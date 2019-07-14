"Прощальные формулировки" в имейле - почему это важно?
Слова, которые вы используете, подписывая электронное письмо, значат не меньше, чем его содержание. И могут стоить вам дорого.
Как американка, живущая в Британии, я уже привыкла к тому, что время от времени невольно оскорбляю местных жителей тем, как пользуюсь английским.
Хотя такие оплошности, как pants ("трусы" в британском варианте английского, "брюки" в американском английском) вместо trousers, можно быстро исправить, требуется время, чтобы понять: у многих других слов есть свои скрытые значения и оттенки, которые не сразу доступны даже англоязычному, но родившемуся в другой стране.
Одно из таких слов - "Regards" (это слово ставится в конце имейла перед именем отправителя и представляет из себя усеченный вариант Best regards - "наилучшие пожелания". - Прим. переводчика). Это слово я никогда не употребляю в повседневной устной речи, но оно стабильно присутствует в рабочей переписке.
На протяжении многих лет я беспечно писала "regards" в конце всех имейлов - пока в одном из разговоров не выяснилось, что для британца это звучит холодно.
"Kind regards" ("с добрыми пожеланиями") или "Best regards" ("с наилучшими пожеланиями") - это приемлемо и гораздо теплее. А "Regards" само по себе звучит резковато.
"Когда я жила в Великобритании, я думала, что "Kind regards" - это довольно стандартно, и если бы я захотела сократить его до "Regards", мне было бы неспокойно - а не обижу ли своего адресата", - говорит Лиэнн Стоддарт, поэт и волонтер нескольких норвежских благотворительных организаций. Она родилась в Британии, но еще ребенком переехала в Норвегию.
Когда, уже будучи взрослой, она вернулась в Британию и начала работать в клиентской службе, она испытала культурный шок. Ей понадобилось время, чтобы приспособиться и найти правильный тон с верной степенью официальности в имейлах, которые она рассылала. "Такие слова, как "Regards", повергали меня в панику".
Почему верный тон - это непросто
Порой бывает непросто соблюсти баланс, когда подписываешь имейл. Луиз Иган испытывала это много раз.
Как президент Soho Language Group, помогающей бизнесменам в Нью-Йорке подтянуть английский, она сталкивается с тем, что те, для кого английский неродной, дословно переводят "прощальные" формулировки из своего языка, не придавая значения контексту.
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Например, "тысяча поцелуев" - прямой перевод Mille baisers, употребляемого в переписке между друзьями во Франции - звучит тревожаще интимно в рабочем имейле, отмечает она.
Прощание по-английски в электронном письме может выглядеть холодно для тех, у кого родной - арабский. На арабском языке имейлы часто заканчиваются цветистыми выражениями типа مع جزيل الشكر و التقدير (дословно - "Примите изобилие уважения и признательности").
В сравнительном исследовании корейских и австралийских ученых делается вывод, что такие элементы электронного письма, как его завершение, в действительности влияют на восприятие его людьми из разных стран как вежливое или не очень.
Около 40% корейцев в этом исследовании расценили имейлы австралийцев как невежливые, в то время как лишь 28% участников-австралийцев нашли невежливыми имейлы корейцев.
Во многих странах восприятие завершения имейла схоже. Во многих европейских государствах это - тот или иной вариант "наилучших (или дружеских) пожеланий": Med vänliga hälsningar (Mvh) в Швеции, Med vennlig hilsen (Mvh) в Норвегии, Mit freundlichen Grüßen (MfG) или Liebe Grüsse (LG) в Германии и Üdvözlettel (Üdv) в Венгрии.
Хотя в некоторых культурах сокращения этих пожеланий считаются приемлемыми, в Британии это не так. "Rgds" (нечто вроде ПЖЛН. - Прим. переводчика) как укороченный вариант "Regards" пока не получил распространения, и я ни разу не видела имейла, заканчивающегося "KR" (Kind regards).
В Латинской Америке распространенная форма окончания электронного письма - Saludos/Saudações (примерно то же, что и "Regards") или, если вы хотите звучать менее официально - Un abrazo/Um abraço ("обнимаю").
Однако надо учитывать то, что завершение имейла "объятиями" может показаться неловким представителям тех культур, где ценится сдержанность (например, в Великобритании). Но, скажем, в Бразилии это приемлемо в полуофициальной переписке.
Впрочем, и британцы стали частенько употреблять в конце полуофициальных и неформальных имейлов "xx" ("поцелуи"). Похоже, что и они не чураются проявлений физического влечения - главное, чтобы об этом было написано не слишком открыто.
Это "xx" в конце имейла распространено и в США, как и "Cheers" ("пока"). Но последнее употребляется лишь иногда - из опасений быть обвиненным в претенциозности. Ну и кроме того, "cheers" - слишком многозначное слово (может означать "спасибо", "ура", "ваше здоровье" и т.д.), так что его присутствие в конце имейла может поставить адресата в тупик.
Почему это важно
"Завершая письмо, мы исходим из таких вещей, как степень нашего знакомства с адресатом и его общественный статус", - объясняет Кен Танн, преподаватель управления коммуникациями Квинслендского университета (Австралия).
"Наша манера завершать письмо может повлиять на [...] вероятность получить ответ, поскольку содержит намек на ожидания автора письма", - говорит он.
Несколько слов в самом конце имейла могут содержать информацию не только о социальном статусе, гендере, динамике отношений и офисной культуре, но и о культуре в более широком смысле.
Например, в Нигерии общепринято заканчивать имейл на религиозной ноте - например, различными вариантами "Stay blessed" ("Будьте благословенны").
Инносент Чилува, возглавляющая факультет иностранных языков в Ковенантском университете в Нигерии, подчеркивает, что такие окончания имейлов - по сути молитвы. И в имейле из Нигерии окончание может быть более важным, чем начало.
Это относится ко многим нигерийским имейлам, независимо от того, на каком языке они написаны. "Формулировки, употребляемые в таких имейлах, есть ни что иное, как прямой перевод (например, на английский) с языков коренных народов Нигерии, в том числе и с пиджин", - объясняет Чилува.
Иногда то, как нигерийцы заканчивают свои письма, может произвести совсем не то впечатление, на которое они рассчитывают, и даже испортить карьеру.
Фарук Кпероги, ведущий блог о нигерийском английском и нигерийской культуре на сайте Notes from Atlanta, приводит в пример случай с одним нигерийским профессором, который завершил письмо коллеге из США, с которой до этого не встречался, фразой "Надеюсь вскоре прочитать ваш ответ".
Однако американскому профессору такое окончание имейлов встречалось только в печально известных "нигерийских письмах" (распространённый вид мошенничества, когда у получателя просят помощи в финансовых операциях, обещая потом вернуть гораздо более крупную сумму. - Прим. переводчика).
Американка решила, что имейл нигерийского профессора - фейк, и отозвала свое предложение представить его своим коллегам.
В нигерийском же варианте английского это выражение абсолютно приемлемое. И весьма прискорбно, что большинство англоговорящих впервые сталкивается с нигерийским английским (по оценке Кпероги, самым быстрорастущим неродным вариантом английского) именно в "нигерийских письмах".
Добавить индивидуальности
Важность культурных ориентиров вовсе не означает, что для проявления индивидуальности нет места. Один мой знакомый, работающий в Голивуде, подписывает свои имейлы "LTD" ('Living the dream', "живу, как мечтал", "мечты сбылись").
А то, как завершает письма кенийский шеф-повар Нжати Кабуи, - и профессионально, и политически оправдано - "Eat well" ("Питайтесь хорошо").
По словам Кабуи, "большинство кенийцев завершает деловые имейлы в типично колониальном стиле" - чисто британскими выражениями "Искренне ваш" и "Всего наилучшего", а он, Кабуи, решил произвести деколонизацию во всем, даже в стиле электронных писем.
Ну и конечно, популярность той или иной формулировки зависит от того, к какому поколению вы принадлежите.
Розена Кроссман, парижская журналистка, отмечает, что во Франции bonne journée - хороший выбор в переписке профессионалов. Это пожелание хорошего дня, только без привкуса службы поддержки пользователей.
"Оно постепенно переросло в belle journée ["прекрасного дня"], что вполне в духе миллениалов-инфлюенсеров".
Ну а если вас угнетает сама необходимость выбирать правильную формулировку из большого количества вариантов и вам хочется поскорее уж нажать на кнопку "послать", можете взять пример с некоторых китайцев, которые вообще не сопровождают собственную подпись никакими словами.
Однако что бы вы ни выбрали, следует позаботиться о том, чтобы не оставить вашего адресата в недоумении. Как это случилось со мной, когда я впервые получила имейл, заканчивающийся причудливо - "TTFN".
Те из вас, кто хорошо помнит книги о Винни-Пухе на английском языке или знакомы со стилем британской военной связи, расшифруют это сразу (сокращение "ta ta for now", "пока-пока", "до встречи". - Прим. переводчика). Но мне пришлось поломать голову…
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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.