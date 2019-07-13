Правообладатель иллюстрации Vitacon

Некоторые из этих квартир - площадью не больше 10 квадратных метров, примерно такие же, как парковочное место для автомобиля.

"Они самые маленькие в Латинской Америке", - утверждает Александр Франкель, исполнительный директор Vitaco, фирмы, чей проект по строительству микроквартир в Сан-Паулу (Бразилия) уже привлек внимание многих покупателей - даже несмотря на то, что строительство закончится лишь к концу этого года.

Однако тенденция строить малюсенькое жилье не ограничивается Сан-Паулу. В таких мегаполисах, как Буэнос-Айрес, Богота и Мехико, поездка на работу порой отнимает до трех часов, а средняя зарплата чаще всего не позволяет купить просторную квартиру близко к центру города.

Люди ночуют в этих квартирах, но остальная часть здания - тоже к их услугам Александр Франкель, Vitaco

Поэтому те, кто живет один, предпочитают потерять в площади, но сэкономить время пути до работы.

Некоторые архитекторы сравнивают крошечные квартиры с тюремными камерами. Другие, впрочем, видят в них высокодоходное решение городской проблемы, которая с течением времени только обостряется.

Защитники нового тренда доказывают, что это естественный результат так называемой гиг-экономики, когда молодые люди работают по временным контрактам, обзаводятся семьями и детьми позже, а их рабочее место часто - коворкинг.

Поэтому архитекторы теперь проектируют здания, в которых микроквартиры сочетаются с большими пространствами общего пользования, где жильцы могут отдыхать и общаться друг с другом.

"Люди ночуют в этих квартирах, но остальная часть здания - тоже к их услугам", - сказал Би-би-си Александр Франкель.

Правообладатель иллюстрации Vitacon Image caption Кошмарные пробки и постоянно растущие цены на аренду жилья в крупных городах Латинской Америки стали причиной рождения идеи строительства микрожилья (на снимке одна из квартир Vitacon)

Его компания построила уже несколько зданий микроквартир в Сан-Паулу, но рекорд в 10 кв.м пока не побит. И, видимо, уже не будет побит, поскольку по новому регламенту строительство такого маленького жилья больше не разрешено.

Новые правила, однако, позволяют строить квартиры площадью в 11 кв.м. "Я бы делал их меньше, если бы мог", - признается Франкель.

Проблема в законности - в большинстве крупных городов строительство таких маленьких квартир запрещено.

Тем не менее в некоторых мегаполисах мира (например, в Токио, известном плотностью населения и безумными ценами на аренду жилья) можно найти микроквартиры площадью в 8 кв.м.

"Большие города выдавливают людей"

Микроквартиры вообще-то распространены в городах Латинской Америки, но не такие маленькие - обычно площадью около 20 кв.м.

Перенаселенность и забитые дороги - не новые проблемы для этого региона мира, но дело в том, что во многих мегаполисах ситуация продолжает ухудшаться.

В сочетании с растущими ценами и увеличением численности среднего класса это рождает новый микроквартирный феномен, и спрос на такое жилье высок.

Похожие проекты в сфере недвижимости осуществляются в Буэнос-Айресе - как в наиболее престижных районах, так и в там, где живет средний класс.

"Наш продукт предназначен для тех представителей среднего класса, которые не могут позволить себе купить обычную квартиру, - рассказывает Пабло Бродски, коммерческий директор Predial, компании, продающей микроквартиры размером от 18 до 30 кв.м по цене от 40 тыс. долларов (примерно 2,5 млн рублей - Ред.). - Большие города выдавливают людей, и поэтому микроквартиры - это надолго".

Впрочем, Бродски говорит, что у всего есть свои пределы. Например, по его мнению, невозможно строить такие квартиры, как в Сан-Паулу. "Я бы не смог жить на 10 квадратных метрах", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Richard Levine/Getty Images Image caption В Нью-Йорке тоже в моде крошечные квартирки - в этом здании площадь каждой начинается с 23 кв.м

Под сдачу туристам

Некоторые другие компании строят в более эксклюзивных районах Буэнос-Айреса - например, в Бельграно или Палермо. Там размеры квартир, как правило, не пробивают отметку в 20 кв.м, а цены начинаются с 55 тыс. долларов.

Покупатели такой недвижимости - инвесторы, часто сдающие эти квартиры через Airbnb или в качестве офисов.

"Из-за девальвации песо оказалось очень доходным делом сдавать квартиры на короткий срок туристам, которые платят долларами", - объясняет Мануэль Мел, менеджер по продажам в Mel Propiedades (Буэнос-Айрес).

Молодые профессионалы и родители студентов, приезжающих в столицу из провинции, тоже покупают такие квартиры.

Большие города выдавливают людей, и поэтому микроквартиры - это надолго Пабло Бродски, Predial

"Они удобно расположены, рядом со станциями метро, и их можно купить, не копя долгие годы", - говорит Мел.

Правила строительства микроквартир в Буэнос-Айресе были приняты несколько месяцев назад, поэтому вскоре надо ожидать больше подобных проектов.

Феномен еще не проявил себя в Мексике, рассказал BBC Mundo ведущий менеджер CADU Residencial Хосе Луис Мадригал: "Цены на жилую недвижимость на подъеме, особенно в Мехико, и спрос очень высок".

Однако жители мексиканской столицы по-прежнему склонны искать квартиры побольше - площадью как минимум в 65 кв.м.

Но тенденция здесь та же самая - в сторону уменьшения жилой площади. И причины те же.

Многие перестраивают старые здания, говорит Леонардо Гонсалес, аналитик портала Propiedades.com. Как добавляет он, спрос на маленькие квартиры есть у представителей поколения миллениалов, поскольку им трудно сразу купить что-то большей площади. "У многих из них нестабильный заработок", - объясняет Гонсалес.

Подобную ситуацию мы наблюдаем по всему миру, особенно в крупных городах, где жилье становится недоступным все большему количеству людей.

Из-за этого многие недавние выпускники университетов и молодые профессионалы остаются жить с родителями как можно дольше, чтобы скопить денег на собственную квартиру.

Другие же, устав от постоянных пробок и долгих путешествий на работу, покупают микроквартиры.

Ничего не поделаешь, мегаполисы продолжат расти, и спрос на жилую недвижимость - тоже.

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Эта статья впервые была опубликована на испанском языке на сайте BBC Mundo. Прочитать ее на английском можно на сайте BBC Capital.