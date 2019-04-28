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Швейцария, кажется, идет наперекор мировым трендам, не выводя крупные купюры из оборота, а наоборот - вводя новые, с переработанным привлекательным дизайном. Что стоит за такой любовью к наличным?

В марте этого года швейцарский центробанк (Национальный банк Швейцарии, SNB) порадовал своих соотечественников, представив купюру в 1000 франков нового дизайна.

Новая банкнота немного меньше по размерам, чем старая, на ней два человека пожимают друг другу руки на фоне земного шара, что передает, по замыслу SNB, атмосферу общения.

Это не простая купюра, это одна из самых ценных денежных купюр в мире: эквивалент ее стоимости - около 880 евро (или (1 007 долларов, или 764 фунта, или 63 000 рублей).

По данным Национального банка Швейцарии, в обороте находится более 48 млн таких банкнот, что составляет почти 60% всей наличности страны.

И это происходит в то время, когда в большинстве европейских государств наличные постепенно выходят из употребления, вытесняемые удобством безналичных расчетов, а центробанки ряда стран, в том числе и Центробанк ЕС, выводят из оборота наиболее крупные купюры.

Держи кошелек шире

В начале марта, обсуждая новую банкноту, вице-председатель SNB Фритц Цурбрюгг отметил, что для швейцарцев наличные деньги - культурный феномен.

Он сказал, что 1000-франковая купюра отвечает запросам людей. Популярна она в качестве средства оплаты покупок высокой стоимости, ее берут с собой на почту, когда оплачивают счета. Удобна она и для хранения наличности, добавил он.

В Швейцарии наличные - по-прежнему основной метод оплаты. Здесь привыкли к тому, что наличка есть в кошельке у каждого, даже в наш век цифровой экономики.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Купюра в 1000 швейцарских франков - одна из самых ценных в мире

Большинство швейцарцев не смутит неработающее устройство для оплаты картой, когда им надо заплатить за сэндвич или за стрижку - наличные всегда с собой.

Если вам приходится платить за чашку кофе 100-франковой купюрой, не извиняйтесь - никто не станет вас просить поискать что-нибудь помельче.

А для того, чтобы вы могли заплатить за крупные покупки в любой момент, когда вам это понадобится, некоторые банки позволяют без предупреждения снимать со счета через банкомат до 5 000 франков в день.

Покупка автомобиля стоимостью в десятки тысяч франков за наличные - тоже не такая уж редкость.

Исследование SNB 2017 года платежных привычек 2000 швейцарцев обнаружило, что 70% покупок они совершают за наличные.

Доля дебетовых карт - 22%, кредитных карт - 5%. Инновационные методы расчетов - такие как платежные мобильные приложения или бесконтактные платежи картой - оказались непопулярны.

В отчете за 2018 год Банк международных расчетов (БМР, "банк центробанков") отметил, что вообще в мире многие расчеты, которые раньше традиционно производились наличными, сейчас приобретают электронный вид.

И хотя такие соседи Швейцарии, как Германия, разделяют любовь к физическим банкнотам, другие европейские нации - Швеция или Нидерланды - гораздо более быстро уходят от операций с наличностью.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лучше не пробуйте расплатиться карточкой на ярмарке - здесь вас не поймут

"Настоящие деньги"

Но почему швейцарцы предпочитают наличные? Есть как минимум две простых причины. Первая - наличные рассматриваются как часть культуры. Вторая - людям кажется, что расплачиваясь наличными, легче отследить свои расходы.

В Базеле 53-летняя Крис Трояни подтвердила нам это, сказав, что многие из тех, с кем она знакома по-прежнему предпочитают носить в кошельке крупные купюры.

44-летний Филипп Шапюи платит картой или использует мобильное приложение в смартфоне - но по чисто практическим причинам. "Мне не нравится кошелек, набитый монетами", - говорит он.

Но он понимает, почему другим нравятся наличные. По его словам, политика Национального банка страны привела к неопределенности в финансовой сфере, а наличные как-то более ощутимы, чем виртуальная валюта, это настоящие деньги, их можно подержать в руках: "Вы можете быть уверены, что они у вас есть".

Юрген Энглер, как и другие торговцы на Рыночной площади Базеля, принимает к оплате только наличные.

"Всего два-три покупателя в месяц просят разрешения заплатить картой, - рассказывает он. - Когда сам я иду в магазин, я тоже предпочитаю платить картой. Но когда я на рынке или в ресторане, я всегда плачу настоящими деньгами".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Настоящие деньги - это те, которые можно подержать в руках, считают многие швейцарцы

И все-таки, несмотря на укоренившуюся привычку пользоваться наличными, такие мобильные приложения, как TWINT или V Pay, применяются все чаще.

Исследование 2017 года показало, что доля швейцарцев, время от времени пользующихся смартфонами для оплаты покупок, растет.

29-летняя Джейн Кеттнер - представитель молодого поколения, которое принимает новые правила финансовой игры, но и она считает, что, платя наличными, она сохраняет больше контроля над своими тратами.

"Когда платишь электронным способом, то тратишь деньги куда легче", - говорит Кеттнер.

Об этом рассуждает и Мигуэль Брендл, профессор психологии и маркетинга Базельского университета.

"Житейская мудрость подсказывает: когда ты тратишь виртуальные франки, тебе кажется, что ты тратишь меньше, чем когда ты расплачиваешься наличными купюрами. Но даже если это и правда, то все равно до конца не объясняет такую приверженность общества наличным", - комментирует он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По сравнению с другими нациями, швейцарцы гораздо реже пользуются мобильными приложениями для оплаты, но это начинает потихоньку меняться

Работает здесь и фактор самобытности: швейцарцы такими себя видят. Это нация, которая ценит невмешательство в личную жизнь и которой не нравится, когда ей говорят, что делать.

Они считают, что отличаются от своих европейских соседей, и свято хранят свои традиции - языки, политическую систему и национальную валюту.

Уклонение от налогов?

Соседи же указывают на то, что купюры с крупным номиналом помогают преступникам отмывать деньги: 17 из 19 центробанков Еврозоны договорились больше не печатать банкноты в 500 евро, чтобы пресечь возможность этого, а центробанки Германии и Австрии вскоре к ним присоединятся.

Купюры с крупным номиналом, между тем, облегчают снятие со счета крупных сумм - особенно это актуально в конце года, когда швейцарцы заполняют налоговые декларации и должны продемонстрировать, сколько у них лежит на счетах.

(При этом о том, сколько у тебя лежит дома или в банковской ячейке, можно "забыть". А когда период уплаты налогов завершится, можно положить деньги обратно на счет. - Прим. переводчика.)

Фритц Цурбрюгг не согласен с тем, что крупные купюры чаще используются преступниками, чем мелкие, но признает, что спрос на 1000-франковые банкноты растет к Рождеству, и это, среди прочего, может быть и из-за стремления избежать уплаты налогов, что подтверждают исследования.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Купюры с крупным номиналом облегчают снятие со счета крупных сумм

"Частная жизнь, удобство"

Патрик Комбёф из Института цифрового бизнеса в Цюрихе и член правления аналитического центра Fintechrockers, считает, что Швейцария, когда будет нужно, уйдет от наличных денег.

"Самый главный рычаг к этому переходу - удобство пользователя. К сожалению, в нынешней Швейцарии об этом не очень задумываются", - говорит он.

Но, по его мнению, цифровая эра передает бразды правления от индустрии финансовых услуг в руки самих пользователей. Что ведет к смещению фокуса на сферу обслуживания клиентов.

Технологии криптовалюты и блокчейна очень актуальны как среди швейцарских стартапов, так и среди компаний с устоявшейся репутацией. Недавнее исследование Университета Люцерна обнаружило, что рост швейцарского сектора финтека (финансовых технологий) значительно ускорился в 2018 году - как по количеству компаний, так и по инвестициям венчурного капитала.

Джонатан Риа, исполнительный директор консультативной компании Foinder, считает, что на принятие криптовалюты как средства расчетов в ежедневных транзакциях понадобится еще как минимум десятилетие.

"Для этого нужно найти компромисс между невмешательством в частную жизнь, удобством, самобытностью и традиционным ощущением ценности наличных как своего рода средства защиты от долгов", - говорит он.

На сегодняшний день многие швейцарцы по-прежнему высоко ценят анонимность и свободу, которые дарят им наличные.

Новые банкноты лилового цвета уже в ходу. Действительно, они красивы, их приятно держать в руках. В общем, сплошное удовольствие - до тех пор, пока они лежат в вашем кошельке.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.