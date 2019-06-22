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Каждое неоправданное применение восторженной пунктуации словно взывает: "ну пожалуйста, ну пусть я вам понравлюсь, пожалуйста, ответьте мне "да". Почему мы, женщины, это делаем?

Привет! Надеюсь, что у вас все в порядке! Так классно получить от вас весточку!

Все мои знакомые знают, что я очень жизнерадостная. Даже в самые плохие дни я стараюсь вести себя так, как будто у меня все отлично - по крайней мере при общении с теми людьми, которые не входят в круг моих близких друзей и коллег по работе.

В моих имейлах это проявляется в большом количестве восклицательных знаков.

Я всегда была озабочена тем, чтобы выглядеть приятной в общении. И порой ловила себя на том, что ставлю восклицательный знак в конце чуть ли не каждого предложения.

И мне ни капельки не стыдно в этом признаться, потому что, вполне возможно, вы этим тоже не раз грешили.

Перечитайте несколько последних своих писем. Если вы похожи на меня, то найдете и восклицательные знаки, и другие любезности, рассыпанные по всему тексту.

"С нетерпением жду результатов!"

"Мне не терпится получить от вас ответ!"

"Я рада была помочь вам!"

Да неужели?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывший кандидат в президенты США Джеб Буш использовал восклицательный знак в логотипе своей кампании 2016 года, что вызвало пародии в прессе

Пишите ли вы всего несколько имейлов в день или рассылаете их пачками, каждый раз перед отправкой вы принимаете микро-решение - как учесть конкретного получателя, когда вы к нему обращаетесь, какую пунктуацию применить, как сделать высказанное вами понятней и ясней. И всё - в режиме реального времени.

Вот тут-то и начинает работать опыт десятилетий улучшательства - он прокрадывается в ваш имейл вместе с неистребимым желанием понравиться собеседнику.

Особенно это справедливо для женщин, которые употребляют восклицательные знаки гораздо чаще, чем мужчины.

В одном из исследований 2006 года было проанализировано 200 случаев применения восклицательного знака участниками профессиональных дискуссионных групп и обнаружено, что 73% этих знаков поставлено женщинами.

В исследовании сделан вывод, что во время профессиональных диалогов и контактов женщины таким образом пытаются передать свой дружелюбный настрой.

Что касается меня, то проклятие восклицательного знака таково: я использую его слишком часто, потому что чувствую необходимость как-то управлять чувствами реципиента. По умолчанию мой тон энергичный, полный энтузиазма - даже если ситуация и не предполагает такового.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Восклицательные знаки иногда бывают неприятны. Порой они передают сильные эмоции. На снимке: члены Европарламента так выразили протест против изменений в конституции Венгрии (2013 г.)

Будьте добры

Нам, женщинам, свойственно переоценивать важность доброты и любезности на рабочем месте, и у этого есть причина.

Согласно прошлогоднему докладу "Женщины на рабочем месте" международной консалтинговой компании McKinsey, нас по-прежнему с меньшей долей вероятности берут на работу или продвигают по карьерной лестнице, чем мужчин, и нам приходится более тщательно, чем мужчинам, доказывать нашу компетентность.

Кроме того, наши суждения чаще ставятся под сомнение, чем мужские, даже если они высказываются на основе опыта работы.

Неужели именно поэтому я ставлю восклицательные знаки, пытаясь показать свой энтузиазм?

Я боюсь не получить того, что мне нужно, и смягчаю тон, подчеркивая мою заинтересованность в том, что делает получатель моего письма.

Я как бы добавляю еще один слой в свой имейл - слой дружелюбия, поскольку не хочу звучать холодно. Каждый ненужный восклицательный знак посылает маленькую просьбу моему реципиенту: пожалуйста, пусть я тебе понравлюсь, пожалуйста, ответь "да".

И это не только в имейлах. В компаниях я - не самый заметный человек, мне всегда было неловко прервать кого-то в разговоре.

Я боялась высказаться, боялась отстаивать свои идеи, делиться опытом - позволяя другим получить признание, которого они добивались.

Таким образом, ради вежливости я не вносила свой вклад в общий разговор.

Женщин воспитывают так, чтобы они были добрыми, оказывали поддержку другим и не занимали много места. Это истощает и опустошает.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Восклицательный знак часто встречается на предупреждающих об опасности плакатах. Ваши восклицательные знаки могут предупреждать других: не стоит принимать автора этого письма всерьез

А время утекает

Когда я начала отфильтровывать свою пунктуацию, я заметила, как подобный искусственный энтузиазм проявлялся и в моей жизни. Я обнаружила, что трачу слишком много энергии на то, чтобы сделать свой тон приемлемым для других.

Пытаться повлиять на то, как себя чувствуют другие, - это очень утомляет. Хуже того, в этом нет никакой необходимости.

Реальность такова, что я на самом деле не очень-то и рада буду получить ответ от кого-то, кого я не знаю. И я далеко не всегда рада помочь, потому что у меня полно собственной работы.

Тратя энергию, чтобы польстить другим, я лишаю этой энергии мои собственные творческие проекты. Этой энергии мне не хватает на выполнение моих профессиональных задач.

Весь этот грамматический энтузиазм должен демонстрировать открытость - мою и моей компании. Конечно, в результате люди могут счесть, что я хорошая. Но чем мне приходится для этого жертвовать?

И это касается не только пунктуации - это и то, как я разговариваю на собраниях и деловых встречах. Это то, как я соглашаюсь с вещами, с которыми на самом деле не согласна. Это то, как я не могу оградить свое собственное время от бессмысленной его траты.

Ставя свои интересы и проекты на второе место, я подвожу себя и мою команду.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Восклицательный знак работает тогда, когда поставлен в правильном месте

Не по умолчанию

По мере того, как я училась обуздывать свою пунктуацию, я обнаружила, что восклицательный знак можно использовать иначе.

Вовремя улыбнуться бывает очень важно. Так и восклицательный знак, поставленный в правильном месте, создает связь с людьми, с которыми переписываешься - с близким ли другом или же с незнакомцем.

Вместо того, чтобы злоупотреблять любезностями, теперь я позволяю моим словам вести меня к цели. Восклицательный знак я применяю только тогда, когда это выглядит честно и естественно, а не как признак неуверенности в себе.

Если я хочу произвести правильное впечатление, есть и другие способы установить эмоциональную связь - без использования знаков пунктуации.

Теперь я решила вместо поверхностного сосредоточиться на конкретном - например, послать человеку статью, которая может ему понравиться, или похвалить его недавнюю работу.

Я безжалостно заменяю все восклицательные знаки на точки. Точки замедляют мой темп. Они предполагают утвердительность: "я знаю, о чем говорю". И я знаю, чего хочу.

Я стала иначе смотреть на то, как я обращаюсь с имейлами в моем почтовом ящике. Теперь я раздумываю: а стоит ли моего времени ответ на то или иное письмо? Если мне кажется, что эта переписка не добавит ничего ценного моей работе, я не отвечаю.

Мое вербальное общение тоже стало иным. Я стала разговаривать более определенно, однако если мне не хватает уверенности, то я часто использую интонацию с восходящим тоном в конце предложения или заканчиваю предложение вопросом.

Я формулирую то, что мне нужно, в виде вопросов, а не указаний, и, кажется, пора начать ставить точки и здесь.

Мы не обязаны вежливо просить, чтобы наше мнение было учтено. Наши мысли, наш вклад в общее дело имеют право на существование.

Я срываю маску пунктуации, которая высасывала из меня энергию, и провожу жесткую прямую линию, чтобы защитить мое время и мою энергию.

Иногда, конечно, я буду восклицать. Потому что восклицательный знак, как и доброта, - это ценный ресурс. И я буду пользоваться им разумно. Точка.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.