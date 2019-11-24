Не дай себя отвлечь! История методов сохранения концентрации в картинках

  • 24 ноября 2019
Св. Иероним в келье (1520-е) Правообладатель иллюстрации Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

На протяжении всей истории человек боролся с потерей сосредоточенности. Да, у наших предков - далеких и близких - не было смартфонов и соцсетей, но их все равно что-то постоянно отвлекало от дел. И они придумывали все новые методы сохранения концентрации. Некоторые из них, возможно, пригодятся и вам.

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Текст: Мириам Куик, Андрей Логутков. Иллюстрации: Пьеро Загами, Олеся Волкова. Разработка: Ольга Космылина.

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