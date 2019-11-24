Не дай себя отвлечь! История методов сохранения концентрации в картинках

Отключиться от всего - хотя бы на один день

Ни один из перечисленных способов не помогает? Попробуйте так называемое дофаминовое голодание - новое увлечение предпринимателей из Кремниевой долины. Проведите день в полной тишине, без интернета, отключив смартфон. Постарайтесь ничего не есть, а пейте только воду. Говорят, регулярный отказ от раздражителей и удовольствий - своего рода противоядие от невнимательности, выгорания и депрессии.