Не дай себя отвлечь! История методов сохранения концентрации в картинках
- 24 ноября 2019
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На протяжении всей истории человек боролся с потерей сосредоточенности. Да, у наших предков - далеких и близких - не было смартфонов и соцсетей, но их все равно что-то постоянно отвлекало от дел. И они придумывали все новые методы сохранения концентрации. Некоторые из них, возможно, пригодятся и вам.
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366 г. до н.э.Выбрить полголовыДревнегреческий государственный деятель Демосфен не сразу стал знаменитым оратором. Чтобы научиться публичным выступлениям, он устроил себе подземный кабинет, писал Плутарх, откуда не выходил неделями, оттачивая ораторское мастерство. При этом он нарочно выбривал себе полголовы, чтобы не возникало соблазна выйти наружу в таком ужасном виде.
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420 г.Усердно работать, усердно молитьсяЛюди не в состоянии сосредоточиться на священном Писании. Вместо того, чтобы читать, они думают о своих делах, жаловался в V веке христианский монах и богослов Иоанн Кассиан Римлянин (автор 12 книг о правилах жизни в монастырях, в православной церкви прославлен как святой.- Прим. переводчика). Что же делать? Больше молиться. "Усердие в молитве вырабатывает непоколебимую силу духа".
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1795 г.Не суетитьсяСуетливость сознания, к которой склонны многие занятые люди, разрушает концентрацию, писал в конце XVIII века один из самых влиятельных британских журналов того времени Edinburgh Magazine. "Для формирования правильных идей требуются холодный рассудок и обдуманность".
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1876 г.Заболеть так, чтобы было не до развлеченийЧарльз Дарвин не отличался крепким здоровьем, на протяжении всей жизни страдая неприятным заболеванием (вероятно, синдромом раздраженного кишечника). Но он смотрел на болезнь, как на подарок судьбы. Она помогала ему сосредоточиться на науке, освобождала от таких отвлекающих факторов, как необходимость участвовать в жизни общества или поиски развлечений.
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1912 г.Работать по ночамАвтор произведений, полных страха перед внешним миром, знаменитый Франц Кафка жил на шумной улице Праги, и его мучила бессонница. Поэтому он писал по ночам. Кафка садился за стол примерно в 22:30 и работал до трех утра, а то и дольше.
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1958 г.Соблюдать строгий распорядокОдин из крупнейших поэтов XX века Уистен Хью Оден (автор знаменитого "Похоронного блюза") считал приверженность рутине признаком стремления к цели. "Самый верный способ поддерживать порядок в призвании - строго организовать свое рабочее время. Реши, что ты хочешь или должен сделать в течение дня, и затем выполняй это всегда в одно и то же время".
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1983 г.Работать в скучнейшей обстановкеАмериканская писательница Майя Энджелоу не могла писать дома, потому что обстановка ей казалась слишком милой. "Для работы я снимаю номер в отеле - малюсенькую, тесную комнатушку, в которой еле помещаются кровать и стол". На столе у писательницы всегда были словарь, Библия, колода карт и бутылка хереса.
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2014 г.Сосредоточиться на настоящем моментеКогда бежишь марафон, важно оставаться в настоящем, объясняла Пола Рэдклифф, британская легкоатлетка, рекордсменка мира в марафоне. "Применяйте маленькие хитрости, чтобы удержать себя в настоящем моменте. Я, например, считала про себя три раза по 100 и знала, что это примерно миля".
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2015 г.ООПП (остановиться, осмотреться, прислушаться, принюхаться)"Когда вы начинаете терять концентрацию на главном, сделайте перерыв на ООПП, - пишет бывший снайпер Джеффри Харрисон (не путать со снайпером Крейгом Харрисоном, обладателем рекордного по дальности результативного прицельного выстрела. - Прим.переводчика). - Остановитесь, прекратите делать то, что делаете. Оглядитесь. Прислушайтесь к тому, что вас окружает. Принюхайтесь".
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2019 г.Отключиться от всего - хотя бы на один деньНи один из перечисленных способов не помогает? Попробуйте так называемое дофаминовое голодание - новое увлечение предпринимателей из Кремниевой долины. Проведите день в полной тишине, без интернета, отключив смартфон. Постарайтесь ничего не есть, а пейте только воду. Говорят, регулярный отказ от раздражителей и удовольствий - своего рода противоядие от невнимательности, выгорания и депрессии.
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Текст: Мириам Куик, Андрей Логутков. Иллюстрации: Пьеро Загами, Олеся Волкова. Разработка: Ольга Космылина.
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