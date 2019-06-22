Женщина и восклицательный знак: отношения, которые стоит пересмотреть
Каждое неоправданное применение восторженной пунктуации словно взывает: "ну пожалуйста, ну пусть я вам понравлюсь, пожалуйста, ответьте мне "да". Почему мы, женщины, это делаем?
Привет! Надеюсь, что у вас все в порядке! Так классно получить от вас весточку!
Все мои знакомые знают, что я очень жизнерадостная. Даже в самые плохие дни я стараюсь вести себя так, как будто у меня все отлично - по крайней мере при общении с теми людьми, которые не входят в круг моих близких друзей и коллег по работе.
В моих имейлах это проявляется в большом количестве восклицательных знаков.
Я всегда была озабочена тем, чтобы выглядеть приятной в общении. И порой ловила себя на том, что ставлю восклицательный знак в конце чуть ли не каждого предложения.
И мне ни капельки не стыдно в этом признаться, потому что, вполне возможно, вы этим тоже не раз грешили.
Перечитайте несколько последних своих писем. Если вы похожи на меня, то найдете и восклицательные знаки, и другие любезности, рассыпанные по всему тексту.
"С нетерпением жду результатов!"
"Мне не терпится получить от вас ответ!"
"Я рада была помочь вам!"
Да неужели?
Пишите ли вы всего несколько имейлов в день или рассылаете их пачками, каждый раз перед отправкой вы принимаете микро-решение - как учесть конкретного получателя, когда вы к нему обращаетесь, какую пунктуацию применить, как сделать высказанное вами понятней и ясней. И всё - в режиме реального времени.
Вот тут-то и начинает работать опыт десятилетий улучшательства - он прокрадывается в ваш имейл вместе с неистребимым желанием понравиться собеседнику.
Особенно это справедливо для женщин, которые употребляют восклицательные знаки гораздо чаще, чем мужчины.
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В одном из исследований 2006 года было проанализировано 200 случаев применения восклицательного знака участниками профессиональных дискуссионных групп и обнаружено, что 73% этих знаков поставлено женщинами.
В исследовании сделан вывод, что во время профессиональных диалогов и контактов женщины таким образом пытаются передать свой дружелюбный настрой.
Что касается меня, то проклятие восклицательного знака таково: я использую его слишком часто, потому что чувствую необходимость как-то управлять чувствами реципиента. По умолчанию мой тон энергичный, полный энтузиазма - даже если ситуация и не предполагает такового.
Будьте добры
Нам, женщинам, свойственно переоценивать важность доброты и любезности на рабочем месте, и у этого есть причина.
Согласно прошлогоднему докладу "Женщины на рабочем месте" международной консалтинговой компании McKinsey, нас по-прежнему с меньшей долей вероятности берут на работу или продвигают по карьерной лестнице, чем мужчин, и нам приходится более тщательно, чем мужчинам, доказывать нашу компетентность.
Кроме того, наши суждения чаще ставятся под сомнение, чем мужские, даже если они высказываются на основе опыта работы.
Неужели именно поэтому я ставлю восклицательные знаки, пытаясь показать свой энтузиазм?
Я боюсь не получить того, что мне нужно, и смягчаю тон, подчеркивая мою заинтересованность в том, что делает получатель моего письма.
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Я как бы добавляю еще один слой в свой имейл - слой дружелюбия, поскольку не хочу звучать холодно. Каждый ненужный восклицательный знак посылает маленькую просьбу моему реципиенту: пожалуйста, пусть я тебе понравлюсь, пожалуйста, ответь "да".
И это не только в имейлах. В компаниях я - не самый заметный человек, мне всегда было неловко прервать кого-то в разговоре.
Я боялась высказаться, боялась отстаивать свои идеи, делиться опытом - позволяя другим получить признание, которого они добивались.
Таким образом, ради вежливости я не вносила свой вклад в общий разговор.
Женщин воспитывают так, чтобы они были добрыми, оказывали поддержку другим и не занимали много места. Это истощает и опустошает.
А время утекает
Когда я начала отфильтровывать свою пунктуацию, я заметила, как подобный искусственный энтузиазм проявлялся и в моей жизни. Я обнаружила, что трачу слишком много энергии на то, чтобы сделать свой тон приемлемым для других.
Пытаться повлиять на то, как себя чувствуют другие, - это очень утомляет. Хуже того, в этом нет никакой необходимости.
Реальность такова, что я на самом деле не очень-то и рада буду получить ответ от кого-то, кого я не знаю. И я далеко не всегда рада помочь, потому что у меня полно собственной работы.
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Тратя энергию, чтобы польстить другим, я лишаю этой энергии мои собственные творческие проекты. Этой энергии мне не хватает на выполнение моих профессиональных задач.
Весь этот грамматический энтузиазм должен демонстрировать открытость - мою и моей компании. Конечно, в результате люди могут счесть, что я хорошая. Но чем мне приходится для этого жертвовать?
И это касается не только пунктуации - это и то, как я разговариваю на собраниях и деловых встречах. Это то, как я соглашаюсь с вещами, с которыми на самом деле не согласна. Это то, как я не могу оградить свое собственное время от бессмысленной его траты.
Ставя свои интересы и проекты на второе место, я подвожу себя и мою команду.
Не по умолчанию
По мере того, как я училась обуздывать свою пунктуацию, я обнаружила, что восклицательный знак можно использовать иначе.
Вовремя улыбнуться бывает очень важно. Так и восклицательный знак, поставленный в правильном месте, создает связь с людьми, с которыми переписываешься - с близким ли другом или же с незнакомцем.
Вместо того, чтобы злоупотреблять любезностями, теперь я позволяю моим словам вести меня к цели. Восклицательный знак я применяю только тогда, когда это выглядит честно и естественно, а не как признак неуверенности в себе.
Если я хочу произвести правильное впечатление, есть и другие способы установить эмоциональную связь - без использования знаков пунктуации.
Теперь я решила вместо поверхностного сосредоточиться на конкретном - например, послать человеку статью, которая может ему понравиться, или похвалить его недавнюю работу.
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Я безжалостно заменяю все восклицательные знаки на точки. Точки замедляют мой темп. Они предполагают утвердительность: "я знаю, о чем говорю". И я знаю, чего хочу.
Я стала иначе смотреть на то, как я обращаюсь с имейлами в моем почтовом ящике. Теперь я раздумываю: а стоит ли моего времени ответ на то или иное письмо? Если мне кажется, что эта переписка не добавит ничего ценного моей работе, я не отвечаю.
Мое вербальное общение тоже стало иным. Я стала разговаривать более определенно, однако если мне не хватает уверенности, то я часто использую интонацию с восходящим тоном в конце предложения или заканчиваю предложение вопросом.
Я формулирую то, что мне нужно, в виде вопросов, а не указаний, и, кажется, пора начать ставить точки и здесь.
Мы не обязаны вежливо просить, чтобы наше мнение было учтено. Наши мысли, наш вклад в общее дело имеют право на существование.
Я срываю маску пунктуации, которая высасывала из меня энергию, и провожу жесткую прямую линию, чтобы защитить мое время и мою энергию.
Иногда, конечно, я буду восклицать. Потому что восклицательный знак, как и доброта, - это ценный ресурс. И я буду пользоваться им разумно. Точка.
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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.