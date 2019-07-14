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Что на самом деле стоит за интересом к неочищенной, "сырой" воде и насколько этот интерес здоровый? Расследует корреспондент BBC Capital.

Этот вопрос прозвучал в январе 2018 года в комедийной программе американского телевидения: "Здесь есть кто-нибудь, кто пьет воду, но хотел бы платить за нее больше?"

"А теперь - хорошая новость, - продолжал ведущий. - Очередное модное поветрие в Кремниевой долине - сырая вода… Вода, которая нефильтрована, необработана и непродезинфицирована. Вот это да! Пить такую - ненормально!"

В последующей за этим статье в New York Times высмеивалось новое помешательство обитателей инновационного технологического кластера - необработанная ключевая вода, которую такие стартап-компании, как Live Water ("Живая вода"), продают по $36,99 за бутылку. Эти стартапы всячески превозносили преимущества употребления "настоящей воды".

Однако, как выяснилось, смешно было не всем. Кое-кто взял это на заметку. Питьевая вода - как правило, штука сильно зарегулированная, и рынок для покупки и продажи необработанной воды по-прежнему очень мал и неподтвержден.

Тем не менее, судя по интернет-сайту Findaspring.com ("Найди источник"), "сырая вода" уже превратилась в глобальное движение людей, находящихся в поиске собственных природных водных ресурсов.

Жаждущие пользователи Findaspring.com составляют перечень и указывают на карте мира местонахождение тысяч источников, ключей и колодцев, из которых, по их мнению, можно напиться.

И хотя в дисклеймере сайта (письменном отказе от ответственности) людей призывают проверять воду, прежде чем ее пить, в разъясняющем видео Why Spring Water ("Почему именно ключевая вода") создатель сайта Дэниэл Виталис выступает со смелыми утверждениями, например: "мы как животные биологически приспособлены к потреблению сырой воды" или "мы не более приспособлены к потреблению рафинированной H2O, чем к потреблению рафинированных углеводов".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Производство питьевой воды в мире строго регулируется

Впрочем, минусы находятся легко. Даже в комментариях, прямо под видео Виталиса, кто-то написал: "Помните, некоторые источники могут быть заражены - например, кишечной палочкой E-Coli. Мы на протяжении многих лет пользовались ключевой водой из источника рядом с Миллерсбергом, штат Огайо, а потом местные жители построили на холме скотный двор… Трое из нас вскоре заболели".

Вэл Кертис, профессор гигиены и руководитель группы санитарного состояния окружающей среды в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, высказывает серьезную обеспокоенность идеями "движения сырой воды".

"В моих глазах - это шаг назад, - говорит она. - Общество прошло такой долгий и непростой путь, чтобы решить проблему загрязненности питьевой воды, очищая ее, доводя до безопасной кондиции. Мы даже улучшили ее состав, добавляя хлор и фтор, чтобы убить бактерии и помочь вашим зубам… Это всё обсуждено и решено много-много лет назад".

Кертис задает во многом риторический вопрос: "Мы, что, действительно хотим вернуться в каменный век?"

Однако главная страница Live Water (на которой полно ссылок, ведущих на сайт Findaspring.com) показывает, что именно в этом и заключается цель движения: здесь утверждается, что люди "пили необработанную воду на протяжении 99% времени существования человечества".

Корреспондент BBC Capital попытался договориться с Live Water и Дэниэлом Виталисом об интервью, но их комментарий получить не удалось.

Впрочем, Виталис, судя по всему, действительно делает то, за что агитирует. В его "Инстаграм"-аккаунте (более 29 тыс. подписчиков) - множество фотографий, свидетельствующих о поисках чистых источников, а его онлайн-видеошоу WildFed пропагандирует "крепнущую современную культуру выживания".

По его мнению, природное - всегда самое лучшее, и поставленная цель - вернуться к корням, к привычкам предков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рынок необработанной воды для питья остается маленьким, однако все больше людей разыскивают свои источники и сообщают об этом в интернете

И хотя некоторые научные данные указывают на определенную пользу так называемой палеолитической диеты, отмечает Кертис, в случае с чистой водой надо расставить все точки над "i".

Наши предки "массово гибли от тифа, холеры, лямблий и диарейных заболеваний", подчеркивает Кертис. Ожидаемая продолжительность жизни у первобытных людей была крайне низка.

Что касается "пробиотических" утверждений о том, что "сырая вода" содержит много полезных бактерий, нужных для правильной работы кишечника, то, по словам Кертис, может быть, и содержит, но содержит также и множество вредных.

В видео Виталиса утверждается, что "вода из-под крана загрязнена антибиотиками… хлором и фтором, которые, как нам известно, нейротоксичны". Кертис отрицает и это.

Нам "ничего не известно о вреде, который может нанести то количество фтора и хлора, которое содержится в питьевой воде", говорит она.

"Нет абсолютно никаких доказательств, что остаточные продукты лекарственных средств, например, антибиотиков, причиняют вред человеческому здоровью, даже если они и обнаруживаются в микроскопических количествах. Об этом спорят давным-давно, и люди никак не могут понять, что присутствие каких-то веществ в очень маленьких количествах не приносит никакого вреда!"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В мире еще сохранились чистые водоемы, но обычно - в местах, очень мало населенных

В 2018 году Гален Зинк бросил работу в Кремниевой долине и в поисках самообеспеченности и "пищевой самооптимизации" переехал на далекий остров на юге Аляски.

Он в курсе той озабоченности, о которой говорит Кертис, но, тем не менее, пьет воду практически только из местного природного источника. "Здесь так принято", - говорит Зинк, считающий, что для здоровья это полезно.

"В этой воде есть пробиотики… Неочищенная вода улучшает ваш микробиом". Кроме того, он заметил, что "когда пьешь такую воду каждый день, улучшается состояние кожи".

Впрочем, и Зинк, и Кертис сходятся в одном: безопасные водные ресурсы с большей долей вероятности можно найти там, где природа - в девственном состоянии и мало людей.

"Мне пришлось забраться на этот далекий остров, чтобы найти то, что выглядит, как чистый воздух и чистая вода", - признается Зинк, рассказывая об острове принца Уэльского у берегов Аляски.

Население острова - всего 3 тыс. человек, на площади 5776 кв. км нет никакой промышленности, только чуть-чуть сельского хозяйства.

"Но как только вы рядом с чем-то хоть немного цивилизованным, сразу возрастает вероятность того, что подземные источники загрязнены", - признает Зинк.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вода, которую вы нашли у себя в холодильнике, как правило, безопасна

"Попытаться срезать углы и пить воду из источников, которые нашел в интернете, для большинства людей - не самый лучший вариант. Слишком высока вероятность того, что поначалу вам покажется - всё отлично, а потом, постепенно, ваш организм начнут отравлять гербициды".

Когда я кликнул на "найти источник" на сайте Findaspring.com, мне выдали координаты 56-ти мест в Англии (где я в настоящее время живу). Причем многие из них - в городской местности, в том числе пять - в Лондоне.

Единственный способ проверить качество такой воды, говорит Кертис, - "послать ее образцы на микробиологическое исследование, потратив на это деньги. Причем образцы вам придется брать в разное время года, чтобы быть до конца уверенным".

Гейл Тайтцел, редактор журнала Trends in Microbiology ("Тенденции в микробиологии"), говорит: "Вам пришлось бы проверять такую воду на химическую и микробную загрязненность каждый раз [когда вы собираетесь ее пить]. Вода из городского водопровода или разлитая в бутылки уже проверена и безопасна…"

Вам пришлось бы проверять воду на химическую и микробную загрязненность каждый раз [когда вы собираетесь ее пить]

Когда я высказываю предположение, что вода многих брендов разливается в бутылки из природных источников, Тайтцел отвечает, что "качество бутилированной воды регулируется нормативами, так что она не содержит опасных микробов или химикатов".

В ходе недавних исследований обнаружилось, что в 90% воды в бутылках и в 83% образцов воды из-под крана в 12 странах содержатся микрочастицы пластика (самый высокий процент - в США, 94%).

Так что, хотя и поиски источников "сырой воды" представляются чем-то экстремальным, не реакция ли это на вполне обоснованные опасения по поводу качества современной питьевой воды?

"Меня это беспокоит, потому что из-за этого энтузиасты "сырой воды" могут недооценивать ее опасность", - подчеркивает Тайтцел.

"Загрязненность питьевой воды микрочастицами пластмассы, безусловно, надо изучать, но нам известно, что в тех районах, где дефицит обработанной питьевой воды, повышен процент детской смертности - в основном, из-за диарейных заболеваний, вызванных бактериями".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во многих городах мира вода из-под крана - вполне безопасный вариант

Но, в конце концов, если люди хотят пить необработанную воду, - не личный ли это выбор человека в свободном обществе?

И здесь Кертис проводит параллели с антипрививочным движением. "Одна из причин того, что я не слишком часто болею, - мои знакомые и близкие не пьют грязной воды. Но если они начнут пить и заболеют, они превратятся в фактор риска для меня и коллег".

Простой пример: человек выпил воды, заразился опаснейшей кишечной палочкой E-Сoli, воспользовался общественным туалетом или прикасался к продуктам в столовой на работе - и палочка начала передаваться другим людям.

"Если вы пьете сырую воду, вам придется отдавать себе отчет в том, что вы несете ответственность за возможное заражение других людей, что вы стали фактором риска для других, не только для себя самого".

Как сказал ведущий комедийного шоу, о котором мы упоминали в начале статьи, "в том, что вы пьете воду из луж, могут быть определенные минусы".

В отношении таких людей, как Зинк, это звучит не очень справедливо. Или в отношении целой страны, Исландии, где 98% питьевой воды поступает в водопровод прямо с ледников, ничем не обработанной.

Однако Аляска и Исландия - это исключения. Для городских жителей густонаселенных стран обработанная вода - по-прежнему гораздо более безопасный вариант.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.