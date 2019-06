У вас есть акцент в иностранном языке. Как от него избавиться?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Причина акцента, от которого так трудно избавиться, говоря на другом языке, - в том, что наше ухо с детства привыкает отфильтровывать частоты, которые не нужны для понимания родной речи. Что же делать?

В прошлом году на одной из пресс-конференций турнира "Ролан Гаррос" случился небольшой конфуз. Журналист Джонатан Пинфилд задал вопрос немецкому теннисисту Александру Звереву.

Зверев, говорящий по-английски, как и подавляющее большинство профессиональных спортсменов такого класса, выслушал Пинфилда и в свою очередь спросил: "А вы откуда, приятель?"

"Из Йоркшира, Англия", - ответил ничего не подозревающий Пинфилд. "Круто, - сказал Зверев. - Я ничего не понял". Все захихикали, в том числе и сам репортер.

Тот случай на пресс-конференции мгновенно разлетелся по соцсетям, но что же тут поделаешь, если йоркширский выговор непривычному уху действительно очень трудно разобрать.

Позже Пинфилд признался Би-би-си, что ему приходится говорить медленнее во время интервью - и все равно его частенько неправильно понимают.

Шутки шутками, но сильный акцент, как и экзотический выговор, может помешать вашей карьере.

Исследования показывают, что когда речь идет о более престижных, статусных местах работы, работодатели по-прежнему отдают предпочтение тем, кто говорит со стандартным британским или американским произношением.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Александр Зверев привык справляться с трудностями на корте, но тот вопрос на пресс-конференции поставил его в тупик

Всемирный язык

К 2020 году по-английски в мире будут говорить два миллиарда человек, прогнозируют в Британском Совете (международной организации, призванной развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами. - Прим. переводчика). Сейчас на английском говорит около 1,75 млрд.

Для бизнеса английский уже фактически стал глобальным языком общения, однако идеальный выговор дается далеко не всем, учитывая то, для какого огромного количества бизнесменов это неродной язык.

Но и у так называемых носителей языка тоже бывают проблемы: более четверти всех британцев считают, что сталкивались с дискриминацией по их выговору (согласно данным исследования, проведенного телеканалом ITV и исследовательской компанией Comres, занимающейся научным консультированием).

Британский дизайнер Пол Спенсер может это подтвердить. В 2003 году он переехал с востока Англии в Лондон. Спенсер считает, что вынужден был отказаться от естественного для него выговора в пользу более нейтрального произношения - для того чтобы продвигаться по работе.

"Это было осознанным решением, так как раньше мне и в голову не приходило, что я говорю как-то не так, непохоже на других, на местном диалекте, - рассказывает он. - Однако люди [в Лондоне] часто смотрели на меня недоумевающе…"

"Например, я мог сказать что-то вроде 'that frit me, that did', что означает "that frightened me" ("это напугало меня"). Я думал, что так все говорят, но оказалось, что нет".

Все больше и больше компаний следуют такому же выбору. Audi, Airbus, Renault и Samsung выбрали стандартный английский в качестве официального языка своего бизнеса в представительствах по всему миру.

Частоты русского языка варьируются в удивительно широком диапазоне - от 125 до 12 000 Гц

На практике у разных компаний разные правила. Например, правило говорить на английском может касаться только совещаний на высоком уровне менеджмента - или же может распространяться абсолютно на всех сотрудников любого уровня.

Крупнейшая в Японии компания электронной торговли Rakuten подходит к правилу "только на английском" столь строго, что однажды даже разом заменила меню в своих кафетериях - теперь они все на английском.

Руководители старшего звена в японском автогиганте Honda к 2020 году должны будут выучить английский так, чтобы продемонстрировать свободное им владение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Английский стал глобальным языком бизнеса, но даже носители этого языка могут иметь проблемы, если разговаривают на каком-то местном диалекте или с региональным выговором

Все это - элементы глобальной тенденции: компании стараются повысить доходы от международной деятельности, особенно те из них, кто экспортирует товары и услуги, подчеркивает Кристин Нашбергер, профессор управления человеческими ресурсами бизнес-школы Одонсия в Нанте (Франция).

"Для таких [французских] корпораций, как L'Oreal и LVMH, которые экспортируют большую часть своих товаров, язык бизнеса на самом деле английский".

"Но я сказал бы, что и менее крупные компании, планирующие увеличить долю экспорта, тоже принимают английский в качестве официального языка. И если у вас сильный акцент, то в конечном счете это будет вашим слабым местом".

Скажем, немецкая компания, экспортирующая свои товары в 20 разных стран на разных континентах, вряд ли должна ожидать от своих сотрудников отличного знания языков этих стран, как и того, что местные ее представители будут бегло говорить по-немецки. Но они могут вести бизнес на одном общем языке - английском.

Этот тренд никуда не делся, несмотря даже на то, что Великобритания покидает Евросоюз, и как только она это сделает, английский перестанет быть официальным языком для остальных 27 членов ЕС.

Но он останется рабочим языком ЕС. Так что знание английского (и умение говорить на нем понятно, без сильного акцента) будет по-прежнему желательно.

Скажи "шибболет"

На протяжении веков язык использовался для того, чтобы как-то разделить людей по категориям.

Классический пример - библеизм "шибболет", который в итоге стал лингвистическим термином (слово, трудное для произношения, по которому узнают иностранца).

Согласно Библии, это слово ("поток воды", "течение") однажды было применено для опознания тех, для кого диалект является неродным.

Когда жители Галаада разбили ефремлян во время одной из древних межусобиц, им надо было опознать пытающихся бежать, чтобы спастись, ефремлян. Для этого они предлагали произнести слово "шибболет".

Ефремляне не выговаривали букву "ш", и их сразу убивали (в Ветхом завете сказано, что 42 тыс. человек не смогли правильно произнести слово).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У каждого языка - свой диапазон частот: например, у британского английского - 2000 - 12000 Гц, а у французского - между 15 - 250 Hz и 1000 - 2000 Гц

Акцент, с которым мы говорим, по-прежнему имеет огромное значение для нашего социального статуса, отмечает Каролин Бело, консультант по педагогике и директор по коммуникациям языковой школы Sound Sense в Париже.

"Если вы неразборчиво произносите слово или применяете неправильную интонацию, вы, образно говоря, для совещания умерли".

Бело приводит в пример классическую ошибку, которую делают французы, произнося английское слово "focus" как "fuc-us", что мгновенно подрывает доверие к компетентности докладчика.

"Если вы француз, - продолжает она, - когда вы выезжаете за границу, вы обнаруживаете, что наша манера говорить воспринимается другими как холодная, ироничная, порой грубая, саркастичная, даже депрессивная - и не показывающая интереса к собеседнику".

Переучить мозг

Так что же, может быть, всё сводится к тому, чтобы как-то переучить свой мозг так, чтобы акцент ушел?

Французский врач-отоларинголог Альфред Томати обнаружил, что каждый язык звучит в своем диапазоне частот.

И теперь такие языковые школы, как парижская Sound Sense, применяют это для того, чтобы приучить французских профессионалов к восприятию английских частот, используя устройство под названием "электронное ухо".

Устройство состоит из наушников, которые передают звук во внутреннее ухо примерно таким же способом, что и слуховой аппарат - с помощью вибраций, посылающих сигнал через кости черепа.

Люди способны воспринимать частоты в диапазоне от 20 до 20 000 Гц, что объясняет, почему мы не слышим, скажем, собачий (ультразвуковой) свисток - он звучит на более высоких частотах, воспринимаемых собаками и другими животными.

Эксперты-лингвисты говорят, что наша речь состоит из огромного количества колебаний - как основных тонов, так и обертонов.

В методе Томати учитывается то, что человеческие языки звучат в разных диапазонах обертонов: британский английский, например, - между 2 000 to 12 000 Гц, а диапазон французского гораздо уже - от 125 до 250 Гц и между 1000 и 2000 Гц.

Частоты русского, между тем, варьируются в удивительно широком диапазоне - от 125 до 12 000 Гц.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лингафонные классы - популярный метод интенсивного обучения языку

Метод Томати направлен на то, чтобы натренировать ухо слышать частоты, характерные для других языков.

На первом этапе студент проходит получасовой тест, позволяющий установить, насколько хорошо он воспринимает на слух разные частоты.

Затем в течение двух часов обучающийся слушает записанную музыку, обычно классическую, например, Моцарта, из которой отфильтрованы те частоты, которые вы и так хорошо слышите, но оставлены те, которые вашему уху непривычны.

Эти частоты на протяжении записи то включаются, то отключаются - это делается для того, чтобы пробудить малюсенькие мускулы в среднем ухе и укрепить их. Такое упражнение вполне можно делать в домашних условиях.

"Мы предлагаем смесь музыки и ряда программ на том языке, который вы хотите выучить, - рассказывает Бело. - В процессе обучения вы приучаете свои уши и рот к звучанию на правильной частоте".

Диапазон французского практически не совпадает с диапазоном частот британского английского

В Sound Sense этот метод сочетают с традиционными лингафонными классами и занятиями лицом к лицу или по "Скайпу".

Фабьен Бийа работает консультантом по вопросам цифровых коммуникаций и стратегии, что включает в себя частые поездки на конференции в США. Ей метод Томати представляется полезным.

"Фокус в обучении делается на понимании ритма и акцента, его частотной коррекции, - говорит она. - Сочетание классов и тренировки с помощью "электронного уха" дает результаты. Это непохоже на все остальное".

Компании IBM France, Renault и Cisco тоже прибегают к услугам школы, где используется метод Томати. Для слухового обучения и развития языковых навыков используется и еще одна техника, метод Берара.

В некоторых языковых школах утверждают, что применение такой тренировки уха снижает количество времени, которое требуется на обучение языку - иногда до 50%.

Специалисты из Политехнического университета Валенсии провели оценку эффективности метода Томати во время недавнего исследования, признав его эффективным инструментом обучения.

Искусство слушать

Но почему же нам так трудно избавиться от акцента? Потому, что всё - в том числе и привычка к языку - начинается в детстве.

Мозг новорожденного воспринимает все частоты человеческой речи, но затем, по мере взросления (уже начиная с возраста 8 месяцев) ненужные частоты отсеиваются, и он сосредотачивается только на тех, которые звучат в родной речи.

Некоторые лингвисты считают шесть лет переломным возрастом, до которого ребенок учится свободно говорить на языке. Другие дают на это чуть больше времени, включая подростковый возраст.

Для взрослых становится почти невозможным выучить иностранный язык так, чтобы говорить без акцента, отмечает Дженнифер Дорман, одна из создателей лингвистического мобильного приложения Babbel.

Таким образом носитель французского языка будет испытывать почти непреодолимые трудности, если захочет звучать, как натуральный англичанин, поскольку его мозг уже не воспринимает весь спектр частот английского.

Соответственно, и его речевой аппарат не сможет воспроизвести правильное звучание - ведь человек его не слышит...

Акцент только тогда превращается в проблему, если другим трудно вас понимать

"Некоторые люди от природы имеют талант к изучению языков, - говорит Дорман. - И довольно часто это именно те, кто с детства рос в многоязыковой среде, и его уши привыкли к разным частотам"

"Мозг таких людей не отфильтровывает "чужие" частоты, не теряет к ним чувствительность".

"Диапазон французского практически не совпадает с диапазоном частот британского английского. Поэтому французам требуются дополнительные усилия для активации в мозгу нужных частот".

Есть ли какие-то другие способы?

Эксперты-лингвисты считают, что самый лучший способ научиться говорить по-английски (и на любом другом языке) как носитель языка - как можно больше слушать язык и говорить на нем.

Предприниматель из Бразилии Рафаэль Дос Сантос рассказывает: когда он в 2002 году переехал в Британию, он посещал языковые классы и даже занимался с преподавателем по речи, но обнаружил в итоге, что самый лучший способ избавиться от акцента - как можно больше читать вслух в присутствии своего друга-англичанина, который по ходу дела исправлял ошибки Рафаэля и объяснял, как правильно говорить.

Но, в конце концов, акцент только тогда превращается в проблему, если другим трудно вас понимать, подчеркивает предприниматель из России Полина Монтано.

Она - соучредитель лондонской компании, размещающей рекламу рабочих мест в сфере обслуживания, подходящих для начинающих. Для многих из тех, кто пользуется ее услугами, английский - не родной язык.

"Я думаю, люди в нашем обществе готовы принять разнообразие. Вам просто надо верить в себя".

И если вы стесняетесь своего акцента, советует Монтано, "скажите себе: акцент есть у всех, а мой к тому же - милый".

---

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.