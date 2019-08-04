Правообладатель иллюстрации Getty Images

Этот неотъемлемый элемент программного обеспечения каждого компьютера на Windows в чем только ни обвиняют - и в навязывании бессмысленного стиля, и в подмене настоящего анализа красивыми слайдами, и даже в катастрофе шаттла "Челленджер".

Но мир не собирается отказываться от программы подготовки и просмотра презентаций Microsoft PowerPoint, и есть люди, которые не могут без нее обойтись даже в личной жизни. Или все-таки ее дни сочтены?

На том или ином этапе карьеры каждый из нас оказывается в затемненной комнате с огромным белым экраном, на котором мелькают слайды презентации.

Microsoft PowerPoint - самый распространенный в мире инструмент для презентаций. Согласно некоторым оценкам, эта программа установлена на более чем миллиарде компьютеров. Ежедневно с помощью PowerPoint создается около 30 млн презентаций.

Некоторые пользователи настолько ее обожают, что не могут от нее отказаться даже в личной жизни. Когда им надо отправиться на свидание, они посылают своему партнеру презентацию вариантов - куда можно сходить и где провести время.

Другое дело, что не каждый партнер это оценит, как и случилось с недавним выпускником университета Беном Велзианом, которого, к удивлению Бена, в ответ просто заблокировали в приложении Tinder, не оценив его мастерство владения PowerPoint.

Итак, нет сомнений в том, что это эффективный, вызывающий привыкание инструмент, но не истек ли срок его годности, как намекают некоторые критики?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Microsoft Билла Гейтса оказался в большом выигрыше, купив в 1987 году компанию Forethought Inc., где была создана PowerPoint

"Миллиарды и миллиарды"

Программа была создана в начале 1980-х в компании Forethought Inc., в Кремниевой долине, поначалу называлась Presenter и первая ее версия (1987 г.) предназначалась для компьютеров Apple Macintosh.

"В начале 80-х я уже знал, что ежегодно в одной только Америке создается не менее миллиарда презентационных слайдов, - рассказывает автор идеи Боб Гаскинс. - Но их приходилось делать вручную, и почти никто не использовал для этого компьютер".

"Для меня было яснее ясного: рынок для такой компьютерной программы будет стоить миллиарды и миллиарды долларов, как только произойдет революция в том, какими компьютерами мы пользуемся".

Предчувствия Гаскинса не обманывали, вот только убедить в этом кого-то в то время было трудно. Программа, которую он придумал, не работала ни на одном существующем до этого компьютере, для пользования ей надо было покупать новый.

Но те, кто покупал персональный компьютер впервые, делали это для того, чтобы иметь возможность работать с PowerPoint, отмечает журналист издания Wired Расселл Дэвис.

"Стоимость компьютера вместе с программным обеспечением PowerPoint была ниже той суммы, которую они ежегодно тратили на изготовление слайдов".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В презентацию можно втиснуть множество цифр, но теряются сами идеи, ради которых она создана

Демократизация рабочего места

Как объясняет Дэвис, до PowerPoint, чтобы поделиться информацией с группой лиц, люди пользовались слайдами, вечно перегревающимся проектором и ацетатной пленкой.

При этом каждый, кто создавал презентацию, был вынужден посылать ее материалы для производства в другое место, в связи с чем какие-либо правки были почти невозможны.

Все это занимало много времени и было настолько дорого, что только высокое начальство могло себе это позволить.

"PowerPoint, - говорит Дэвис, - сделала презентации доступными для всех членов трудового, теперь каждый мог наглядно изложить свои идеи".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Программа PowerPoint, без сомнения, очень сильно развила наши презентационные навыки. Но всегда ли она эффективна?

Вклад PowerPoint в демократизацию рабочего процесса был революционным, и ее внедрение привело к еще одному - неожиданному - результату.

Примерно в то же самое время, когда PowerPoint набирала популярность, среднее руководящее звено подвергалось массированной критике, отмечает Мэттью Фуллер, профессор культурных исследований Голдсмитского колледжа Лондонского университета.

Фуллер видит в этом связь: поскольку PowerPoint позволила делиться своими идеями большему числу людей, она непроизвольно обнажила, сделала явными провалы менеджеров среднего руководящего звена и привела к исходу людей с этих должностей. "Возможно, их собственные идеи теперь стали казаться слишком тривиальными".

Больше слайдов, пожалуйста!

PowerPoint дала нам новые возможности, принеся в офисы и аудитории творческий подход к докладам и превратив всех нас в презентирующих.

В то же время ее обвиняют в том, что она породила "мышление в стиле PowerPoint", лишила нас ясности мышления, сводя все идеи к их упрощенной версии. (Некоторые, например, австралийский профессор Джон Суэллер, специалист по психологии обучения, заложивший фундамент концепции когнитивной нагрузки в конце 1980-х годов, называют ее популярность катастрофой. - Ред.)

Конечной целью становится слайд сам по себе, а не идеи или анализ, ставшие причиной создания презентации Сара Каплан, профессор

Сара Каплан, профессор управления и этнограф из Ротманской школы управления Торонтского университета, среди прочего, наблюдает за тем, как работают люди. Она подметила, что на совещаниях, вместо того чтобы попросить новых аналитических материалов или идей, люди просят больше слайдов PowerPoint.

"Я заметила, большинство людей работает над стратегическими вопросами с помощью презентации PowerPoint, - говорит она. - Конечной целью становится слайд сам по себе, а не идеи или анализ, ставшие причиной создания презентации".

Каплан подчеркивает, что некоторые очень большие боссы - например, Джефф Безос, глава компании Amazon, запретили пользование PowerPoint. "Он считает (и, я думаю, так считают многие), что PowerPoint настолько превратилась в цель всего процесса, что в презентациях теряются сами идеи - а это дело рискованное".

Трагические последствия

То, что некоторые презентации, сделанные в PowerPoint, не позволяют увидеть даже описанные в них риски, доказали, как считают критики программы, события 28 января 1986 года, когда шаттл НАСА "Челленджер" с семью членами экипажа на борту взорвался спустя 73 секунды после взлета.

Один из самых известных критиков слайдовых презентаций американский статистик, политолог и дизайнер, профессор Йельского университета Эдвард Тафти назвал ту трагедию яркой и ужасающей иллюстрацией опасностей такого стиля презентаций.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 28 января 1986 года американский космический челнок "Челленджер" взорвался спустя 73 секунды после старта. Весь экипаж (семь человек) погиб

Основная проблема, из-за которой погиб шаттл, была упомянута в слайд-презентации представителей НАСА еще до старта миссии. Но данные о ней были окружены огромным количеством другой информации, спрятаны, как иголка в стоге сена, состоящего из бесконечных списков, и в итоге опасности никто не заметил.

По словам Расселла Дэвиса, аргументы профессора Тафти сводятся к следующему: виртуальные слайд-презентации позволяют неструктурированной, бессистемной информации выглядеть содержательно, как будто наборы "ключевых пунктов", "буллетов" что-то значат, хотя на самом деле это может быть лишь видимостью.

Другими словами, с помощью таких презентаций всё выглядит так, будто мы знаем, о чем говорим - даже если мы не знаем.

(Презентации, сделанные с помощью программы Microsoft PowerPoint, критикуются за многое. В частности, за то, что стимулируют развитие "ложно-аналитического" мышления, за неэффективность зачитывания слов, проецируемых на экран, и, наконец, за то, что стиль PowerPoint помогает манипулировать фактами. На что сторонники программы возражают: плохие доклады и лекторы были всегда - задолго до появления PowerPoint, и довольно странно обвинять программу в человеческих недостатках. - Ред.)

И все же, несмотря на недоброжелателей и конкуренцию со стороны других программ, PowerPoint демонстрирует серьезную выносливость, оставаясь одной из самых успешных и влиятельных программ, когда-либо придуманных.

Так что мы продолжим сидеть в затемненных комнатах, щурясь на яркий экран со слайдами, на которых сменяют друг друга списки тезисов на любую тему - от охраны здоровья и техники безопасности до научных докладов и техники продаж.

Авторы презентаций будут героически пытаться втиснуть в несколько слайдов всё, что они знают, перемежая "буллеты" с вымученными шутками (чтобы не дать аудитории заснуть). Следующий слайд, пожалуйста!

---

Эта статья - адаптация материалов радиопередачи PowerPointless BBC Radio 4. Прочитать ее оригинал на английском языке можно на сайте BBC Worklife.