такое довольно агрессивно, начинают выкрикивать оскорбления в адрес всего мира и активно ищут способ разрулить ситуацию.

Но в Японии на подобное, скорее всего, просто скажут: сё га най.

Эта фраза (если более формально, то щиката га най) часто звучит в неприятных ситуациях, в которых очень трудно что-либо исправить, а лучше всего забыть и продолжать жить. Перевести ее можно примерно как "ничего не поделаешь".

Консультант Рошель Копп, помогающая японским и не-японским компаниям найти общий язык, сталкивалась с употреблением этого фразеологизма множество раз.

Например, ты работаешь с японскими компаниями, рассказывает она, и кого-то из твоих коллег практически без предупреждения, срочно вызывают на подмену, в очень неудобное для него время. Реакция этого человека? Сё га най.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пробки и длинные очереди - это как раз то, когда вы скажете "сё га най", ничего не поделаешь

"И я понимаю, что вероятность того, что я смогу когда-нибудь это изменить, равна вероятности остановить вращение Земли".

В таких ситуациях, признается она, "с моей точки зрения как представителя американской бизнес-культуры, всё выглядит так, будто человек сдается - как раз в тот момент, когда, как мне кажется, нужно вступать в бой и бороться за свои права".

Но эта фраза - вовсе не уникальная культурная концепция, присущая только Японии. В ней отражено вполне универсальное чувство, говорит Мияко Ину, доцент антропологии Стэнфордского университета.

"Например, в обыденной жизни в Америке я часто слышу, как люди выражают то же самое чувство… "Что сделано, то сделано". "Забыли и двигаемся дальше", - отмечает она.

Эта фраза - и настроение, которое стоит за ней - заставляет задуматься над интересными вопросами. Есть ли что-то полезное в употреблении таких выражений, как сё га най? Стоит ли за этим какая-то мудрость?

Может быть, принимая огорчившую нас ситуацию, мы освобождаемся от ее бремени - вместо того, чтобы бесконечно сражаться по любому поводу?

Всеобщая концепция?

Свой "сё га най" есть почти в каждом языке, почти в каждой культуре.

В английском, например, это "It is what it is". Французы говорят "C'est la vie". В Исландии это "þetta reddast" (примерно переводится как "все наладится"). Оттенки разные, но смысл, в общем, один - что произошло, то произошло, не стоит на этом зацикливаться...

В каждой культуре у такой фразы есть свои нюансы и свой контекст. Но одно общее у всех - настроение смирения перед ситуацией, примирение с тем, что случилось, а не борьба.

Некоторые исследования показывают, что примирение со случившимися неприятностями помогает избавиться от беспокойства.

Например, исследование 2017 года, которое провели в Калифорнийском университете (Беркли) и Университете Торонто, показало: те, кто склонен примиряться с неприятностями, испытывают меньше негативных эмоций по поводу таких ситуаций, что благоприятно сказывается на общем психологическом состоянии этих людей.

Принять неприятную ситуацию - это значит совершить нечто вроде когнитивной перестройки, подчеркивает Арис Мосс, доцент психологии, участвовавшая в исследовании в Беркли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все билеты проданы. Потерял кошелек. Забыл дома телефон… Такие ситуации случаются постоянно и становятся поводом произнести соответствующую фразу на вашем языке

"Если у вас есть привычка воспринимать подобные события таким образом, чтобы свести к минимуму их эмоциональное воздействие, это положительно сказывается на вашем психологическом здоровье", - говорит она.

Когда вы научитесь отпускать неприятную ситуацию, "вы будете чувствовать себя более спокойно и употребите сохраненную психическую энергию на исправление тех ситуаций, которые можно исправить".

Справиться с беспокойством

Возможно, когда вы попадаете в огорчительную ситуацию, лучше всего мысленно отступить на шаг и спросить себя: по поводу чего я вообще так расстроился? Могу ли я что-то изменить?

Если изменить ничего нельзя - зачем тогда так переживать? Вот тут-то и приходит на помощь "сё га най". Можно ли считать такой подход самой хорошей стратегией?

Специалисты говорят, что многое зависит от ситуации.

Если то, что случилось, - чистая случайность и не имеет никакого продолжения, тогда такая стратегия подходит.

Однако "если эта проблема возникает систематически (например, ваш начальник постоянно унижает вас, или ваш партнер склонен прибегать к насилию в отношении вас), то тогда вам стоит задуматься над тем, как искоренить проблему структурного характера", - отмечает Стефани Престон, профессор психологии Мичиганского университета.

Настроение, которое стоит за такими полными фатализма фразами, как "ничего не поделаешь", схоже с феноменом "социального поражения", говорит она.

Этот феномен часто исследуют во время экспериментов с мышами.

Маленькую мышку помещают в одну клетку с большой и агрессивной, и после периода конфронтации (нередко с дракой) маленькая впадает в депрессию, демонстративно смиряясь с новым порядком в клетке.

К счастью для людей, в большинстве случаев они могут предпринять действия для выхода из систематически плохой ситуации - уйти с ненавистной работы или разорвать отравляющие жизнь отношения с партнером.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мы практически ежедневно попадаем в неприятные ситуации - так что, может быть, лучше всего воспринимать их как неизбежное зло?

И все-таки очень многое зависит от контекста. Некоторые ситуации, возникающие систематически, могут подталкивать вас к сопротивлению и жажде перемен (так, например, случаются социальные революции), но как насчет обыденных ситуаций - таких например, как невыносимо долгое стояние в пробке?

Иногда лучше пожать плечами и сказать что-то вроде "сё га най".

"Люди пользуются такими механизмами, помогающими справляться с ситуацией, потому что так принимать жизнь легче, чем вечно сражаться за свою правоту, испытывая стресс", - указывает психоаналитик Сачи Ину из Сан-Франциско.

Ощущение поражения ведет к более глубокому пониманию себя, своих рамок, пределов Сачи Ину, психоаналитик

"Ощущение поражения также ведет к более глубокому пониманию себя, своих рамок, пределов. Это уникальная человеческая способность, очень важная для того, чтобы поддерживать ощущение, что у вас все в порядке, нормальное настроение".

Вот поэтому-то такие фразы, как "сё га най", можно применять и для пользы и во вред, говорит Ину.

Преподаватель японского языка Юми Наката в статье для популярного у экспатов из Японии сайта GaijinPot обращает внимание на "красоту и бремя" этой фразы.

Она рассказывает о своих детских воспоминаниях: ее отец, государственный служащий, возвращался домой после длинного рабочего дня и произносил ту самую фразу. Но по мере того, как Наката взрослела, ее восприятие этой фразы менялось.

"Хотя существует множество вещей, которые мы не можем контролировать, мы можем управлять своей реакцией на них", - пишет она.

"Раньше я полностью отвергала настрой "ничего не поделаешь", но сейчас целиком и полностью его придерживаюсь и произношу эти слова просто для того, чтобы управлять моей естественной реакцией на дискомфорт и несправедливость, с которыми я сталкиваюсь в жизни".

Вспомните об этом, когда будете стоять в длинной очереди, которая, кажется, вовсе не двигается.

--

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.