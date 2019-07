Правообладатель иллюстрации Getty Images

Слова, которые вы используете, подписывая электронное письмо, значат не меньше, чем его содержание. И могут стоить вам дорого.

Как американка, живущая в Британии, я уже привыкла к тому, что время от времени невольно оскорбляю местных жителей тем, как пользуюсь английским.

Хотя такие оплошности, как pants ("трусы" в британском варианте английского, "брюки" в американском английском) вместо trousers, можно быстро исправить, требуется время, чтобы понять: у многих других слов есть свои скрытые значения и оттенки, которые не сразу доступны даже англоязычному, но родившемуся в другой стране.

Одно из таких слов - "Regards" (это слово ставится в конце имейла перед именем отправителя и представляет из себя усеченный вариант Best regards - "наилучшие пожелания". - Прим. переводчика). Это слово я никогда не употребляю в повседневной устной речи, но оно стабильно присутствует в рабочей переписке.

На протяжении многих лет я беспечно писала "regards" в конце всех имейлов - пока в одном из разговоров не выяснилось, что для британца это звучит холодно.

"Kind regards" ("с добрыми пожеланиями") или "Best regards" ("с наилучшими пожеланиями") - это приемлемо и гораздо теплее. А "Regards" само по себе звучит резковато.

"Когда я жила в Великобритании, я думала, что "Kind regards" - это довольно стандартно, и если бы я захотела сократить его до "Regards", мне было бы неспокойно - а не обижу ли своего адресата", - говорит Лиэнн Стоддарт, поэт и волонтер нескольких норвежских благотворительных организаций. Она родилась в Британии, но еще ребенком переехала в Норвегию.

Когда, уже будучи взрослой, она вернулась в Британию и начала работать в клиентской службе, она испытала культурный шок. Ей понадобилось время, чтобы приспособиться и найти правильный тон с верной степенью официальности в имейлах, которые она рассылала. "Такие слова, как "Regards", повергали меня в панику".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Нигерии принято заканчивать имейлы религиозным высказыванием - например, "Да благословит вас Господь"

Почему верный тон - это непросто

Порой бывает непросто соблюсти баланс, когда подписываешь имейл. Луиз Иган испытывала это много раз.

Как президент Soho Language Group, помогающей бизнесменам в Нью-Йорке подтянуть английский, она сталкивается с тем, что те, для кого английский неродной, дословно переводят "прощальные" формулировки из своего языка, не придавая значения контексту.

Например, "тысяча поцелуев" - прямой перевод Mille baisers, употребляемого в переписке между друзьями во Франции - звучит тревожаще интимно в рабочем имейле, отмечает она.

Прощание по-английски в электронном письме может выглядеть холодно для тех, у кого родной - арабский. На арабском языке имейлы часто заканчиваются цветистыми выражениями типа مع جزيل الشكر و التقدير (дословно - "Примите изобилие уважения и признательности").

В сравнительном исследовании корейских и австралийских ученых делается вывод, что такие элементы электронного письма, как его завершение, в действительности влияют на восприятие его людьми из разных стран как вежливое или не очень.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Манера завершать письма во многих странах Европы схожа - часто это один из вариантов "с наилучшими пожеланиями"

Около 40% корейцев в этом исследовании расценили имейлы австралийцев как невежливые, в то время как лишь 28% участников-австралийцев нашли невежливыми имейлы корейцев.

Во многих странах восприятие завершения имейла схоже. Во многих европейских государствах это - тот или иной вариант "наилучших (или дружеских) пожеланий": Med vänliga hälsningar (Mvh) в Швеции, Med vennlig hilsen (Mvh) в Норвегии, Mit freundlichen Grüßen (MfG) или Liebe Grüsse (LG) в Германии и Üdvözlettel (Üdv) в Венгрии.

Хотя в некоторых культурах сокращения этих пожеланий считаются приемлемыми, в Британии это не так. "Rgds" (нечто вроде ПЖЛН. - Прим. переводчика) как укороченный вариант "Regards" пока не получил распространения, и я ни разу не видела имейла, заканчивающегося "KR" (Kind regards).

Окончание имейла "объятиями" может показаться неловким представителям культур, где ценится сдержанность

В Латинской Америке распространенная форма окончания электронного письма - Saludos/Saudações (примерно то же, что и "Regards") или, если вы хотите звучать менее официально - Un abrazo/Um abraço ("обнимаю").

Однако надо учитывать то, что завершение имейла "объятиями" может показаться неловким представителям тех культур, где ценится сдержанность (например, в Великобритании). Но, скажем, в Бразилии это приемлемо в полуофициальной переписке.

Впрочем, и британцы стали частенько употреблять в конце полуофициальных и неформальных имейлов "xx" ("поцелуи"). Похоже, что и они не чураются проявлений физического влечения - главное, чтобы об этом было написано не слишком открыто.

Это "xx" в конце имейла распространено и в США, как и "Cheers" ("пока"). Но последнее употребляется лишь иногда - из опасений быть обвиненным в претенциозности. Ну и кроме того, "cheers" - слишком многозначное слово (может означать "спасибо", "ура", "ваше здоровье" и т.д.), так что его присутствие в конце имейла может поставить адресата в тупик.

Почему это важно

"Завершая письмо, мы исходим из таких вещей, как степень нашего знакомства с адресатом и его общественный статус", - объясняет Кен Танн, преподаватель управления коммуникациями Квинслендского университета (Австралия).

"Наша манера завершать письмо может повлиять на [...] вероятность получить ответ, поскольку содержит намек на ожидания автора письма", - говорит он.

Несколько слов в самом конце имейла могут содержать информацию не только о социальном статусе, гендере, динамике отношений и офисной культуре, но и о культуре в более широком смысле.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Например, в Нигерии общепринято заканчивать имейл на религиозной ноте - например, различными вариантами "Stay blessed" ("Будьте благословенны").

Инносент Чилува, возглавляющая факультет иностранных языков в Ковенантском университете в Нигерии, подчеркивает, что такие окончания имейлов - по сути молитвы. И в имейле из Нигерии окончание может быть более важным, чем начало.

Это относится ко многим нигерийским имейлам, независимо от того, на каком языке они написаны. "Формулировки, употребляемые в таких имейлах, есть ни что иное, как прямой перевод (например, на английский) с языков коренных народов Нигерии, в том числе и с пиджин", - объясняет Чилува.

Наша манера завершать письмо может повлиять на вероятность получить ответ, поскольку содержит намек на ожидания автора письма

Иногда то, как нигерийцы заканчивают свои письма, может произвести совсем не то впечатление, на которое они рассчитывают, и даже испортить карьеру.

Фарук Кпероги, ведущий блог о нигерийском английском и нигерийской культуре на сайте Notes from Atlanta, приводит в пример случай с одним нигерийским профессором, который завершил письмо коллеге из США, с которой до этого не встречался, фразой "Надеюсь вскоре прочитать ваш ответ".

Однако американскому профессору такое окончание имейлов встречалось только в печально известных "нигерийских письмах" (распространённый вид мошенничества, когда у получателя просят помощи в финансовых операциях, обещая потом вернуть гораздо более крупную сумму. - Прим. переводчика).

Американка решила, что имейл нигерийского профессора - фейк, и отозвала свое предложение представить его своим коллегам.

В нигерийском же варианте английского это выражение абсолютно приемлемое. И весьма прискорбно, что большинство англоговорящих впервые сталкивается с нигерийским английским (по оценке Кпероги, самым быстрорастущим неродным вариантом английского) именно в "нигерийских письмах".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если вы работаете на неродном для себя языке, вам обычно требуется некоторое время, чтобы понять все тонкости этикета деловой электронной переписки

Добавить индивидуальности

Важность культурных ориентиров вовсе не означает, что для проявления индивидуальности нет места. Один мой знакомый, работающий в Голивуде, подписывает свои имейлы "LTD" ('Living the dream', "живу, как мечтал", "мечты сбылись").

А то, как завершает письма кенийский шеф-повар Нжати Кабуи, - и профессионально, и политически оправдано - "Eat well" ("Питайтесь хорошо").

По словам Кабуи, "большинство кенийцев завершает деловые имейлы в типично колониальном стиле" - чисто британскими выражениями "Искренне ваш" и "Всего наилучшего", а он, Кабуи, решил произвести деколонизацию во всем, даже в стиле электронных писем.

Важность культурных ориентиров вовсе не означает, что для проявления индивидуальности нет места

Ну и конечно, популярность той или иной формулировки зависит от того, к какому поколению вы принадлежите.

Розена Кроссман, парижская журналистка, отмечает, что во Франции bonne journée - хороший выбор в переписке профессионалов. Это пожелание хорошего дня, только без привкуса службы поддержки пользователей.

"Оно постепенно переросло в belle journée ["прекрасного дня"], что вполне в духе миллениалов-инфлюенсеров".

Ну а если вас угнетает сама необходимость выбирать правильную формулировку из большого количества вариантов и вам хочется поскорее уж нажать на кнопку "послать", можете взять пример с некоторых китайцев, которые вообще не сопровождают собственную подпись никакими словами.

Однако что бы вы ни выбрали, следует позаботиться о том, чтобы не оставить вашего адресата в недоумении. Как это случилось со мной, когда я впервые получила имейл, заканчивающийся причудливо - "TTFN".

Те из вас, кто хорошо помнит книги о Винни-Пухе на английском языке или знакомы со стилем британской военной связи, расшифруют это сразу (сокращение "ta ta for now", "пока-пока", "до встречи". - Прим. переводчика). Но мне пришлось поломать голову…

---

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.