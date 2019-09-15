Кошки и собаки вместо детей: пары чайлд-фри делают выбор

Джессика Клайн BBC Worklife
  • 15 сентября 2019
Пара с любимым песиком Правообладатель иллюстрации Getty Images

Количество американских пар, живущих в браке без детей, увеличивается, и среди них все больше тех, кто заводит домашних животных, относясь к ним так же, как к собственным сыновьям и дочерям.

Дело происходит в городке Ипсиланти, штат Мичиган (США). Лиза Рочоу сидит рядышком со своим партнером Кэмероном Уилером, а на коленях у них разлеглась Эри - щенок сибирской хаски. Эри - прибавление в их семье.

Рочоу и Уилер выглядят вполне счастливыми и расслабленными.

Они считают Эри своим ребенком - настоящих детей у них не хотят и не планируют. Рочоу 24 года, она выпускница университета, Уиллеру - 26, он преподает историю. Эри - щенок, ей всего девять недель. Вот и вся семья.

"Я думаю, что мне пришлось бы отказаться от значительной части собственной жизни, если бы я решила родить ребенка, - объясняет Рочоу. - На это будет уходить много денег и времени, и я не смогу заниматься тем, чем хочу".

Уилер добавляет, что он постоянно тревожился бы о ребенке, переживал о нем больше, чем большинство других родителей.

А когда детей нет, щенок всегда перед глазами, говорит Рочоу, которая поняла, что не хочет детей, еще учась в старших классах средней школы.

Когда она познакомилась через приложение Tinder с Уилером, оказалось, что он точно так же хочет жить "чайлд-фри" (англ. "свободны от детей").

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Image caption Кэмерон Уилер и Лиза Рочоу из штата Мичиган говорят, что хаски Эри заменила им ребенка

"Думаю, это произошло где-то во время моей учебы в университете, а может быть - во время магистратуры, когда я начал больше понимать в политике, больше узнавать о проблемах изменения климата [связанного с бесконтрольным ростом населения во всем мире], - рассказывает Уилер. - Я словно взглянул на себя со стороны и подумал, что в таком мире заводить детей будет безответственно".

Рочоу и Уилер - не исключение, таких пар становится все больше, они все громче заявляют о своем твердом желании прожить жизнь без детей.

Они считают, что деньги, которые они сэкономят, не имея ребенка, лучше потратить на учебу, построение карьеры и на хобби - и у хаски Эри тоже все будет хорошо.

Выбор чайлд-фри

За последние несколько десятилетий количество женатых пар, у которых нет детей, в США и Британии увеличилось.

В 1970 году в Соединенных Штатах у 40% живущих в браке были дети, в то время как в 2012-м - только у 20% (данные Бюро переписи населения США). Хотя эта статистика не учитывает неженатые пары, воспитывающие детей, все равно перемены очевидны: семья становится другой.

Исследование Американского федерального бюро статистики труда показало, что женатые пары, не имеющие детей, тратят больше денег на своих домашних животных, чем семья любого типа тратила в период с 2007 по 2011 год (учитывались также пары, чьи дети выросли и стали жить отдельно).

"Для бездетных пар домашние животные - это один из способов проявить нерастраченную заботу, - говорит Эми Блэкстоун, профессор социологии Мэнского университета, автор книги "Без детей по собственному выбору. Движение, переосмысливающее семью и создающее новую эру независимости".

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Image caption Иногда домашнее животное - это способ победить одиночество

Блэкстоун изучает "выбор чайлд-фри" с 2008 года. "У меня к этому даже больше личного интереса, чем профессионального", - говорит она.

Примерно в то время, когда она подавала документы на должность в университете, трое близких подруг признались ей, что беременны.

Тогда она решила, что пора сосредоточить ее исследование на родительстве. "Я поняла, что в то время как мои подруги чувствуют тягу к материнству, я не разделяю их чувств", - рассказывает Блэкстоун.

Поначалу она думала, что с ней что-то не так. Она состояла в счастливом браке с Лэнсом, с которым они были знакомы еще со школы. Раньше они уже обсуждали возможность обзавестись детьми, но отметали ее, поскольку "еще слишком молоды". Когда их возраст приблизится к 35, тогда это и случится, считали они. Вообще детей они хотели.

Но так не случилось. "Пришло то время, о котором мы говорили, и оказалось, что ни мне, ни Лэнсу это не интересно", - говорит она.

Когда-то у Блэкстоунов была кошка, но оказалось, что у обоих на нее аллергия. Тем не менее в своем исследовании жизни пар, решивших жить без детей, Блэкстоун обнаружила, что многие из них смотрят на домашних питомцев как на своих детей.

"Один из самых поразительных примеров, что я вспоминаю: мужчина, которого я интервьюировала [для исследования], бросил работу, потому что узнал от ветеринара, что его собака умирает. Он хотел провести с любимым животным последние недели его жизни", - рассказывает она.

Он ухаживал за собакой так, как другие ухаживали бы за ребенком или за старым больным отцом.

Был также случай, когда бездетная семья разводилась, и им пришлось решать, с кем будут жить их кошки.

"Они оба считали кошек своими детьми", - говорит Блэкстоун. В конце концов они договорились, что животные останутся с одним из бывших партнеров, а другой будет иметь право регулярно навещать их.

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Image caption Кошки, конечно, приносят меньше забот, чем дети...

Бен Леновиц из Нью-Йорка, художник, рисующий портреты животных, рассказывает о паре, у которой дома несколько собак (он рисовал их).

Одну из своих собак они спасли в 2012 году, когда на город обрушился ураган Сэнди. "Это их ребенок, мужчина разговаривает с собакой именно так", - говорит Леновиц, работа которого стоит до 160 долларов за портрет.

Мохнатые детки?

Попробуйте забить в поиск словосочетание "fur baby" (англ. "пушистый младенец"), и вы найдете несколько определений домашнего животного в бездетной семье.

Однако идея замещения детей домашними животными вызывает споры даже в кругах чайлд-фри. В одном из интернет-сообществ, в котором состоят почти 600 тыс. участников, когда обсуждаются варианты жизни без детей, некоторые из чайлд-фри с негодованием реагируют на предположение, что кот или пес - эквивалент ребенка. Другие же легко признаются, что вместо детей у них - коты.

"Безусловно, мы смотрим на нашу кошку как на члена семьи, - говорит Максин Трамп, снявшая фильм "Ребенок или без ребенка", разоблачающий стереотипы о людях, решивших не иметь детей. - Но, конечно, я не говорю: о, это мой ребенок".

49-летняя Трамп родилась в Британии, она постоянно путешествует между Нью-Йорком и Соединенным Королевством. Живет она с 45-летним мужем Джошем Гранджером и котом Оскаром Уайльдом.

Постоянные разъезды - одна из причин того, что Трампы не хотят детей. Кот им подходит наилучшим образом.

"Друзья не всегда меня понимали, - говорит она, рассказывая о своем решении стать чайлд-фри. - Работа над фильмом для меня стала своего рода терапией".

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Image caption К своим домашним любимцам относятся как к детям не только те, кто решил жить без детей

Семь лет назад, когда она начинала эту работу, для тех, кто сделал выбор стать чайлд-фри, не было почти никакой информации.

Сейчас, продолжает она, многое изменилось: "Это очень волнующе - мы как будто завернули за угол, и там людей, принявших такое решение, уже не считают странными или изгоями".

Для таких, как Рочоу и Уилер и других семейных пар в США и других странах, решение не иметь детей столь же логично, сколь и решение завести домашнее животное.

"На прошлой неделе Эри нас немножко напугала", - рассказывает Рочоу, которая реагировала на недомогание хаски точно так же, как отреагировали бы родители на признаки болезни у своего ребенка.

Она срочно отвезла Эри в отделение ветеринарной скорой помощи. "Стоило это меньше 1000 долларов. Представляю себе визит с ребенком в отделение неотложной помощи - меньше 1000 долларов с нас бы не взяли ни при каких обстоятельствах". (Во многих случая в США так оно и было бы.)

Но кроме экономии денег, по словам Рочоу, их решение сберегает им нервы и эмоции.

"Я социальный работник, - говорит она. - Я вижу, какова жизнь. И знаю, чего это стоит - давать ребенку всё то, что ему необходимо. Я не чувствую, что в силах это делать".

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке и посмотреть видео можно на сайте BBC Worklife.

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