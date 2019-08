Правообладатель иллюстрации Getty Images

Бар без алкоголя? В этом есть нечто противоречащее самой сути бара. Тем не менее популярность таких заведений растет. Что это - мода, которая быстро пройдет, или отражение общественной тенденции?

Когда вы заходите в Getaway, стильный бар рядом с главной улицей бруклинского округа Гринпойнт, на первый взгляд он ничем не отличается от десятков других заведений Нью-Йорка, где можно выпить пару коктейлей и сообщить об этом всему миру с помощью "Инстаграма".

Стены в приглушенной сине-зеленой гамме, уютная обстановка, располагающая к непринужденной беседе, и меню, предлагающее коктейли по 13 долларов с такими ингредиентами, как брусника или мякоть халапеньо. И вежливое напоминание хозяев бара: ноутбуки здесь запрещены.

Однако есть важное отличие Getaway от других бруклинских баров: здесь не продают алкогольные напитки. Вообще никакие.

Бар без выпивки? Звучит так же странно, как аквариум без рыбок или булочная без хлеба.

Однако в таких мегаполисах, как Нью-Йорк или Лондон, где бары часто выполняют функцию второй гостиной (квартиры порой так малы, что годятся только для того, чтобы там переночевать), вариант безалкогольного вечернего отдыха может показаться привлекательным для тех, кто по каким-то причинам предпочитает не пить спиртное.

Идея такого места пришла в голову Сэму Тонису, нынешнему совладельцу Getaway, три года назад, когда он искал место, где можно провести вечер с непьющим братом.

"В то время в Нью-Йорке было немного вариантов для таких, как мы - чтобы атмосфера не была замешана на алкоголе и чтобы тебя не пытались раскрутить на выпивку, - вспоминает Тонис. - Потом чем больше я разговаривал с людьми - и с трезвенниками, и нет, - тем больше я убеждался: людям нужно что-то подобное".

Сэм Тонис с Реджиной Деллиа решили сделать свой бар на 100% безалкогольным. В меню нет даже безалкогольного пива, в котором, на самом деле, содержится немного алкоголя (в США термин "безалкогольный" относится и к напиткам с 0,5% алкоголя и менее, что означает: многие популярные сорта безалкогольного пива таковыми на самом деле не являются).

"Наши напитки безалкогольны насколько это возможно, так что если вы трезвенник и это для вас важно, или вам просто неприятно, когда вокруг пахнет алкоголем, у нас вы будете в безопасности", - говорит Тонис.

Тем не менее все здесь - и на вид, и по ощущениям - как в обычном баре: открыт только вечером, освещение приглушенное и никто не горбится перед экраном ноутбука.

Getaway, который начал работать в апреле, - часть набирающего силу глобального тренда, направленного на обслуживание тех, кто сторонится алкоголя, но при этом хочет весело проводить время в тех местах, где всё традиционно вертится вокруг выпивки.

Таковы Vena's Fizz House в Портленде (штат Мэн), The Other Side в Кристал-Лейк (Иллинойс), лондонский бар Redemption, предлагающий, кроме того, веганскую еду. В Дублине в январе открылся безалкогольный паб The Virgin Mary.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рынок безалкогольных напитков растет с каждым годом

Зоны воздержания

Такие бары - концепция совсем не новая. В конце XIX века в Великобритании, в связи с популярностью всяческих ассоциаций и обществ воздержания, призывающих к трезвости, открывались "бары воздержания".

Бар воздержания Fitzpatrick's, открытый в 1890 году в Ротенстолле, к северу от Манчестера, и сегодня угощает корневым пивом (рутбир) и газированным напитком "Лопух и одуванчик".

Но что отличает нынешние безалкогольные бары от их исторических предшественников, так это то, что они совершенно не обязательно требуют от своих посетителей полной воздержанности.

В Getaway, к примеру, собираются не только непьющие, но те, кто просто не хочет, чтобы на следующее утро раскалывалась с похмелья голова.

"Ничто в нашем баре не подразумевает, что вы обязаны быть трезвым или вам запрещается сбегать в другой бар за углом и выпить там текилы, - подчеркивает Тонис. - Нельзя сказать, что наш бар - исключительно для непьющих".

И в этом смысле Getaway примыкает к движению городских миллениалов, переосмысливающих место алкоголя в жизни. Одна из таких - 32-летняя Лорелей Бэндровски.

В прошлом году она начала организовывать безалкогольные вечеринки Listen Bar для всех желающих как следует оторваться, но без употребления спиртного.

В свое время она консультировала такие бренды, как YouTube и Музей современного искусства в Нью-Йорке, но сейчас ее основное место работы - Listen Bar.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британцам старше 16 лет стало труднее вспомнить, выпивали ли они неделю назад. Есть надежда: это потому, что не выпивали

"Бары - это место, где можно расслабиться, и нас приучали к мысли о том, что без алкоголя это невозможно, - рассказывает Бэндровски. - Но это как глоток свободы - создать себе пространство для жизни, где энергетика буйной вечеринки не означает последующего похмелья и смутных воспоминаний".

Слово "буйная" тут ключевое. "Во время наших первых вечеринок случались моменты, когда люди танцевали на столах и пели до хрипоты, до изнеможения в караоке, - говорит она. - Заботиться о себе вовсе не значит быть всегда сдержанным и невозмутимым".

Сама Бэндровски - не трезвенница, но после месяца без спиртного она заметила, что для людей, не желающих оказаться в тусовке, где все вокруг выпивают, вариантов очень мало.

"Думаю, что вся культура баров, поведение их работников, хозяев, то, как составлено меню - всё нацелено на то, чтобы воздержание от алкоголя выглядело как странное хобби", - говорит она.

"Я определяю свою личную философию как "выпивка по желанию". И для того, чтобы перейти от нынешней культуры "выпивка по умолчанию" к культуре "опциональной выпивки" , нам надо поддерживать право на выбор "не пью".

"Такой выбор должен иметь столько же прав, сколько сейчас имеет "надо выпить", и заведения для таких людей должны быть такими же крутыми и популярными. Мне хотелось создать нечто такое, чего не хватает в нынешней культуре, и мне очень хочется эту культуру изменить".

Пора трезветь?

Да, такой опциональный подход к выпивке еще не стал самым распространенным. Но есть признаки того, что молодежь пьет уже не так много, как еще совсем недавно.

В 2016 году среди опрошенных Британской службой национальной статистики молодых людей старше 16 лет только 56,9% ответили, что выпивали на прошлой неделе - самый низкий процент с 2005 года, когда начали проводить такие опросы.

В феврале 2019-го отраслевой аналитический журнал индустрии алкогольных напитков International Wine and Spirits Record сообщил, что 52% опрошенных взрослых американцев либо стараются, либо пробовали раньше сократить потребление спиртного.

Последняя тенденция такова: миллениалы пытаются смотреть иначе на то, когда и как они выпивают.

В США падают продажи пива и, хотя это может означать и то, что большее количество покупателей предпочитает крепкие напитки, алкогольная индустрия отреагировала на это выведением на рынок новых слабоалкогольных и безалкогольных напитков - например, безалкогольного пива Heineken (в 2017 году) или низкоалкогольного баночного джина с тоником Gordon's.

Такие напитки, вероятно, превратятся в большой бизнес - даже для тех заведений, где спиртным торгуют. Все больше и больше дорогих и престижных ресторанов включают в свои дегустационные меню безалкогольные напитки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2017 году среди тех британцев, кто пьет алкогольные напитки, 27% были охарактеризованы как запойные, исходя из их "опыта" предыдущих семи дней

Бармены и директора рассматривают этот тренд как возможность создать интересные напитки без традиционной нагрузки спиртного.

Челси Кэрриер, директор по напиткам нескольких нью-йоркских ресторанов, работала над тем, чтобы создать безалкогольную альтернативу в меню ресторана японской кухни o ya.

По ее словам, очень многие посетители интересовались безалкогольными вариантами, не желая пить просто воду.

Теперь она оценивает объем безалкогольных напитков в 20% от всех заказываемых в ресторане. Изобретательность заведения в таких коктейлях позволяет посетителям, воздерживающимся от спиртного, не чувствовать себя обойденными вниманием.

"Вы можете сидеть напротив кого-то, пьющего вино по две тысячи долларов за бутылку, и пить свой безалкогольный коктейль теперь это выглядит вполне уместно", - говорит Кэрриер.

Осушить весь бар

В баре Existing Conditions в Гринвич-Виллидж (Нью-Йорк), знаменитом своим изобретательным подходом к коктейлям (например, Old-Fashioned, "Старомодный", в котором виски бурбон смешивается с кленовым сиропом и подается с вафлями) в меню - значительное количество безалкогольных коктейлей.

По словам директора по поставкам напитков Бобби Мерфи, некоторые из них входят в число самых дорогих - как по ингредиентам, так и по количеству труда, затрачиваемого на их приготовление.

Для одного из таких коктейлей, Stingless ("Без жала"), необходим мед мелипон, крохотных мексиканских безжальных пчел, который может стоить до 100 долларов за килограмм.

Другой безалкогольный коктейль создан на базе осветленного сока груши комис. Такой ингредиент означает, что работники Existing Conditions должны купить и превратить в сок 980 фунтов (примерно 445 кг) зрелых груш - на каждый коктейль уходит шесть штук.

"Простыми газированными напитками уже никого не удивишь, - замечает Мерфи. - Когда мы готовим наши безалкогольные коктейли, мы хотим, чтобы таких больше нигде не было". По его оценке, из всех напитков, которые продаются в Existing Conditions, 20-30% безалкогольные.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выдержат ли бары без спиртного конкуренцию с традиционными заведениями?

Многие из открывающихся безалкогольных баров еще совсем новые, и должно пройти время, прежде чем мы поймем, будет ли и дальше их число расти и смогут ли они преуспевать.

В 2015 году в Окленде такой бар закрылся спустя всего пять недель. Однако нет никаких сомнений в том, что в мире интерес к безалкогольным напиткам для взрослых растет и вряд ли вдруг исчезнет.

Что же касается Getaway, то его совладельцы Сэм Тонис и Реджина Деллиа рассматривают его как один из вариантов для жителей мегаполиса, полного специфических заведений, обслуживающих специфические запросы. В течение последнего месяца бизнес развивался устойчиво.

"Каждый день я беспокоюсь, что никто к нам не придет, но уже спустя 20 минут после открытия бар полон", - рассказывает Деллиа.

Среди их клиентов - местные жители, заглядывающие из любопытства, женщины, ждущие ребенка, и убежденные трезвенники.

"Он может быть для всех, но не обязан быть, - говорит Тонис. - Существует миллион вариантов. Если людям мы не нравимся, это нормально. Имеют право. Для тех же, кто хочет видеть нас здесь, мы здесь".

